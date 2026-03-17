Новини
Свят »
Румъния »
Румъния обяви, че има отбранителни способности срещу потенциална балистична офанзива от Иран

Румъния обяви, че има отбранителни способности срещу потенциална балистична офанзива от Иран

17 Март, 2026 16:24 1 062 40

  • румъния-
  • иран-
  • нато-
  • раду мируца-
  • сащ

На 11 март румънският парламент одобри искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран

Румъния обяви, че има отбранителни способности срещу потенциална балистична офанзива от Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния има отбранителни способности срещу потенциална балистична офанзива от Иран, заяви министърът на отбраната Раду Мируца. Той спомена противоракетния щит, разположен в Девеселу, предаде БТА.

Повод за коментара му стана вчерашното изказване на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, че Иран ще реагира политически и юридически, ако САЩ използват бази на румънска територия за военни операции.

Според Мируца изявленията не се отнасят до военната ситуация.

„Изявленията, направени вчера, се отнасяха до политическата и правната ситуация, а не до военната. Казвам ви, че сме много отговорни. Всички варианти на решението от миналата седмица в румънския парламент са анализирани, американските войски няма да напуснат националната територия, натоварени с бомби и различни други експлозивни компоненти“, обясни ресорният министър.

Той увери, че страната има отбранителен капацитет, който възпира на достатъчно високо ниво.

„Всяка подобна мярка за увеличаване на присъствието на американци в Румъния, за оборудване на румънската армия, само увеличава нашия капацитет. Бяхме сигурни до гласуването миналата седмица. А след него сме още по-сигурни", каза Раду Мируца.

На 11 март румънският парламент одобри искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Тогава президентът Никушор Дан подчерта, че това оборудване е строго отбранително и ще бъде разположено въз основа на стратегическото партньорство. „Румънците не трябва да се притесняват, страната е по-безопасна благодарение на засиленото американско военно присъствие“, каза държавният глава.

Ако Румъния предостави базите си на разположение на Съединените щати, това би било равносилно на участие във военна агресия срещу Иран“, отбеляза обаче Есмаил Багаи.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, има...

    30 3 Отговор
    цели осем ракети, които са купени на изплащане за следващите 12 години...

    16:25 17.03.2026

  • 2 Сталин

    24 3 Отговор
    Колкото железния купол на исраhell,само дето ще пострадат Русе и Силистра

    Коментиран от #6

    16:26 17.03.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    13 10 Отговор
    р0мьния е ядрения щит на българия

    Коментиран от #8

    16:26 17.03.2026

  • 4 1488

    25 1 Отговор
    догодина от мьрсулъ, еСС и 404 няма да има и помен

    16:27 17.03.2026

  • 5 Дориана

    31 3 Отговор
    Много глупаво , стават мишена не само на Иран , а на целия мюсюлмански свят. Ще унищожат собствения си народ за да угодят на Тръмп.

    Коментиран от #10

    16:27 17.03.2026

  • 6 койдазнай

    14 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Робите винаги страдат. Такав им е съдбата.

    16:28 17.03.2026

  • 7 Шопо

    21 3 Отговор
    С помощ от Румъния САЩ може да победят Иран.

    Коментиран от #11

    16:29 17.03.2026

  • 8 Ще ти задреме

    26 2 Отговор

    До коментар #3 от "кой мy дpeмe":

    Мамалигите да не се хвалят много, че да не реват после.

    16:30 17.03.2026

  • 9 Атина Палада

    22 3 Отговор
    Има Румъния,има дръжки:))) Отбранителните способности на САЩ не опазиха военните им бази в Близкия Изток,та видите ли Румъния имала по добри отбранителни способности от САЩ:)))

    16:30 17.03.2026

  • 10 койдазнай

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "Дориана":

    Мюсюлманският свят, особено ония от Персийския залив, не са особено енусиазиране от въжможността, Иран да се сдобие с ядрени ракети. И точно за това сега си траят, въпреки несгодите.
    амакойдазнай!

    Коментиран от #39

    16:30 17.03.2026

  • 11 Сталин

    15 2 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    Щото мамалигите много яки, в цялата история на света не са водили войни

    Коментиран от #16

    16:32 17.03.2026

  • 12 И на румънците

    21 1 Отговор
    чавка им изпи мозъците! В цяла Европа инсталирани малоумни продажници!

    16:33 17.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Брей

    12 1 Отговор
    Румъния има пво което лови хиперзвук ?! Това е нещо ново !

    Коментиран от #30

    16:39 17.03.2026

  • 16 койдазнай

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Водили са една война,в която са стигнали до София.
    амакойдазнай!

    Коментиран от #27, #40

    16:39 17.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ердоган

    6 0 Отговор
    За втори път казвам румънците имат таша.ци с главно Т

    Коментиран от #36

    16:41 17.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 1 Отговор
    Дръжки имат румънците.
    Иранците изтърбушиха еврейската защита и я направиха на "Железен гевгир",
    мамалигарите тръгнали да се хвалят...

    16:43 17.03.2026

  • 23 хаха

    2 7 Отговор
    То това да не са онези безполезни и охвърляни до ушите - байганьовци ???
    ХАХАХА

    Хайде обосирайте се пак подлоги путлераски пислямистки.

    16:43 17.03.2026

  • 24 Анонимен

    8 1 Отговор
    Мамалигарски купол е създаден отдавна.Той повечето ракети не ги засича Игнорира ги като безвредни.На първа линия ще бъдат най-многобройните лица с бронзов тен на континента.Те специално са култивирани с тази отговорна мисия .

    16:44 17.03.2026

  • 25 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 5 Отговор
    Сигурно ли е че младите българки комунистки толкова много се изкушават от мене че само като се обадя тук и веднага започват с минусите и да им текат лигите и да искат да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен в фурната след това да ме оглозгат до кокал мръвка по мръвка без прошка

    16:45 17.03.2026

  • 26 Механик

    9 0 Отговор
    Абе, има има, ама те и Израел така викаха. Ама купола се оказа дървен и на дупки, а прашките на Давида още не са изсъхнали на простора.

    16:45 17.03.2026

  • 27 Да знаеш

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "койдазнай":

    С помощта на всички наши съседи - и всичко това заради тАпия и алчен Фердинанд.

    16:48 17.03.2026

  • 28 И румънците

    5 8 Отговор
    са Мъжкари.
    Само ние се снишаваме по призива на Т.Живков.

    16:48 17.03.2026

  • 29 Смешник

    7 2 Отговор
    Тия мамалигари са големи смешници Тоя техен сламен президент Дан както и нашия Запрянов може като нищо да ни вкарат във война

    16:48 17.03.2026

  • 30 койдазнай

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Брей":

    Не е ново, от преди 15 години е! В Девеселу са го сложили.

    16:51 17.03.2026

  • 31 Възраждане

    4 2 Отговор
    Румъния де факто обяви война на оста на Доброто- Москва-Техеран-Пекин. Огромна и непоправима грешка. Сега ще полетят Шахед-ите

    16:53 17.03.2026

  • 32 Конспиратор

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Хахаха":

    Ами плаши се, щом това ти харесва. Памперси има на стари цени.

    16:54 17.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Горски

    9 0 Отговор
    Иран ще се пребори и накаже гадовете терористи. Новите ценности на Европа и соросчетста, да се радват на смъртта на някой който нищо не им е направил. Много сериозно се надявам Иран да устиска и излезе като феникс от тази война. Горд и достоен народ има право на избор и живот, който смята за негов си национален. Смешно е инфантили от подлога като нашата псевдо държава да класифицират, злобеят и дават акъл и мнение. Ние нашите продажни марионетки политици неможам да оправим, тръгнали сме акъл на други държави да даваме. За нас нормалните хора, дето не сме богоизбрани ликвидирането на хора е ужасно деяние, за богоизбраните, живота на унтермешените не струва и пет пари. Ционисткия режим се държи така все едно сме някъде в средновековието и провежда религизоно доктринирани воени кампании, абсолютно неприемливо.

    17:04 17.03.2026

  • 35 И от кого ще се отбранявате бе мамалиги?

    7 0 Отговор
    Щом даваш територията си на агресорите за да нанасят от там удари срещу Иран заслужаваш да си изядеш боя от персите!

    17:08 17.03.2026

  • 36 То само

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ердоган":

    с таш.ци не става, трябва и акъл в горната глава. Какво ще спечелят румънците дори и да прихванат някоя и друга иранска ракета или дрон?

    17:15 17.03.2026

  • 37 Браво на Румънците

    1 4 Отговор
    Копейте веднага ще почнат да чертаят разни черни сценарии и да творят паника..

    17:16 17.03.2026

  • 38 Тома

    3 0 Отговор
    Има с гръмкото име чей мой фачеш.

    17:17 17.03.2026

  • 39 Единствените които негодуват са

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    4и фу ти те от това иранците да имат ЯО,като те искат просто уран за мирни цели,а не за оръжие.

    17:43 17.03.2026

  • 40 Ама на източния фронт

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "койдазнай":

    руснаците ги отнесоха като куцо пиле домат.А после им минаха през територията като валяк през горещ асфалт. Подлогата която им я натреси евроджендерасткия ЕСЕС ги направи пълни подлоги на краварника и ги постави като буферна зона между тях и Русия.

    17:46 17.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания