Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ал Пачино и 53 години по-младата му половинка Нур Алфала блестят на парти след Оскарите (СНИМКА)

18 Март, 2026 08:17 1 983 12

Двойката бе уловена от обективите на папараците в Лос Анджелис

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Легендарният холивудски актьор Ал Пачино се появи на бляскавото афтърпарти на Vanity Fair заедно с очарователната си приятелка Нур Алфала. Двойката, която често предизвиква коментари заради внушителната разлика във възрастта си от 53 години, бе уловена от обективите на папараците в Лос Анджелис.

85-годишният Пачино, известен с ролите си в класики като „Кръстникът“ и „Белязаният“, заложи на стилна визия – черно палто, елегантна риза с дълги ръкави, спортни обувки и шапка, които подчертаваха неговия неподражаем стил. До него сияеше 32-годишната Нур Алфала, облечена в зашеметяваща прозрачна черна рокля, която не остана незабелязана от модните критици.

Слуховете около личния живот на Ал Пачино не стихват. През декември миналата година актьорът се появи на премиерата на филма „Битка след битка“, където подкрепи своя близък приятел и колега Леонардо ди Каприо. Тогава вниманието на феновете бе привлечено от мистериозен пръстен на ръката му, което породи спекулации за евентуална тайна сватба с Нур.

Въпреки разгорещените дискусии в социалните мрежи, официален представител на звездата категорично отрече слуховете, заявявайки, че Ал Пачино не е сключвал брак. Любовната история между Пачино и Алфала продължава да вълнува почитателите на киното и светския елит, а всяка тяхна поява се превръща в истинско събитие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма що

    17 2 Отговор
    Докато този си търси бастуна, мацето чупи бастуни! А кукуто припознава дечурлига.

    Коментиран от #12

    08:21 18.03.2026

  • 2 раз

    2 2 Отговор
    Нур Алфала не иска курфала.Т.е. сех.

    08:26 18.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Венсеремос

    5 7 Отговор
    Ал Пачино е велик артист.А нечистоплътната клюкарска пасмина от нашити и чужди клюкари ,за личния му живот не трябва да бъде обект на коментарии.Гледайте си в кочината ,в която е затънал Тромпета и чиф-.;утите и не коментирйти този велик артист.

    08:29 18.03.2026

  • 5 калина/алена

    5 4 Отговор
    Само тъпаците от Чифутландия и от Холивудските нищожества/СОЩ-овчарските щати иш Тропета/ могат да коментират ,този велик артист.Чифутландия и СОЩ прогониха най-качествените артисти .Сега снимат в други страни,които е се интересуват от личния им живот.А, Ал Пачино е велик артист.Прочетете книгата "Сони бой"Нашите тъпаци също трябва да я прочетат.

    08:34 18.03.2026

  • 6 Българин

    7 1 Отговор
    Дай Боже всекиму така да е на тия години

    08:37 18.03.2026

  • 7 Теслатъ

    9 2 Отговор
    Дядо и Внучка..., или май ПраВнучка!?

    Коментиран от #11

    08:44 18.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аква

    5 0 Отговор
    На 85 години как ли управлява самолета? Изобщо има ли самолет, дрон или само газов балон?

    08:51 18.03.2026

  • 10 Венелинке

    0 0 Отговор
    Като медийна информаторка, я качи снимки на двата бизона с мис бекини и чалгаджийките
    Е това ще е интересно!

    08:55 18.03.2026

  • 11 като

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Теслатъ":

    си от махалата или факултета и праправнучка ще ти се види, а иначе може да си може човека. Дедо казваше - мерак старост нема, обаче Пачино явно и самолета управлява още щом Нур е около него толкоз време.

    09:22 18.03.2026

  • 12 дали

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Няма що":

    би бил този който е, ако наистина е такъв какъвто пишеш ?!......

    09:28 18.03.2026