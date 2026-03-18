Божанов: Всеки път разчитам на преференции. На предните избори имах повече от Борисов

Не мисля, че е било трудно реденето на листи. Ние всеки път регистрираме листите си в последния ден. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в предаването "Денят започва" по БНТ, цитиран от novini.bg.

Припомняме, че вчера "Продължаваме промяната - Демократична България" представиха водачите на листите си за изборите на 19 април. Самият Божидар Божанов не е водач на листа, а е пети в 23 МИР София.

"По отношение на мен - в политиката няма значение на кое мястото си в листата. Важно е колко работа вървиш и колко хората го оценяват. Аз всеки път разчитам и съм благодарен на избиратели, че посочват с преференция моя номер. На предните избори имах повече от Бойко Борисов, който беше и водач на листа. Това не е някакво надлъгване, не е влияние за надмощие", посочи Божанов.

По отношение на Явор Божанков - ние бяхме изразили позиция, че той е полезен в парламента, има добри ораторски качества, има своята подкрепа. Но, когато алтернативата е да не се явиш на избори - не става въпрос за надделяване, а проява на разум. Никой не е повече от избирателите, на които ние трябва да предложим листа, добави той.

Той уточни, че нежеланието на ПП да включи Явор Божанков в листите за предсрочния вот е свързано с избора на председател на 51-ия парламент.

"ПП имат своите кандидати, политики, подкрепа - това е обединение, което се базира на ценности. Ние можем да спорим кой да е председател на Народното събрание, можем да спорим кой да е в листите и на кое място, можем да спорим как да се подреждат листите. Това, за което не спорим са основните цели, които искаме да постигнем, когато разполагаме с някаква власт - върховенство на закона, борба с корупцията, България да бъде в сърцето на Европа. Тези основни магистрални линии не ни делят с тях. И не делят избирателите", каза още Божидар Божанов.

Нямам съмнение, че ще се разберем за общ кандидат за президент, категоричен бе той.