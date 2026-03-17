Народният театър "Иван Вазов" привлича младата публика с билети по 5 евро

Театър на цена от 5 евро – това предлага новата кампания на Народния театър „Иван Вазов“, насочена към младите зрители. С инициативата „18 – 25 по 5“ хората между 18 и 25 години ще могат да посещават представления от репертоара на театъра на преференциална цена.
Кампанията „18 – 25 по 5“ се провежда в периода 15 март – 30 април 2026 г. и важи за всички спектакли от репертоара на Народния театър до края на сезон 2025/2026.
Инициативата има за цел да насърчи интереса на младите хора към театралното изкуство и да направи срещата им със сцената по-достъпна. Във възрастта между 18 и 25 години културните интереси често се формират активно, но финансовите възможности могат да бъдат бариера за редовно посещение на театър. С тази кампания Народният театър се стреми да улесни достъпа на младата публика до съвременно сценично изкуство и да създаде по-трайна връзка между новото поколение зрители и институцията.
Билети на преференциалната цена могат да бъдат закупени само от касите на Народния театър, като при покупката се представя документ за самоличност, удостоверяващ възрастта.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ццц
Коментиран от #6, #10
16:35 17.03.2026
2 кой мy дpeмe
Коментиран от #9
16:36 17.03.2026
3 младата публика с билети по 5 евро
да зяпат на топло хуморески
Коментиран от #4, #8
16:37 17.03.2026
4 честен ционист
До коментар #3 от "младата публика с билети по 5 евро":Май не си разбрал, каква е функцията на Народния театър в днешно време? Да пробутва Уолк култура у кратуните на Ген Зи-то, срещу щедри грантове. Пенсиите са на доизживяване, така и така са непреклонни русофили.
16:41 17.03.2026
5 иван костов
16:47 17.03.2026
6 Нищо
До коментар #1 от "ццц":Аз съм ваксинирал жена му! Като настояваше!
16:56 17.03.2026
7 Дано Успее !
В Крайна сметка !
Всеки !
с Акъла си !
17:01 17.03.2026
8 2 евро !
До коментар #3 от "младата публика с билети по 5 евро":за 4 спектакъла !
По избор !
17:03 17.03.2026
9 Може и !
До коментар #2 от "кой мy дpeмe":Шише Ракия !
17:04 17.03.2026
10 Аз бих се прежалил
До коментар #1 от "ццц":...ако младите артистки играят само по обувки на сцената...
17:26 17.03.2026