Светослав Иванов: Така правят най-добрите

7 Септември, 2025 21:00 960 18

Направило ли ви е впечатление, че наистина най-успелите хора са най-смирени и усмихнати?

Toва са думи за родителите. И за техните синове и дъщери. Ден след националния ни празник и ден след българския финал на US Open между Иван Иванов и Александър Георгиев, се сетих за една мисъл на Атанас Буров.

Той казва: „В живота преуспяват само тези, които са добре възпитани. Тези, които знаят правилата на играта на този живот. А тези правила се свеждат към едно: бъди учтив, бъди внимателен, бъди усмихнат. В живота навъсените, мрачните мъже нямат успех, нито пък са щастливи с нещо. Те остават нещастни“.

Направило ли ви е впечатление, че наистина най-успелите хора са най-смирени и усмихнати? На тях не им е нужно да си придават излишна важност или да натякват какви са и какво са постигнали. „Добър ден, добро утро, как сте?“ – дори когато се срещнат с погледа на непознат. Тези думи издават нагласа към живота, че зад всеки успех се крият не само мечти и лични усилия, но и оценката на другите. Кой е успял – решават другите, непознатите.

Това особено силно се усеща в спорта. Най-големите спортисти и велики шампиони стават най-отдадените и работливите. Те са скромни и целеустремени, но в повечето случаи ги обединява нещо, за което рядко се замисляме. Това са мечтите и лишенията на родителите. В една от най-интересните спортни биографии – тази на Андре Агаси, има цяла глава за ролята на бащата. Той е този, който води Агаси на корта и е до него във всеки един момент от кариерата му.

Същото е и с Щефи Граф, която става негова съпруга докато и двамата са номер едно. Зад нейната кариера също е баща ѝ. Е, това води и до комични ситуации като факта, че двамата бащи eдва не се сбиват на първата им среща. Но това е в кръга на шегата.

Виждал съм този поглед в родителите на най-добрите. През годините и в очите на моя приятел Неделчо Чепаринов, баща на известния гросмайстор Иван Чепаринов, и в много други очи на родители на големи спортисти. Те са част от успеха. Всъщност, те са началото на този успех.

В своята прословута малка книжка „Съвети към младежта“, написана преди близо 150 години Марк Твен казва на младите – „Винаги се подчинявайте на родителите си. Когато са наблизо“. Този леко саркастичен съвет ни показва, че в тази възраст усещането, че „морето е до колене“ и всяка малка лудост е допустима, трябва да се комбинира и с гласа на разума, особено от най-близките ни, защото те повече от всички ни мислят доброто.

Родителите, млади приятели, са обратното на скролването и на всички крадци на нашето внимание, които се борят да задържат погледа ви още малко на екрана на устройството. А големият успех е обратното на скролването – първо идва мечтата, след това започваш да се трудиш. Бавно, постепенно и настъпателно. Като валяк. През това време не спираш да си представяш това, което искаш да постигнеш.

Толкова години аз много внимателно слушам всеки един човек, който дойде при мен в студиото. Особено спортистите. Преди няколко години разговарях с Дани Валверду, тъкмо бяха започнали да работят с Григор Димитров. Попитах го как се чувства, когато в началото на сезона отвори календара на всички турнири и пътувания, които им предстоят. И той ми отговори нещо, което е приложимо във всяка една професия.

Каза: „Не можем да си позволим да мислим по този начин. Не отваряме този календар. Нашият хоризонт е върху следващия мач. След него - следващият. Ако мислим много напред, това не само ще ни разсейва, но и ще ни натоварва излишно“.

Да си признаем, доста мъдро. Представете си, че сте в 7. клас или в 12. клас. Още от сега мислите, че ви предстоят матурите, притеснявате се. Но ако следваме логиката на шампионите, фокусът ви трябва да е основно върху следващия урок, следващото домашно. Представете си го като мач, в турнир, в който матурата е финала. Ако концентрацията и цялото ви старание е върху всяка малка стъпка, на финала ще излезете като шампиони.

Ето това е един от най-ценните уроци от големите спортисти. А и техните родители. Затова, дами и господа, скъпи млади приятели, усмихвайте се повече. И се наслаждавайте на успехите си, за които се трудите. Така правят най-добрите.

Коментарът на журналиста е публикуван на страницата на bTV в Интернет


  • 1 Яшар

    9 2 Отговор
    Много драматично ..звучи музиката от предаването му в ушите ми ..ште се разплача ..дръжте ме

    21:02 07.09.2025

  • 2 ромей от босфор тв

    10 2 Отговор
    аде бегай у леу

    21:04 07.09.2025

  • 3 Бендида

    18 1 Отговор
    В България богатите хора не са смирени. Усмихнати,да....ехидно усмихнати. Децата им са...нагло усмихнати.

    21:04 07.09.2025

  • 4 Присмехулник

    11 2 Отговор
    Светльо Роумингът! Най-великия журналист!

    21:05 07.09.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    5 1 Отговор
    Ганя по принцип гледа лошо!

    Коментиран от #12

    21:08 07.09.2025

  • 7 Софийски селянин,

    9 1 Отговор
    Богатите тарикати в България са станали такива благодарение на простите бачкатори които с малки изключения са така наречените работещи бедни..!

    21:09 07.09.2025

  • 8 Батка

    6 2 Отговор
    Баце, сорка, ама нали знаеш лафа за акъла на спортистите? Айде мани, нема нужда!

    21:09 07.09.2025

  • 9 Лост

    6 2 Отговор
    Недей така .Сега тиквата и Шиши какво ще кажат? Колко пъти си ги видял усмихнати и смирени?

    21:10 07.09.2025

  • 10 Име

    4 1 Отговор
    Който започва сам значи няма шанс да успее?

    21:11 07.09.2025

  • 11 Ами

    2 1 Отговор
    Някой вече се усетиха, че е задухал вятъра на промяната ... И се ориентират :)
    Грантовете са на привършване. Трябва да сме смирени, усмихнати и вежливи.
    Защото докато си намерим нов покровител, някой може да ни потърси сметка.

    21:15 07.09.2025

  • 12 Росен Болхариев

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Никой не меЕбава заСлива! Защо?!

    21:16 07.09.2025

  • 13 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Крадците са смирени и усмихнати.Ограбените сме бесни

    21:22 07.09.2025

  • 14 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор
    Законно ли е да излъчват "Живите мъртви" от 22:00 по бтв екшън!? Тоя дебел ром от бтв как мисли!?

    Коментиран от #15

    21:22 07.09.2025

  • 15 Робърт ДеНиро жега

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "таксиджия 🚖":

    Това е сатанински филм!

    21:23 07.09.2025

  • 16 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Моника Селеш беше наръгана в гръб от един добре възпитан зрител.Или може би не бил…..възпитан нито зрител.
    Хич не ме интересува мнението на засегната страна( родители)Тенисът не спорт а бизнес.На кой му пука за някакви Българе,които трудно се изразяват на майчиния си език?

    21:25 07.09.2025

  • 17 Пример..Смятам, че съм

    1 0 Отговор
    Тих смирен добър усмихнат учтив. За себе си мога да кажа живея добре без проблеми, НО ВЪВ НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СЪМ БОГАТ И ЧАК УСПЯЛ ЧОВЕК. ТОВА СЕ ПОЛУЧАВА С ВИСШЕ. ВЯРВАЙТЕ В БОГА И СЛЕДВАЙТЕ СЪВЕТИТЕ МУ. А БОГАТИТЕ СА В БОЛШИНСТВОТО СИ АРОГАНТНИ ПОДЛИ ЗЛИ ХОРА. НЕ ВСИЧКИ.

    21:29 07.09.2025

