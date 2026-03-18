Спортът по ТВ в сряда (18 март)

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

13.15 Колоездене: Ньокере Коерсе, жени - Евроспорт 2

13.30 Снукър: Уърлд Оупън, четвъртфинал - Евроспорт 1

15.20 Колоездене: Милано Торино, мъже - Евроспорт 2

17.00 Тенис: Мастърс 1000 в Маями - МАХ Спорт 1

17.00 Биатлон: Световна купа в Осло, спринт, мъже - Евроспорт 1

17.00 Колоездене: Ньокере Коерсе, мъже - Евроспорт 2

17.15 Футбол: Брага – Ференцварош - Ринг тв

18.50 Ски бягане: Световна купа в Лейк Плесид, 10 км, жени - Евроспорт 1

19.00 Волейбол: Панатинайкос – Валефоля - МАХ Спорт 3

19.15 Баскетбол: Рилски спортист – Черно море Тича - МАХ Спорт 2

19.45 Футбол: Барселона – Нюкасъл - бТВ Екшън

20.50 Ски бягане: Световна купа в Лейк Плесид, 10 км, мъже - Евроспорт 1

21.30 Волейбол: Тренто – Лубе Чивитанова - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Тотнъм – Атлетико Мадрид - бТВ Екшън

22.00 Футбол: Байерн Мюнхен – Аталанта - Ринг тв

22.00 Футбол: Милтън Кийнс – Колчестър - Диема спорт 2

22.15 Кърлинг: Световен шампионат в Калгари, групова фаза, Шотландия – Норвегия, жени - Евроспорт 1


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Артилерист

    1 0 Отговор
    Ама тия идиоти наистина ли няма да дават най-интересния и завързан мач Ливърпул-Галатасарай?

    08:53 18.03.2026

