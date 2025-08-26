Георги Даскалов: Още си учим уроците. Доживот

Още си учим уроците. Доживот.
Америка загуби Виетнамската война. Русия се провали в Афганистан.
Това припомня във "Фейсбук" Георги Даскалов.
Като дете през 60-те, 70-те години на миналия век гледах новините по телевизията, тогава телевизия имаше по няколко часа на ден. Виетнамската война беше винаги в новините – и когато свърши в средата на 70-те, ми изглеждаше, че повече новини няма да има.
През 80-те беше друго. Но пак същото.
Съветският съюз не успя да сломи афганистанските муджахидини. Последните съветски войски се изнизаха малко, преди СССР да се разпадне.
Не малко хора смятат, че нахлуването в Афганистан е допринесло за рухването на Съветите. Ако не и основна причина.
Сега, през 2025 има война на Русия в Украйна. Вече повече от 3 години.
Проточи се като предните две войни.
И ще свърши като тях.
Няма как да бъде победен цял народ. Особено ако е многоброен.
Цената е висока. Милиони човешки животи.
Но финалът ще е такъв.
Империята ще отстъпи.
Още си учим уроците.
Доживот.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
10:06 26.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Значи
До коментар #3 от "Левски":Трябва да свърши гражданската война ,и пак ще се разпадне
10:14 26.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иван Ангелов
Виж в Китай е друга работа, но това там не е комунизъм, а фашизиран и дигитализиран корпоративен капитализъм, използващ комунистически символи за легитимация.
Коментиран от #10, #11
10:16 26.08.2025
8 по всяка тема е така
10:18 26.08.2025
9 Трол
10:21 26.08.2025
10 Само че
До коментар #7 от "Иван Ангелов":Нашите капеи не го разбират това
10:21 26.08.2025
11 Сила
До коментар #7 от "Иван Ангелов":Евалата ...кратко , точно , ясно !!! За Китай супер точна дефиниция , ще те цитирам в споровете ми с почитатели на азиатските копейки !!!
10:22 26.08.2025
12 Абе
10:23 26.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ах Ох
10:28 26.08.2025
16 Опорка
10:40 26.08.2025
17 хининков
10:50 26.08.2025
18 Кирил
Бедата е че умните в България не ги слушат
10:54 26.08.2025
19 Сандо
10:57 26.08.2025
20 Ами сега?
11:00 26.08.2025