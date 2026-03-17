ЦСКА празнува 44 години от историческата победа над Ливърпул – незабравена вечер за българския футбол

На днешния ден, 17 март, българският футбол си припомня един от най-славните си мигове – триумфа на ЦСКА над европейския колос Ливърпул. Преди точно 44 години, през далечната 1982-ра, „армейците“ написаха златна страница в историята, елиминирайки действащия шампион на Европа след драматична победа с 2:0 на стадион „Васил Левски“ в София.

Вечер, която промени всичко

Софийската арена бе препълнена – над 70 000 души станаха свидетели на истински футболен спектакъл. След минималната загуба с 0:1 на митичния „Анфийлд“, момчетата на Аспарух Никодимов излязоха на терена с едно-единствено намерение – да докажат, че българският футбол може да се изправи срещу най-добрите в Европа. И го направиха по категоричен начин.

Героите на нощта

В 77-ата минута Стойчо Младенов разпали надеждите на „червените“ фенове, изравнявайки общия резултат. А в продълженията именно той, с втори гол, прати в екстаз цяла България. Вратарят Георги Велинов също се превърна в истински страж на надеждите – с блестящи спасявания в последните минути той отчая атаките на именитите англичани.

„Гробище за европейски шампиони“

Тази знаменателна победа не само изпрати ЦСКА на полуфинал в най-престижния европейски клубен турнир за втори път в историята, но и затвърди репутацията на стадион „Васил Левски“ като непревземаема крепост за грандовете от Стария континент. Само за девет години „армейците“ бяха елиминирали три действащи европейски шампиона – Аякс, Нотингам Форест и Ливърпул.

Началото на европейска приказка

Сезонът 1981/82 бе белязан от впечатляващи успехи – още през септември ЦСКА отстрани и шампиона на Испания Реал Сосиедад, а впоследствие се утвърди като един от водещите клубове в Европа.

Съставът на героите:

Георги Велинов - Красимир Безински - Динко Димитров - Методи Томанов (на негово място в 106-ата минута – Ружди Керимов) - Георги Димитров - Георги Илиев - Цветан Йончев - Стойчо Младенов - Спас Джевизов - Пламен Марков - Радослав Здравков (заменен в 66-ата минута от Никола Велков) Треньор: Аспарух Никодимов