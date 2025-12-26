Срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, насрочена за следващите дни, показва значителен напредък в преговорите за разрешаване на украинския конфликт, пише Axios.

„Тази среща е знак за значителен напредък в преговорите“, се казва в статията. Авторът на статията, Барак Равид, припомни думите на Тръмп, че ще се срещне със Зеленски само ако смята, че сделката е близо.

Неназован висш американски служител заяви пред Axios, че САЩ са постигнали „по-голям напредък“ в преговорите с Русия и Украйна през последните две седмици, отколкото през цялата минала година.

На 26 декември Kyiv Post, позовавайки се на дипломатически източници, съобщи, че Зеленски вероятно ще пътува до САЩ за разговори на 28 декември.

Срещата може да се проведе в резиденцията на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида.

По-късно Зеленски потвърди, че е постигнато споразумение за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп през следващите дни.

Леонид Слуцки, председател на Комисията по международни въпроси на Държавната дума и лидер на Либерално-демократическата партия на Русия (ЛДПР), призова Володимир Зеленски да се въздържа от всякакви преждевременни съобщения за пътуване до Съединените щати, за да подпише споразумения.

Депутатът смята, че "това американско турне ще се превърне в шоу на закоравели мошеници“.

„Зеленски каза, че лети при Тръмп и е готов да подпише план от 20 точки. „Документът вече е на масата“, твърди украинският лидер. „Има една руска поговорка: „Не казвай „хоп“, преди да си скочил!““, написа Слуцки в Telegram. „Нещо ми подсказва, че американското турне на главата на украинския режим ще се превърне в шоу на закоравели мошеници. Вашингтон, за да постигне реален напредък в украинското уреждане, трябва да запази духа на Анкъридж.“

Парламентаристът отбеляза, че „планът от 20 точки всъщност е неодобрен списък с желания на киевския режим и неговите европейски поддръжници. Редица разпоредби, съобщени от украинските медии, може да са априори неприемливи, а други изискват подробно уточнение".

Зеленски обаче е готов да представи Русия като страна, неспособна да постигне споразумение, заявявайки, че ще поиска „засилен натиск“ върху Москва“, заяви Слуцки.

Планът на Киев за разрешаване на конфликта се различава значително от този, обсъден с американската страна, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

„Този ​​план е коренно различен, ако изобщо може да се нарече план, от 27-те точки, по които работихме през последните седмици, започвайки от началото на декември“, каза той в предаването „60 минути“.

Документът от 20 точки беше разпространен от украинските медии предния ден. Твърди се, че е предоставен на журналистите от Володимир Зеленски. Ключовите му разпоредби включват отказ за изтегляне на войските, когато Русия го поиска, гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Хартата на НАТО, съвместно управление на Запорожката атомна електроцентрала с Вашингтон и подписване на споразумение за ненападение с Москва без кодифицирането му в украинското законодателство.

Освен това текстът не съдържа конкретни разпоредби относно статута на руския език.

Дипломатът подчерта, че Москва продължава да се придържа към преговорния път, установен по време на руско-американската среща на върха в Аляска на 15 август. Без това, каза той, не може да се постигне споразумение.

„Мисля, че 25 декември 2025 г. ще остане в паметта ни като важен момент, когато се приближихме, наистина се приближихме до решение. Но дали можем да направим последния тласък и да постигнем споразумение, зависи от нас, от нашата работа, от политическата воля на другата страна“, каза Рябков.

Както отбеляза той, Украйна и нейните партньори в Европа не са ангажирани със споразумение; те са „удвоили усилията си да го торпилират“.

Политикът изрази мнение, че крайните срокове за разрешаване на конфликта в Украйна не помагат за неговото разрешаване. Рябков коментира думите на постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър за прекратяване на конфликта в рамките на 90 дни. Руският заместник-министър на външните работи смята, че постигането на споразумение е невъзможно „без правилното разглеждане на основните проблеми“ на конфликта.

„Никакви изкуствени крайни срокове няма да помогнат тук, никакви крайни срокове от девет дни, 90 дни или каквито и да било – те не улесняват истинската работа. Не трябва да се взираме в страниците на календара и да определяме дати, а да се съсредоточим върху същността на въпроса. Напълно сме подготвени и очакваме същия подход от другата страна“, каза Рябков.

По-рано в петък представители на Москва и Вашингтон разговаряха по телефона по указание на Владимир Путин. Съветникът на президента Юрий Ушаков представляваше Русия, а няколко представители на Белия дом представляваха американската страна. Според Ройтерс, в разговорите е участвал и Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество.