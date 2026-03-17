Прокуратурата разследва схеми за източване на бюджета и кражби на коли

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Схеми за източване на бюджета през 2 незаконосъобразни обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ и за противозаконно отнемане на моторни превозни средства от лицето Юлиян Любенов Янков се разследват по компетенция от Софийската градска прокуратура.

Разследваните поръчки са с предмет на дейност „Поддържане и ремонтни дейности на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ „Струма“ с номера съответно 00044-2023-0018 и 00044-2024-0047 на стойност 915 214 855,00 лв. без ДДС и 1 098 257 826,00 лв. с платен данък.

По тях незнайно защо има и незаконни клаузи за пътна помощ. Висш служител на държавното обвинени обясни, че досъдебното производство е в СГП, вместо в Софийската районна прокуратура заради обосновани съмнения за наличие на организирана престъпна група (ОПГ) между държавни служители и представители на частния бизнес в лицето на Юлиян Любенов Янков и възможно участие на лица с имунитет.

Другата причина е престъпленията да се разследват от СГП е, че щетите на бюджета са в особено големи размери както от обществените поръчки за поддръжка на пътища с клаузи за пътна помощ, така и от обсебването на общо 12 автомобила на частно дружество – 7 лекотоварни и 5 леки, от фирмата-участник в поръчките „Юнит Асист“ ЕООД на Юлиян Янков.

Част от откраднатите от фирма „Промосейл“ ЕООД автомобили бяха открити в използван от Юлиян Янков терен. Частен съдебен изпълнител, обаче, не успя да ги изземе в полза на собственика им според съдебната заповед поради бездействие на служители на Седмо РУ към СДВР. Според неофициалното обяснение на източника от прокуратурата пасивното наблюдение на скандала от служителите на СДВР и отказа да помогнат на ЧСИ да изпълни служебните си задължения се обяснява с връзка между Юлиян Янков и бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров.

Снимка: Narod.bg

Бизнесменът с дебело криминално досие бил близък приятел на Лазаров, което също ще се разследва. Според АКФ при двете проблемни обществени поръчки става дума за незаконно превъзлагане на дейности по пътна поддръжка, по която се отклоняват най-малко 14 милиона лева на месец, т.е., малко над 7 милиона евро.

От 2025 г. насам Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) незаконно е превъзложила на фирма „Юнит Асист” ЕООД предоставянето на денонощна, безплатна пътна помощ. От своя страна дружеството незаконно превъзлага дейността на поне 11 фирми. Според данните съществуват над 70 точки, на които има по два камиона в готовност да предоставят първа помощ – един за леки автомобили и един за тирове. За българските данъкоплатци това означава месечни разходи от над 14 милиона лева (7 158 000 евро) или приблизително 170 милиона лева (87 милиона евро) годишно само за 24-часовото дежурство.

За пръв път информация за „новата безплатна услуга“ се появява публично в изказване на директора на АПИ инж. Йордан Вълчев пред Народното събрание от ноември 2025 г. На депутатско питане инж. Вълчев отговаря, че държавата предоставя услугата от лятото на 2025 г.

„Документите опровергават твърденията на г-н Вълчев, тъй като въпросната услуга фигурира във всички договори за пътно поддържане от 2014 година насам“, посочва София Желева, правен експерт към АКФ.

Ако сходни суми са били плащани и по договорите от 2014 насам, това потенциално означава, че до момента държавата е изплатила близо 1,1 милиард лева (511 милиона евро) за услугата “безплатна пътна помощ”.