ЦСКА празнува 44 години от историческата победа над Ливърпул – незабравена вечер за българския футбол

17 Март, 2026 16:20 689 10

Днес, повече от четири десетилетия по-късно, споменът за тази магическа нощ продължава да вдъхновява поколения фенове

Кадър: БНТ
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

На днешния ден, 17 март, българският футбол си припомня един от най-славните си мигове – триумфа на ЦСКА над европейския колос Ливърпул. Преди точно 44 години, през далечната 1982-ра, „армейците“ написаха златна страница в историята, елиминирайки действащия шампион на Европа след драматична победа с 2:0 на стадион „Васил Левски“ в София.

Вечер, която промени всичко

Софийската арена бе препълнена – над 70 000 души станаха свидетели на истински футболен спектакъл. След минималната загуба с 0:1 на митичния „Анфийлд“, момчетата на Аспарух Никодимов излязоха на терена с едно-единствено намерение – да докажат, че българският футбол може да се изправи срещу най-добрите в Европа. И го направиха по категоричен начин.

Героите на нощта

В 77-ата минута Стойчо Младенов разпали надеждите на „червените“ фенове, изравнявайки общия резултат. А в продълженията именно той, с втори гол, прати в екстаз цяла България. Вратарят Георги Велинов също се превърна в истински страж на надеждите – с блестящи спасявания в последните минути той отчая атаките на именитите англичани.

„Гробище за европейски шампиони“

Тази знаменателна победа не само изпрати ЦСКА на полуфинал в най-престижния европейски клубен турнир за втори път в историята, но и затвърди репутацията на стадион „Васил Левски“ като непревземаема крепост за грандовете от Стария континент. Само за девет години „армейците“ бяха елиминирали три действащи европейски шампиона – Аякс, Нотингам Форест и Ливърпул.

Началото на европейска приказка

Сезонът 1981/82 бе белязан от впечатляващи успехи – още през септември ЦСКА отстрани и шампиона на Испания Реал Сосиедад, а впоследствие се утвърди като един от водещите клубове в Европа.

Съставът на героите:

Георги Велинов - Красимир Безински - Динко Димитров - Методи Томанов (на негово място в 106-ата минута – Ружди Керимов) - Георги Димитров - Георги Илиев - Цветан Йончев - Стойчо Младенов - Спас Джевизов - Пламен Марков - Радослав Здравков (заменен в 66-ата минута от Никола Велков) Треньор: Аспарух Никодимов


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОДУЯНЕ ЗАВИЖДА ЯКО

    5 2 Отговор
    И мучаааат

    Коментиран от #7

    16:23 17.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пешо

    6 1 Отговор
    бях стадиона , един от най хубавите спомени

    16:25 17.03.2026

  • 4 Чудя се

    3 0 Отговор
    С кои ще отпразнува?
    С африканците на терена ли днес ?

    17:01 17.03.2026

  • 5 Анджо

    1 4 Отговор
    Все едно са спечелили купата на КЕШ. Това за мене е пълно унижение като Българин. Аз не мисля ,че сме втора ръка хора.

    Коментиран от #9

    17:01 17.03.2026

  • 6 Цесекар

    2 1 Отговор
    Сини мечтатели, още 112 години да съществувате, няма да се доближите до успехите на великия ЦСКА.

    17:02 17.03.2026

  • 7 На това унижение ли да завиждам.

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ПОДУЯНЕ ЗАВИЖДА ЯКО":

    Питам аз.

    17:03 17.03.2026

  • 8 Левскар

    3 1 Отговор
    Стойчо предателя. До последно водеше преговори с Вуцов за преминаване в Левски и за една вечер извъртя опашката и отиде в ЦСКА. Много преди това във вестник Старт имаше цяла страница, посветена на него като млад талант. Имаше снимка от детската му стая в апартамента им. Цалата стена беше облепена със снимки на отбори и футболисти на Левски. Сега отрича , че е бил левскар. Иначе, аз този мач го гледах и винаги съм признавал, че за България евробоецът е ЦСКА.

    Коментиран от #10

    17:04 17.03.2026

  • 9 питам

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Анджо":

    А ти с това име сигурен ли си, че си българин

    17:06 17.03.2026

  • 10 То и Гунди

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Левскар":

    Е водил преговори с ЦСКА

    17:23 17.03.2026

