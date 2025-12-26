Венецуела освобождава задържани след протестите, докато международният натиск се засилва

Венецуелските затворнически власти съобщиха, че 99 души, задържани след протестите срещу президентските избори миналата година, са били освободени. Правозащитни организации обаче поставят под съмнение официалните данни и твърдят, че реалният брой е значително по-нисък, предава „Ройтерс“. Съобщението идва на фона на нарастващия натиск от страна на Вашингтон върху президента Николас Мадуро, предава News.bg.

След изборите през юли 2024 г. стотици хора в Каракас и други части на страната излязоха на протести, удряйки тенджери и тигани и блокирайки пътища, с настояване опозицията да бъде призната за победител. Според венецуелските власти най-малко 2000 души са били арестувани при последвалото насилие. Главният прокурор впоследствие обяви освобождаването на няколко групи задържани, сред които и десетки непълнолетни.

Избирателната комисия и Върховният съд на Венецуела потвърдиха победата на Мадуро и определиха протестите като опит за подкопаване на третия му шестгодишен мандат.

Късно на Коледа Министерството на затворническите услуги заяви в социалните мрежи, че властите са решили да разгледат всеки случай поотделно и да приложат законови предпазни мерки, което е довело до освобождаването на 99 души. Според ведомството те са били задържани за участие в актове на насилие и подбуждане към омраза след изборния ден.

Правозащитната организация „Комитет за свобода на социалните активисти“ обаче заяви, че обявеният брой „не отговаря на действителността“. Друга неправителствена организация - „Наказателен форум“ - съобщи, че е успяла да потвърди освобождаването само на 45 души, сред които 27 мъже, 15 жени и трима тийнейджъри, задържани по политически причини. Организацията допълни, че продължава проверката за други случаи.

Правителството на Мадуро отрича да държи политически затворници, като твърди, че става дума за „затворени политици“, опитващи се да дестабилизират страната.

По-рано този месец върховният комисар на ООН за правата на човека Фолкер Тюрк предупреди, че репресиите срещу гражданското пространство във Венецуела се засилват. По думите му журналисти, активисти, представители на опозицията и хуманитарни работници са подложени на заплахи, тормоз и произволни арести, което сериозно ограничава основните свободи в страната.