Светослав Иванов: Героите, които България заслужава да има

Светослав Иванов: Героите, които България заслужава да има

28 Септември, 2025 21:10

Същото се случи и днес. И днешният успех е по-голям. Подаръкът националния отбор по волейбол към цяла България

Защо една нация се нуждае от спортни успехи? Защото те, за разлика от всичко останало в живота ни, обединяват обществото. Колкото да ври и кипи в политически план, каквото и да е финансовото състояние на държавата ни, колкото и усилия да трябва да полагаме и да се борим с вятърни мелници.

През 1994 г. например, България се клатеше в посткомунистическа несигурност, но успеха на световното по футбол. накара обществото за миг да загърби политическите страсти и различията, за да си подари усещането, че е на върха на света. Поне за малко.

Същото се случи и днес. И днешният успех е по-голям. Подаръкът националния отбор по волейбол към цяла България.

В период на много силна обществена поляризация на фона на силна вербална и институционална агресия в политиката, България с най-младия отбор на световното достигна до върха. Разбира се, този успех не пада от небето. Зад него стоят усилията и мечтите на много хора, които обаче също не са паднали от небето, а всеки има своята история, стратегия и цели. Този успех е доказателство, че когато в една федерация работят истински професионалисти, успехите не закъсняват. Когато в спорта не се намесва политиката и политиците, граници за спортистите няма.

Любо Ганев е едно от най-големите имена в света на волейбола, донесъл ни толкова много радост. Как той е екипът му са успели да убедят Джанлоренцо Бленджини, един от най-титулованите треньори в света, завел Италия до финала на Олимпиадата в Рио, да поведе българския отбор – само Любо и неговите колеги знаят. С какви аргументи са го привлекли, при положение, че отборът ни е много млад и тепърва прохождащ, това е големият въпрос и предполагам един от големите подвизи. Аз лично нямам търпение да науча тази история.

Защото виждате какво се случва в други спортове, където начело на националния отбор или се „пробват“ различни хора или от години се въртят едни и същи имена, които постигат едни и същи резултати.

Титлата на отбора на България има и друго измерение. Тя е сигнал за обществото ни, в момент на много грешно налагани поведенчески примери на агресия и обиди в публичната среда, че трудът и скромността са най-висшата ценност. Когато човек е млад е много важно да знае, че не трябва да бърза. Всеки успех е свързан с подготовка - бавно и методично, стъпка по стъпка. Когато си готов - успехът ще дойде.

Затова скъпи, млади приятели – следете този отбор – научете имената и историята на играчите, последвайте ги в социалните мрежи. Без да ги познавате лично, може да научите много повече за живота, мечтите и успеха. Защото тези млади мъже вече са пример за цялото общество, но най-вече за младото поколение, което се чувства все по-объркано. С успеха си, те ще ви направят по-силни.

И моля ви, не ги наричайте „лъвчета“, те са лъвове. Те са шампиони. Те са 14 млади българи, които ни изнесоха световен урок. Дано го разберем. Защото те са героите, които България заслужава да има.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 само Белене

    4 0 Отговор
    Героите са момчетата , пред които света затаи дъх , и видя колко са велики .А политиците които убиха държавата и народа ,какво заслужават !!

    21:15 28.09.2025

  • 3 Гост

    5 0 Отговор
    А бе, на спортните успехи веднага да се накачурите, а за пеефски и жена му бойко нито дума. За кражбите, за водата нито думичка

    Коментиран от #5

    21:16 28.09.2025

  • 4 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Тоя депресант може да съсипе всяка радостна новина с тъпи клишета и житейски съвети

    21:17 28.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Този ром го гоних по етажите на БТВ и се заключи в клозета.

    21:18 28.09.2025

  • 6 Търновец

    1 0 Отговор
    Да изберем треньора на националите по волейбол за министър председател с волейболистите за министри.

    21:19 28.09.2025

  • 7 Изчезни бе

    1 0 Отговор
    Индийски идиот

    21:23 28.09.2025

  • 8 Айде

    2 0 Отговор
    Този успех не може да изтрие пропадналата българска власт! Колкото и да им се иска на вождовете!

    21:23 28.09.2025

  • 9 Пешо Волгата - 4 хилядник

    3 1 Отговор
    Ако "героите" на някоя държава са само спортистите, тя най- вероятно е държава от Латинска Америка, Африка или Азия. По правило бедна, най- често с корумпирано правителство или направо диктатура. Когато някой започне да се "прехласва" от някакви спортни успехи и да ги величае до ранг на национална величина, значи сме толкова изпаднали, че няма с какво наистина стойностно да се похвалим. Спортът е важен, но далеч не е показател за икономическият, финансов, промишлен и социален статус на една страна. Люксембург или Швейцария са добър пример.

    21:25 28.09.2025

  • 10 Реалист

    3 0 Отговор
    Да Светославе , а не всяка неделя да си длъжен да венцеславиш украинските герои по половин час . Сякаш това е единственото важно , което вълнува българите . А повярвай ми , на 80% от българите им писна да им навират украинската криза ежечасно .

    21:27 28.09.2025

  • 11 Тъпак

    2 0 Отговор
    Ти си индийско слонче......

    21:29 28.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    Какви гирои, ве!?На финала ще бъдат разбити като развалени яйца в гранит!🌈🌈🌈🛴🤗🤣🖕

    21:32 28.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ГРАД КОЗЛОДУЙ 2

    2 0 Отговор
    Светославе,ти също приличаш на лъф гирой!🐖

    21:33 28.09.2025

  • 16 жполо

    1 0 Отговор
    И да триете и да не триете, все тая. Повече от поръчкови платени мисирки и мисири на килограм няма как да станете.

    21:34 28.09.2025

  • 17 А, защо

    2 0 Отговор
    Точно този мазен, подлизурски циганин, трябва да ни обяснява това нещо?!? Той по-умен ли е от нас?

    21:36 28.09.2025

  • 18 Помак

    2 0 Отговор
    Забрави музикалния фон! ...уважавах те ..но сага с тази сълзлив история ми биеш на инди-йско ..пгу

    21:36 28.09.2025

  • 19 Пецата

    1 1 Отговор
    Галфоните се изложиха като кифладжии срещу жабарите разбираш ли тоя взе че ги набеди за герои 🤣

    Коментиран от #22

    21:37 28.09.2025

  • 20 Тази босфор тв

    1 0 Отговор
    Развъдник на най- отвратителните платени мисирки като почнеш от цънцърляка и стигнеш до тоя индийски смешник Отврат 😡😡😡

    21:37 28.09.2025

  • 21 Яшар

    1 0 Отговор
    Ай Светльо . Бъде честен ..кажи си че си цгнин и ще ти олекне

    21:37 28.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пецата

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    Шматка, ти да не си братчед на некой от тея галфони разбираш ли дето се изложиха като кифладжии 🤣

    Коментиран от #25

    21:44 28.09.2025

  • 24 Българин

    0 0 Отговор
    Днес българите празнуваха и се радваха. Не видях нито един циганин да го прави. Затова ми е още по-хубаво, затова съм още по-горе! Да живее България!

    21:44 28.09.2025

  • 25 Тъп си

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пецата":

    Изложили са се тези дето са те пръкнали циганин

    21:48 28.09.2025