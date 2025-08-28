Огнян Дъскарев: Неокомунистите знаят английски

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Неокомунистите (враговете на Тръмп) се чудят какво да измислят, за да го злепоставят. Неокомунистите твърдят, че той сменя мнението си няколко пъти на ден. Но, те неокомунистите, милиони от тях правят същото милиони пъти на ден. Човек променя мнението си постоянно и това е свидетелство, че има разум. Разбира се, има изключения, но те са за ненормалните. Президентите също променят мнението си. Пример: Зеленски, който през октомври 2022 г. издаде нарочен указ, с който забранява преговорите с Путин. Но сега Зеленски промени изцяло мнението си и много иска лично да преговаря с Путин. Защо?

Това коментира за "Фейсбук" Огнян Дъскарев.

Но за важните неща Тръмп не променя мнението си. Питайте за това терористичния режим на моллите в Иран. На 12.04.25 г. Тръмп даде 60 дни срок на моллите да спрат атомната си програма при преките преговори с американците. Моллите не го послушаха и на 61-ия ден, петък, 13 юни 2025 г., неокомунистите разбраха какво се случи с моллите.

Може би неокомунистите вече ще слушат какво говори Тръмп?

Неокомунистите от няколко месеца измислиха ново нападение против Тръмп. Тук любопитното е, че западните неокомунисти не се сетиха за това, поне аз не знам.

Мисля, че това е изобретение на българските неокомунисти, което е постижение. Според тях Тръмп има невероятно беден речник, около 200-300 думи, когато отговаря на въпроси на медиите. (Байдън, любим на българските неокомунисти даде няколко пресконференции за 4 години, за разлика от Тръмп, който е постоянно пред медиите. Байдън за 4 години сричаше и се объркваше, но не си спомням нито един български неокомунист да се е възмутил).

Да, вярно е, че Тръмп използва разговорен английски, не особено богат, когато говори на живо. Да, вярно е, че той използва често и общо взето най-употребяваните думи в англиския език.

И какво от това? Може ли това да се използва за доказателство, че е необразован? Всъщност това е обичайно за всеки човек, защото всеки човек (общо взето) използва малко думи, когато говори на живо с медии или с когото и да било. Разбира се, има много изключения, но в много случаи много хора се правят на интересни.

Но, когато Тръмп пише в своята социална медия TRuth Social всичко е съвсем различно. Тогава президентът пише с богат, но същевременно изключително разбираем английски, което е цел на всеки, който се занимава с този велик език. Целта на всеки, който иска да докаже мнението си е да напише на англйски кратко и ясно какво точно иска да каже. Точно това прави Тръмп отлично и дава на околните ясно да разберат какво има предвид.

Всеки знае, предполагам дори и българските неокомунисти, че е много по-трудно да изразиш мисълта си писмено, отколкото устно. Точно това прави Тръмп - писмено.

Разбира се, веднага някой неокомунист ще каже, че Тръмп има отбор писатели, които са дежурни по всяко време на денонощието, за да пишат мислите му. Но възможно ли е това? Представете си няколко души, които се сменят постоянно, защото президентът става по всяко време на денонощието и пише, каквото иска. Но той има собствен стил на писане, който веднага всеки, който знае английски ще забележи. Т.е. този неокомунист казва, че Тръмп разполага с отбор писатели с еднакъв стил, които са в постоянна връзка във всеки миг от денонощието с президента и на мига започват да пишат и оформят писмено желанията му.

Възможно ли е това? Според мен, не.

Тръмп отлично се справя с писмения си английски, без естествено и несъмнено да е Walter Pater, John Ruskin, Oscar Wilde, Henry James etc.

Но и българските неокомунисти не са.

Но те знаят достатъчно добре английски и са много образовани, за да нападат Тръмп.