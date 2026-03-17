Сибига: Украйна предлага ефективни решения за сигурността на партньорите си

Украйна е готова да развива взаимноизгодни партньорства в областта на сигурността, благодарение на икономически ефективни и бойно изпитани решения, заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига в социалната мрежа „Екс“, цитиран от Укринформ, предава БТА.

„Ескалацията в Близкия изток промени начина, по който се възприема Украйна не само в страните от Залива, но и по света. Това може би е изненадало някои, но ние го повтаряме от месеци: Украйна вече не е просто страна, която моли за подкрепа, а фактор за сигурността на Европа и други региони“, отбеляза Сибига.

Той добави, че през последните седмици 11 държави са се обърнали към Украйна за помощ при защитата на своите граждани от въздушни удари, като някои вече са изразили благодарност за оказаната подкрепа.

„Нашите решения са изпитани в реални условия, икономически ефективни и технологично напреднали. Партньорството с Украйна осигурява допълнителни средства за защита на човешкия живот. Ние сме отворени за развитие на взаимноизгодно сътрудничество“, подчерта министърът.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските специалисти в Близкия изток предоставят единствено експертна подкрепа и не участват в конфликта на нито една от страните.