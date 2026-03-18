Григор Димитров се завръща на корта в Маями тази вечер

18 Март, 2026 08:05

Очаква го сблъсък с Рафаел Колиньон

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тази вечер българската тенис звезда Григор Димитров ще излезе на корта в Маями, за да стартира участието си в престижния турнир от сериите "Мастърс 1000". Феновете на спорта с нетърпение очакват двубоя му срещу белгийския талант Рафаел Колиньон, който ще се проведе на централния корт "Грандстенд" и няма да започне преди 19:30 часа българско време.

Тенис програмата във Флорида ще бъде открита още в 18:00 часа, когато американките Дженифър Брейди и Слоун Стивънс ще премерят сили. Веднага след тях вниманието ще се насочи към срещата между Димитров и Колиньон – втори епизод от тяхното съперничество.

Припомняме, че през януари двамата се срещнаха на турнира ATP 250 в Бризбейн, където българинът отстъпи с 6:7(1), 3:6 в осминафиналната фаза.

Миналият сезон донесе на Григор Димитров полуфинал във Флорида, но тогава той бе спрян от световния номер едно Новак Джокович след резултат 2:6, 3:6.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

