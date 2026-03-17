Сибига: Украйна предлага ефективни решения за сигурността на партньорите си
  Тема: Украйна

Сибига: Украйна предлага ефективни решения за сигурността на партньорите си

17 Март, 2026 16:35 628 15

  • андрий сибига-
  • украйна-
  • сигурност-
  • партньори

Украйна е готова за взаимноизгодно сътрудничество, подкрепено от опит в реални бойни условия

Сибига: Украйна предлага ефективни решения за сигурността на партньорите си - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна е готова да развива взаимноизгодни партньорства в областта на сигурността, благодарение на икономически ефективни и бойно изпитани решения, заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига в социалната мрежа „Екс“, цитиран от Укринформ, предава БТА.

„Ескалацията в Близкия изток промени начина, по който се възприема Украйна не само в страните от Залива, но и по света. Това може би е изненадало някои, но ние го повтаряме от месеци: Украйна вече не е просто страна, която моли за подкрепа, а фактор за сигурността на Европа и други региони“, отбеляза Сибига.

Той добави, че през последните седмици 11 държави са се обърнали към Украйна за помощ при защитата на своите граждани от въздушни удари, като някои вече са изразили благодарност за оказаната подкрепа.

„Нашите решения са изпитани в реални условия, икономически ефективни и технологично напреднали. Партньорството с Украйна осигурява допълнителни средства за защита на човешкия живот. Ние сме отворени за развитие на взаимноизгодно сътрудничество“, подчерта министърът.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските специалисти в Близкия изток предоставят единствено експертна подкрепа и не участват в конфликта на нито една от страните.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    18 0 Отговор
    Дечурлигата на нацбата отчувани по Слънчака вече станаха по на 18 скоро ще ви пазят от медведицата.

    16:37 17.03.2026

  • 2 Дориана

    19 1 Отговор
    Целта на корумпирана Украйна е да въвлече Европа във война с Русия и да изкопчи колкото се може финанси от Европа.

    Коментиран от #11

    16:37 17.03.2026

  • 3 Абе

    19 1 Отговор
    кой я пита украИната. Тръмп им каза рязко, че не им иска помощта. Скара се на наркомана.

    16:38 17.03.2026

  • 4 Град Козлодуй

    21 1 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #15

    16:39 17.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    18 1 Отговор
    Андрий Сибига е потенциална мишена на КСИР,след като 404 обяви война на Ирн

    16:43 17.03.2026

  • 7 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    АБЕ ТИЯ КАКВА БУТАФОРНА ВОЙНА ВОДЯТ?

    16:55 17.03.2026

  • 8 Тоя клоун и той като наркомански еленски

    6 1 Отговор
    е на една и съща субстанция.Въобще неможе себе си да опазят,тръгнали на другите да предлагат. Както им каза рижавия ветропоказател никой от вас не се нуждае,а иранците и казаха,че ако се заиграят да помагат на краварника и 4 и фу ти те ,ще играят тежките им ракети и няма да вардят като Путин Киев и центровете за приемане на решения,а направо ще дънят по тях.

    17:01 17.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хи хи хи

    5 1 Отговор
    А где
    кулеба ???!

    17:05 17.03.2026

  • 11 Въпроса е,че Дженедропа е обречена при

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    евентуална война срещу Русия и ще стане на пустиня. При толкова гъстонаселена западнала Дженедеропа никой няма да се спаси.А, конвенционална война няма да се води,като това трябва да е ясно на евродженедрастите.

    17:07 17.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Съдията

    2 2 Отговор
    Ех, Брендо откакто ги изостави тия много некачествена дрога им пробутват и плещят само глупости.😂

    17:27 17.03.2026

  • 14 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    0 2 Отговор
    Блатния кон лавровия и късия ботокс цвилиха за денацификации и демилитаризации на Украйна, а то ко стана,направиха от Украйна стратегически партньор за богатите държави по света,а от просия сториха парий и васал на Китай????!! 🤣🤣🤣

    17:44 17.03.2026

  • 15 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй":

    Русия е на Ченгис хан .

    17:51 17.03.2026

