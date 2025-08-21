Николай Слатински: Дела, дела и само дела!

Във военната сфера Русия винаги е имала две предимства - огромна територия и несметни човешки ресурси (безчислени количества некачествено пушечно месо).
Украйна е в много тежка позиция от гледна точка на човешките ресурси. Мобилизационният ѝ потенциал е изчерпан, а не е ясно ще се реши ли да понижи възрастта за призоваване в армията.
Но от гледна точка на територията, в картината при днешните подходи и способи за водене на военни действия нещата парадоксално се обръщат.
Това отбеляза във "Фейсбук" Николай Слатински.
Украйна използва частици от своята територия за да обезкървява рашистките орки - много рядко в човешката история толкова много вражески хуни са избивани срещу толкова малко териториални отстъпки! Така територията на Украйна се превръща в неин стратегически актив.
А огромната територия на Русия е практически незащитима и все повече става неин стратегически пасив - Украйна с дроновете и все по-често нататък с ракетите ще удря военна и гражданска критична инфраструктура. А това ще вади от строя нефтопреработвателни заводи, ТЕЦ-ове и от сорта.
Вече в редица градове изключват нощем електричеството (а хората са принудени да пазаруват всеки ден, защото храната в хладилниците и фризерите се разваля); възниква черен пазар за бензин, остава неприбран урожаят, изчезват лекарствата поради липса на суровини за тях…
Мога да продължа….
Ако не беше рижият имбецил, можеше да се гарантира, че колапсът на Русия в икономическо, финансово и социално отношение щеше да настъпи скоро.
Тръмп е този, който в момента крепи Путин.
Прекрасно беше европейското единство в Белия дом, но то е само А в азбуката на Победата.
И затова не е реалистичен свръхоптимизмът, който тресе всички нас, които ни болят сърцата и душите за Украйна.
Нищо радикално не се е променило.
Тръмп си е все така идиот, патологично влюбен във и-или зависим от Путин.
Европа засега е казала Хоп, но дори не се е засилила както трябва, за да скочи решително в битката за Украйна. Алъш-веришът ѝ с Русия продължава.
Да, има надежда, че Европа се е сепнала, събудила, но както казваше един соц лозунг: Дела, дела и само дела!
И да не стане като на Пощата в Благоевград, когато на този светещ и виден отдалеч лозунг бяха изгаснали трите букви Д…
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Макс
Коментиран от #5
10:05 21.08.2025
2 ТОЩ МИНЕ НЕ МИНЕ
10:05 21.08.2025
3 мърсула + бб
както вика мьжа ми
10:06 21.08.2025
4 "Всички столици ще бъдат изгубени"
Страните от Северноатлантическия алианс ще загубят всичките си столици в случай на атака срещу Калининградска област, заяви депутатът от Държавната Дума от този регион Андрей Колесник в разговор с "лента.РУ».
"Веднага след като се промъкнат в Калининградска област, ще загубят почти всички столици", предупреди той.
Според него, след като отговорят на атаката, НАТО в европейските градове дори няма да може да намери ДНК на никого.
"Приемаме това много сериозно. Европейските столици няма да бъдат спасени от никакви бомбоубежища", подчерта Колесник.
Коментиран от #21
10:07 21.08.2025
5 МОРИЦ
До коментар #1 от "Макс":ТАКА Е ДЕМОКРАТИЧНО---И ПРИ НАС ИЗБИРАМЕ ДВА ЛОЕНИ ЧУВАЛА КАНАДСКА ЛИВАДА РОМ МИН ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРИВАТИЗАТОР
Коментиран от #16
10:08 21.08.2025
6 аман ти и експерта!
Отдавна искам да ви питам вас експертите, как така Украйна свършва мобилизационния си ресурс, пък няма и 100 000 убити?!? За кое послъгвате?!?
10:09 21.08.2025
7 Ха, Ха
10:11 21.08.2025
8 зрител
Коментиран от #13
10:11 21.08.2025
9 бебона
10:14 21.08.2025
10 Опс
10:15 21.08.2025
11 Някой да обясни на господина
не Президентът на САЩ а
Армията на Русия.
Доналд Тръмп единствено се опитва
да спаси от ЕС и НАТО унижението на тоталното поражение на бойното поле на ЕС и НАТО?
Но както всички знаем всичко ще се реши на бойното поле.
10:15 21.08.2025
12 az СВО Победа80
Поредното живо потвърждение, че никога не е късно да станеш за резил!
🤣🤣🤣
10:16 21.08.2025
13 Значи да очакваме
До коментар #8 от "зрител":Синоптика Кремова Пасящият КиликандзераБАБИШКЕР ТОШКУ ДАШНИЯ
10:17 21.08.2025
14 Грантояд Слатински
10:18 21.08.2025
15 Хихихи
10:19 21.08.2025
16 Макс
До коментар #5 от "МОРИЦ":Не е така . При нас и теб да изберем , няма да има никакво значение за останалия свят .
10:20 21.08.2025
17 ежко
10:20 21.08.2025
18 Гал
10:21 21.08.2025
19 Вашето Мнение
10:22 21.08.2025
20 Мина
10:23 21.08.2025
21 Отбор пияндета
До коментар #4 от ""Всички столици ще бъдат изгубени"":Тия само заплашват простите, а дали като изтрият северната част на Алианса, те самите ще оцелеят?! Или атомните бомби са с извънземни разум и ще унищожат само гнилия запад!🤣🤣🤣
10:23 21.08.2025
22 ПО ТОЧНО
10:23 21.08.2025
23 Слай
10:25 21.08.2025