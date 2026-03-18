Божанов: Всеки път разчитам на преференции. На предните избори имах повече от Борисов

Божанов: Всеки път разчитам на преференции. На предните избори имах повече от Борисов

18 Март, 2026 08:21 1 008 35

По отношение на Явор Божанков - ние бяхме изразили позиция, че той е полезен в парламента, има добри ораторски качества, има своята подкрепа. Но, когато алтернативата е да не се явиш на избори - не става въпрос за надделяване, а проява на разум. Никой не е повече от избирателите, на които ние трябва да предложим листа, добави съпредседателят на "Да, България"

Божанов: Всеки път разчитам на преференции. На предните избори имах повече от Борисов - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не мисля, че е било трудно реденето на листи. Ние всеки път регистрираме листите си в последния ден. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в предаването "Денят започва" по БНТ, цитиран от novini.bg.

Припомняме, че вчера "Продължаваме промяната - Демократична България" представиха водачите на листите си за изборите на 19 април. Самият Божидар Божанов не е водач на листа, а е пети в 23 МИР София.
"По отношение на мен - в политиката няма значение на кое мястото си в листата. Важно е колко работа вървиш и колко хората го оценяват. Аз всеки път разчитам и съм благодарен на избиратели, че посочват с преференция моя номер. На предните избори имах повече от Бойко Борисов, който беше и водач на листа. Това не е някакво надлъгване, не е влияние за надмощие", посочи Божанов.

По отношение на Явор Божанков - ние бяхме изразили позиция, че той е полезен в парламента, има добри ораторски качества, има своята подкрепа. Но, когато алтернативата е да не се явиш на избори - не става въпрос за надделяване, а проява на разум. Никой не е повече от избирателите, на които ние трябва да предложим листа, добави той.

Той уточни, че нежеланието на ПП да включи Явор Божанков в листите за предсрочния вот е свързано с избора на председател на 51-ия парламент.

"ПП имат своите кандидати, политики, подкрепа - това е обединение, което се базира на ценности. Ние можем да спорим кой да е председател на Народното събрание, можем да спорим кой да е в листите и на кое място, можем да спорим как да се подреждат листите. Това, за което не спорим са основните цели, които искаме да постигнем, когато разполагаме с някаква власт - върховенство на закона, борба с корупцията, България да бъде в сърцето на Европа. Тези основни магистрални линии не ни делят с тях. И не делят избирателите", каза още Божидар Божанов.
Нямам съмнение, че ще се разберем за общ кандидат за президент, категоричен бе той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еей!

    22 5 Отговор
    Чак толкова гхеюви ли гласуват в твоя район бе?

    08:23 18.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 23 Отговор
    ПП ДБ първи на изборите

    Коментиран от #26, #31

    08:23 18.03.2026

  • 3 Ха ха ха ха ха ха ха

    6 15 Отговор
    Страх тресе кочината. Бойкооооооо

    Коментиран от #33

    08:24 18.03.2026

  • 4 Ку-ку

    18 10 Отговор
    Абе, защо ли имам чувството, че след изборите пак някои ще вият на "умряло", че видиш ли Борисов отново ги е помел и те ще търсят "причините" за този техен неуспех...🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    08:26 18.03.2026

  • 5 ристю

    13 5 Отговор
    Разчиташ на баба си!

    08:27 18.03.2026

  • 6 колко

    5 6 Отговор
    е велик

    08:27 18.03.2026

  • 7 гласувайте с номер 11

    8 10 Отговор
    Нашия шеф ше ви управи. Има книжка за самолет!

    08:28 18.03.2026

  • 8 кой мy дpeмe

    4 13 Отговор
    тошко един ден защитава с рога и копитца закона срещу разпространението на лични данни, а на другия ден вади лични данни срещу опоненти (цицелков), за да ги злепостави

    това нормално ли е ?

    08:28 18.03.2026

  • 9 един

    4 16 Отговор
    Успех и победа.

    08:29 18.03.2026

  • 10 Ройтерс

    8 3 Отговор
    Яворчо се очертава като новия Тома Биков;))

    08:29 18.03.2026

  • 11 Борисо пенсионира доста псевдополитици

    15 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ку-ку":

    Ще ги пенсионира и тези.

    08:30 18.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мирянин

    8 7 Отговор
    Преди време ППДБ беше първа политическа сила в Нова Зеландия, тъй че Божо е прав да чака преференции! Те, преференциите, са законно купен вот обаче, да не го забравяме! Имаше една с 10 000........

    08:32 18.03.2026

  • 15 Директора👨‍✈️

    12 4 Отговор
    Не, първият път ти просто беше хакнал машините с тази флашка, която размотавахте всички. Жената от Варна, която имаше няколко хиляди преференции ходи да се обяснява в прокуратурата и накрая я махнаха. А ти?
    Вие сте лъжци!

    08:35 18.03.2026

  • 16 така е

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "мунчо в затвора!":

    Спомняте ли си, че преди 30 години мутрите се пръкнаха от средите на спортистите? Сега кое ще е по-различното със спортистите на Радев? Това ли бе прословутото "Мутри вън!"?

    08:37 18.03.2026

  • 17 Дичо

    7 0 Отговор
    Многото преференции са сигурен повод, че има купуване на гласове!

    08:39 18.03.2026

  • 18 Унуката на ДС, Васко Терзиев?🤔❤️🇧🇬🤣

    8 1 Отговор
    Василе в каква каша ги забърка тези от хижа Петрохан и от Кемпер-а, под Околчица че да ги застрелят кат бесни кучета, кажи си Василе?

    Коментиран от #22

    08:44 18.03.2026

  • 19 Гечко

    8 0 Отговор
    Некачествени политици с некачествени преференции,че и си мерят Петроханките… ако изборите бяха за наглост и гьонсуратлък щяхте да сте с пълно мнозинство в парламента!

    08:44 18.03.2026

  • 20 Факти

    2 8 Отговор
    Имаме нужда от премиер като Божанов. Много интелигентен и дипломатичен човек. А Божанков е леке. Стилът му наподобява този на ИТН и Възраждане. ПП-ДБ е сериозна партия и няма нужда от такива простаци. Направиха грешка, че го взеха от БСП, но сега я поправиха.

    08:45 18.03.2026

  • 21 Мърчо знае машинкити

    6 0 Отговор
    Мърчорана нали знае ала балата с машинките е много сигурен в преференциите си. И ние сме сигурни в неговите преференции с ала балата с машинките. Нали е така, няма място да съмнение. Кой ще пусне с преференция за тоя некъпан човек? Само машанките,разбира се.

    Коментиран от #23

    08:49 18.03.2026

  • 22 как в каква

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Унуката на ДС, Васко Терзиев?🤔❤️🇧🇬🤣":

    Ламата изпра едни 21 милиона Евро в имоти и стана неудобен. А и шефа влиза в политиката и рейнджърите се превръщат в слабост.

    08:50 18.03.2026

  • 23 гласувайте с номер 11

    1 6 Отговор

    До коментар #21 от "Мърчо знае машинкити":

    Само шефа има книжка за самолед!

    Коментиран от #35

    08:51 18.03.2026

  • 24 Рая НaДебелян

    7 2 Отговор
    4екиджийчe некъпано, Боко дори и като депутат упрвялва цялата държава, а ти и БКП издънките от ППДБ лъскате на гейски профили в социалните мречи.

    08:51 18.03.2026

  • 25 ДАНС, МВР, ГДБОП, Рашков, Калин Стоянов

    2 2 Отговор
    да си кажат в кажат, в каква каша са забъркали, шестимата от Петрохан (групата от хижа Петрохан) та да бъдат ликвидирани като бесни кучета?

    Борислав Сарафов, Прокуратура, Българската Държава дължи отговор на народа, за психозата Петрохан, истерията Петрохан и ликвидирането на шестимата от хижа Петрохан?

    🇧🇬❤️Са, последно но не на последно място, гласувайте за ИТН, защитниците на консервативното семейство.❤️🇧🇬

    08:54 18.03.2026

  • 26 Христо Божинов

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Генерал Румен Радев ви разкри, сега той и ще ви довърши

    08:59 18.03.2026

  • 27 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    БОЖИ , ВСЕ СТЕ ПОВЕЧЕ ОТ ГЕРБ (В ФАНТАЗИЙТЕ ВИ) , И ......................... НА ФИНАЛА ПАК СТЕ ВТОРИ (СЕГА ЩЕ СТЕ ЧЕТВЪРТИ) ........................ ФАКТ !

    09:01 18.03.2026

  • 28 Зеления

    4 0 Отговор
    Точно така Божанов, избирателите оценяват. Извън попадналите в умствена мъгла твърди привърженици на ППДБ, които ще гласуват за теб без абсолютно никакво значение какви мизерии ще сътвориш, останалите може пък да оценят
    1.Как ВАШИЯ министър от ППДБ Йоловски те обвини, че с Кирил Петков сте го натискали да даде поръчки на ВАШИ фирми и сте го заплашвали, за което имаш дело и си подсъден
    2.Как ВАШАТА министърка Ангелина Бонева /тя беше зам.министър още при Денков/ те обвини, че с Ивайло Мирчев сте я натискали да сложи ВАШИ хора на различни постове
    3.Как се НАВЕДЕ на Тюркмян чешма

    Изобщо...когато си на разни чешми си много наведен, в телевизиите и студията много хрисим и диалогичен, но явно в тесен кръг се правиш на мъж, заплашваш и изискваш от твои съпартийци пари и постове.

    09:02 18.03.2026

  • 29 Аман от ненаяли се

    4 0 Отговор
    Хич да не се бяхте регистрирали.Докога ще лочите от държавната копана?Не ставате и за чеп за зеле.

    09:02 18.03.2026

  • 30 Роден в НРБ

    4 0 Отговор
    А пробвал ли си да разчиташ на шампоан?

    09:06 18.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Селянин от ППДБ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    Дай боже и ППДБ НАШАТА ПАРТИЯ ДА Я ТРЕСЕ ТАКЪВ СТРАХ НА ПЪРВО. ЛИ ЩЕ СА НА ВТОРО ЛИ А НИЕ ДАНО ХВАНЕМ ТРИТЕ ПАРТИИ 30 депутата

    09:19 18.03.2026

  • 34 хмммм

    1 0 Отговор
    Разчиташ на неграмотност също както и Борисов.

    09:25 18.03.2026

  • 35 Лея куркума стрелу страх

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "гласувайте с номер 11":

    Мирчев Божанков веднага да идват те са под голям стрес от « ПЕЕВСКИ БОРИСОВ « Давам награда Ако някои ми покаже исказване на тези два без да споменат 10-20 пъти именита на Борисов Пеевски

    09:27 18.03.2026

