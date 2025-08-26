Георги Даскалов: Още си учим уроците. Доживот

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Още си учим уроците. Доживот.

Америка загуби Виетнамската война. Русия се провали в Афганистан.

Това припомня във "Фейсбук" Георги Даскалов.

Като дете през 60-те, 70-те години на миналия век гледах новините по телевизията, тогава телевизия имаше по няколко часа на ден. Виетнамската война беше винаги в новините – и когато свърши в средата на 70-те, ми изглеждаше, че повече новини няма да има.

През 80-те беше друго. Но пак същото.

Съветският съюз не успя да сломи афганистанските муджахидини. Последните съветски войски се изнизаха малко, преди СССР да се разпадне.

Не малко хора смятат, че нахлуването в Афганистан е допринесло за рухването на Съветите. Ако не и основна причина.

Сега, през 2025 има война на Русия в Украйна. Вече повече от 3 години.

Проточи се като предните две войни.

И ще свърши като тях.

Няма как да бъде победен цял народ. Особено ако е многоброен.

Цената е висока. Милиони човешки животи.

Но финалът ще е такъв.

Империята ще отстъпи.

Още си учим уроците.

Доживот.