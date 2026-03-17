БОЕЦ: Разкрихме как работи модела "Осемте джуджета"

БОЕЦ внасяме яснота по продължилата с години и много обрати сага "Суджукгейт", като засягаме името на кандидата за европейски прокурор Михаела Райдовска. Това съобщи лидерът на гражданското сдружение Георги Георгиев. Ето какво разказа той:

НА 21.07.2017 г. главният прокурор Сотир Цацаров обяви на извънреден брифинг: „Дори един суджук не е стигнал до премиера Бойко Борисов…“. Става дума за скандала #СуджукГейт – по сигнал на бизнесмена Антон Проданов прокуратурата образува досъдебно производство за това, че по думите на основния свидетел депутатът от ГЕРБ Живко Мартинов го е изнудвал да му предаде над 4 тона суджук и 60 килограма телешка пастърма и филе „Елена“, като му е казвал, че са предназначени за Бойко Борисов. Този случай през години се превърна в тежка сага с невероятни обрати и завои на разследването. Сега БОЕЦ внасяме известна светлина за тези събития с главно действащо лице прокурор Михаела Райдовска – по онова време заместник градски прокурор на София (с ръководител Емилия Русинова), а към днешна дата е един от тримата кандидати за бъдещ български европейски прокурор на мястото на Теодора Георгиева.

Разследването на БОЕЦ разкрива схемата, по която работи моделът „Осемте джуджета“, начело с Петьо Еврото.

Шест дни след изявлението на Цацаров, прокурорът от СГП Дойчо Тарев образува досъдебно производство по #СуджукГейт с постановление с №10019/2017г., с предложение за снемане имунитета на депутата Живко Мартинов С допълнителни постановления са привлечени като обвиняеми редица лица, сред които Живко Мартинов и Петър Малджиев – запомнете това име! От снетите от свидетелите сведения е получена информация и за други престъпления – за крупна схема за кражба на електроенергия чрез манипулиране на електромери.

По информация от източници на БОЕЦ във ВКП, през февруари 2018 г. прокурор Емил Петров – брат на Петьо Еврото и близък до Емилия Русинова, се сдобива с компромат за Михаела Райдовска – снимки на лична комуникация. Същият изготвя донос до своя брат Еврото и му предава уличаващите материали. БОЕЦ разполагаме с тези материали. Според източника на БОЕЦ, след това Еврото се свързва с един от обвиняемите по #СуджукГейт и му поисква 150 000 евро, за да бъдат „оправени нещата“, като вече освен за рекет и изнудване, се събират и данни за кражба на електроенергия. И това не е някаква битова история, а става дума, по наша информация, за манипулиране на над 300 електромера с щета за над 10 милиона лева! Поисканият от Еврото подкуп е платен. След това Еврото поставя на Русинова задачата за изпълнение и тя води Райдовска в Осемте джуджета. На Райдовска ѝ е предявена поръчката с обещание за кариерно развитие и че няма да се огласяват компроматите срещу нея.

Какво се случва след това?

Със свое постановление от 11.04.2018 г. Михаела Райдовска рязко влиза в делото #СуджукГейт. В качеството си на зам. градски прокурор тя постановява материалите за кражбата на електроенергия да се отделят в друга преписка. Така, като е раздробено делото, по-лесно може да се „оправят нещата“ - на части. В този момент единственото, което по закон може и трябва да направи Райдовска е да изпрати отделените материали на РП Добрич, защото на нейна територия е извършено престъплението и това е единствено компетентната прокуратура, която може да го разследва. Погазвайки закона, Райдовска оставя преписката в СГП и я насочва за разпределение. Процедурата по механизма за случаен избор на наблюдаващ прокурор се извършва на 11.04.2018г. БОЕЦ разполагаме с протокола. Видно е, че изборът не е случаен, а е приложен така нареченият „определен“ избор и преписката е възложена на прокурор… Михаела Райдовска! Образувано е ново досъдебно производство с №08883/2018г. на СГП. Няколко дни по-късно – на 20.04.2018г. по това досъдебно производство в СГП постъпва нов сигнал за кражба на елетроенергия от същата група, с нови данни, които уличават като организатор лицето Люцкан Малджиев. Той е син на Петър Малджиев – един от обвиняемите по основното дело за суджуците! Разполагаме и с този сигнал.

КОЙ е Люцкан Малджиев – той е един от „героите“ на едно от най-важните разследвания на БОЕЦ от последните месеци - #ДПСнаркотициГЕЙТ! Люцкан Младжиев е общинският лидер на ДПС Ново начало в Добрич и протича по разследването ни за заловения с 87 пакета наркотично вещество делегат на ДПС Ново начало в Добрич.

И следва развръзката – със свое постановление от 14.05.2018г. – точно 4 седмици след като поема делото, Михаела Райдовска ПРЕКРАТЯВА досъдебното производство, като, грубо погазвайки закона архивира преписката без да уведоми пострадалите страни, за да не бъде обжалвано постановлението. Имаме и самото постановление за прекратяване.

Поръчката на Петьо Еврото е изпълнена – извършено е престъпление срещу правосъдието с цел осуетяване на наказателно преследване на конкретни, близки до Пеевски лица! Хората на Пеевски и ДПС са изпрани.

Това разследване на БОЕЦ започна в края на 2024 г. от един лист хартия, намерен сред документите в архива на Петьо Еврото – доносът на неговия брат за Райдовска. Трябваха ни почти две години, за да наредим целия пъзел, да получим всички документи и подредим хронологично събитията и цялата схема на модела „Осемте джуджета“! В разследването с правна експертиза се включи и адвокат Методи Лалов.

Всичко тръгна от лист хартия. А в архива има хиляди листа. Още преди почти две години БОЕЦ, BIRD.BG и Биволъ огласихме съдържанието на архива. Сега разбирате ли защо всички институции на Пеевски бягаха, като дяволи от тамян и отказваха да приемат този архив? Вчера – 16.03.2026г. архивът бе приет от министър Янкулов в Министерството на правосъдието.

Сега Михаела Райдовска е един от тримата кандидати, одобрени от правителството на Пеевски-Борисов в началото на 2026г. за нов български европейски прокурор. След скандала с предишния ни европрокурор Теодора Георгиева Сарафов, Пеевски и Борисов се гласят да инсталират в Люксембург следващото си джудже. БОЕЦ ще сезираме незабавно премиера, Министерски съвет и Европейската прокуратура и ще им предоставим цялото ни разследване, документи и доказателства.

Пеевски, Борисов и Сарафов се опитват да постигнат свой Голям шлем, като си изберат и назначат верни джуджета в Софиска градска прокуратура, Апелативна прокуратура и Европейската прокуратура. Така си гарантират безнаказаност и контрол върху всички процеси, които представляват някаква заплаха за тях. С първите две позиции успяха, но с последната няма да стане.

В момента е в ход ново наше разследване, което касае самата процедура по избор на европейски прокурор, като в четвъртък ще огласим резултатите.