Народният театър "Иван Вазов" привлича младата публика с билети по 5 евро

17 Март, 2026 16:31 488 10

Новата кампания е насочена към зрителите на възраст между 18 и 25 години

Народният театър "Иван Вазов" привлича младата публика с билети по 5 евро - 1
Снимка: Народен театър &quot;Иван Вазов&quot;
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Театър на цена от 5 евро – това предлага новата кампания на Народния театър „Иван Вазов“, насочена към младите зрители. С инициативата „18 – 25 по 5“ хората между 18 и 25 години ще могат да посещават представления от репертоара на театъра на преференциална цена.

Кампанията „18 – 25 по 5“ се провежда в периода 15 март – 30 април 2026 г. и важи за всички спектакли от репертоара на Народния театър до края на сезон 2025/2026.

Инициативата има за цел да насърчи интереса на младите хора към театралното изкуство и да направи срещата им със сцената по-достъпна. Във възрастта между 18 и 25 години културните интереси често се формират активно, но финансовите възможности могат да бъдат бариера за редовно посещение на театър. С тази кампания Народният театър се стреми да улесни достъпа на младата публика до съвременно сценично изкуство и да създаде по-трайна връзка между новото поколение зрители и институцията.

Билети на преференциалната цена могат да бъдат закупени само от касите на Народния театър, като при покупката се представя документ за самоличност, удостоверяващ възрастта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ццц

    3 0 Отговор
    Не ходя на театър(дори безплатно да е) откакто голата кратуна на сатиричния театър настояваше всички да бъдат "ваксинирани" принудително за да им се позволи да се забавляват.

    Коментиран от #6, #10

    16:35 17.03.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    5 1 Отговор
    за 5 евро ще купа кило кайма или половин свинско

    Коментиран от #9

    16:36 17.03.2026

  • 3 младата публика с билети по 5 евро

    4 0 Отговор
    а що за пенционерите няма ли за по 2 евро по евтинко
    да зяпат на топло хуморески

    Коментиран от #4, #8

    16:37 17.03.2026

  • 4 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "младата публика с билети по 5 евро":

    Май не си разбрал, каква е функцията на Народния театър в днешно време? Да пробутва Уолк култура у кратуните на Ген Зи-то, срещу щедри грантове. Пенсиите са на доизживяване, така и така са непреклонни русофили.

    16:41 17.03.2026

  • 5 иван костов

    0 0 Отговор
    Влече си ги педофилията в културното министерство! Сега, когато непрежалимият Лама Калушев ни напусна , те ще надграждат неговото дело!🤥

    16:47 17.03.2026

  • 6 Нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ццц":

    Аз съм ваксинирал жена му! Като настояваше!

    16:56 17.03.2026

  • 7 Дано Успее !

    1 0 Отговор
    Дано Успее !

    В Крайна сметка !

    Всеки !

    с Акъла си !

    17:01 17.03.2026

  • 8 2 евро !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "младата публика с билети по 5 евро":

    за 4 спектакъла !

    По избор !

    17:03 17.03.2026

  • 9 Може и !

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "кой мy дpeмe":

    Шише Ракия !

    17:04 17.03.2026

  • 10 Аз бих се прежалил

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ццц":

    ...ако младите артистки играят само по обувки на сцената...

    17:26 17.03.2026