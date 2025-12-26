Новини
Москва за визитата на Зеленски в Белия дом: Не казвай "хоп", преди да си скочил. Задава се шоу на закоравели мошеници
  Тема: Украйна

Москва за визитата на Зеленски в Белия дом: Не казвай "хоп", преди да си скочил. Задава се шоу на закоравели мошеници

26 Декември, 2025 19:19, обновена 26 Декември, 2025 20:07 2 820 44

Планът на Киев за разрешаване на конфликта се различава значително от този, обсъден с американската страна, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков

Москва за визитата на Зеленски в Белия дом: Не казвай "хоп", преди да си скочил. Задава се шоу на закоравели мошеници - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, насрочена за следващите дни, показва значителен напредък в преговорите за разрешаване на украинския конфликт, пише Axios.

„Тази среща е знак за значителен напредък в преговорите“, се казва в статията. Авторът на статията, Барак Равид, припомни думите на Тръмп, че ще се срещне със Зеленски само ако смята, че сделката е близо.

Още новини от Украйна

Неназован висш американски служител заяви пред Axios, че САЩ са постигнали „по-голям напредък“ в преговорите с Русия и Украйна през последните две седмици, отколкото през цялата минала година.

На 26 декември Kyiv Post, позовавайки се на дипломатически източници, съобщи, че Зеленски вероятно ще пътува до САЩ за разговори на 28 декември.

Срещата може да се проведе в резиденцията на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида.

По-късно Зеленски потвърди, че е постигнато споразумение за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп през следващите дни.

Леонид Слуцки, председател на Комисията по международни въпроси на Държавната дума и лидер на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР), призова Володимир Зеленски да се въздържа от всякакви преждевременни съобщения за пътуване до Съединените щати, за да подпише споразумения.

Депутатът смята, че "това американско турне ще се превърне в шоу на закоравели мошеници“.

„Зеленски каза, че лети при Тръмп и е готов да подпише план от 20 точки. „Документът вече е на масата“, твърди украинският лидер. „Има една руска поговорка: „Не казвай „хоп“, преди да си скочил!““, написа Слуцки в Telegram. „Нещо ми подсказва, че американското турне на главата на украинския режим ще се превърне в шоу на закоравели мошеници. Вашингтон, за да постигне реален напредък в украинското уреждане, трябва да запази духа на Анкъридж.“

Парламентаристът отбеляза, че „планът от 20 точки всъщност е неодобрен списък с желания на киевския режим и неговите европейски поддръжници. Редица разпоредби, съобщени от украинските медии, може да са априори неприемливи, а други изискват подробно уточнение".

Зеленски обаче е готов да представи Русия като страна, неспособна да постигне споразумение, заявявайки, че ще поиска „засилен натиск“ върху Москва“, заяви Слуцки.

Планът на Киев за разрешаване на конфликта се различава значително от този, обсъден с американската страна, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

„Този ​​план е коренно различен, ако изобщо може да се нарече план, от 27-те точки, по които работихме през последните седмици, започвайки от началото на декември“, каза той в предаването „60 минути“.

Документът от 20 точки беше разпространен от украинските медии предния ден. Твърди се, че е предоставен на журналистите от Володимир Зеленски. Ключовите му разпоредби включват отказ за изтегляне на войските, когато Русия го поиска, гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Хартата на НАТО, съвместно управление на Запорожката атомна електроцентрала с Вашингтон и подписване на споразумение за ненападение с Москва без кодифицирането му в украинското законодателство.

Освен това текстът не съдържа конкретни разпоредби относно статута на руския език.

Дипломатът подчерта, че Москва продължава да се придържа към преговорния път, установен по време на руско-американската среща на върха в Аляска на 15 август. Без това, каза той, не може да се постигне споразумение.

„Мисля, че 25 декември 2025 г. ще остане в паметта ни като важен момент, когато се приближихме, наистина се приближихме до решение. Но дали можем да направим последния тласък и да постигнем споразумение, зависи от нас, от нашата работа, от политическата воля на другата страна“, каза Рябков.

Както отбеляза той, Украйна и нейните партньори в Европа не са ангажирани със споразумение; те са „удвоили усилията си да го торпилират“.

Политикът изрази мнение, че крайните срокове за разрешаване на конфликта в Украйна не помагат за неговото разрешаване. Рябков коментира думите на постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър за прекратяване на конфликта в рамките на 90 дни. Руският заместник-министър на външните работи смята, че постигането на споразумение е невъзможно „без правилното разглеждане на основните проблеми“ на конфликта.

„Никакви изкуствени крайни срокове няма да помогнат тук, никакви крайни срокове от девет дни, 90 дни или каквито и да било – те не улесняват истинската работа. Не трябва да се взираме в страниците на календара и да определяме дати, а да се съсредоточим върху същността на въпроса. Напълно сме подготвени и очакваме същия подход от другата страна“, каза Рябков.

По-рано в петък представители на Москва и Вашингтон разговаряха по телефона по указание на Владимир Путин. Съветникът на президента Юрий Ушаков представляваше Русия, а няколко представители на Белия дом представляваха американската страна. Според Ройтерс, в разговорите е участвал и Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    46 8 Отговор
    Ако Зельо не подпише планът на САЩ,Украйна отича в ка,нала

    19:31 26.12.2025

  • 2 Милен и Мара

    46 6 Отговор
    все едни и същи ги дъвчат.

    Коментиран от #22

    19:32 26.12.2025

  • 3 коко

    41 4 Отговор
    Тоя мир го чувам вече близо 2 години - ама не го виждам !!! Ставате банални колко години още "уж" мир и все така?

    19:32 26.12.2025

  • 4 Иван Попов

    40 6 Отговор
    Тръмп ще работи само с няколко държави от ЕС,другите ще ду,хат супата

    19:32 26.12.2025

  • 5 Хипотетично

    40 7 Отговор
    За пореден път Володимир ще бъде притиснат от приятеля на Володя, ама като си няма силни карти, а войската му отстъпва, ще отстъпи и той.

    19:33 26.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Вашето мнение

    39 7 Отговор
    Зеления ще лази в сащ, а България пак булка на салфетката в Аляска.

    19:36 26.12.2025

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    37 9 Отговор
    Този път Zeленото човече няма да го пуснат да си ходи, докато не подпише капитулацията...

    19:37 26.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    44 7 Отговор
    Всякакви планове без участието на Русия, не струват колкото хартията на която са написани.

    19:37 26.12.2025

  • 10 Вашето мнение

    31 6 Отговор
    Мисира вече се пробва как за пред родната публика да изкара разгрома на цивилизованите от Русия като победа.

    Коментиран от #14

    19:38 26.12.2025

  • 11 мдаааа

    32 7 Отговор
    Сигур Дончо ша му връчи окончателния бял байряк...

    19:38 26.12.2025

  • 12 Курд Околянов

    41 8 Отговор
    План може да има само императора Путин и никой друг.

    Коментиран от #40

    19:39 26.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Курд Околянов

    32 8 Отговор

    До коментар #10 от "Вашето мнение":

    И накрая ще се каже: Украйна вече не съществува, но Украйна победи Русия.

    19:41 26.12.2025

  • 15 Никой

    26 8 Отговор
    Но какво е Украйна - те са руснаци.

    19:48 26.12.2025

  • 16 АБВ

    32 6 Отговор
    "Axios: Насрочената среща между Тръмп и Зеленски е знак за значителен напредък в преговорите за мир в Украйна ВИДЕО"

    Не се научиха някои хора да не правят сметката си без кръчмаря Путин. Той ще определя напредъка в преговорите, както и условията на мира.
    Аре, бегайте !

    19:51 26.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Дедо ви...

    13 3 Отговор
    Поредния кьор фишек...

    19:58 26.12.2025

  • 19 ТОДОР СТОЯНОВ

    14 6 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ ДОГОВАРЯ СОБСТВЕНОТО СИ ОЦЕЛЯВАНЕ!!!НИЩО ДРУГО НЯМА ЗНАЧЕНИЕ!!!ПАТРИОТИЗЪМ, ХОРАТА, НАРОДА, РЕСУРСИТЕ...ТВА Е САМО БОШ ЛАФ, КАКТО КАЗВАТ КОМШИИТЕ!НЕВЪЗМОЖНО Е ДА ПОЛУЧИ ПОВЕЧЕ ОТ ОБЕЩАНИЯ!НЕГОВИЯТ ЖИВОТ СЕГА НЕ СТРУВА И 1 ГРИВНА...ТОВА Е!ДРУГО НЯМА!

    19:59 26.12.2025

  • 20 Механик

    16 3 Отговор
    А на бас, че това е поредната среща, която няма да промени нищо!
    За това пък ще има какво да пишете през времето докато се случи срещата и се разбере, че както винаги съм бил прав.

    20:02 26.12.2025

  • 21 Гост

    18 7 Отговор
    Къв мир , бе, нали биете? За пръв път чувам победителя да обикаля целия свят да проси мир! Или пък, не биете? Май, май, ви обръщат чарщафите!
    ПС
    Чаршафите са обърнати на НАТЮ, ФАТЮ, БАТЮ, ОТАН, МАНГАН, ФИБРАН и прочее фирми и организации.
    ПСС
    А балдъзата на Тръмп там ли ще е, на преговорите?

    20:03 26.12.2025

  • 22 Механик

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "Милен и Мара":

    Милен и Мара ги дъвчат едни и също, понеже та са ЕДИН и СЪЩ човек.
    Всички "журналисти" тук са аватари на един и същ човек, който пише статиите си с помощта на ИИ.

    20:05 26.12.2025

  • 23 Джони

    7 5 Отговор
    То такова хоп преди да скочите рекохте та скок дълъг четири годинииииииии. Четирииииииииии.....

    Коментиран от #28

    20:07 26.12.2025

  • 24 БеГемот

    12 3 Отговор
    Клоуна е на черешата и бере ябълки...

    20:08 26.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ццц

    7 3 Отговор
    Даже 10 секундната сцена на Доналд Тръмп в "Сам в къщи" 2 има повече смисъл от тазгодишната празнична програма. Знаем, че Холивуд е в криза, но да опреш до най-долнопробния украински клоун да прави маймунджалъци в новогодишната нощ е пълна безвкусица. В САЩ няма ли палячо поне средно ниво, та разчитат на едва завършил задочно обучение палячо в колежа за клоуни в Киев? Преди кукловодите на Байдън да си го купят Володя, ТО имаше шанс да научи някой друг номер покрай Филип Киркоров в Останкино ТВ. Но длъжностната характеристика към трудовия му договор с Белия дом включваше да бъде нацист и русофоб и си остана само с теоретичните знания от лекциите и умението да жунглира от кандидат-студентския изпит. Алф да беше поканил Ледения Стив Остин да му направи един зашеметител, вместо да разчита на шутовете на бившата администрация!

    20:10 26.12.2025

  • 27 Уса

    8 3 Отговор
    Зеления пропаднал наркоман идва отново и отново ще бъде наритан

    20:10 26.12.2025

  • 28 Ццц

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Джони":

    Джони, дръж се прилично! Седни, седни! Донеси клечката! Браво, мойто момче!

    20:13 26.12.2025

  • 29 Путин гол до кръста на пони

    4 8 Отговор
    Три дни до Киев! Хоп!!! Четири години!

    20:16 26.12.2025

  • 30 Ухааааа

    3 9 Отговор
    Тоя тъп клоун, мошеник се оказа уникален президент с който една малка страна накара Безаналоговата армия на света да гази вече четвърта година в калта. Сатрапа Сталин за 4 години стигна Берлин. Сатрапа Путин за същото време не е стигнал Харков. Жалка кремълска измет.

    20:17 26.12.2025

  • 31 Ами

    6 2 Отговор
    Дори и да има среща, то едва ли от нея ще има някакъв резултат.
    Вече е ясно бе оповестено, че "целта е да се печели време".
    Въпросът е, кога ще се усети Тръмп. И по-важното, как ще реагира.

    Коментиран от #44

    20:17 26.12.2025

  • 32 От чужбина

    7 2 Отговор
    Най-вероятно Зельо отива за да му кажат какво трябва да подпише, т.е да му набият малко канчето. Ако не е съгласен, става по-зле. То вече е зле, защото трябваше да се съгласи още на Истанбулското споразумение, или по-точно да не се отказва от него.

    20:17 26.12.2025

  • 33 Евреина Кобзон

    3 4 Отговор
    Концертът продължава

    Да се Пълни със Дженерали .

    Само Випове тези дни .

    Генерал Полковник Юрий Садовенко

    Внезапно ритнал Камбаната.

    Заместник на Шайгу ,

    На кого ли е станал неудобен в Кремля ?

    20:19 26.12.2025

  • 34 Тъпотията на Милен

    2 2 Отговор
    Кой какво казал във телеграм кой какво чул не дочул
    ТъпаПро руска пропганда

    20:23 26.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Георгиев

    5 0 Отговор
    Като чета статията, зеленият отива в САЩ, да подпише нещо с Тръмп, което после ще се даде на Путин да подпише. Ако е това, което се показа, по добре да си спести ходенето е САЩ. НЯМА кой да се съгласи Окраина да се узакони като ударна сила на коалицията на войната, срещу Русия. Е, ще се трепят още половин година, когато няма да има войсково противодействие и Русия ще си прибере цяла Новорусия, а Малорусия ще й бъде сателит. А Окраина ще е две три области на запад от Киев.

    20:25 26.12.2025

  • 38 Мелинчо ганчеф

    0 2 Отговор
    Лъже, като господарите си от кремъл.
    П.л.ъ.х.

    20:26 26.12.2025

  • 39 задава се шоу на закоравели мошеници

    4 0 Отговор
    амче тва шоу го има отдавна тук
    разни тикви отдавна разсипаха и окрадоха и затова е най бедна и болнава държава в ес

    не отвличайте вниманието с чужди проблеми

    20:27 26.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ами":

    Наистина гледат да печелят време до следващите избори за сената с надеждата демократите да спечелят и да пречат на Тръмп като се върне старото положение

    21:00 26.12.2025