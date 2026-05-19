Основната заплата на депутатите мина €4 200, на министрите около €5 719, а вицепремиерите - €6 200

Основното месечно възнаграждение на народните представители вече възлиза на 4 236 евро. Промяната е факт след официалното обявяване в петък на данните от Националния статистически институт (НСИ) за средната работна заплата в обществения сектор, отбелязаха от вестник СЕГА.
"По действащите финансови правила на парламента депутатите получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие", припомнят от изданието.
Според числата на НСИ средното трудово възнаграждение в този сектор за месец март възлиза на 1 412 евро. Този статистически факт автоматично задейства поредното актуализиране на доходите по върховете на държавата. Повишението става факт на фона на заявеното едва вчера намерение да се ревизира механизмът за автоматично увеличение на институционалните възнаграждения.
След новите изчисления председателят на Народното събрание вече разполага с 55% по-висока заплата от основната депутатска, което изстрелва сумата до около 6 566 евро. Точно толкова възлиза и основното месечно възнаграждение на министър-председателя.
Редовите министри в кабинета прибират суми, равни на тези на председателите на парламентарни комисии. Тяхното възнаграждение надвишава депутатската база с 35%, което формира около 5 719 евро месечно. Заплатите на вицепремиерите пък са приравнени към тези на заместник-председателите на парламента, като техният размер достига точните 6 142,20 евро.
Абсолютният връх във финансовата йерархия на държавната администрация остава за държавния глава. По закон президентът получава сума, равняваща се на две пълни депутатски заплати. След последната стъпка нагоре на базата на статистиката, това възнаграждение вече достига 8 472 евро на месец.
1 провинциалист
10:24 19.05.2026
2 честен ционист
10:25 19.05.2026
3 Полицейски служител
Радев, обирай си гълъбите и да ви няма!
10:27 19.05.2026
4 Малко е, поне € 10 000
10:27 19.05.2026
5 А ти знаеш ли как се вика
До коментар #2 от "честен ционист":на глупаци, които 36 години участват в легитимиране на фалшивите "избори", гласени по сценариите на посолствата и милиционерите от ДС?
10:30 19.05.2026
6 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ
10:31 19.05.2026
7 Така
10:31 19.05.2026
8 честен ционист
До коментар #5 от "А ти знаеш ли как се вика":Знам. Балами. Аз не съм гласувал никога.
10:32 19.05.2026
10 НЕКА ДА ИМ БЪДЕ
10:34 19.05.2026
12 Хахаха
10:38 19.05.2026
13 ха-ха
До коментар #1 от "провинциалист":Тъп си на галош. Ако беше ГЕРБ или ПП ДБ това нямаше да се промени, но за твое съжаление те не управляват. Народните представители трябва да премахнат това правила за индексация на депутатските заплати и това почти в прав текст го каза Гълъб Донев. Моите уважения , но това любимите ГЕРБ, ПП ДБ и ДПС Ново начало не са предлагали ,а да променят правилник или закон абсурд. Смешен си дори и с липса на елементрна култура или платен трол.
10:38 19.05.2026
14 Браво за което!
До коментар #8 от "честен ционист":Не го пиша с ирония, въпреки че често прекаляваш с плюнките по българите.
10:39 19.05.2026
15 Аха, много ги знаете и борашчетата
До коментар #13 от "ха-ха":тия приказки и оправдания "ако тва, ако онова..." С какво сте по-различни от Тиквите и Прасетата, след като сте само техни бивши кадри? БОКЛУЦИ!
10:41 19.05.2026
16 честен ционист
До коментар #14 от "Браво за което!":Докато си мислият, че дъжд ги вали, ще си продължавам да си ги "плюя", въпреки че не влагам някакъв укор, а просто констатация.
10:46 19.05.2026
17 Интелектуалец
10:52 19.05.2026
18 слабите актьори в бг вземат пара, добра!
10:57 19.05.2026
19 Доставчик на пица
11:01 19.05.2026
20 И при пенсиониране по 6 заплати
11:17 19.05.2026
21 Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ
11:22 19.05.2026
23 Трол
11:44 19.05.2026
24 Тома
12:04 19.05.2026
25 Нищо не е
12:04 19.05.2026
26 Хмм
12:07 19.05.2026
28 А наг ле ците
12:10 19.05.2026
29 Не знам
13:35 19.05.2026
30 баш баламите са тия
До коментар #8 от "честен ционист":които не гласуват защото ги лъжат че от тях не зависи нищо и те се вържат като шарани на гола кукичка… мислете си че сте умни а българия ще си затъва все повече и повече понеже има много “умен” народ…!
13:44 19.05.2026
31 ще плюеш разбирасе
До коментар #16 от "честен ционист":умния човек никога няма да го направи но виж глупака друго неможе…
13:46 19.05.2026