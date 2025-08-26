Новини
Георги Даскалов: Още си учим уроците. Доживот
  Тема: Украйна

Георги Даскалов: Още си учим уроците. Доживот

26 Август, 2025

Империята ще отстъпи

Георги Даскалов: Още си учим уроците. Доживот - 1
Снимка: Shutterstock
Георги Даскалов Георги Даскалов журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Още си учим уроците. Доживот.

Америка загуби Виетнамската война. Русия се провали в Афганистан.

Това припомня във "Фейсбук" Георги Даскалов.

Като дете през 60-те, 70-те години на миналия век гледах новините по телевизията, тогава телевизия имаше по няколко часа на ден. Виетнамската война беше винаги в новините – и когато свърши в средата на 70-те, ми изглеждаше, че повече новини няма да има.

През 80-те беше друго. Но пак същото.

Съветският съюз не успя да сломи афганистанските муджахидини. Последните съветски войски се изнизаха малко, преди СССР да се разпадне.

Не малко хора смятат, че нахлуването в Афганистан е допринесло за рухването на Съветите. Ако не и основна причина.

Сега, през 2025 има война на Русия в Украйна. Вече повече от 3 години.

Проточи се като предните две войни.

И ще свърши като тях.

Няма как да бъде победен цял народ. Особено ако е многоброен.

Цената е висока. Милиони човешки животи.

Но финалът ще е такъв.

Империята ще отстъпи.

Още си учим уроците.

Доживот.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    31 5 Отговор
    КъФ е тоя бе ???!!! Журналист бил , диплома му дали , а още не е разбрал , че последната империя която се изниза от Афганистан е САЩ !!! И сега , САЩ ли ще се разпада...?!

    10:06 26.08.2025

  • 5 Значи

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Левски":

    Трябва да свърши гражданската война ,и пак ще се разпадне

    10:14 26.08.2025

  • 7 Иван Ангелов

    11 0 Отговор
    СССР не се разпадна заради Афганистан, Чернобил, или това, че в него бъкаше от чужди разузнавачи. Разпадна се заради съветската номенклатура, която не искаше да пуска властта и мечтаеше да се присъедини към западните елити, но и показаха среден. Бъговете бяха в системата, другарю журналист.
    Виж в Китай е друга работа, но това там не е комунизъм, а фашизиран и дигитализиран корпоративен капитализъм, използващ комунистически символи за легитимация.

    Коментиран от #10, #11

    10:16 26.08.2025

  • 8 по всяка тема е така

    1 0 Отговор
    инфлация , въоръжаване , дипломация , критикуване , аварии , безопасност , ремонти , водоснабдяване . много гласност и настава объркване . структурирането на решенията явно не води до трайно разрешаване на основни проблеми . историческата конкретика вдъхновява теоретиците . но опита и патентите са за конкретни капиталисти . военно-стратегическите промишлени дейности носят на стопаните си добър доход . 5-6 армии държавна и частни все пак ще дават отражение върху общите управленски решения .

    10:18 26.08.2025

  • 9 Трол

    2 3 Отговор
    България винаги е на печелившата страна в тези конфликти.

    10:21 26.08.2025

  • 10 Само че

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Иван Ангелов":

    Нашите капеи не го разбират това

    10:21 26.08.2025

  • 11 Сила

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "Иван Ангелов":

    Евалата ...кратко , точно , ясно !!! За Китай супер точна дефиниция , ще те цитирам в споровете ми с почитатели на азиатските копейки !!!

    10:22 26.08.2025

  • 12 Абе

    4 0 Отговор
    Баце, що пишеш през ред? Да ти е по-дълга статийката ли?

    10:23 26.08.2025

  • 15 Ах Ох

    6 1 Отговор
    Този журналист защо не споменава Г. А. З. А?

    10:28 26.08.2025

  • 16 Опорка

    7 2 Отговор
    Тоя не си е пил хапчетата

    10:40 26.08.2025

  • 17 хининков

    3 1 Отговор
    тоа е джуркан идиот

    10:50 26.08.2025

  • 18 Кирил

    1 1 Отговор
    Умен човек.
    Бедата е че умните в България не ги слушат

    10:54 26.08.2025

  • 19 Сандо

    0 0 Отговор
    Евроатлантически глупости.

    10:57 26.08.2025

  • 20 Ами сега?

    1 2 Отговор
    Паралелите между изброените две войни и тази в Украйна, включват и още един компонент. Реалните сблъсаци във Виетнам, Афганистан и Украйна едно към едно са на двете най развити във военно отношение в света сили, САЩ и Русия (СССР). Едните първи изпащат военен контингент на чуждата територия, а другите подпомагат местната съпротива. В Авганистан даже в различни периоди от време си разменха ролите, но крайния резултат и за двете сили беше един и същ. В Украйна засега отново руснаците се опитаха да изпреварят събитията, като нападнат първи, но действията пак се развиват по познатя вече начин. Как и кога ще завърши войната никой засега не може да предвиди, но ако Русия за втори път започне да понася сериозни загуби на територии, както при отвоюването на Херсон в края на 2022 г., когато Украйна си възстанови също голяма част от окупираните земи в Донецка и Луганска области, най вероятно ще се наложи да изтегли войските си за да избегне позорна загуба. Другия вариант е вместо да отлага края протакайки, шикалкавейки и избягваики окончателно решение във всички организирани от Запада преговори, сама да започне да настоява за нови, с цел край на войната.

    11:00 26.08.2025