БОЕЦ: Разкрихме как работи модела "Осемте джуджета"

БОЕЦ: Разкрихме как работи модела "Осемте джуджета"

17 Март, 2026 13:28 2 616 33

Разкрития осветляват действията на кандидата за европейски прокурор Михаела Райдовска

БОЕЦ: Разкрихме как работи модела "Осемте джуджета" - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

БОЕЦ внасяме яснота по продължилата с години и много обрати сага "Суджукгейт", като засягаме името на кандидата за европейски прокурор Михаела Райдовска. Това съобщи лидерът на гражданското сдружение Георги Георгиев. Ето какво разказа той:

НА 21.07.2017 г. главният прокурор Сотир Цацаров обяви на извънреден брифинг: „Дори един суджук не е стигнал до премиера Бойко Борисов…“. Става дума за скандала #СуджукГейт – по сигнал на бизнесмена Антон Проданов прокуратурата образува досъдебно производство за това, че по думите на основния свидетел депутатът от ГЕРБ Живко Мартинов го е изнудвал да му предаде над 4 тона суджук и 60 килограма телешка пастърма и филе „Елена“, като му е казвал, че са предназначени за Бойко Борисов. Този случай през години се превърна в тежка сага с невероятни обрати и завои на разследването. Сега БОЕЦ внасяме известна светлина за тези събития с главно действащо лице прокурор Михаела Райдовска – по онова време заместник градски прокурор на София (с ръководител Емилия Русинова), а към днешна дата е един от тримата кандидати за бъдещ български европейски прокурор на мястото на Теодора Георгиева.

Разследването на БОЕЦ разкрива схемата, по която работи моделът „Осемте джуджета“, начело с Петьо Еврото.

Шест дни след изявлението на Цацаров, прокурорът от СГП Дойчо Тарев образува досъдебно производство по #СуджукГейт с постановление с №10019/2017г., с предложение за снемане имунитета на депутата Живко Мартинов С допълнителни постановления са привлечени като обвиняеми редица лица, сред които Живко Мартинов и Петър Малджиев – запомнете това име! От снетите от свидетелите сведения е получена информация и за други престъпления – за крупна схема за кражба на електроенергия чрез манипулиране на електромери.

По информация от източници на БОЕЦ във ВКП, през февруари 2018 г. прокурор Емил Петров – брат на Петьо Еврото и близък до Емилия Русинова, се сдобива с компромат за Михаела Райдовска – снимки на лична комуникация. Същият изготвя донос до своя брат Еврото и му предава уличаващите материали. БОЕЦ разполагаме с тези материали. Според източника на БОЕЦ, след това Еврото се свързва с един от обвиняемите по #СуджукГейт и му поисква 150 000 евро, за да бъдат „оправени нещата“, като вече освен за рекет и изнудване, се събират и данни за кражба на електроенергия. И това не е някаква битова история, а става дума, по наша информация, за манипулиране на над 300 електромера с щета за над 10 милиона лева! Поисканият от Еврото подкуп е платен. След това Еврото поставя на Русинова задачата за изпълнение и тя води Райдовска в Осемте джуджета. На Райдовска ѝ е предявена поръчката с обещание за кариерно развитие и че няма да се огласяват компроматите срещу нея.

Какво се случва след това?

Със свое постановление от 11.04.2018 г. Михаела Райдовска рязко влиза в делото #СуджукГейт. В качеството си на зам. градски прокурор тя постановява материалите за кражбата на електроенергия да се отделят в друга преписка. Така, като е раздробено делото, по-лесно може да се „оправят нещата“ - на части. В този момент единственото, което по закон може и трябва да направи Райдовска е да изпрати отделените материали на РП Добрич, защото на нейна територия е извършено престъплението и това е единствено компетентната прокуратура, която може да го разследва. Погазвайки закона, Райдовска оставя преписката в СГП и я насочва за разпределение. Процедурата по механизма за случаен избор на наблюдаващ прокурор се извършва на 11.04.2018г. БОЕЦ разполагаме с протокола. Видно е, че изборът не е случаен, а е приложен така нареченият „определен“ избор и преписката е възложена на прокурор… Михаела Райдовска! Образувано е ново досъдебно производство с №08883/2018г. на СГП. Няколко дни по-късно – на 20.04.2018г. по това досъдебно производство в СГП постъпва нов сигнал за кражба на елетроенергия от същата група, с нови данни, които уличават като организатор лицето Люцкан Малджиев. Той е син на Петър Малджиев – един от обвиняемите по основното дело за суджуците! Разполагаме и с този сигнал.

КОЙ е Люцкан Малджиев – той е един от „героите“ на едно от най-важните разследвания на БОЕЦ от последните месеци - #ДПСнаркотициГЕЙТ! Люцкан Младжиев е общинският лидер на ДПС Ново начало в Добрич и протича по разследването ни за заловения с 87 пакета наркотично вещество делегат на ДПС Ново начало в Добрич.

И следва развръзката – със свое постановление от 14.05.2018г. – точно 4 седмици след като поема делото, Михаела Райдовска ПРЕКРАТЯВА досъдебното производство, като, грубо погазвайки закона архивира преписката без да уведоми пострадалите страни, за да не бъде обжалвано постановлението. Имаме и самото постановление за прекратяване.

Поръчката на Петьо Еврото е изпълнена – извършено е престъпление срещу правосъдието с цел осуетяване на наказателно преследване на конкретни, близки до Пеевски лица! Хората на Пеевски и ДПС са изпрани.

Това разследване на БОЕЦ започна в края на 2024 г. от един лист хартия, намерен сред документите в архива на Петьо Еврото – доносът на неговия брат за Райдовска. Трябваха ни почти две години, за да наредим целия пъзел, да получим всички документи и подредим хронологично събитията и цялата схема на модела „Осемте джуджета“! В разследването с правна експертиза се включи и адвокат Методи Лалов.

Всичко тръгна от лист хартия. А в архива има хиляди листа. Още преди почти две години БОЕЦ, BIRD.BG и Биволъ огласихме съдържанието на архива. Сега разбирате ли защо всички институции на Пеевски бягаха, като дяволи от тамян и отказваха да приемат този архив? Вчера – 16.03.2026г. архивът бе приет от министър Янкулов в Министерството на правосъдието.

Сега Михаела Райдовска е един от тримата кандидати, одобрени от правителството на Пеевски-Борисов в началото на 2026г. за нов български европейски прокурор. След скандала с предишния ни европрокурор Теодора Георгиева Сарафов, Пеевски и Борисов се гласят да инсталират в Люксембург следващото си джудже. БОЕЦ ще сезираме незабавно премиера, Министерски съвет и Европейската прокуратура и ще им предоставим цялото ни разследване, документи и доказателства.

Пеевски, Борисов и Сарафов се опитват да постигнат свой Голям шлем, като си изберат и назначат верни джуджета в Софиска градска прокуратура, Апелативна прокуратура и Европейската прокуратура. Така си гарантират безнаказаност и контрол върху всички процеси, които представляват някаква заплаха за тях. С първите две позиции успяха, но с последната няма да стане.

В момента е в ход ново наше разследване, което касае самата процедура по избор на европейски прокурор, като в четвъртък ще огласим резултатите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Оооо

    12 4 Отговор
    Разкрили сте "мажко магаре у темница"!

    13:30 17.03.2026

  • 2 нИграмотен

    8 5 Отговор
    То па гачи, ше има файда от тва.

    13:34 17.03.2026

  • 3 Оооо, Гошо неострото

    10 5 Отговор
    Ма много интелигентен станал тоя използвач. Какво ли е опазарил да намаже сега. Щом тоя индивид оправя правото в държавата , явно спасение няма от никъде.

    13:39 17.03.2026

  • 4 Гражданин

    18 2 Отговор
    Ако и 10% от написаното е вярно , този съд о прокуратура трябва да се освободи ,заедно и с чистачките .

    13:40 17.03.2026

  • 5 чудесно

    12 5 Отговор
    А разкрихте чий пари е прал Ламата от Петрохан и кой ги очисти като кучета?

    13:40 17.03.2026

  • 6 Промяна

    4 7 Отговор
    КЬОРВО КУЦАТО И САКАТО Е НАЕТО ОТ ЧЕРВЕНИТЕ КУФАРЧЕТА ДА ПЛЮЯТ ДА ЛЪЖАТ ДА ИЗЛИВАТ ТОНОВЕ ПОМИЯ

    13:43 17.03.2026

  • 7 въпрос

    8 2 Отговор
    Всичко това вярно ли е ? Ако наистина има намесен лидер на ДПС-НН ,какво означва това , един месец преди изборите .Какво следва ? Пак пълна тишина ли ще има ,както винаги ?

    13:44 17.03.2026

  • 8 АБВ

    9 6 Отговор
    Този не беше ли от ГЕРБ Видин ? Не го ли изгониха от ГЕРБ за кражба на едни партийни пари ?

    13:44 17.03.2026

  • 9 избирател

    5 4 Отговор
    Само тихо , да не се разчуе . Добре ,че Гошо Боеца го сподели само по интернет , между нас да си остане .

    13:46 17.03.2026

  • 10 гласувайте с номер 11

    0 7 Отговор
    Само нашия шеф е бил шофьор на самолет!

    Коментиран от #14

    13:47 17.03.2026

  • 11 Респект

    9 5 Отговор
    Браво на бойците !

    13:50 17.03.2026

  • 12 Гошо "боеца"

    7 5 Отговор
    всъщност е един бутафорен видински бастун основател на тамошната структура на ОПГ ГЕРБ.

    13:50 17.03.2026

  • 13 юююююююююю

    2 3 Отговор
    Намерете споменатите лица от написаното от Гошо Боеца ,нека да имат право на отговор.

    13:54 17.03.2026

  • 14 Само да те качи на самолета и го запали

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "гласувайте с номер 11":

    Без да излети.
    2 дни машините ще събират екскраментите ти

    Коментиран от #16

    13:55 17.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 гласувайте с номер 11

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Само да те качи на самолета и го запали":

    Нашия шеф знае как се кара самолет и така ще кара и державата. На следващата Олимпиада.

    14:01 17.03.2026

  • 17 Страната на npaceтата 🐷🐷

    1 4 Отговор
    Всеки ден излизат нови неща за шиши и буда.

    Коментиран от #19, #20

    14:03 17.03.2026

  • 18 Тома

    3 3 Отговор
    Бати Бойко тиквата каза че не яде суджук и за това му напълниха чекмеджето с евро и злато под формата на суджук

    14:03 17.03.2026

  • 19 няма значение

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    Важното е да гласувате с номер 11

    14:05 17.03.2026

  • 20 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    ЯВНО СИ ПОКАЗАЛ РОЗОВИТЕ И ЧЕРВЕНИТЕ ПРАСЕТА ДА ТАКА Е ЗАЕДНО СА МЕТЕЖИТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖЕБНИЦИТЕ ХАХАХАХАХАПОРТРЕТ Е

    14:09 17.03.2026

  • 21 Промяна

    2 1 Отговор
    ЯВНО СИ ПОКАЗАЛ РОЗОВИТЕ И ЧЕРВЕНИТЕ ПРАСЕТА ДА ТАКА Е ЗАЕДНО СА МЕТЕЖИТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖЕБНИЦИТЕ ХАХАХАХАХАПОРТРЕТ Е

    14:09 17.03.2026

  • 22 Артилерист

    4 2 Отговор
    Каква точно е истината предстои да се установи, но разследването на БОЕЦ само по себе си показва какви "законни" номера се правят в бг правосъдната система и как всеки виновен може да бъде оправдан/изпран, а всеки невинен да бъде обвинен и съсипан от т.нар. "съд". Показателно е също, че всеки паралия мошеник може да си плати на съответни правни субекти, които "законно" да погазят закона и да го изкарат светец. Такава е реалността в България днес-правото е на страната на мутрите, вкл. и осъдени по "Магнитски". Това в никакъв случай не означава, че самите опериращи с "Магнитски" не газят закона и правото като слон в стъкларски магазин...

    Коментиран от #24

    14:10 17.03.2026

  • 23 Промяна

    2 0 Отговор
    ЯВНО СИ ПОКАЗАЛ РОЗОВИТЕ И ЧЕРВЕНИТЕ ПРАСЕТА ДА ТАКА Е ЗАЕДНО СА МЕТЕЖИТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖЕБНИЦИТЕ ХАХАХАХАХАПОРТРЕТ Е

    14:11 17.03.2026

  • 24 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Артилерист":

    ЯВНО Е ТАКА ЧЕРВЕНИТЕ МУТРИ ОРГАНИЗИРАХА МЕТЕЖИ И СЕ НАЗНАЧИ СЛУЖЕБНИЦИТЕ ГЮРОВО ОТ ПРЕЗИДИНСТВО ДЕТО ДАЖЕ НЯМА РЕДОВЕН ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ

    Коментиран от #25

    14:13 17.03.2026

  • 25 Сделано в СССР

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
    Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.

    Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, агент Буда - да слухти и издава стари крими дружки, внедрен за охранител на байтошУ и агент "Царя" да докладва за техните действия. Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.

    14:17 17.03.2026

  • 26 Добре

    5 4 Отговор
    Навремето Бойко Борисов изгони Гошо боеца от ГЕРБ защото го хвана да граде от партийната каса.

    14:18 17.03.2026

  • 27 Любопитен

    1 1 Отговор
    Оная нимфоманка та дето се челастри с по 5-6 като руска еврейка от Одеса роди ли ?

    14:23 17.03.2026

  • 28 гласувайте с номер 11

    0 0 Отговор
    Само нашия летец ще ви управи!

    14:28 17.03.2026

  • 29 Някой

    2 0 Отговор
    Вярно или не, не знам. Обаче тия бойци толкова пъти ги сгащиха да лъжат, че не им вярвам.

    14:29 17.03.2026

  • 30 Бандеров

    0 1 Отговор
    Тая Михаела има ли нещо общо с един бивш съветник на Жан Виденов и ченге от службите Красимир Райдовски?

    14:29 17.03.2026

  • 31 Перо

    2 3 Отговор
    Боец е селска организация от Видин и видинско, на подчинение на тиквата, който уреди медицинска помощ на съпругата на главатаря!

    14:32 17.03.2026

  • 32 Хорейшо

    1 0 Отговор
    Някой хвърли пари на Боец. Иначе не ги търси.

    14:42 17.03.2026

  • 33 ПЪЛНО ПАДЕНИЕ от Боеца -Георги Георгиев

    1 0 Отговор
    От радетел на истината до изпълнител на поръчки !
    Истинско падение на Боеца - Георгиев !
    Докарал се е до положение при което да манипулира информация за да привлича внимание !
    Жалко ! Много, много жалко !

    14:47 17.03.2026