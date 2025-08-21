Николай Слатински: Дела, дела и само дела!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Във военната сфера Русия винаги е имала две предимства - огромна територия и несметни човешки ресурси (безчислени количества некачествено пушечно месо).

Украйна е в много тежка позиция от гледна точка на човешките ресурси. Мобилизационният ѝ потенциал е изчерпан, а не е ясно ще се реши ли да понижи възрастта за призоваване в армията.

Още новини от Украйна

Но от гледна точка на територията, в картината при днешните подходи и способи за водене на военни действия нещата парадоксално се обръщат.

Това отбеляза във "Фейсбук" Николай Слатински.

Украйна използва частици от своята територия за да обезкървява рашистките орки - много рядко в човешката история толкова много вражески хуни са избивани срещу толкова малко териториални отстъпки! Така територията на Украйна се превръща в неин стратегически актив.

А огромната територия на Русия е практически незащитима и все повече става неин стратегически пасив - Украйна с дроновете и все по-често нататък с ракетите ще удря военна и гражданска критична инфраструктура. А това ще вади от строя нефтопреработвателни заводи, ТЕЦ-ове и от сорта.

Вече в редица градове изключват нощем електричеството (а хората са принудени да пазаруват всеки ден, защото храната в хладилниците и фризерите се разваля); възниква черен пазар за бензин, остава неприбран урожаят, изчезват лекарствата поради липса на суровини за тях…

Мога да продължа….

Ако не беше рижият имбецил, можеше да се гарантира, че колапсът на Русия в икономическо, финансово и социално отношение щеше да настъпи скоро.

Тръмп е този, който в момента крепи Путин.

Прекрасно беше европейското единство в Белия дом, но то е само А в азбуката на Победата.

И затова не е реалистичен свръхоптимизмът, който тресе всички нас, които ни болят сърцата и душите за Украйна.

Нищо радикално не се е променило.

Тръмп си е все така идиот, патологично влюбен във и-или зависим от Путин.

Европа засега е казала Хоп, но дори не се е засилила както трябва, за да скочи решително в битката за Украйна. Алъш-веришът ѝ с Русия продължава.

Да, има надежда, че Европа се е сепнала, събудила, но както казваше един соц лозунг: Дела, дела и само дела!

И да не стане като на Пощата в Благоевград, когато на този светещ и виден отдалеч лозунг бяха изгаснали трите букви Д…