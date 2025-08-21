Новини
Николай Слатински: Дела, дела и само дела!
  Тема: Украйна

Николай Слатински: Дела, дела и само дела!

21 Август, 2025 10:02 582 23

  • николай слатински-
  • русия-
  • украйна-
  • тръмп-
  • путин

Тръмп е този, който в момента крепи Путин

Николай Слатински: Дела, дела и само дела! - 1
Снимка: БГНЕС
Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Във военната сфера Русия винаги е имала две предимства - огромна територия и несметни човешки ресурси (безчислени количества некачествено пушечно месо).

Украйна е в много тежка позиция от гледна точка на човешките ресурси. Мобилизационният ѝ потенциал е изчерпан, а не е ясно ще се реши ли да понижи възрастта за призоваване в армията.

Още новини от Украйна

Но от гледна точка на територията, в картината при днешните подходи и способи за водене на военни действия нещата парадоксално се обръщат.

Това отбеляза във "Фейсбук" Николай Слатински.

Украйна използва частици от своята територия за да обезкървява рашистките орки - много рядко в човешката история толкова много вражески хуни са избивани срещу толкова малко териториални отстъпки! Така територията на Украйна се превръща в неин стратегически актив.

А огромната територия на Русия е практически незащитима и все повече става неин стратегически пасив - Украйна с дроновете и все по-често нататък с ракетите ще удря военна и гражданска критична инфраструктура. А това ще вади от строя нефтопреработвателни заводи, ТЕЦ-ове и от сорта.

Вече в редица градове изключват нощем електричеството (а хората са принудени да пазаруват всеки ден, защото храната в хладилниците и фризерите се разваля); възниква черен пазар за бензин, остава неприбран урожаят, изчезват лекарствата поради липса на суровини за тях…

Мога да продължа….

Ако не беше рижият имбецил, можеше да се гарантира, че колапсът на Русия в икономическо, финансово и социално отношение щеше да настъпи скоро.

Тръмп е този, който в момента крепи Путин.

Прекрасно беше европейското единство в Белия дом, но то е само А в азбуката на Победата.

И затова не е реалистичен свръхоптимизмът, който тресе всички нас, които ни болят сърцата и душите за Украйна.

Нищо радикално не се е променило.

Тръмп си е все така идиот, патологично влюбен във и-или зависим от Путин.

Европа засега е казала Хоп, но дори не се е засилила както трябва, за да скочи решително в битката за Украйна. Алъш-веришът ѝ с Русия продължава.

Да, има надежда, че Европа се е сепнала, събудила, но както казваше един соц лозунг: Дела, дела и само дела!

И да не стане като на Пощата в Благоевград, когато на този светещ и виден отдалеч лозунг бяха изгаснали трите букви Д…


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макс

    5 12 Отговор
    Да, цял свят страда от глупостта на американците да изберат тръмп . Страдат и самите те .

    Коментиран от #5

    10:05 21.08.2025

  • 2 ТОЩ МИНЕ НЕ МИНЕ

    17 0 Отговор
    И БЪРЗА ДА СЕ ИЗТРОПА НА МЕТЕНОТО

    10:05 21.08.2025

  • 3 мърсула + бб

    6 0 Отговор
    работа работа работа
    както вика мьжа ми

    10:06 21.08.2025

  • 4 "Всички столици ще бъдат изгубени"

    12 1 Отговор
    "Всички столици ще бъдат изгубени":

    Страните от Северноатлантическия алианс ще загубят всичките си столици в случай на атака срещу Калининградска област, заяви депутатът от Държавната Дума от този регион Андрей Колесник в разговор с "лента.РУ».

    "Веднага след като се промъкнат в Калининградска област, ще загубят почти всички столици", предупреди той.

    Според него, след като отговорят на атаката, НАТО в европейските градове дори няма да може да намери ДНК на никого.

    "Приемаме това много сериозно. Европейските столици няма да бъдат спасени от никакви бомбоубежища", подчерта Колесник.

    Коментиран от #21

    10:07 21.08.2025

  • 5 МОРИЦ

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Макс":

    ТАКА Е ДЕМОКРАТИЧНО---И ПРИ НАС ИЗБИРАМЕ ДВА ЛОЕНИ ЧУВАЛА КАНАДСКА ЛИВАДА РОМ МИН ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРИВАТИЗАТОР

    Коментиран от #16

    10:08 21.08.2025

  • 6 аман ти и експерта!

    12 1 Отговор
    Основното и предимство е, че е първата ядрена сила в света!
    Отдавна искам да ви питам вас експертите, как така Украйна свършва мобилизационния си ресурс, пък няма и 100 000 убити?!? За кое послъгвате?!?

    10:09 21.08.2025

  • 7 Ха, Ха

    11 1 Отговор
    Атлантисчето Николайчо нарича руснаците рашистки орки, вражески хуни, но не скрива възторга си от бандеровците - истински представител на съвременния атланто-фашизъм

    10:11 21.08.2025

  • 8 зрител

    11 1 Отговор
    плъшокът надникна от дупката......

    Коментиран от #13

    10:11 21.08.2025

  • 9 бебона

    5 1 Отговор
    Слатински що не си стои на село в Тетевенско и да не се излага, уж професор, а употребява отдавна изтъркани думи като "рашистки орки"! Просто не му прилича на възрастта! И нека не е толкоз загрижен за Русия, щото колапсът май е при нас!

    10:14 21.08.2025

  • 10 Опс

    3 0 Отговор
    кайчо,кайчо.....заоблен си като на Раму д-то.....кой разбрал-разбрал.....

    10:15 21.08.2025

  • 11 Някой да обясни на господина

    2 1 Отговор
    че този който крепи Путин
    не Президентът на САЩ а
    Армията на Русия.

    Доналд Тръмп единствено се опитва
    да спаси от ЕС и НАТО унижението на тоталното поражение на бойното поле на ЕС и НАТО?

    Но както всички знаем всичко ще се реши на бойното поле.

    10:15 21.08.2025

  • 12 az СВО Победа80

    2 1 Отговор
    На цялото си морално сгромолясване, тоя станал и расист!

    Поредното живо потвърждение, че никога не е късно да станеш за резил!
    🤣🤣🤣

    10:16 21.08.2025

  • 13 Значи да очакваме

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "зрител":

    Синоптика Кремова Пасящият КиликандзераБАБИШКЕР ТОШКУ ДАШНИЯ

    10:17 21.08.2025

  • 14 Грантояд Слатински

    3 1 Отговор
    Боли ме сърцето и душата за Украйна и хич не ми дреме, че половин България гори, а другата половина няма вода! Но предпочитам да си драскам във фейса от дивана вкъщи вместо да отида в Украйна и да се бия с лошите руснаци.

    10:18 21.08.2025

  • 15 Хихихи

    2 0 Отговор
    Като бивш комунистически функционер слатински ги знае тия работи.

    10:19 21.08.2025

  • 16 Макс

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "МОРИЦ":

    Не е така . При нас и теб да изберем , няма да има никакво значение за останалия свят .

    10:20 21.08.2025

  • 17 ежко

    2 0 Отговор
    Николайчо пак се изказа неподготвен, но колкото и да кряка, метчтите му ще отекат в канала!А може би не,ако плащането е по-важно от убежденията.....

    10:20 21.08.2025

  • 18 Гал

    4 0 Отговор
    И тоя клепар се изтипоса.

    10:21 21.08.2025

  • 19 Вашето Мнение

    3 0 Отговор
    С термини като рашистки орки и хуни, бившият комсомолец николай си заслужи центовете от гранта, в който си изкарва препитанието.

    10:22 21.08.2025

  • 20 Мина

    2 0 Отговор
    Тази физиономия на професор ли ви прилича?

    10:23 21.08.2025

  • 21 Отбор пияндета

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от ""Всички столици ще бъдат изгубени"":

    Тия само заплашват простите, а дали като изтрият северната част на Алианса, те самите ще оцелеят?! Или атомните бомби са с извънземни разум и ще унищожат само гнилия запад!🤣🤣🤣

    10:23 21.08.2025

  • 22 ПО ТОЧНО

    2 0 Отговор
    СЛАТИНСКАТА МИШКА КЛЕЧИ ПРЕД НПОто ЗА СИРЕНЦЕ

    10:23 21.08.2025

  • 23 Слай

    1 0 Отговор
    Авторът е известен с ниския си умствен потенциал. Защо му публикувате глупостите, за да се пълни форума с ругатни, подигравки и негативизъм.

    10:25 21.08.2025