Румъния обяви, че има отбранителни способности срещу потенциална балистична офанзива от Иран

Румъния има отбранителни способности срещу потенциална балистична офанзива от Иран, заяви министърът на отбраната Раду Мируца. Той спомена противоракетния щит, разположен в Девеселу, предаде БТА.
Повод за коментара му стана вчерашното изказване на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, че Иран ще реагира политически и юридически, ако САЩ използват бази на румънска територия за военни операции.
Според Мируца изявленията не се отнасят до военната ситуация.
„Изявленията, направени вчера, се отнасяха до политическата и правната ситуация, а не до военната. Казвам ви, че сме много отговорни. Всички варианти на решението от миналата седмица в румънския парламент са анализирани, американските войски няма да напуснат националната територия, натоварени с бомби и различни други експлозивни компоненти“, обясни ресорният министър.
Той увери, че страната има отбранителен капацитет, който възпира на достатъчно високо ниво.
„Всяка подобна мярка за увеличаване на присъствието на американци в Румъния, за оборудване на румънската армия, само увеличава нашия капацитет. Бяхме сигурни до гласуването миналата седмица. А след него сме още по-сигурни", каза Раду Мируца.
На 11 март румънският парламент одобри искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Тогава президентът Никушор Дан подчерта, че това оборудване е строго отбранително и ще бъде разположено въз основа на стратегическото партньорство. „Румънците не трябва да се притесняват, страната е по-безопасна благодарение на засиленото американско военно присъствие“, каза държавният глава.
Ако Румъния предостави базите си на разположение на Съединените щати, това би било равносилно на участие във военна агресия срещу Иран“, отбеляза обаче Есмаил Багаи.
До коментар #2 от "Сталин":Робите винаги страдат. Такав им е съдбата.
16:28 17.03.2026
7 Шопо
Коментиран от #11
16:29 17.03.2026
8 Ще ти задреме
До коментар #3 от "кой мy дpeмe":Мамалигите да не се хвалят много, че да не реват после.
16:30 17.03.2026
9 Атина Палада
16:30 17.03.2026
10 койдазнай
До коментар #5 от "Дориана":Мюсюлманският свят, особено ония от Персийския залив, не са особено енусиазиране от въжможността, Иран да се сдобие с ядрени ракети. И точно за това сега си траят, въпреки несгодите.
амакойдазнай!
Коментиран от #39
16:30 17.03.2026
11 Сталин
До коментар #7 от "Шопо":Щото мамалигите много яки, в цялата история на света не са водили войни
Коментиран от #16
16:32 17.03.2026
16 койдазнай
До коментар #11 от "Сталин":Водили са една война,в която са стигнали до София.
амакойдазнай!
Коментиран от #27, #40
16:39 17.03.2026
22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Иранците изтърбушиха еврейската защита и я направиха на "Железен гевгир",
мамалигарите тръгнали да се хвалят...
16:43 17.03.2026
27 Да знаеш
До коментар #16 от "койдазнай":С помощта на всички наши съседи - и всичко това заради тАпия и алчен Фердинанд.
16:48 17.03.2026
30 койдазнай
До коментар #15 от "Брей":Не е ново, от преди 15 години е! В Девеселу са го сложили.
16:51 17.03.2026
32 Конспиратор
До коментар #19 от "Хахаха":Ами плаши се, щом това ти харесва. Памперси има на стари цени.
16:54 17.03.2026
36 То само
До коментар #18 от "Ердоган":с таш.ци не става, трябва и акъл в горната глава. Какво ще спечелят румънците дори и да прихванат някоя и друга иранска ракета или дрон?
17:15 17.03.2026
39 Единствените които негодуват са
До коментар #10 от "койдазнай":4и фу ти те от това иранците да имат ЯО,като те искат просто уран за мирни цели,а не за оръжие.
17:43 17.03.2026
40 Ама на източния фронт
До коментар #16 от "койдазнай":руснаците ги отнесоха като куцо пиле домат.А после им минаха през територията като валяк през горещ асфалт. Подлогата която им я натреси евроджендерасткия ЕСЕС ги направи пълни подлоги на краварника и ги постави като буферна зона между тях и Русия.
17:46 17.03.2026