Предлагам ви главните изводи от проучване за оръжейните доставки за украинската армия.

В петата година на войната на изтощение Русия разчита на своето военно производство. Украйна пък зависи от подкрепата на партньорите и от развитието на собствения военно - промишлен комплекс (ВПК).

В началото на конфликта запасите на украинската страна са стигали едва за два месеца боеве. Националният ВПК бил парализиран. Ситуацията изменят значителните доставки на западно въоръжение. Системи за ПВО „Patriot“, РСЗО „HIMARS“, танкове, артилерия – всичко това е позволило на Киев да проведе успешно контранастъпление.

От 2022 год. до началото на 2025 год. партньорите отпускат на Украйна военна помощ на стойност около 130 милиарда евро. Обаче впоследствие става сложно да се поддържа зададеното темпо. Вътрешнополитическите процеси в Европа (смяната на правителствата в Полша и Чехия, позицията на Унгария), както и изменението на курса на САЩ под управлението на Д. Тръмп, създават нови предизвикателства.

Съкращаването на американската помощ заставя Европа да поеме в своите ръце инициативата и да търси алтернативи. Приети са редица ключови решения:

Чешката снарядна инициатива (1). Благодарение на нея към 2025 год. Украйна получава 4,4 милиона артилерийски боеприпаса.

Дроновата коалиция, ръководена от Великобритания и Латвия (2) - привлича милиарди евро за БПЛА.

Механизмът PURL (3) – позволява на натовските държави да купуват за Украйна американско оръжие. През 2025 год. по тази линия са похарчени 4 милиарда щ.д..

Датският модел. Чрез него партньорите финансират покупките на оръжие от украинските производители (4).

По данни на Килския институт за световна икономика САЩ са съкратили новата помощ с 99%. А в отговор Европа е увеличила своите доставки за Украйна с 67%. (Обърнете внимание – в случая става дума за оръжието, което е предоставяно безвъзмездно (бел.м.))

Новите безплатни доставки по програмата PDA (директно от складовете на Пентагона) са спрени, но Съединените щати изпълняват задълженията си по дългосрочните договори, сключени по програмата USAI (5). Още при администрацията на Байдън бяха обявени пакети с помощ за 33,5 милиарда щ.д. Част от тези средства (14,1 милиарда щ.д.) са вече платени. В най-добрия случай в близките години Украйна може да получи на техника за 20 милиарда щ.д., стига финансирането да не бъде прекратено и американците да не решат да пренасочат оръжието за попълване собствените запаси.

Според бившия украински министър на отбраната Д. Шмигал през 2025 год. на страната му е отпусната военна помощ на рекордната сума от 45 милиарда долара.

За 2026 год. партньорите са потвърдили доставки за около 38 милиарда щ.д., по-конкретно:

Германия (ключов донор): планира да отдели за Киев 12 милиарда евро. Очаква се да достави батареи за ПВО "IRIS-T SLM", системи "Skyranger 35" (6), самоходни артилерийски установки (САУ) RCH-155 и PzH 2000.

Великобритания: системи за ПВО и ракети.

Франция: системи за ПВО, първият комплекс за противоракетна отбрана „SAMP/T NG” (7).

Канада: 66 бронетранспортьора (БТР) „LA V 6“, бронирани автомобили (MRAP (бел.м.)) „Roshel Senator”, финансиране на производството на зенитни ракети.

Норвегия: около 7 милиарда долара, вкл. 1,4 милиарда щ.д. за дронове и 700 милиона щ.д. за ПВО.

Швеция: 3,7 милиарда долара за ПВО и производство на украински ракети и дронове.

Но най-големият източник на оръжие в близко време може да стане самата Украйна. Според прогнозите за година местният ВПК е в състояние да дава продукция на стойност 50 милиарда щ.д..

В бюджета си за 2026 год. Киев е заложил 16,5 милиарда щ.д. за покупка на оръжие от местните производители. Дали тази тенденция ще се развива, зависи от външното финансиране.

Благодарение на Унгария част от заемите, отпускани от ЕС на Украйна, са временно замразени.

* * *

Кратък коментар от мен. Тази война няма да приключи, докато носи печалба на групичките мършояди от двете страни на фронта. Или докато тези изроди не бъдат пометени от разгневената тълпа – макар че подобен развой на събитията ми се струва малко вероятен, поне засега.

Украинците изобщо не са ми интересни и не бих им обръщал внимание, ако не смучеха българския бюджет. Но след горепосочените данни за милиардите, подарени на американските и европейските оръжейни корпорации, бих искал да задам следните въпроси:

Колко ни струва участието в конфликта?

Какво е недополучила българската армия заради дашните политици?

Самолетите и техниката, които бяхме поръчали, ще бъдат ли доставени, или сумите, предплатени за тях, вече са пренасочени към "партньорските програми"?

Ние нищо не сме загубили в степите на Донбас. Това не е нашата война. Време е да се спрем!

Бележки

1. Официално програмата действа от началото на 2024 год. С пари, събрани "на доброволни начала" от около 15 държави – членове на ЕС, Прага купува снаряди за Украйна от трети страни (включително от такива, които Москва обявява за свои съюзници: Сърбия, Индия, ЮАР и т.н.). Сключваните сделки са непрозрачни. Има подозрения, че оръжейните търговци са били облагодетелствани. Факт е, че цените на боеприпасите нараснаха четири пъти (напр. 155 mm артилерийски снаряд от 2000 евро поскъпна до 8000 евро).

През лятото на 2024 год. украинската армия е изразходвала по 15000 снаряда на ден.

2. Международна организация, създадена за снабдяването на Украйна с безпилотни летателни апарати (БПЛА) и системи за радиоелктронна борба (РЕБ). Създадена е през февруари 2024 год. Участниците са планирали до февруари 2025 год. да предоставят на Киев един милион дрона.

3. Споразумение в рамките на НАТО за ускорени доставки на оръжие (произведено най-вече в САЩ (бел.м.)) в Украйна. Средствата се набират сред страните – членки на доброволни начала.

4. Не е задължително тези производители да се намират в Украйна. Предприятия, разработващи и изготвящи оръжие за Киев, се откриват в ЕС, например, в Швеция.

5. Инициатива за подпомагане на безопасността на Украйна (англ.: Ukraine Security Assistance Initiative). Програма на американското военно министерство за предоставянето на украинската армия на оборудване и консултантски услуги.

6. Може би се има предвид "Skyranger 30"? Зенитна система за защита от нисколетящи въздушни цели (БПЛА, хеликоптери, самолети). Разработена е от "Rheinmetall Air Defence" AG (преди: "Oerlikon"). Представена официално през 2021 год. Представлява турел с 30-милиметрово автоматично оръдие със скорострелност 20 изстрела в секунда и далекобойност до 3000 метра. Установката е снабдена и с ракети "земя – въздух".

7. "SAMP/T NG" е система за противовъздушна и противоракетна отбрана, разработвана от консорциума "Eurosam", в който влизат компании от Франция и Италия. Планира се да бъде приета на въоръжение през 2026 год.

