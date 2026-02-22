Новини
Мнения »
Три варианта: какво ще се случи след изборите през април?

Три варианта: какво ще се случи след изборите през април?

22 Февруари, 2026 09:00 2 232 31

  • даниел смилов-
  • избори-
  • пп-дб-
  • румен радев-
  • делян пеевски-
  • герб

Изборите през април ще са изключително важни. Те може да се окажат спирачка пред развитието на България, ако кампанията се превърне в насаждане на страхове.

Три варианта: какво ще се случи след изборите през април? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Даниел Смилов:

България е в поредната предизборна кампания и най-важното, което ще се случва, е свързано с резултатите от парламентарния вот на 19 април. Хората не бива да губят изборите от погледа си, защото залогът ще е огромен. Уви, много от нещата, които се натрапват в общественото съзнание сега, са по-скоро димки, истерии и разсейващи маневри.

Какво се случи през последната седмица

Съставено беше служебното правителство "Гюров", което е и технократично, и политическо. В него доминират близки до демократичната общност и ПП-ДБ, макар че не става дума за политици от предните редове на тази коалиция. При съставянето му и координацията с ПП-ДБ е била минимална. Но така или иначе кабинетът ще бъде свързван и атакуван (от кажи речи всички) като кабинет най-вече на ПП-ДБ.

Бързо беше инкасиран правителствен гаф с назначаването на Стоил Цицелков за вицепремиер, отговорен за честни избори. Реакцията на Гюров по отстраняването на министъра беше навременна и адекватна, а и самите обвинения срещу Цицелков бяха не за експертизата му, а за неизвестни до този момент репутационни петна в биографията. Правилно е хората на държавна длъжност да нямат репутационни петна. Правилно би било и това да не важи само за свързани с ПП-ДБ политици.

Историята около "Петрохан" продължи да се използва политически и да се приписва на ПП-ДБ. Като преди всяка предизборна кампания, и в тази имаме удар по коалицията от служби и прокуратура. Информацията се използва така, че да внушава някакви неясни политически свързаности отвъд природозащитничеството на рейнджърите. Но историята "Петрохан" си е криминална, а може да се разкаже и по много различни начини. Самият факт, че хора от групата най-вероятно са сътрудничели на службите (ДАНС) прави казуса двузначен: за да прикрият собствената си отговорност, служби и прокуратура я прехвърлят на друг. Така или иначе с този казус грозно ще се злоупотребява, като накрая печеливш от историята може да се окаже основно Румен Радев.

Самият той пък е толкова ангажиран в партийно строителство, че на практика го няма на терен. Апетитът му нарасна с първите социологически прогнози и в кампанията той явно ще се бори за пълно мнозинство срещу всички други партии. Затова нападна и кабинета "Гюров" веднага след като беше съставен.

Президентът Илияна Йотова също опита да се дистанцира от Гюров и да прехвърли вината върху промените в конституцията. В този смисъл кабинетът остана "сираче" и няма да може да разчита на политическа помощ нито от парламента, нито от президентството. Политическият тарикатлък на останалите най-вероятно ще доведе до консолидация на демократичната общност, която този път има пълното право да се счита за нападната от всички страни. А и обществените симпатии може да отидат в полза на този, който в суматохата все пак се опитва да свърши работа, докато другите си правят тънки сметки.

Единственият ход на Гюров е да бъде последователен и да направи това, което е обещал. Да започне с нужните промени в МВР, да осигури - доколкото може - финансова стабилност на държавата през следващите месеци, докато същевременно води кръгова отбрана срещу служби, прокуратура и политически опоненти.

Най-големият шанс на Гюров е, че самото присъствие на правителството му в политиката е демонстрация на това, че не е необходимо България да се управлява от крипто-путинисти или от корумпирани лица, окопали се в службите. Има и трети път, макар че всеки, който тръгне по него, ще бъде атакуван отвсякъде. Правителството може да се легитимира само чрез добър пример, като с поставянето от министър Янкулов на въпроса за Сарафов пред ВСС. Отказът на прокурорската колегия да избере нов и.ф. главен прокурор е скандал и директно нарушаване на ясен закон. Тези, които го правят, всъщност уронват престижа на съдебната власт и не би трябвало да са в нея: все в някакъв момент те ще понесат отговорността си за отказ да приложат закона. Силата на безсилните е в истината, както е казал Вацлав Хавел.

Какво предстои да се случи на изборите през април

Вариантите са три, но едно нещо може да бъде предсказано още отсега. Най-късно в нощта на изборите медийната империя на Делян Пеевски ще се обърне в полза на Румен Радев, а може би и срещу Борисов. Такива пируети сме виждали и през 2009, и през 2013, и през 2014. Симбиозата между Борисов и Пеевски е материална, а не духовна. Затова тя се променя само и единствено с промени в материалната среда, каквито се очакват според всички социологически агенции.

Вариант 1: Партията на Радев е първа и близо до самостоятелно мнозинство. Така тя ще може да управлява сама, с помощ от "Възраждане" или (макар и малко вероятно) с БСП. В този случай Радев ще бъде под много силен натиск да води реваншистка и дори антиевропейска политика. Неговите избиратели ще бъдат разделени и голяма част от тях (вероятно мнозинството) ще бъдат с такива нагласи. Натиск от "Възраждане" също ще върви в тази посока. Във вътрешен план това сигурно ще доведе до силно рестриктивни закони и политики, познати от Русия и Орбанова Унгария. Във външен план България ще търси начини да се обвърже отново с руски енергийни проекти и да възпира европейските санкции срещу тях. Ако не в спирачка, България ще се превърне в един от неохотните участници в европейската интеграция: като резултат вероятно ще се самоизолираме от обща европейска отбрана, общи финансови и енергийни пазари. Шансове за съдебна реформа в този вариант ще има, особено ако Радев търси подкрепа от ПП-ДБ, а не от ГЕРБ или Новото начало за квалифицираните мнозинства.

Вариант 2: Партията на Радев е първа, но може да управлява само с ПП-ДБ за стабилно мнозинство. В този вариант има по-големи гаранции за това, че България ще запази проевропейския си курс и ще извърши съдебна реформа. Ще има шанс за участие в по-задълбочени форми на европейска интеграция във военния, финансовия и енергийния сектор. Гражданските права и свободи също няма да пострадат при едно такова управление. Вероятно е да се търси някакво сътрудничество от ГЕРБ за избор на ВСС, Инспекторат и т.н.: изискването за 2/3 мнозинства е стандартен инструмент за избор на независими органи, за да се осигури по-широка подкрепа за избраниците.

Вариант 3: Радев и ГЕРБ управляват заедно след изборите. В този вариант и Новото начало естествено ще се прислони към управлението през ГЕРБ. Това е и единственият вариант, при който медийната империя на Пеевски не се обръща срещу Борисов, но все пак се нагажда в полза на Радев. Шансове за смислена съдебна реформа в този вариант няма, но пък има шансове за отстояване на ако не проевропейски, то на поне проатлантически курс на България като част от сателитите на Доналд Тръмп в Европа. Този вариант е и най-амбивалентен съдържателно, защото и ГЕРБ, и новата формация на Радев имат популистки генезис и са идеологически доста аморфни. България ще се ослушва външнополитически и ще върви като цяло по вятъра, като Радев ще тегли на изток, а Борисов – на запад (или просто надолу).

Става дума за свободата в България

Ако в следващия парламент партиите са 4 или 5, то те няма да имат извинение за несъставяне на правителство. Затова и заклинанията отсега, че ще има нови избори наесен изглеждат необосновани.

Изборите през април ще са изключително важни. Те могат да отключат политически реваншизъм на недоволните от "прехода" и да се превърнат в спирачка пред развитието и модернизацията на България. Това засега е просто вероятност, а не неизбежност. Но тази вероятност може да се засили, ако предизборната кампания се превърне в насаждане на страхове и паранои. Казусът "Петрохан" и политическата злоупотреба с него вече демонстрираха намеренията на много от участниците.

Но въпросът е всъщност за свободата в България. Гражданите, които излязоха масово по улиците през декември миналата година, трябва да са наясно, че определени политически промени могат всъщност да доведат до ограничаване на свободите в България. За съжаление, мнозина биха се радвали от такова развитие, но все пак трябва да е ясно, че няма благоденстващи общества без свобода. Опити за създаването им продължават, но те винаги завършват доста трагично. Поне това трябва да сме разбрали от българската и световната история.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    33 3 Отговор
    най-много след изборите през април нови избори 2 в 1 през есента.

    09:03 22.02.2026

  • 2 обективен

    34 7 Отговор
    Страхове ще насаждат от ГРАБ , защото ще кажат ,че Радев като дойде и ще изгони 70% от администрацията която гласува за мафята . И с тази упорка ще си водят кампанията !

    09:05 22.02.2026

  • 3 Дано

    11 17 Отговор
    Дай Боже първия вариант !!!!

    09:07 22.02.2026

  • 4 кой му дреме

    8 4 Отговор
    не зная що ме питате 🤔

    09:09 22.02.2026

  • 5 Да го

    18 3 Отговор
    Мислят бедните! Те все чакат някой да ги оправя. Аз отдавна съм разбрал, че в морето - или си акулата, или си мезето!

    09:10 22.02.2026

  • 6 1488

    13 2 Отговор
    заглавието е в стил "Кой има имен ден"

    09:10 22.02.2026

  • 7 Лама Хаминей

    9 2 Отговор
    Ощре повече от същото.

    09:12 22.02.2026

  • 8 Възраждане това е България !

    16 20 Отговор
    Вариантът е само един : Печели Възраждане. Връщане на суверенитета на Българив,лева, Булекзит, вън от нато и съд за виновниците за националата катастрофа от герб, ппдб, дпс ,бсп и итн !

    Коментиран от #10, #15

    09:12 22.02.2026

  • 9 Завършват криминално

    29 6 Отговор
    Петрохан не е криминален , а политико-идеологически случай. На идеологическо ниво групата на Петрохан е материална реализация на възгледите на ППДБ за политика, особено д.жен.дърската. Създадена и дундуркана с политическа протекция. Друг е въпросът , че сексуалните девианти винаги завършват криминално.

    09:14 22.02.2026

  • 10 Бат Петьо Парчето

    7 8 Отговор

    До коментар #8 от "Възраждане това е България !":

    Ку-ку

    09:17 22.02.2026

  • 11 Миризлив пор

    11 6 Отговор
    Пропуснахте варианта, тиквата дебелия и още някоя фурнаджийска лопата да вземат 121 гласа и да смачкат Радев и ПП ДБ.

    Коментиран от #13

    09:25 22.02.2026

  • 12 ами

    12 2 Отговор
    ха ха ха Вариант 4 - София остава без летище заради сащ

    09:31 22.02.2026

  • 13 а бе..

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Миризлив пор":

    На тебя май ти се услади да кушашь от жлътото на боко и пеефтьски0

    09:36 22.02.2026

  • 14 оня с коня

    16 7 Отговор
    Ако Радев не ПРЕКЛОНИ ГЛАВА пред Бат Бойко,Правителство Йок.Колкото до разни други Варианти - те са просто в главата на Смилов- платен ПП-Глашатай.

    09:36 22.02.2026

  • 15 Ха ха ха!

    5 10 Отговор

    До коментар #8 от "Възраждане това е България !":

    Възраждане е плод на Боко тиквата. Той направи партията, той сложи Костя начело, той я финансира. Защото му е необходим предпазен клапан, да изпуска парата на народното недоволство. Същото беше с Атака на Воленчо. Нея я създадоха ДПС и БСП по същия начин, по същите причини. Да лъжат и заблуждават хората. Волен се нахапляри с пари, накупи си скъпи имоти и като го разбраха хората какъв е в действителност, Доган го отсвири. На Костя банковите сметки са непроследими, но му вижте имотите и колите. С депутатската си заплата е в състояние да купи 1/20 от това, което има. И то ако е нямал никакви други разходи.
    И на Радев не вярвам. Прави се на проруски политик, за да печели симпатии, но в действителност служи на републиканците от САЩ. Абсолютно зависим от Тръмп. А това означава антиевропейски, антикитайски и до някъде антируски политик.
    Според реалните политолози истински защитаващи интересите на България политици ще дойдат на власт минимум след 50 години. До тогава ще ни управляват крадливи чужди подлоги.

    09:47 22.02.2026

  • 16 нннн

    9 4 Отговор
    Най- важното сега е всички да гласуват и служебното правителство да осигури относително честни избори. Това ще определи тежестта на партиите - Глас народен, глас Божий. Рано е да гадаем на боб и леща.

    09:52 22.02.2026

  • 17 Контраанализ на Смилов.

    5 4 Отговор
    Кабинетът Гюров е поредната сглобка между Борисов , Радев и Доган.
    Такъв беше и предишният кабинет Желязков.
    Такъв ще е и следващият кабинет.

    Много обичам разни анализатори да се опитват да скрият този факт!

    Например- какво да се прави на предстоящите избори?
    За това - пак казвам- гласувайте за опозицията, инак триото Борисов , Радев и Доган овлядява цялата държава!
    Коя е опозицията? Отново казвам, преди някой друг анализатор да открие ПАК топлата вода- опозицията са Възраждане и ДПС!
    ППДБ не са опозиция, те с Шарлатаните на Радев, ударният му отряд за митинги и протести!

    ИТН са нещо като опозиция, понеже техните действия са насочени САМО към ППДБ. Но ППДБ са просто маши на Радев, а не първопричина.

    09:58 22.02.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    6 7 Отговор
    След изборите ще управляват Бойко и Шишко. Другите ще гледат как се прави. Ако въобще влязат в Парламента. ЗАПОМНЕТЕ КАКВО СЪМ КАЗАЛ. След изборите пак ще говорим, ако не сте забравили.

    10:01 22.02.2026

  • 19 На тези избори трябва да направим

    4 10 Отговор
    две неща:

    1. да накажем Боко и ГЕРБ.
    2. да гласуваме ЗА опозицията - Възраждане и ДПС.

    Всички останали са слуги на Борисов , Радев или Доган.

    10:02 22.02.2026

  • 20 Мдааа....

    4 3 Отговор
    По всичко личи че отново, за кой ли пореден път ще настъпим мотиката, като този път хорото ще води новия хороводец Патаран, руската подлога Радев, и после рев... какво направихме?, и отново загубени три или четири години, има една поговорка... будала човек и вързано куче го хапе🤫.

    10:06 22.02.2026

  • 21 123

    6 1 Отговор
    Румен Радев е евроатлантик , същия като ГЕРБ, БСП, ДПС, СДС ,ПП ДБ и производните им медиини герои като Итн Славчо и шоутата на Цру от Нова, бтв и БНТ . Никой от Възраждане няма да гласува за президента 2 мандата на БСП/ГЕРБ

    10:08 22.02.2026

  • 22 Гост

    7 2 Отговор
    Щях да гласувам за Радев, но в последно време имам усещането че само ще увеличи броя на джамиите в България.

    10:09 22.02.2026

  • 23 Нищо нема

    0 1 Отговор
    да се случи, пък същите май....мун..и, то други нема....

    10:13 22.02.2026

  • 24 Баш този ли

    3 1 Отговор
    Дълбоко погрешни анализи, манипулативни. Видиш ли, каквито и да са резултатите, щом Радев ще е водещ ще си загубим свободата. Дори още по лошо спираме да се развиваме. То последните 20 години каква свобода имаха медиите, каква свобода прокламираха платените анализатори - свободата на един кръг от лъжци и крадци да крадат безогледно. Липса на нормално правосъдие - завладяна държава. Това ли иска да продължава господина анализатора

    10:23 22.02.2026

  • 25 👤Иван 👤

    2 0 Отговор
    На избори няма да ходя нищо не се променя от 35 години до сега Само мачкат и тъпчат народа и краднат народа и държавата 👤🏢👤🏢🥷🏻💶💶💶💶💶💶💶💶💶

    10:36 22.02.2026

  • 26 не ви ли омръзна ........

    1 2 Отговор
    от 1878г та до ден днешен ,само ръководители с руски имена ви управляват ,бг........

    Коментиран от #29

    10:41 22.02.2026

  • 27 ЕвроАтлантически Комунист

    4 0 Отговор
    Истинската заплаха за България не е Русия, а ЕС!

    Говорим за:
    -за тежките щети, които търпим от ЕС и фанатичното поведение на брюкселските бюрократи и лидери
    -за кликата на безочливите чиновници, които наложиха откровения корпоративен лобизъм
    -за икономическата нищета, която настъпи следствие на вредните за България политики на ЕС
    -Кoй извърши най-голямото национално предателство?
    -на Петрохан беше екзекутирана партийната организация на ППДБ
    -кое е по-вероятно: ЕС да се разпадне или мъжете да започнат да раждат?
    -всичко ще бъде наред за нас, България я чака светло бъдеще

    10:54 22.02.2026

  • 28 Наблюдател

    4 0 Отговор
    - Администрациите ще са длъжни да гласуват по заповед,
    -зависимите ще си продават гласа,
    -пионките на мафията ще купуват гласове,
    -неудачници назначени в избирателни комисии ще фалшифицират масово,
    - органите на реда ще са слепи, глухи и неми.
    - гъбарите ще са в горите, рибарите на реките
    ...... След 463 години може някой да дойде и да поднесе независимостта на тепсия. За сега се сещам само за един.

    Време е за Възраждане!!!

    10:56 22.02.2026

  • 29 Не съвсем

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "не ви ли омръзна ........":

    Тошо Правешки и Мангокостов не са с "руски имена", също и Сакскобургготски.

    10:57 22.02.2026

  • 30 Марк

    1 0 Отговор
    Смях се на тази статия.

    Особено на втория му вариант! Аз смятам, че подмяната(пп-дб) няма да влязат в парламента, и съответно няма да има как да управляват с КРадев(бившия резидент).
    бсп - също ще гледат парламента отдалече, евентуално ще влезе кака Корни.

    А голямата изненада ще бъде Величие и Ивелин Михайлов, който социолозите не го слагат в парламента, а според мен ще има поне 10%.

    Ето моята цялостна прогноза в един вариант:

    1. Крадев - около 40%
    2. Възраждане - около 15%
    3. Величие - около 12%
    4, герп - около 9%
    5. Корнито - около 7%
    6. пееф - около 5%

    Останалите са под чертата!

    Дори и да не позная изцяло, важното е евоалкантическите подметколизачи ( партии ) да бъдат малцинство и да се махнем от еврозоната, ЕС и НАТО!

    12:13 22.02.2026

  • 31 Перо

    1 0 Отговор
    Системата е сбъркана и непоправима още през 1991-92 г. и господ вече не може да я оправи! Всичко е парцелирано и на квоти и който спечели изборите с мнозинство и нужния брой депутати, той командори всички власти и държавни институции! Това вече трудно става, а коалициите се превръщат в безполезни говорилни и караници! Гласуването може да промени партии и хора в класацията за парламента, на принципа “стани да седна” и до там! Всичко ще си върви по старому! Заради Симеончо, свършиха фюрерите!

    12:55 22.02.2026