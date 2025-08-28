Новини
Лионел Меси вкара две попадения и класира Интер Маями на финал в САЩ

28 Август, 2025 11:28 582 1

Така отборът от Флорида си осигури място във финала, където в неделя ще гостува на победителя от двубоя между ЛА Галакси и Сиатъл Саундърс

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси се завърна с два гола и изведе Интер Маями до победа с 3:1 над Орландо Сити в полуфинала на турнира "Лийгс Къп" в сряда вечер. Така отборът от Флорида си осигури място във финала, където в неделя ще гостува на победителя от двубоя между ЛА Галакси и Сиатъл Саундърс.

За аржентинската суперзвезда това бе второ завръщане в рамките на две седмици след нова пауза, причинена от проблем с бедрото.

Орландо поведе в резултата в края на първото полувреме чрез Марко Пашалич, а попадението бе потвърдено след проверка с ВАР след съмнения за евентуална игра с ръка.

В 77-ата минута Меси изравни от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Тадео Аленде. Десет минути по-късно аржентинецът отново показа класата си, разписвайки се след комбинация с Жорди Алба за 2:1.

Крайният резултат оформи Теласко Сеговия, който след бърза размяна на пасове с Луис Суарес нанесе решителния удар за 3:1.

„Исках да бъда тук. Срещу ЛА Галакси се чувствах некомфортно, но знаех колко важен е този съперник. Подготвих се за него. През първото полувреме бях уплашен, но малко по малко се отпуснах,“ каза аржентинецът пред Apple TV след мача.

С двата си гола Меси вече има 877 попадения в кариерата си и е само на 23 от историческата граница от 900. Той е и на 11 асистенции от общо 400, а само 34 голови участия (гол или асистенция) го делят от това да стане първият футболист в историята с пряко участие в 1300 попадения. В неделя той ще се стреми да спечели 47-мия трофей в своята кариера.

„Винаги е вълнуващо да печелим, а сега имаме шанс да донесем трофей. За Лео думите са недостатъчни. Той почти не тренира, а след това излезе и игра 90 минути. За нас е привилегия да го имаме в състава, а за феновете – да го гледат как бележи голове. Много сме щастливи. Той е лидер както на терена, така и извън него. Да се учиш от Меси е нещо повече от футбол – това е и урок по лидерство,“ заяви асистент-треньорът Хавиер Моралес. Старши треньорът Хавиер Масчерано пропусна мача заради наказание след червен картон.

Двубоят бе напрегнат и на границата на допустимото – показани бяха общо девет жълти картона и един червен, който получи защитникът на Орландо Дейвид Брекало.

„Първият жълт картон на Брекало е просто невероятен. Той дори не докосва Родриго де Пол,“ коментира треньорът на Орландо Сити Оскар Пареха. „Това влияе на целия отбор и прави мача изключително труден.“


