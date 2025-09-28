Светослав Иванов: Героите, които България заслужава да има

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Защо една нация се нуждае от спортни успехи? Защото те, за разлика от всичко останало в живота ни, обединяват обществото. Колкото да ври и кипи в политически план, каквото и да е финансовото състояние на държавата ни, колкото и усилия да трябва да полагаме и да се борим с вятърни мелници.

През 1994 г. например, България се клатеше в посткомунистическа несигурност, но успеха на световното по футбол. накара обществото за миг да загърби политическите страсти и различията, за да си подари усещането, че е на върха на света. Поне за малко.

Същото се случи и днес. И днешният успех е по-голям. Подаръкът националния отбор по волейбол към цяла България.

В период на много силна обществена поляризация на фона на силна вербална и институционална агресия в политиката, България с най-младия отбор на световното достигна до върха. Разбира се, този успех не пада от небето. Зад него стоят усилията и мечтите на много хора, които обаче също не са паднали от небето, а всеки има своята история, стратегия и цели. Този успех е доказателство, че когато в една федерация работят истински професионалисти, успехите не закъсняват. Когато в спорта не се намесва политиката и политиците, граници за спортистите няма.

Любо Ганев е едно от най-големите имена в света на волейбола, донесъл ни толкова много радост. Как той е екипът му са успели да убедят Джанлоренцо Бленджини, един от най-титулованите треньори в света, завел Италия до финала на Олимпиадата в Рио, да поведе българския отбор – само Любо и неговите колеги знаят. С какви аргументи са го привлекли, при положение, че отборът ни е много млад и тепърва прохождащ, това е големият въпрос и предполагам един от големите подвизи. Аз лично нямам търпение да науча тази история.

Защото виждате какво се случва в други спортове, където начело на националния отбор или се „пробват“ различни хора или от години се въртят едни и същи имена, които постигат едни и същи резултати.

Титлата на отбора на България има и друго измерение. Тя е сигнал за обществото ни, в момент на много грешно налагани поведенчески примери на агресия и обиди в публичната среда, че трудът и скромността са най-висшата ценност. Когато човек е млад е много важно да знае, че не трябва да бърза. Всеки успех е свързан с подготовка - бавно и методично, стъпка по стъпка. Когато си готов - успехът ще дойде.

Затова скъпи, млади приятели – следете този отбор – научете имената и историята на играчите, последвайте ги в социалните мрежи. Без да ги познавате лично, може да научите много повече за живота, мечтите и успеха. Защото тези млади мъже вече са пример за цялото общество, но най-вече за младото поколение, което се чувства все по-объркано. С успеха си, те ще ви направят по-силни.

И моля ви, не ги наричайте „лъвчета“, те са лъвове. Те са шампиони. Те са 14 млади българи, които ни изнесоха световен урок. Дано го разберем. Защото те са героите, които България заслужава да има.