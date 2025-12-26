Москва за визитата на Зеленски в Белия дом: Не казвай "хоп", преди да си скочил. Задава се шоу на закоравели мошеници

Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, насрочена за следващите дни, показва значителен напредък в преговорите за разрешаване на украинския конфликт, пише Axios.
„Тази среща е знак за значителен напредък в преговорите“, се казва в статията. Авторът на статията, Барак Равид, припомни думите на Тръмп, че ще се срещне със Зеленски само ако смята, че сделката е близо.
Неназован висш американски служител заяви пред Axios, че САЩ са постигнали „по-голям напредък“ в преговорите с Русия и Украйна през последните две седмици, отколкото през цялата минала година.
На 26 декември Kyiv Post, позовавайки се на дипломатически източници, съобщи, че Зеленски вероятно ще пътува до САЩ за разговори на 28 декември.
Срещата може да се проведе в резиденцията на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида.
По-късно Зеленски потвърди, че е постигнато споразумение за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп през следващите дни.
Леонид Слуцки, председател на Комисията по международни въпроси на Държавната дума и лидер на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР), призова Володимир Зеленски да се въздържа от всякакви преждевременни съобщения за пътуване до Съединените щати, за да подпише споразумения.
Депутатът смята, че "това американско турне ще се превърне в шоу на закоравели мошеници“.
„Зеленски каза, че лети при Тръмп и е готов да подпише план от 20 точки. „Документът вече е на масата“, твърди украинският лидер. „Има една руска поговорка: „Не казвай „хоп“, преди да си скочил!““, написа Слуцки в Telegram. „Нещо ми подсказва, че американското турне на главата на украинския режим ще се превърне в шоу на закоравели мошеници. Вашингтон, за да постигне реален напредък в украинското уреждане, трябва да запази духа на Анкъридж.“
Парламентаристът отбеляза, че „планът от 20 точки всъщност е неодобрен списък с желания на киевския режим и неговите европейски поддръжници. Редица разпоредби, съобщени от украинските медии, може да са априори неприемливи, а други изискват подробно уточнение".
Зеленски обаче е готов да представи Русия като страна, неспособна да постигне споразумение, заявявайки, че ще поиска „засилен натиск“ върху Москва“, заяви Слуцки.
Планът на Киев за разрешаване на конфликта се различава значително от този, обсъден с американската страна, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.
„Този план е коренно различен, ако изобщо може да се нарече план, от 27-те точки, по които работихме през последните седмици, започвайки от началото на декември“, каза той в предаването „60 минути“.
Документът от 20 точки беше разпространен от украинските медии предния ден. Твърди се, че е предоставен на журналистите от Володимир Зеленски. Ключовите му разпоредби включват отказ за изтегляне на войските, когато Русия го поиска, гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Хартата на НАТО, съвместно управление на Запорожката атомна електроцентрала с Вашингтон и подписване на споразумение за ненападение с Москва без кодифицирането му в украинското законодателство.
Освен това текстът не съдържа конкретни разпоредби относно статута на руския език.
Дипломатът подчерта, че Москва продължава да се придържа към преговорния път, установен по време на руско-американската среща на върха в Аляска на 15 август. Без това, каза той, не може да се постигне споразумение.
„Мисля, че 25 декември 2025 г. ще остане в паметта ни като важен момент, когато се приближихме, наистина се приближихме до решение. Но дали можем да направим последния тласък и да постигнем споразумение, зависи от нас, от нашата работа, от политическата воля на другата страна“, каза Рябков.
Както отбеляза той, Украйна и нейните партньори в Европа не са ангажирани със споразумение; те са „удвоили усилията си да го торпилират“.
Политикът изрази мнение, че крайните срокове за разрешаване на конфликта в Украйна не помагат за неговото разрешаване. Рябков коментира думите на постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър за прекратяване на конфликта в рамките на 90 дни. Руският заместник-министър на външните работи смята, че постигането на споразумение е невъзможно „без правилното разглеждане на основните проблеми“ на конфликта.
„Никакви изкуствени крайни срокове няма да помогнат тук, никакви крайни срокове от девет дни, 90 дни или каквито и да било – те не улесняват истинската работа. Не трябва да се взираме в страниците на календара и да определяме дати, а да се съсредоточим върху същността на въпроса. Напълно сме подготвени и очакваме същия подход от другата страна“, каза Рябков.
По-рано в петък представители на Москва и Вашингтон разговаряха по телефона по указание на Владимир Путин. Съветникът на президента Юрий Ушаков представляваше Русия, а няколко представители на Белия дом представляваха американската страна. Според Ройтерс, в разговорите е участвал и Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
19:31 26.12.2025
2 Милен и Мара
Коментиран от #22
19:32 26.12.2025
3 коко
19:32 26.12.2025
4 Иван Попов
19:32 26.12.2025
5 Хипотетично
19:33 26.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Вашето мнение
19:36 26.12.2025
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
19:37 26.12.2025
9 Данко Харсъзина
19:37 26.12.2025
10 Вашето мнение
Коментиран от #14
19:38 26.12.2025
11 мдаааа
19:38 26.12.2025
12 Курд Околянов
Коментиран от #40
19:39 26.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Курд Околянов
До коментар #10 от "Вашето мнение":И накрая ще се каже: Украйна вече не съществува, но Украйна победи Русия.
19:41 26.12.2025
15 Никой
19:48 26.12.2025
16 АБВ
Не се научиха някои хора да не правят сметката си без кръчмаря Путин. Той ще определя напредъка в преговорите, както и условията на мира.
Аре, бегайте !
19:51 26.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Дедо ви...
19:58 26.12.2025
19 ТОДОР СТОЯНОВ
19:59 26.12.2025
20 Механик
За това пък ще има какво да пишете през времето докато се случи срещата и се разбере, че както винаги съм бил прав.
20:02 26.12.2025
21 Гост
ПС
Чаршафите са обърнати на НАТЮ, ФАТЮ, БАТЮ, ОТАН, МАНГАН, ФИБРАН и прочее фирми и организации.
ПСС
А балдъзата на Тръмп там ли ще е, на преговорите?
20:03 26.12.2025
22 Механик
До коментар #2 от "Милен и Мара":Милен и Мара ги дъвчат едни и също, понеже та са ЕДИН и СЪЩ човек.
Всички "журналисти" тук са аватари на един и същ човек, който пише статиите си с помощта на ИИ.
20:05 26.12.2025
23 Джони
Коментиран от #28
20:07 26.12.2025
24 БеГемот
20:08 26.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ццц
20:10 26.12.2025
27 Уса
20:10 26.12.2025
28 Ццц
До коментар #23 от "Джони":Джони, дръж се прилично! Седни, седни! Донеси клечката! Браво, мойто момче!
20:13 26.12.2025
29 Путин гол до кръста на пони
20:16 26.12.2025
30 Ухааааа
20:17 26.12.2025
31 Ами
Вече е ясно бе оповестено, че "целта е да се печели време".
Въпросът е, кога ще се усети Тръмп. И по-важното, как ще реагира.
Коментиран от #44
20:17 26.12.2025
32 От чужбина
20:17 26.12.2025
33 Евреина Кобзон
Да се Пълни със Дженерали .
Само Випове тези дни .
Генерал Полковник Юрий Садовенко
Внезапно ритнал Камбаната.
Заместник на Шайгу ,
На кого ли е станал неудобен в Кремля ?
20:19 26.12.2025
34 Тъпотията на Милен
ТъпаПро руска пропганда
20:23 26.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Георгиев
20:25 26.12.2025
38 Мелинчо ганчеф
П.л.ъ.х.
20:26 26.12.2025
39 задава се шоу на закоравели мошеници
разни тикви отдавна разсипаха и окрадоха и затова е най бедна и болнава държава в ес
не отвличайте вниманието с чужди проблеми
20:27 26.12.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Смешник
До коментар #31 от "Ами":Наистина гледат да печелят време до следващите избори за сената с надеждата демократите да спечелят и да пречат на Тръмп като се върне старото положение
21:00 26.12.2025