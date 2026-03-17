Големите шампиони от Индиън Уелс губят почти половината от наградите си заради данъци

17 Март, 2026 16:41 821 2

Яник Синер и Арина Сабаленка спечелиха титлите при мъжете и дамите

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тенис турнирът „Мастърс“ в Индиън Уелс, Калифорния, донесе на Яник Синер и Арина Сабаленка престижни титли и внушителни чекове, но и солидни удръжки от държавата.

Макар че победителите в престижната надпревара си осигуриха по 1 151 380 щатски долара, реалната сума, която ще постъпи по сметките им, е значително по-ниска. Причината? Американската данъчна система не прощава на чуждестранните спортисти. Федералната служба за приходите автоматично удържа 30% от наградния фонд на чужденците, а щатът Калифорния добавя още 7% за тези, които не са местни жители. Така, след всички удръжки, Синер и Сабаленка ще разполагат с чисти 723 879 долара – почти 40% по-малко от първоначалната сума.

Същата съдба сполетя и финалистите Даниил Медведев и Елена Рибакина. Те получиха по 598 782 долара за второто място, но след облагането с данъци, реалната им печалба се стопи до 374 030 долара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    2 0 Отговор
    хората са милионери и си остават милионери.

    16:52 17.03.2026

  • 2 Пъпеша от Монако

    0 0 Отговор
    Нищо не давам на краварите. Всичко прибирам и после поръчвам от листата на Епщайн.

    17:18 17.03.2026

