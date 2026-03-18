Ал Пачино и 53 години по-младата му половинка Нур Алфала блестят на парти след Оскарите (СНИМКА)

Легендарният холивудски актьор Ал Пачино се появи на бляскавото афтърпарти на Vanity Fair заедно с очарователната си приятелка Нур Алфала. Двойката, която често предизвиква коментари заради внушителната разлика във възрастта си от 53 години, бе уловена от обективите на папараците в Лос Анджелис.

85-годишният Пачино, известен с ролите си в класики като „Кръстникът“ и „Белязаният“, заложи на стилна визия – черно палто, елегантна риза с дълги ръкави, спортни обувки и шапка, които подчертаваха неговия неподражаем стил. До него сияеше 32-годишната Нур Алфала, облечена в зашеметяваща прозрачна черна рокля, която не остана незабелязана от модните критици.

Слуховете около личния живот на Ал Пачино не стихват. През декември миналата година актьорът се появи на премиерата на филма „Битка след битка“, където подкрепи своя близък приятел и колега Леонардо ди Каприо. Тогава вниманието на феновете бе привлечено от мистериозен пръстен на ръката му, което породи спекулации за евентуална тайна сватба с Нур.

Въпреки разгорещените дискусии в социалните мрежи, официален представител на звездата категорично отрече слуховете, заявявайки, че Ал Пачино не е сключвал брак. Любовната история между Пачино и Алфала продължава да вълнува почитателите на киното и светския елит, а всяка тяхна поява се превръща в истинско събитие.