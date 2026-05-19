Основната заплата на депутатите мина €4 200, на министрите около €5 719, а вицепремиерите - €6 200

19 Май, 2026 10:23 1 277 31

Председателят на Народното събрание и премиерът Румен Радев вече ще се разписват срещу 6566 евро, а президентът Илияна Йотова - 8 472 евро

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Основното месечно възнаграждение на народните представители вече възлиза на 4 236 евро. Промяната е факт след официалното обявяване в петък на данните от Националния статистически институт (НСИ) за средната работна заплата в обществения сектор, отбелязаха от вестник СЕГА.

"По действащите финансови правила на парламента депутатите получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие", припомнят от изданието.

Според числата на НСИ средното трудово възнаграждение в този сектор за месец март възлиза на 1 412 евро. Този статистически факт автоматично задейства поредното актуализиране на доходите по върховете на държавата. Повишението става факт на фона на заявеното едва вчера намерение да се ревизира механизмът за автоматично увеличение на институционалните възнаграждения.

След новите изчисления председателят на Народното събрание вече разполага с 55% по-висока заплата от основната депутатска, което изстрелва сумата до около 6 566 евро. Точно толкова възлиза и основното месечно възнаграждение на министър-председателя.

Редовите министри в кабинета прибират суми, равни на тези на председателите на парламентарни комисии. Тяхното възнаграждение надвишава депутатската база с 35%, което формира около 5 719 евро месечно. Заплатите на вицепремиерите пък са приравнени към тези на заместник-председателите на парламента, като техният размер достига точните 6 142,20 евро.

Абсолютният връх във финансовата йерархия на държавната администрация остава за държавния глава. По закон президентът получава сума, равняваща се на две пълни депутатски заплати. След последната стъпка нагоре на базата на статистиката, това възнаграждение вече достига 8 472 евро на месец.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 провинциалист

    27 5 Отговор
    Честито на всички гласували, които им подписаха трудовите договори и с това се изчерпа смисълът от вота.

    Коментиран от #13

    10:24 19.05.2026

  • 2 честен ционист

    23 10 Отговор
    Мистър Кеш: Стягайте коланите. Знаете ли как се вика на корумпиран военен?

    Коментиран от #5

    10:25 19.05.2026

  • 3 Полицейски служител

    29 8 Отговор
    Ало, гълъбарника, нали немаше да си увеличавате заплатите.

    Радев, обирай си гълъбите и да ви няма!

    10:27 19.05.2026

  • 4 Малко е, поне € 10 000

    28 4 Отговор
    Добре почват боташите, същите като всички преди тях!

    10:27 19.05.2026

  • 5 А ти знаеш ли как се вика

    28 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    на глупаци, които 36 години участват в легитимиране на фалшивите "избори", гласени по сценариите на посолствата и милиционерите от ДС?

    Коментиран от #8

    10:30 19.05.2026

  • 6 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ

    17 0 Отговор
    Това е само ...НАЧАЛОТО.

    10:31 19.05.2026

  • 7 Така

    16 3 Отговор
    са от БКП - вземат , буквално грабят и никога нищо не дават ! Така са научени и десетки години продължава , от нагло по - нагло !

    10:31 19.05.2026

  • 8 честен ционист

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "А ти знаеш ли как се вика":

    Знам. Балами. Аз не съм гласувал никога.

    Коментиран от #14, #30

    10:32 19.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 НЕКА ДА ИМ БЪДЕ

    16 4 Отговор
    ЗА ПОСЛЕДНО. И НАМАЛЕТЕ БРОЙ ДЕПУТАТИ НА 140. СЪКРАЩЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИЯ СЛУЖБИ МИНИСТЕРСТВА. И ТОГАВА ВСИЧКО ЩЕ БЪДЕ ШЕСТИЦА. ПОНЕ ДВА МИЛИАРДА ГОДИШНО СПЕСТЕНИ. То това е записано при ДОНЕВ.

    10:34 19.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хахаха

    16 3 Отговор
    Искам само да попитам провинциалните радевистчета: Как е, добре ли ви е с €620 брутна минимална "заплата"? Боташа ша ви опрай по-добре и от Тиквата с Прасето и Пеньоара!

    10:38 19.05.2026

  • 13 ха-ха

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Тъп си на галош. Ако беше ГЕРБ или ПП ДБ това нямаше да се промени, но за твое съжаление те не управляват. Народните представители трябва да премахнат това правила за индексация на депутатските заплати и това почти в прав текст го каза Гълъб Донев. Моите уважения , но това любимите ГЕРБ, ПП ДБ и ДПС Ново начало не са предлагали ,а да променят правилник или закон абсурд. Смешен си дори и с липса на елементрна култура или платен трол.

    Коментиран от #15

    10:38 19.05.2026

  • 14 Браво за което!

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    Не го пиша с ирония, въпреки че често прекаляваш с плюнките по българите.

    Коментиран от #16

    10:39 19.05.2026

  • 15 Аха, много ги знаете и борашчетата

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "ха-ха":

    тия приказки и оправдания "ако тва, ако онова..." С какво сте по-различни от Тиквите и Прасетата, след като сте само техни бивши кадри? БОКЛУЦИ!

    10:41 19.05.2026

  • 16 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Браво за което!":

    Докато си мислият, че дъжд ги вали, ще си продължавам да си ги "плюя", въпреки че не влагам някакъв укор, а просто констатация.

    Коментиран от #31

    10:46 19.05.2026

  • 17 Интелектуалец

    10 0 Отговор
    Ами то като вдигнат заплатите на 240 депутати средната работна заплата пак се оказва, че се е увеличила и след три месеца пак трябва да им вдигнат заплатите и така до безкрай.

    10:52 19.05.2026

  • 18 слабите актьори в бг вземат пара, добра!

    6 0 Отговор
    А,какви данъци плащат на тези пари???Бруто или нето е???Щото по големи пари вадят 41-42годишни лекари в германия но там има данъци и нето са с 45% надолу ,особенно ако не са с деца има и данък допълнителен...когато са с деца данъците в прогресия намаляват!

    10:57 19.05.2026

  • 19 Доставчик на пица

    11 0 Отговор
    Ако знаех, че взима 4200 еврака щях да размажа мравояда Мирчев и после да мина на задна още веднъж. Поне.

    11:01 19.05.2026

  • 20 И при пенсиониране по 6 заплати

    5 0 Отговор
    Същото да е за полицаите! И брат аланс в заплащането, а депутатите наполовина!

    11:17 19.05.2026

  • 21 Алчна мутра БЪЛГАРОУБИЕЦ

    2 0 Отговор
    Така се подкрепят верните ми кучета на върхови позиции и се владеят институциите, на ниските позиции 600 - 800 евро да го ......

    11:22 19.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Трол

    0 0 Отговор
    Ще им стигне да спестят от закуски.

    11:44 19.05.2026

  • 24 Тома

    4 0 Отговор
    Кой каза че България е бедна държава

    12:04 19.05.2026

  • 25 Нищо не е

    2 0 Отговор
    От комисионни от обществени поръчки колко?

    12:04 19.05.2026

  • 26 Хмм

    1 1 Отговор
    Рундьо колко милиона ще вземе от субсидия? Питам за един приятел радевист.

    12:07 19.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А наг ле ците

    5 0 Отговор
    От Невидимата Съдебна ВЛАСТ, колко е. Кой има най-голям г а з? Да пу к нат да но !

    12:10 19.05.2026

  • 29 Не знам

    1 1 Отговор
    Ама според мен трябва да се започне от тях ,вгледаха се в администрацията и заплатите там и първото нещо което правят е да си вдигнат заплатите . Това е порнография

    13:35 19.05.2026

  • 30 баш баламите са тия

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    които не гласуват защото ги лъжат че от тях не зависи нищо и те се вържат като шарани на гола кукичка… мислете си че сте умни а българия ще си затъва все повече и повече понеже има много “умен” народ…!

    13:44 19.05.2026

  • 31 ще плюеш разбирасе

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "честен ционист":

    умния човек никога няма да го направи но виж глупака друго неможе…

    13:46 19.05.2026