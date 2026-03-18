Божанов: Всеки път разчитам на преференции. На предните избори имах повече от Борисов

Не мисля, че е било трудно реденето на листи. Ние всеки път регистрираме листите си в последния ден. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в предаването "Денят започва" по БНТ, цитиран от novini.bg.
Припомняме, че вчера "Продължаваме промяната - Демократична България" представиха водачите на листите си за изборите на 19 април. Самият Божидар Божанов не е водач на листа, а е пети в 23 МИР София.
"По отношение на мен - в политиката няма значение на кое мястото си в листата. Важно е колко работа вървиш и колко хората го оценяват. Аз всеки път разчитам и съм благодарен на избиратели, че посочват с преференция моя номер. На предните избори имах повече от Бойко Борисов, който беше и водач на листа. Това не е някакво надлъгване, не е влияние за надмощие", посочи Божанов.
По отношение на Явор Божанков - ние бяхме изразили позиция, че той е полезен в парламента, има добри ораторски качества, има своята подкрепа. Но, когато алтернативата е да не се явиш на избори - не става въпрос за надделяване, а проява на разум. Никой не е повече от избирателите, на които ние трябва да предложим листа, добави той.
Той уточни, че нежеланието на ПП да включи Явор Божанков в листите за предсрочния вот е свързано с избора на председател на 51-ия парламент.
"ПП имат своите кандидати, политики, подкрепа - това е обединение, което се базира на ценности. Ние можем да спорим кой да е председател на Народното събрание, можем да спорим кой да е в листите и на кое място, можем да спорим как да се подреждат листите. Това, за което не спорим са основните цели, които искаме да постигнем, когато разполагаме с някаква власт - върховенство на закона, борба с корупцията, България да бъде в сърцето на Европа. Тези основни магистрални линии не ни делят с тях. И не делят избирателите", каза още Божидар Божанов.
Нямам съмнение, че ще се разберем за общ кандидат за президент, категоричен бе той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еей!
08:23 18.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #26, #31
08:23 18.03.2026
3 Ха ха ха ха ха ха ха
Коментиран от #33
08:24 18.03.2026
4 Ку-ку
Коментиран от #11
08:26 18.03.2026
5 ристю
08:27 18.03.2026
6 колко
08:27 18.03.2026
7 гласувайте с номер 11
08:28 18.03.2026
8 кой мy дpeмe
това нормално ли е ?
08:28 18.03.2026
9 един
08:29 18.03.2026
10 Ройтерс
08:29 18.03.2026
11 Борисо пенсионира доста псевдополитици
До коментар #4 от "Ку-ку":Ще ги пенсионира и тези.
08:30 18.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мирянин
08:32 18.03.2026
15 Директора👨✈️
Вие сте лъжци!
08:35 18.03.2026
16 така е
До коментар #13 от "мунчо в затвора!":Спомняте ли си, че преди 30 години мутрите се пръкнаха от средите на спортистите? Сега кое ще е по-различното със спортистите на Радев? Това ли бе прословутото "Мутри вън!"?
08:37 18.03.2026
17 Дичо
08:39 18.03.2026
18 Унуката на ДС, Васко Терзиев?🤔❤️🇧🇬🤣
Коментиран от #22
08:44 18.03.2026
19 Гечко
08:44 18.03.2026
20 Факти
08:45 18.03.2026
21 Мърчо знае машинкити
Коментиран от #23
08:49 18.03.2026
22 как в каква
До коментар #18 от "Унуката на ДС, Васко Терзиев?🤔❤️🇧🇬🤣":Ламата изпра едни 21 милиона Евро в имоти и стана неудобен. А и шефа влиза в политиката и рейнджърите се превръщат в слабост.
08:50 18.03.2026
23 гласувайте с номер 11
До коментар #21 от "Мърчо знае машинкити":Само шефа има книжка за самолед!
Коментиран от #35
08:51 18.03.2026
24 Рая НaДебелян
08:51 18.03.2026
25 ДАНС, МВР, ГДБОП, Рашков, Калин Стоянов
Борислав Сарафов, Прокуратура, Българската Държава дължи отговор на народа, за психозата Петрохан, истерията Петрохан и ликвидирането на шестимата от хижа Петрохан?
🇧🇬❤️Са, последно но не на последно място, гласувайте за ИТН, защитниците на консервативното семейство.❤️🇧🇬
08:54 18.03.2026
26 Христо Божинов
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Генерал Румен Радев ви разкри, сега той и ще ви довърши
08:59 18.03.2026
27 ЕДГАР КЕЙСИ
09:01 18.03.2026
28 Зеления
1.Как ВАШИЯ министър от ППДБ Йоловски те обвини, че с Кирил Петков сте го натискали да даде поръчки на ВАШИ фирми и сте го заплашвали, за което имаш дело и си подсъден
2.Как ВАШАТА министърка Ангелина Бонева /тя беше зам.министър още при Денков/ те обвини, че с Ивайло Мирчев сте я натискали да сложи ВАШИ хора на различни постове
3.Как се НАВЕДЕ на Тюркмян чешма
Изобщо...когато си на разни чешми си много наведен, в телевизиите и студията много хрисим и диалогичен, но явно в тесен кръг се правиш на мъж, заплашваш и изискваш от твои съпартийци пари и постове.
09:02 18.03.2026
29 Аман от ненаяли се
09:02 18.03.2026
30 Роден в НРБ
09:06 18.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Селянин от ППДБ
До коментар #3 от "Ха ха ха ха ха ха ха":Дай боже и ППДБ НАШАТА ПАРТИЯ ДА Я ТРЕСЕ ТАКЪВ СТРАХ НА ПЪРВО. ЛИ ЩЕ СА НА ВТОРО ЛИ А НИЕ ДАНО ХВАНЕМ ТРИТЕ ПАРТИИ 30 депутата
09:19 18.03.2026
34 хмммм
09:25 18.03.2026
35 Лея куркума стрелу страх
До коментар #23 от "гласувайте с номер 11":Мирчев Божанков веднага да идват те са под голям стрес от « ПЕЕВСКИ БОРИСОВ « Давам награда Ако някои ми покаже исказване на тези два без да споменат 10-20 пъти именита на Борисов Пеевски
09:27 18.03.2026