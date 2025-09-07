Новини
Журналистиката на КГБ

Журналистиката на КГБ

7 Септември, 2025 09:00

Днес все по-силно срещаме хибридната война – през организации, през хора, през медии

Журналистиката на КГБ - 1
Колаж: Факти
Колаж: Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Какво е да си в ден днешен журналист… Да отразяваш истината обективно, да си опонент на властта, да си стожер и защитник на обществото. Може би… Или да защитаваш кауза, в която вярваш, или да защитаваш политика, която е близка до теб, или просто да „служиш“, имайки достъп до това да пишеш, говориш, прокламираш и защитаваш теза, понякога била тя и политически обоснована от една партия, строй, режим или просто начин на поведение, но не под давление на Запада.

Днес войната има различни измерения. Чисто военни, разбира се, са най-видимите, защото там се стреля и убива, умират хора, за да печелиш територия, за да защитаваш кауза и т.н. Но все по-силно в журналистиката навлиза хибридна война (на английски: hybrid warfare, от hybrid — „кръстоска“, следователно още и „кръстосана война“) е термин, който се появява в края на 20 век в САЩ за означение на нестандартна военна стратегия, инкорпорираща в себе си бойни действия, диверсия и кибервойна. Традиционно хибридната война се свежда до информационна война, но не само. Хибридната война не се обявява официално и не се води (поне не се признава) от регламентирани играчи (държави), а специалните служби на държавите използват неконвенционални средства - инфилтрация в информационната среда на други държави, подклаждане на паника, финансиране на нарочно създадени политически субекти с цел промяна на външнополитическата линия на набелязаните противници и войната не се „печели“, или поне не в традиционния смисъл на думата. Частичното прилагане на подобни т.нар. хибридни тактики не е ново явление. Масовото им прилагане нараства след края на Студената война, когато в повечето случаи воденето на агресивна традиционна конвенционална война води до нежелани разсейки и последствия за нападащата държава или коалиция (както със сформираната „коалиция на желаещите“).

За журналистиката на КГБ
Преди няколко години руската опозиционна медия „Ехото на Москва“ прави мащабно проучване за това кой, как и къде влияе информацинно, за да създава „журналистически клетки“. В проучването се включва и опозиционният лидер Михаил Ходорковски, който по-късно развива и собствен анализ по темата. Така на преден план – дори и сочен като създател на една мрежа, излиза името на Евгений Умеренков. Става въпрос за мрежа от „журналисти и политолози“, подкрепящи политиката на Русия, която е пряко свързана с влиянието, което може да се осъществи не само в Балтийските държави, а и в други страни, като за всяка страна е изготвена и „специална“ стратегия, подобна на „специална военна операция“.

Евгений Умеренков (на малката снимка)
Всичко тръгва от работата му като служител на Първо главно управление на КГБ. Разбира се, става дума за комунизъм, за шпионаж и т.н. Кариерата му на „разведка“ продължава в Службата за външно разузнаване (правоприемник на КГБ). Преди няколко години няколко сайта от балтийски страни правят мащабно журналистическо разследване, за да докажат работата и присъствието на руското разузнаване в страните им. И там излиза името на Умеренков - посочен като ръководител. Под негово давление се доказва мрежа от хора, и журналисти включително, които са развивали не само публицистична, а и чисто разузнавателна дейност. Мрежата стига и до вербуването на публични фигури. Целта - налагане на точно определени руски интереси в региона.

Кой е Умеренков
Завършва специалност „Журналистика" в известния Ленинградски държавен университет. Предвид името, днес то е осъвременено на Санктпетербургски държавен университет. Работата му стартира във вестник „Комсомолская правда", за да остане там повече от 20 години. Става завеждащ отдела по международни отношения в изданието, но интересите му не са само в журналистиката. След като завършва журналистика, записва да учи в Академията за външно разузнаване (тогавашното КГБ). Така Умеренков става журналист – разузнавач или разузнавач – журналист. Всичко зависи от задачата, която трябва да напише (изпълни). Най-вече действа като кадрова разветка, но под журналистическо прикритие. Така работи в град Мексико, а след това и Ню Йорк. След като приключва в САЩ, е назначен в администрацията на Владимир Путин в сектор „междурегионални и културни връзки с чуждестранни страни“. За добра работа е многократно награждаван – я от Дмитрий Медведев, а от Владимир Путин.

Мащабите
Когато става въпрос за медии, става въпрос и за обществена дейност, защото информациията трябва да стигне до масите. Организация „Асоциация на независимите журналисти за мир" (Assoziation Journalisten im Kampf um den Frieden (AJKF) е създадена преди 10 години. Група журналисти, политолози, фотографи и др. от страни от Европа, Америка, Африка се обединяват, за да „помагат“. Финансира се чрез дарения, а работата ѝ касае развитие на образователни проекти, повишаване професионализма на работещите в медиите, предоставяне на достоверна информация и т.н. Като всяка фондация и „Асоциация на независимите журналисти за мир" кандидатства по проекти. Така се реализира сериозна система от грантове, която служи за поддръжка на автори, работещи над спорни и чувствителни проблеми на съвременното общество.

Активен член в тази организацията е Боян Станиславски - с българско и полско гражданство. Според проучването на „Ехото на Москва“, за което споменава в началото, на преден план за AJKF излизат други неща. Да, има изграден добър публичен образ, фондацията се бори в подкрепа на независимата журналистика, но дали е само това… Проучването на „Ехото на Москва“ задълбава, за да разкрие, че организацията е „рожба“… През 2024 г в публичното пространство са изнесени данни, разкриващи, че действителност AJKF е проруска организация, създадена и използвана от руските разузнавателни служби като инструмент за влияние и намеса във вътрешните дела на чужди държави. За „каузата“ са привлечени множество журналисти от Европа (основно чрез грантове). Но същите „журналисти“ имат и за задача да събират информация, която е „интересна“ за руското разузнаване.

Като активен член на AJKF Боян Станиславски пише за полски и български медии, кореспондент на БНР. Завършил е специалност „Политически науки и управление" във Варшавския университет в Полша. Активно се включва в развитието на най-различни медийни проекти в Полша, България и други държави от ЕС. Работи в различни медийни издания в Полша. В момента е главен редактор и мениджър в дружество, както и зам.-главен редактор на левия полски сайт „strajk.eu", който прави заедно с Мачей Вишниевски, който е главен редактор на сайта. Вишниевски минава за общественик и журналист, но с проруски възгледи. Вишниевски е живял в Русия, имал е жена рускиня, но следва развод. Мачей Вишниевски има диплома от факултета по журналистика и политически науки във Варшавския университет, а след това придобива и докторска степен от Московския държавен университет.

AJKF и системата от грантове
Сред по-значимите проекти на AJKF е „Material Evidence" (международен хуманитарен проект), реализиран чрез фотоизложби, посветен на историята на съвременните въоръжени конфликти. Като активен член на организацията Станиславски е сред основните участници в годишната конференция на Асоциацията, провела се през месец февруари 2017 г в хотел „Уестминстър" в Париж. Въпреки добре изградения публичен образ на организацията, която претендира, че е изцяло ангажирана с развитието и подкрепата на независимата журналистика в световен мащаб, зад нейното създаване и съществуване се крият коренно различни мотиви и цели. Според разследванията на „Ехото на Москва“ организацията е „рожба" на хора, оставащи в сянка. И е част от значително по-мащабен план, реализиращ различни идеи, сред които обаче не присъства развитието и подкрепата на независимата журналистика.

Оказва се, че зад фасадата на обективната журналистика са организирани група лица, специално подбрани от руското разузнаване. Разбира се, с цел за постигане на определени интереси на Руската федерация. Когато става въпрос за журналистика, става въпрос и за прокарване на проруска пропаганда и откровена дезинформация, за да се влияе на обществените възприятия и мнение.

Дали в своите публични изяви Боян Станиславски се ръководи от собственото си възприятие и вътрешно усещане за съвременните политически процеси в Европа и света, или преследва други цели… Като млад и амбициозен мъж, Боян проявява стремеж и активност да бъде разпознаваема фигура в публичното пространство, както в полското, така и в българското медийно пространство. За тази цел, освен с Вишниевски, с когото както разбрахме имат дълга съвместна история зад гърба си, Боян развива медийни проекти и с други публични личности от Полша и България, споделящи неговите идеи, ценности и разбиране за света, в който живеят.

Преобладаваща част от живота си Боян прекарва в Полша, където завършва висше образование през 2006 г. по специалността „Политически науки и управление" във Варшавския университет в Полша. Още като студент започва да се занимава с публично отразяване и анализ на протичащите процеси в лявото политическо пространство, като през годините продължава целеустремено да изгражда публичен образ на общественик. В своята публична дейност той не прикрива сантимента си по комунизма. Гради имиджа си на анализатор, критично следящ процесите на Запада. В материалите си не спестява своята критика по отношение на политиката на западните общества. Той работи по развитието на различни проекти в Полша, България и други държави от ЕС, които имат един основен лайтмотив, а именно разкриване на неравенството в обществото, достигане до основата на социалната несправедливост в днешния свят, както и анализ на актуални, и наболели проблеми от дневния ред на социума. И това може да се приеме като една напълно нормална дейност на един млад общественик, желаещ с ентусиазъм да се включи в борбата с несправедливостите от живота. Включително и като даде гласност, дори на тези които не могат да се борят за собствената си защита.

Но дали това не е само една привидна фасада, зад която се крие…


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    37 0 Отговор
    Какво е да си в днешните дни журналист?

    Коментиран от #17

    09:02 07.09.2025

  • 2 Вижте кои са се

    69 3 Отговор
    Загрижили за журналистиката. фактите. Вижте се първо вие що сте. И после давайте акъл.

    09:06 07.09.2025

  • 3 Не знам

    62 4 Отговор
    кой какво среща днес, но налюдавам по нашите медии коментари и писаници, които са покэртително смишни ! Всичко е GPS и чипове от перални ! 😀
    Куклите на конци у нас са повече отколкото в Русия !
    Видно е отвсякъде !!!

    09:08 07.09.2025

  • 4 Ъщърое

    78 7 Отговор
    Такъв прекрасен, дълъг и старателен коментар! Браво! Бихте ли се заели да направите също такъв обстоен, проникновен и безпристрастен анализ на договора сключен от правителството на Натаняху с Google за 44 милиона долара за пропаганда? Хайде да ви видя безпристрастната позиция!

    Коментиран от #9

    09:09 07.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт

    40 4 Отговор
    Смях

    09:14 07.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Въпрос :

    18 49 Отговор
    А нещо за онова мекере преименовал се на "Волгин" ???
    Плюеки по запада, се настани точно там, даже и жена си назначи секретарка, и с пълни шепи гребат омразните евраци...
    Иначе български руснаци, та "дрънкат", или с две думи - блатни комунисти...
    Не ме интересува какво говоря, интересува ме какъв ми е келепира !

    09:19 07.09.2025

  • 11 БРАВО

    56 8 Отговор
    Ай сега да опишете и схемата за гранове на соросоидите и как зарибяват всякакви "общественици" с образование примерно керамика, които почват да се изявяват като журналисти, енергийни експерти и т.н. как и защо изведнъж почват да ги канят по всякакви медии да ръсят акъл, при положение че до вчера са били никои.

    09:20 07.09.2025

  • 12 руски банан

    14 36 Отговор
    Най-ниския и презрян етаж на КГБ журналистиката се обитава от коментиращите из онлайн изданията лумпенизирани тролове. И тук ги имаме в побългарен вариант.

    Коментиран от #16

    09:22 07.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Фейк, фейк и пак фейк

    26 4 Отговор
    Да отразяваш истината обективно, да си опонент на властта, да си стожер и защитник на обществото.

    09:27 07.09.2025

  • 15 Да,бе

    43 10 Отговор
    КГБ не измисли манипулацията с ковид пландемията,а даже я спря...Толкова за манипулациите.

    09:27 07.09.2025

  • 16 хапвай банана

    11 5 Отговор

    До коментар #12 от "руски банан":

    И не го мисли много-много!

    09:33 07.09.2025

  • 17 платен боклук

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "бушприт":

    ей това е журналист

    09:35 07.09.2025

  • 18 Ивелин Михайлов

    34 5 Отговор
    Журналистика на ЦРУ говори за журналистиката на КГБ 😆

    09:38 07.09.2025

  • 19 Наблюдател

    23 2 Отговор
    Знаете ли защо хората вече не гледат телевизия в демократичните държави, а доста хора познавам които даже си изхвърлиха и телевизорите още след "11.09."?

    09:38 07.09.2025

  • 20 И кой

    5 18 Отговор
    Го интерисува рускияблатник

    09:40 07.09.2025

  • 21 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 4 Отговор
    Това хайванин на снимката,журналист ле е?🦧🦍🥳🤣👍

    09:40 07.09.2025

  • 22 120 000 "нулеви" руски фирми в България

    8 18 Отговор
    на руските шпиони, които не развиват никаква дейност!
    Путинофилското НС мълчи като пръднал заек в люцерна!

    09:41 07.09.2025

  • 23 Стратега

    26 9 Отговор
    От кога предателя Михаил Ходорковски е опозиционният лидер. Този агент на ЦРУ искаше да продаде АО НК ЮКОС на американците!
    А тази статия без автор е западна пропаганда.

    09:41 07.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 1 април

    23 1 Отговор
    DW е също една обективна и непристрастна медиа.

    09:42 07.09.2025

  • 26 Фен

    24 3 Отговор
    А какво ли е, да получаваш от милионите на демократическата партия и Сорос, и да твърдиш, че си независим журналист!?🤔🤮

    09:42 07.09.2025

  • 27 журналистиката навлиза хибридна война...

    21 5 Отговор
    Лесно ще познаете хибридните медии. Почити винаги са собственост или се контролират от евреи и почити винаги имат държавно финансиране. Прокламират нацизъм, атлантизъм, геноцид и ционизъм

    09:43 07.09.2025

  • 28 Оракула от Делфи

    7 17 Отговор
    Важна информация за тези които не знаят, как службата на Путин ,( октопода "КГБ"),
    контролира антипропагандата над медиите в светвен мащаб!!!
    В таи си част , САЩ имат много да наваксат , ако въобще е възможно с тази управа която имат!!!
    Това което виждаме в дейността на "КГБ" , е начина и силата на влиянието върху индивида в зародиша му.
    И както винаги всичко е вкоренено и се върти около Руски, Университети , Военни школи, семейна среда ,
    пост комунисти , олигархия ,мними конференций-симпозиуми, жени , алкохол и наркотици!
    Октопода е впил пипалата , в голяма част от света!

    09:43 07.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Артилерист

    23 3 Отговор
    В статията пише за ОБЕКТИВНА журналистика, а в същото време повече се натяква за комунизъм и КГБ. Като се опитват да злепоставят в мнима обективност споменатите в материала журналисти, защо правещите се тук на света вода ненапита не напишат един поне материал ЩО ЗА ОБЕКТИВНОСТ ИМА В БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ МЕДИИ? Нормално и обективно ли е евроатлантическата и англосакска пропаганда в тях винаги да е най-правата, а за другата страна да се пише само негативно и никога да не й се дава думата да се обоснове, защити и докаже своята гледна точка? Как е възможно например да се обвинява Русия, че не е спазила Минските споразумения???

    Коментиран от #37

    09:46 07.09.2025

  • 31 И това викате

    13 4 Отговор
    разкриване на неравенството в обществото, достигане до основата на социалната несправедливост в днешния свят, както и анализ на актуални, и наболели проблеми от дневния ред .....било руска хибридната война ? А? ....

    09:47 07.09.2025

  • 32 Йеронимус БОШ

    19 5 Отговор
    С една дума всичко РУСКО е лошо , а ЗАПАДНОТО е добро ли ?
    Нещо като - войната на САЩ във Виетнам - богоугодна и хуманна.
    А на Русия в Украйна - агресивна и нечовешка ! Така ли ?

    Коментиран от #40

    09:58 07.09.2025

  • 33 дебеЛ Лебед

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "Тома":

    Да - МИСИРКА , но мисирка на която той заповядва и държи на хранилка .
    Или заедно с приятеля си Шиши !

    10:00 07.09.2025

  • 34 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    23 0 Отговор
    Вижте журналистите в какви медии работят , кой им плаща , кой е собственика им и тогава товорете за НЕзависима и Обективна журналистика !
    Няма такова понятие !

    10:02 07.09.2025

  • 35 Лост

    15 0 Отговор
    А нещо за българските журналисти и анализатори да напишете?

    10:03 07.09.2025

  • 36 Наивник на средна възраст

    18 2 Отговор
    Всичко по-горе отнесено към българската ж.рналистика означава само едно - тя служи.....На интересите на собствениците на медии,както и на управляващите.С една дума - на материалният си интерес....Погледни Хамбарцумян и повече не ти трябва.....

    10:12 07.09.2025

  • 37 Оракула от Делфи

    5 15 Отговор

    До коментар #30 от "Артилерист":

    "Да защитиш , гледната си точка" ?

    --------- Мислиш ли , че в "Путинова Русия" днес , ти можеш да защитиш "гледната си точка"???

    Коментиран от #38

    10:16 07.09.2025

  • 38 Ъъъъъъъъъ

    13 4 Отговор

    До коментар #37 от "Оракула от Делфи":

    "Мислиш ли , че в "Путинова Русия" днес , ти можеш да защитиш "гледната си точка"???"

    Че то къде можеш да я защитиш? В Европа можеш ли? Щото ти казвам, че не можеш. Арестуват те на секундата, ако кажеш това, което мислиш и то се различава от от официалната линия на "партията". И не ми казвай, че не е така. Последния арест в Англия е отпреди няколко дни, когато тежковъоръжени спец части показно арестуваха писател, който написал в Х, че "мъжете, които се обявяват за жени, заслужават да им се избият зъбите". И за това му мнение, са пратени специални части, все едно този човек е най-издирвания престъпник.🤣

    Коментиран от #53

    10:24 07.09.2025

  • 39 Цвете

    11 5 Отговор
    ЧОВЕК НЕ ЗНАЕ НА КОГО ДА ВЯРВА? ТОЛКОВА МНОГО ПРЕДАТЕЛИ, ЧЕ ТЕ ПОБИВАТ ТРЪПКИ. У НАС СЪЩО ИМА " ТАКИВА " ЖУРНАЛИСТИ " И СЕ БОРЯТ " ТАЙНО " ЗА " ДЕМОКРАЦИЯТА " ,НО ЗА КОЯ ДЕМОКРАЦИЯ ??? ВИНАГИ Е ИМАЛО ПРЕДАТЕЛИ, НО ДНЕС СЕ ПРИКРИВАТ ХИТРО И НЕ ЧУВСТВАТ НЕУДОБСТВО ДА СЕ " ХВАЛЯТ " С ПОСТИЖЕНИЯТА СИ. КАКВА РАБОТА ВЪРШИ ВОЛГИН???? РУСКИ ИЗМЕКЯРИН. ПЛЮЕШЕ НАЛЯВО И НАДЯСНО, А СЕГА Е " ЕВРОАТЛАНТИК" И ТО КАКЪВ. МРЪСНИКА СИ ОСТАВА МРЪСНИК И ЦИНИК. 🇧🇬

    Коментиран от #47

    10:34 07.09.2025

  • 40 Ти май не се стърпя...

    6 10 Отговор

    До коментар #32 от "Йеронимус БОШ":

    къде те инструктираха , с тази полемика на съпричастието???
    ---- Разбира се, че има много " други теми" освен войната в Украйна за дискусий ,
    относно Русия ,
    но тези теми не разрушават градове или отнемат животи ежедневно от двете страни на войната ,
    започната с примитивна и едностранна агресия от Путин,
    за това не са и приоритет за един грамотен човек и не могат да бъдат тема
    на световния журналистически , дневен ред!!
    Всеки ден журналистите в Русия , се чудят каква тема да подхванат за да отвлекат вниманието на Руския народ
    от Войната в Украйна , но каквото и да прави за да " камуфлира" събитията "КГБ",
    миризмата на трупове "вони" и се не трае! Все още е позволено да погребват убитите воини в Русия!!!

    Коментиран от #46, #61, #66, #68

    10:36 07.09.2025

  • 41 Цвете

    7 5 Отговор
    ЧОВЕК НЕ ЗНАЕ НА КОГО ДА ВЯРВА? ТОЛКОВА МНОГО ПРЕДАТЕЛИ, ЧЕ ТЕ ПОБИВАТ ТРЪПКИ. У НАС СЪЩО ИМА " ТАКИВА " ЖУРНАЛИСТИ " И СЕ БОРЯТ " ТАЙНО " ЗА " ДЕМОКРАЦИЯТА " ,НО ЗА КОЯ ДЕМОКРАЦИЯ ??? ВИНАГИ Е ИМАЛО ПРЕДАТЕЛИ, НО ДНЕС СЕ ПРИКРИВАТ ХИТРО И НЕ ЧУВСТВАТ НЕУДОБСТВО ДА СЕ " ХВАЛЯТ " С ПОСТИЖЕНИЯТА СИ. КАКВА РАБОТА ВЪРШИ ВОЛГИН???? РУСКИ ИЗМЕКЯРИН. ПЛЮЕШЕ НАЛЯВО И НАДЯСНО, А СЕГА Е " ЕВРОАТЛАНТИК" И ТО КАКЪВ. МРЪСНИКА СИ ОСТАВА МРЪСНИК И ЦИНИК. 🇧🇬

    10:36 07.09.2025

  • 42 Цвете

    6 5 Отговор
    ЧОВЕК НЕ ЗНАЕ НА КОГО ДА ВЯРВА? ТОЛКОВА МНОГО ПРЕДАТЕЛИ, ЧЕ ТЕ ПОБИВАТ ТРЪПКИ. У НАС СЪЩО ИМА " ТАКИВА " ЖУРНАЛИСТИ " И СЕ БОРЯТ " ТАЙНО " ЗА " ДЕМОКРАЦИЯТА " ,НО ЗА КОЯ ДЕМОКРАЦИЯ ??? ВИНАГИ Е ИМАЛО ПРЕДАТЕЛИ, НО ДНЕС СЕ ПРИКРИВАТ ХИТРО И НЕ ЧУВСТВАТ НЕУДОБСТВО ДА СЕ " ХВАЛЯТ " С ПОСТИЖЕНИЯТА СИ. КАКВА РАБОТА ВЪРШИ ВОЛГИН???? РУСКИ ИЗМЕКЯРИН. ПЛЮЕШЕ НАЛЯВО И НАДЯСНО, А СЕГА Е " ЕВРОАТЛАНТИК" И ТО КАКЪВ. МРЪСНИКА СИ ОСТАВА МРЪСНИК И ЦИНИК. 🇧🇬

    Коментиран от #49

    10:37 07.09.2025

  • 43 Иван Иванов

    10 3 Отговор
    Така няма да стане другари ЛиБеРас ти, никой не ви вярва. Раша е една и ако има 200-300 журналиста заети със пропаганда, то вашите медийни гиганти са хиляди със десетки хиляди грантаджии слижители, които бълват помия всяка секунда. Или понеже вашата помия е ДМОКРАТИЧНА помия е по чиста от другата. Смешници със тъпа пропаганда сте Леви Китки.

    10:49 07.09.2025

  • 44 Йосиф Хербст

    10 0 Отговор
    В днешно време няма журналисти, и а ДЖУРНАЛЯ! Който им даде повече! Съвест и морал нямат, но пък до един са некадърни и алчни. Колко хора и човешки съдби съсипаха...

    10:50 07.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ъъъъъъъъъъ

    10 3 Отговор

    До коментар #40 от "Ти май не се стърпя...":

    "...започната с примитивна и едностранна агресия от Путин...

    Ха ха ха...🤣
    Кой говори за примитивизъм? Примитивните сте вие с вашите примитивни твърдения за непредизвикана агресия, все едно ние живеем на паралелна планета. Този конфликт между Русия и НАТО не се случи за един ден, а тлееше поне от 18 години(от 2007), през които имаше толкова игнорирани предупреждения, че повече няма накъде. Иначе можете да си лаете колкото си искате. Не пречите на никого.

    Коментиран от #51, #65

    10:52 07.09.2025

  • 47 Оракула от Делфи

    3 9 Отговор

    До коментар #39 от "Цвете":

    Ако беше само русофила Волгин с мед да го нахраниш!!!
    Изпратиха го като първи разузнавач от "КГБ" в ЕО!
    И затова ЕО ,му плаща и заплата!
    Внедрени в Русофилизацията на България са цели две политически Партий ,също на заплати
    които ние плащаме, там са и в Българския Парламент, само и само да може да се краде
    и манипулира политически българския народ!
    Имаме вече и министри" Китайци", в името на" вечна дружба ", между Китай и България!
    Историческа отправна точка за този " Зафиров - дослук" , липсва!!!
    А не коронясаните " КАПИ ДЕ ТУТИ КАПИ" на България, Б.Б и Д.П. ги боли ОНАЯ РАБОТА!

    10:52 07.09.2025

  • 48 Кит

    5 2 Отговор
    Неподписан текст нищи КГБ-журналистиката...
    Забава!

    10:53 07.09.2025

  • 49 Е стига, де,

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Цвете":

    прочетохме те още на първия пост. Деменцията ти не ти оправдава спането.

    10:55 07.09.2025

  • 50 Граматик

    7 1 Отговор
    Парадокс - "Факти" пише за обективна и безпристрастна журналистика! Няма смисъл да се чете и коментира?

    10:57 07.09.2025

  • 51 Не "ъкай"..

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "Ъъъъъъъъъъ":

    като п----к , няма кой да ти се радва!

    Примитивно е , да нападаш суверенна държава с танкове , бомби и балистични ракети ,
    да избиваш невинни хора, ако твоите родители са те учили на друго,
    то е за твоя сметка!

    Коментиран от #54, #56

    10:59 07.09.2025

  • 52 Хахаха

    6 0 Отговор
    Ако всеки български "журналст" се запита, какво е журналистиката и какво е да си журналист ще установи за себе си, че в България журналисти няма. Неслучайно онзи толуп им се подиграваше пред камерите им и ги наричаше мисирки.
    Иначе тръгнал хърбел да се присмива на щърбел.

    11:04 07.09.2025

  • 53 Оракула от Делфи

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "Ъъъъъъъъъ":

    Факта, че ти самия пишеш тук и те четат , е отговора!!!!

    Коментиран от #59

    11:04 07.09.2025

  • 54 Ъъъъъъъъъъъ

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "Не "ъкай"..":

    "Примитивно е , да нападаш суверенна държава с танкове , бомби и балистични ракети ,
    да избиваш невинни хора, ако твоите родители са те учили на друго,
    то е за твоя сметка!"

    На какво са ме учили мен е съвсем отделна тема, но в нападението на уж "суверенната държава" Украйна, няма нищо примитивно. Това беше логичния завършек на инфилтрацията на НАТО в Украйна и игнорирането на предупредупрежденията през последните 18 години. Сащ провокираха този конфликт, а Украйна гризна дръвцето покрай тях. Че и Европа, която позволи всичко това. Неистовото им желание да унищожат Русия им беше замъглило съзнанието до такава степен, че те дори не разбраха как стигнаха до тук. А не е като да нямаше предупреждения. От 2007 насам Путин повтаряше като папагал, че играта с огъня ще причини пожар, но нямаше кой да го чуе. Анексията на Крим беше последния му отчаян опит да предупреди какво ще последва, но отново не го разбраха и продължиха да натягат гайките. Сега такива като теб се правят, че нищо от това не се е случило и Путин е решил да влезне в Украйна, щото му е било скучно.🤣

    Коментиран от #60, #63

    11:18 07.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тухла в стената

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Не "ъкай"..":

    Прав си. Войнатата е примитив, атавизъм от дивачеството. Но някак си днешните човеци много я заобичаха и заоправдаваха - била част от живота, нещо като високоплатена трудова дейност. Хаосът, въображаемият свят, който ни рисуват, илюзиите, които ни продават, нямат нищо общо с обективната истина.
    Няма свобода, без истина и справедливост. Кого ще ползва свободата, когато човешкият живот е превърнат в стока, а човекът е предмет за краткотрайна употреба?
    Няма невинни за убийствата и разрушенията...

    11:22 07.09.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ъъъъъъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Оракула от Делфи":

    "Факта, че ти самия пишеш тук и те четат , е отговора!!!!"

    Не, не е отговора!
    Ако под "тук" имаш предвид "Факти", донякъде си прав, защото условията го позволяват. Реално трудно можеш да бъдеш подведен от отговорност по обясними причини. Към днешна дата номера минава, но много скоро този уебсайт ще промени правилата.....Урсула не си поплюва и Факти ще трябва да се подчинят. Така че, възползвайте от малкото ви останало време да плюете на воля който си искате. Много скоро няма да можете да го правите дори тук.

    Коментиран от #71

    11:25 07.09.2025

  • 60 Имам въпрос...

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Ъъъъъъъъъъъ":

    за такива писатели като теб!
    Как би реагирал , ако Путин нападне България ,
    поради същите "причинни " по които нападна Украйна!???

    11:35 07.09.2025

  • 61 кумчо ВЪЛЧО

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ти май не се стърпя...":

    А къде са погребани убитите във Виетнам , Ирак и Афганистан ?
    Кой агресира там ? При това на хиляди , хиляди километри от границите си !
    ВИЕТНАМ вероломно ли нападна САЩ тогава ?
    Руските бомби са ЗЛИ , а тези на САЩ са благородни , така ли ?

    11:37 07.09.2025

  • 62 Верно ли

    3 0 Отговор
    Е браво - ей това е журналистика!!!! Неподписан пасквил, чиято единствена цел е да очерни колега от гилдията, който явно не пее в хора! Толкова сте нищожни, че копаете вече дъното!

    11:39 07.09.2025

  • 63 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #54 от "Ъъъъъъъъъъъ":

    Я кажи кога путин нападна украйна?дай датата на неговото решение по темата?може да го провериш в руския филм пътуване към родината.и защо всички руски тролове сте лъжци?

    11:41 07.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Верно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Явно комбинацията "примитивна и едностранна агресия" носи бонус точки :)))) Затова толкова упорито я сричат, независимо, че няма нищо общо с истината! Явно тук принципът е сто пъти изречена лъжа ще се превърне в истина, ама има да почакат!

    11:43 07.09.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ЯЗЪК

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ти май не се стърпя...":

    Обясни ми как пишеш думата ДИСКУСИИ с Й ?
    Къде си ходил на училище и до кой клас ?
    Четеш ли книги ?
    Запомни , давам пример - дискусиЯ - дискусиИ !
    Също като - революциЯ - революциИ !
    Сега опитай самостоятелно , можеш !

    11:48 07.09.2025

  • 69 Цачев

    0 0 Отговор
    С подобни статии се върви в правилната посока за борба срещу руската дезинформация в България. Това е важно, защото дезинформационните кампании се стремят да подкопават доверието в демократичните институции, да всяват разделение в обществото и да пречат на европейската интеграция на страната. Руската пропаганда се опитва да използва исторически теми, социални проблеми и геополитически страхове, за да влияе върху обществените нагласи. Подобни статии действат превантивно – създават среда, в която лъжите губят почва.

    11:53 07.09.2025

  • 70 Бай Яни

    0 0 Отговор
    Върнахте ме в детството когато с насила ни караха да се абонирате за Комсомолская Правда...

    11:54 07.09.2025

  • 71 Оракула от Делфи

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ъъъъъъъъъ":

    Не получих отговор , "Урсула" и "Путин" не са една и съща фигура !

    Това, че медийте трият информация в България, се дължи на липсата на свободни и необвързани медий ,
    повечето се изкупиха от Путин, заедно с водещи корупцията в България личности,
    за да прикрият престъпността си!

    В едно си прав , че: сайта Факти.бг е един от малкото , които не са тотално претопени все още!

    11:55 07.09.2025