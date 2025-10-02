Журналистиката на КГБ (част втора)

В предходния публикуван материал, бяха споделени определени аспекти и фини нюанси от на пръв поглед една публична дейност на един млад мъж, стремящ се да изгради имидж на общественик, готов на всичко, за да защити възвишените идеали, които споделя за разкриването на двуличието и фалша в съвремените западни общества. И както се посочи в предишната статия, в това няма нищо укоримо.
Няма нищо нередно в това да изразяваш русофилски идеи и да симпатизираш на руската култура, история, руския народ. Но къде е вододелът, тънката червена линия между чистото и непринудено симпатизиране на културата на един народ и облеченото в привидно безкористното търсене на истината и умишлено подпомагане на една страна с ясното съзнание - още повече в контекста на съвременните геополитически процеси, че ще настъпят вреди от това твое поведение за родината ти или трета страна.
В продължение на темата, разгледана в предишната статия, сега фокусът ще се премести върху среща, за която вече се спомена. Става въпрос за сбирка,
проведена през 2017 г. в гр. Париж, където освен Боян Станиславски (на малката снимка), сред останалите участници в нея са установени също и небезизвестните Гойко Райчевич (GOJKO RAICEVIC) и Миленко Неделковски (MILENKO NEDELKOVSKI) (на снимката).
От бърз преглед на чужди медии за Райчевич е известно, че развива обществена дейност в родната си Черна гора, открито защитаваща проруски тези. През 2016 г. в Париж получава за дейността си специална награда от „Асоциация на независимите журналисти за мир" (Assoziation Journalisten im Kampf um den Frieden (AJKF), връчена му лично от добре познатия френски политик Жан-Мари льо Пен, известен със своите десни политически убеждения. Следва да се направи отметка и да се припомни, че през 2024 г. са изнесени в публичното пространство данни, разкриващи, че именно AJKF е проруска организация използвана от руското разузнаване като един от инструментите за влияние и преследване на руски разузнавателни цели. Тази си дейност организацията осъществява чрез финансови грантове, щедро отпускани на журналисти в цяла Европа под претекст за подкрепа на медийните им проекти. Самият Райчевич е редактор на информационния портал „IN4S", сочен за един от основните канали в разпространение на проруска и просръбска пропаганда в Черна гора.
Порталът е идентифициран като разпространяващ дезинформация - тези за национална и религиозна нетърпимост, език на омразата.
Болшинството от статиите, публикувани в сайта, подкрепят водената от руския президент Владимир Путин политика, и публично оказват подкрепа на руската агресия в Украйна. Името на Райчевич e onoвестено първоначално в статии в молдовски медии през 2023 г., а впоследствие и през месец септември 2024 г., в които е посочен като публична личност, свързана с руското разузнаване. В статиите от 2023 г. молдовските медии разкриват връзките на Райчевич с руското разузнаване за публикуване срещу възнаграждение на материали в неговия портал „IN4S". В разследването се публикува и фотоснимка, направена през 2016 г. на която Райчевич провежда среща с предполагаеми руски сътрудници, сред които е разпозната и печално известната със своята дейност Анна Богачева, член на организацията „Internet Research Agency", която ще бъде разказано по-подробно в следващите редове.
Другият печално известен участник в събитието е Миленко Неделковски, който е известен със своите антибългарска реторика и дейност в родната си Република Северна Македония, включваща дори и поругаване на български военни паметници. (б.р. – скандалният македонски журналист Миленко Неделковски се прочу с вандалската си проява и чупенето на паметната плоча на Камайкчалан през септември 2016 година. Тогава той получи призовка от съда и каза: „Предполагам, че става въпрос за българите и тяхната плоча, която счупих на Каймакчалан, но не съм сигурен в това. Не знам дали това не идва и от тези, които от утре поемат управлението на страната или пък от тези, които бяха до днес на власт." Неделковски счупи плочата няколко дни, след като беше поставена там няколко дни преди това. Битката при Каймакчалан (12 – 30 септември 1916 г.), част от битките на Солунски фронт по време на Първата световна война, една срещу друга се изправят армиите на България и Сърбия. Сръбската страна дава около 4600 жертви. България губи около 2000 войници, а ранените са почти 6000.)
През месец април 2024 г. името на Миленковски е включено в журналистическо разследване, публикувано в YouTube канала Робоcаl Rad на молдовския блогър Йон Харгел, а впоследствие споделено и от македонския информационен сайт „koha.mk“. От разследването се разбира, че
Неделковски кандидатства през 2015 г. за одобрение по 5 гранта, финансирани от AJKF, на обща стойност около 100 000 евро.
Непосредствено след одобрението му за финансовите средства, същият започва активно да публикува видеоклипове и текстове, разпространяващи руска пропаганда и прокремълски наративи. В журналистическите разкрития се посочва, че дейността на македонеца в периода от 2015 г. до 2018 г. е повлияла сериозно на поляризацията на македонското общество на междуетническо ниво и е съществувал риск от застрашаване на сигурността на Република Северна Македония.
Оказва се, че в рамките на организацията AJKF, освен с вече посочените представители на страни от Западните Балкани, Боян Станиславски си партнира и с руската гражданка Светлана Андреевна Бойко. През месец декември 2023 г. журналистически публикации от сайта „disinfo.md“ осветяват името на Бойко в качеството ѝ както на ръководил на проекти като „Material Evidence", така и като активен участник в организирането на всички мероприятия, свързани с дейността на AJKF, с които са налагани прокремълски тези и дневен ред по това време. Самата Светлана Бойко заедно с още 6 руски граждани е определяна като работеща за руското разузнаване, целяща дестабилизирането на правителството на Република Молдова. Самата Бойко е отговаряла за бюджетната страна на кампанията за подронване на властта в Молдова. Освен с гореизброените инициативи, Бойко е сочена като заемаща ключова роля в прокарването на проруски идеи чрез редица други проекти, реализирани по целия свят.
Друг известен представител на AJKF, с когото си сътрудничи Станиславски, е вече споменатата руска гражданка Анна Богачева.
Същата е сочена като пряк участник в организираната и ръководена от руския гражданин Евгений Пригожин операция, известна на световната общественост с наименованието „Проект Лахта". Става въпрос за проект, специално планиран и реализиран от Готвача на Путин", насочен за провеждане на информационни и психологически операции срещу страните от ЕС и т. нар. Колективен Запад.
Богачева, заедно с още 13 руски граждани, са обвинявани за участието им в базираната в Санкт Петербург организация „Internet Research Agency", определяна като трол-ферма, създавала и разпространявала пропагандни материали.
В допълнение на активното си участие в организацията АЈКР, Боян развива активна публична дейност и у нас. В рамките на съвместната си дейност с Мачей Вишниевски създава през 2016 г. издателска къща „БАРИКАДА", публикуваща материали в официалната страница „www.barikada.org". Видно от преглед на медийното съдържание към проекта „БАРИКАДА" е създадена както българска, така и румънска версия на сайта. Румънският сайт е организиран от румънката Мария Чернат, който към днешна дата не функционира, а последният материал, публикуван в него , е от 27 юни 2024 г.
Видно от анализ на съдържанието представяно от „БАРИКАДА", същото е с отчетливо проруски и анти западен характер, сходен с представяното на страницата на „www.strajk.eu". Самата ИК „БАРИКАДА" придобива публичност през 2017 г. по повод възникналото обществено напрежение, предизвикано от разпространяването на територията на България на проруски пропаганден документален филм с името „Донбаска пролет“. Официално авторите на филма изразяват желание да се покаже отблизо животът на хората в Донбас в условията на война там.
Ето така се налага тезата, че старателно граденият от Боян Станиславски публичен образ на непримирим радетел за борба с неравенството в съвременния свят чрез разобличаване на лицемерието на Запада се поставя под сериозно съмнение. Дали мотивите за дейността на Станиславски не са по-скоро породени от дългогодишните му връзки се лица, установени в „топли връзки" с руското разузнаване. Или и той самият силно споделя топли отношения" с бившите колеги на Путин.
Отговорът на тази въпрос по-скоро би следвало да се получи другаде.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Крайцера Москва
11:26 02.10.2025
2 Ха ха
3 От разия
4 То па
До коментар #1 от "Крайцера Москва":Колко мозък има една копейка
5 Трол
7 Ха ХаХа
8 Много повече
До коментар #4 от "То па":От един ръждясал пробит цент,
11:37 02.10.2025
9 Крайцера Москва
До коментар #6 от "Само питам":Тези лъжи отдавна са разобличени, включително и от българи живеещи там. Ти обаче си "избрал" да им вярваш. Сигурно вярваш и че "вежливите", които започнаха войната са местни опълченци, както вярваш, че Украйна е избивала руснаци, при положение че до навечерието на войната, Украйна имаше проруски президент и главнокомандващ, който в момента е подслонен от Русия. Сигурно вярваш, че и Крайцера Москва плава, че Зеленски е наркоман, че референдумите са свободни и законни и украинците сами са се присъединили чрез референдум към държава, в която референдумите са забранени... Напълно откачена работа!
Коментиран от #13, #23, #29, #37
10 Само питам
11 реторично
11:40 02.10.2025
13 Само питам
До коментар #9 от "Крайцера Москва":Ти лъжеш.В Одеса кой уби инж.Милев?"Алеята на ангелите" лъжа ли е?Лъжата и манипулацията е Буча.При това елементарна .И не спори с мене след като си ме изтрил( цензурирал).
14 само напомням
До коментар #11 от "реторично":В България лицето, което работи за чужда държава, обявила България за враг, може да бъде наказано по Наказателния кодекс, главно по обвинения за предателство и държавна измяна.
Член 98 от Наказателния кодекс предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода за лице, което подбужда чужда държава или обществена група към враждебни действия срещу Републиката. Също така, наказание се налага и при извършване на действия с цел да предизвика война или други враждебни действия против страната.
Допълнително, според член 101, български гражданин, който се поставя на служба в чужда държава с вреда за България, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години, а ако деянието е от военнослужещ – от 5 до 15 години лишаване от свобода.
Тези законови текстове целят да защитят националната сигурност и да наказват действия, които могат да подкопаят или застрашат държавата при условията на военно или друго враждебно действие.
15 Само питам
16 Крайцера Москва
До коментар #13 от "Само питам":Ти дори вярваш, че аз съм те изтрил... Наумяваш си нещо, което ти изнася и пасва на мирогледа ти и си внушаваш, че е истина.
17 Старец
До коментар #10 от "Само питам":Трият те, защото казваш истината.В "демократична" Европа това не се търпи.
18 не казва истината
До коментар #17 от "Старец":а казва Вашата истина. В това е проблема.
19 Да попитам
До коментар #14 от "само напомням":Тези които запалиха българските знамена при посещението на Плевнелиев в Украйна,които поругаха могилата на хан Кубрат,които се гавреха с родителите на инвалидното момче ,отвлечено да се бие за Зеленски,разследвате ли ги?
20 АНТИБЪЛГАРСКИ БОКЛУЦИ
21 може ли да ни напомните
До коментар #19 от "Да попитам":Може ли да ни напомните официалния възприет курс на държавата България?
23 име
До коментар #9 от "Крайцера Москва":Броя на загиналите цивилни украинци в Донбас в следствие на обстрел от украински военни и паравоенни неонацисти се документира официално от ОССЕ от 2015г. Пробвай някъде другаде да хробутваш лъжите че няма такива загинали.
25 реторично
До коментар #14 от "само напомням":Това трябва да го напомниш на единствените доказани чужди агенти, тези от ПП.
26 хе хе
До коментар #23 от "име":Дори Пригожин си призна, че войната в Донбас и Луганск е руска работа, а нацизма е удобно оправдание.
27 Копейкин съм
До коментар #25 от "реторично":Точно така. Да пита ПП!
31 Аз съм веган
32 Къде го призна това
До коментар #26 от "хе хе":Посочи мошеннико
33 Ти си помак
До коментар #31 от "Аз съм веган":Слагай эеса и потурите
34 име
До коментар #26 от "хе хе":Военния конфликт в Донбас 2014г беше започнат от украинссите неонацисти. Те започнаха да стрелят по мирните жители на областта, а целта беше да се създаде военен конфликт и областта да бъде изолирана от предстоящите избори за президент, защото неонацистите знаеха че няма да получат никакви гласове от Донбас, нито пък ще позволят изборни манипулации. А изборите за президент не бяха проведени в съответствие с договореностите между подалия оставка президент Янукович и опозицията. Неонацистите изпълниха целите си, под предлог че не контролират областта, там нямаше изборни комисии и урни, а и няколко години не изплащаха пенсии на украинските пенсионери в Донбас. А новоизлъченият от неонацистката хунта президент Порошенко публично изразяваше самодоволство изаплахи към украинските граждани в Донбас, че ще живеят в мазета и бункери без ток (неонацистката хунта отряза тока в части от областта), а тяхните деца ще си ходят безгрижно на училище.
35 дедо
Гърция си реши проблема със северия съсед, като прие името на държавата да е Северна Македония. България сега има възможността да си реши окончателно проблема, къто възприеме на всички възможни нива: държавно, дипломатическо, научно и пр. прилагателното "северномакедонски". Вече имаме северномакедонска нация, северномакедонски език, северномакедонска история, т.е. всичко онова, което се е случило на територията на БЮРМ след 1944 г. е северномакедонска действителност. Стига омраза!
36 9ти септември
До коментар #1 от "Крайцера Москва":Беляне
37 9ти септември
До коментар #9 от "Крайцера Москва":Беляне
38 понеже не дават линкове
До коментар #32 от "Къде го призна това":Евгений Пригожин, лидер на руската частна военна компания „Вагнер“, заяви, че войната срещу Украйна, включително битките в Донбас, е била замислена от руски олигарси и генералитета. Според него причината за конфликта не е денацификация, както официално твърди Кремъл, а завземане и преразпределяне на богатствата и ресурсите на Украйна. Той посочи, че войната е по-скоро въпрос на интереси за контрол върху природни ресурси и икономически ползи, а не на идеологически или военни причини. Пригожин също критикува руското военно ръководство и отбелязва, че войната за Русия не е необходима и е започната по лъжливи мотиви, целящи служебни облаги за висши представители в руската власт.
39 9ти септември
До коментар #31 от "Аз съм веган":Беляне
40 Факт
41 бъркаш
До коментар #35 от "дедо":Македония е подписала документ с ЕС и сега трябва да си го изпълнява. Защо намесваш България тук?
42 Слава на великият Путин!!!
До коментар #1 от "Крайцера Москва":В момента лекува болни нацисти в украйна, но ще дочакаш и своят ред!😂
43 героям слава
До коментар #42 от "Слава на великият Путин!!!":Да се свети името на нашия пожизнен импиратор - най-големия геополитически шахматист сред всичките геополитически жужета в мире!
44 Никой
Когато Хитлер провежда последната си нападателна битка - през зимата на 1944 година - Чърчил се обажда уплашен - на Сталин - тогава войските на Русия са уморени от летните битки - освобождават България и Полша и - трябва им почивка. Сталин се съгласява и - прави нападение.
Германците са ужасени - като чуят за Източния фронт и - веднага отслабват натиска - това спасява донякъде има роля.
Сега са врагове - но тогава - 1944. Са били важни.
46 Старец
До коментар #18 от "не казва истината":Оснвния принцип на демокрацията гласи. Може да не съм съгласен с нито една твоя дума, но ще дам право на света, да чуе мнението ти. Но вие "Европейците" не сте запознати с това. Най вероятно няма да ме разбереш.
47 Ще Ви отговоря
До коментар #21 от "може ли да ни напомните":Господине - уверено върви към закриване! Державата България в момента се третира от Брюксел като територията българия.
48 име
До коментар #38 от "понеже не дават линкове":Това важи за войната след 2022. 2014г военния конфликт го направиха неонацистите в Украйна за да имат предлог да отрежат Донбас от предстоящите избори. Щото знаеха че от там гласове няма да получат и няма да позволят изборни измами.
50 глупости
До коментар #48 от "име":Официално компанията Вагнер е създадена 2014 година в ... Донбас.
51 ама моля ви
До коментар #47 от "Ще Ви отговоря":Напомнете ни каквото ви питаме.
За сведение на дЕржава говорят тези на които поради културни специфики им е трудно да употребяват Ъ. А същите пишат и името на васалната губерния България с малка буква. Не ли?
