Големите шампиони от Индиън Уелс губят почти половината от наградите си заради данъци

Тенис турнирът „Мастърс“ в Индиън Уелс, Калифорния, донесе на Яник Синер и Арина Сабаленка престижни титли и внушителни чекове, но и солидни удръжки от държавата.

Макар че победителите в престижната надпревара си осигуриха по 1 151 380 щатски долара, реалната сума, която ще постъпи по сметките им, е значително по-ниска. Причината? Американската данъчна система не прощава на чуждестранните спортисти. Федералната служба за приходите автоматично удържа 30% от наградния фонд на чужденците, а щатът Калифорния добавя още 7% за тези, които не са местни жители. Така, след всички удръжки, Синер и Сабаленка ще разполагат с чисти 723 879 долара – почти 40% по-малко от първоначалната сума.

Същата съдба сполетя и финалистите Даниил Медведев и Елена Рибакина. Те получиха по 598 782 долара за второто място, но след облагането с данъци, реалната им печалба се стопи до 374 030 долара.