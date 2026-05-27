Кристъл Палас и Райо Валекано в битка за европейска слава

27 Май, 2026 11:20 491 0

Две съдби, един трофей: Лайпциг посреща исторически финал в Лигата на конференциите

Павел Ковачев

Днес от 22:00 часа българско време, на стадион „Лайпциг“, ще се изиграе финалът в Лигата на конференциите между английския Кристъл Палас и испанския Райо Валекано.

След като миналата година „орлите“ от Лондон ликуваха с ФА Къп, а през август добавиха и Суперкупата на Англия към витрината си, сега те са изправени пред последното си голямо изпитание под ръководството на Оливър Гласнър. Австрийският мениджър ще напусне клуба след финала, което придава допълнителна емоция на двубоя. Въпреки че завършиха едва 15-и в Премиър лийг, Кристъл Палас впечатли с представянето си в Европа. Сенегалският голмайстор Исмаила Сар е истинският кошмар за защитите – с 9 попадения той оглавява листата на реализаторите в турнира и ще бъде основното оръжие на англичаните и тази вечер. Въпросителна остава участието на Шейк Дукуре, докато Еди Нкетия със сигурност пропуска финала заради травма. Пътят на Палас до финала премина през Жрински Мостар, АЕК Ларнака, Фиорентина и Шахтьор Донецк – всички преодолени с категорични победи

За разлика от съперника си, Райо Валекано няма скорошни успехи в клубната си история. Последният им трофей датира от 2018 година, когато спечелиха Сегунда дивисион. Въпреки това, мадридският тим е на крачка от това да осигури девети испански представител в европейските клубни турнири през есента. Бразилският нападател Алешандре Алемао е водещият реализатор на Райо в Лигата на конференциите с 4 гола, но треньорският щаб е изправен пред сериозни кадрови главоблъсканици – цели седем основни футболисти са извън строя, сред които Луиз Фелипе, Карлос Мартин и Фран Перес. Въпреки трудностите, испанците демонстрираха характер, елиминирайки Самсунспор, АЕК и Страсбург по пътя към големия финал.

За първи път Кристъл Палас и Райо Валекано ще се изправят един срещу друг в официален мач. Стадион „Лайпциг“ ще бъде свидетел на дуел, който може да преобърне съдбата на един от двата отбора и да донесе незабравими емоции на феновете им.


