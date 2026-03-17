Народният театър "Иван Вазов" привлича младата публика с билети по 5 евро

Театър на цена от 5 евро – това предлага новата кампания на Народния театър „Иван Вазов“, насочена към младите зрители. С инициативата „18 – 25 по 5“ хората между 18 и 25 години ще могат да посещават представления от репертоара на театъра на преференциална цена.

Кампанията „18 – 25 по 5“ се провежда в периода 15 март – 30 април 2026 г. и важи за всички спектакли от репертоара на Народния театър до края на сезон 2025/2026.

Инициативата има за цел да насърчи интереса на младите хора към театралното изкуство и да направи срещата им със сцената по-достъпна. Във възрастта между 18 и 25 години културните интереси често се формират активно, но финансовите възможности могат да бъдат бариера за редовно посещение на театър. С тази кампания Народният театър се стреми да улесни достъпа на младата публика до съвременно сценично изкуство и да създаде по-трайна връзка между новото поколение зрители и институцията.

Билети на преференциалната цена могат да бъдат закупени само от касите на Народния театър, като при покупката се представя документ за самоличност, удостоверяващ възрастта.