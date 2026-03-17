Сибига: Украйна предлага ефективни решения за сигурността на партньорите си

Украйна е готова да развива взаимноизгодни партньорства в областта на сигурността, благодарение на икономически ефективни и бойно изпитани решения, заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига в социалната мрежа „Екс“, цитиран от Укринформ, предава БТА.
„Ескалацията в Близкия изток промени начина, по който се възприема Украйна не само в страните от Залива, но и по света. Това може би е изненадало някои, но ние го повтаряме от месеци: Украйна вече не е просто страна, която моли за подкрепа, а фактор за сигурността на Европа и други региони“, отбеляза Сибига.
Той добави, че през последните седмици 11 държави са се обърнали към Украйна за помощ при защитата на своите граждани от въздушни удари, като някои вече са изразили благодарност за оказаната подкрепа.
„Нашите решения са изпитани в реални условия, икономически ефективни и технологично напреднали. Партньорството с Украйна осигурява допълнителни средства за защита на човешкия живот. Ние сме отворени за развитие на взаимноизгодно сътрудничество“, подчерта министърът.
По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските специалисти в Близкия изток предоставят единствено експертна подкрепа и не участват в конфликта на нито една от страните.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:37 17.03.2026
2 Дориана
Коментиран от #11
16:37 17.03.2026
3 Абе
16:38 17.03.2026
4 Град Козлодуй
Коментиран от #15
16:39 17.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатана Z
16:43 17.03.2026
7 Боруна Лом
16:55 17.03.2026
8 Тоя клоун и той като наркомански еленски
17:01 17.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хи хи хи
кулеба ???!
17:05 17.03.2026
11 Въпроса е,че Дженедропа е обречена при
До коментар #2 от "Дориана":евентуална война срещу Русия и ще стане на пустиня. При толкова гъстонаселена западнала Дженедеропа никой няма да се спаси.А, конвенционална война няма да се води,като това трябва да е ясно на евродженедрастите.
17:07 17.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Съдията
17:27 17.03.2026
14 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
17:44 17.03.2026
15 Лука
До коментар #4 от "Град Козлодуй":Русия е на Ченгис хан .
17:51 17.03.2026