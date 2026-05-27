Правосъдният министър обжалва пред ВАС отказа за дисциплинарно производство срещу Сарафов

27 Май, 2026 11:25 744 11

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе жалба във Върховния административен съд (ВАС) срещу отказа на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет (ВСС) да образува дисциплинарно производство срещу доскорошния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. За това съобщиха от Министерство на правосъдието, цитирани от БТА.

Министър Найденов е подписал жалбата вчера, посочиха още от министерството. Миналата седмица в парламента той публично е обявил, че ще отнесе казуса до ВАС.

Предложението на министъра на правосъдието е на Борислав Сарафов да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за накърняване престижа на съдебната власт. Прокурорската колегия на ВСС е отказала да образува дисциплинарно дело, като се е позовала на изтекла давност за част от посочените нарушения и на необоснованост на предложението в останалата му част, допълниха от министерството.

Борислав Сарафов депозира днес във ВСС оставка като директор на Националната следствена служба и заместник-главен прокурор по разследването. В депозираното заявление той посочва, че иска да бъде възстановен като редови следовател.

Подаването на оставка от ръководни постове не предрешава изхода на делото във ВАС, казва още министърът на правосъдието. „Ако Сарафов остане редови магистрат, е въпрос на съдебна преценка дали и доколко министърът има правен интерес да поддържа дисциплинарно предложение за действия, извършени в качеството му на и.ф. главен прокурор“, обясни Николай Найденов в интервю за Българско национално радио (БНР), посочиха още от пресцентъра на ведомството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макето

    13 3 Отговор
    На “стадиона” и тези от ВАС! Тогава ще се оправи всичко!

    11:35 27.05.2026

  • 2 Чудя се...

    14 2 Отговор
    Що за ВАС е това, който прикрива престъпления и престъпници, злоупотребяващи с власт?!

    11:46 27.05.2026

  • 3 Даниел

    10 2 Отговор
    ВСС е едно голямо опг и в момента се прегрупират доста интензивно!

    11:48 27.05.2026

  • 4 НАКЪРНЯВА ВАС ВСИЧКИ

    8 2 Отговор
    Вие сте подлоги на управлението за целият демо-преход и най вече последните 16 години. И ТОВА ГО ПРАВИТЕ ЗА ОБЛАГИ. А НА ВАС НАРОДА ВИ ПЛАЩА. ПОЧТИ ВСИЧКИ ПРОКУРОРИ И СЛЕДСТВИЕТО СТЕ ЗА ЗАТВОРА. ОГРАБИХА НАРОДА СЪС СЪГЛАСИЕ ВАШЕ

    11:51 27.05.2026

  • 5 Иван

    10 2 Отговор
    С години главен прокурор но явно не знае законите . Колко ли още такива има с огромни държавни заплати и нищо в главите

    11:57 27.05.2026

  • 6 Пушилки

    9 0 Отговор
    И псевдо дейности !

    12:08 27.05.2026

  • 7 дан

    0 0 Отговор
    Тия па ще се изядат горе

    12:20 27.05.2026

  • 8 Сталин

    5 0 Отговор
    Само си представете мащабите на криминалната хунта на Тиквата, всички прокурори и съдии от ерата на Тиквата трябва да бъдат веднага уволнени и повечето от тях да бъдат вкарани в пандиза за криминална дейност

    12:28 27.05.2026

  • 9 Давайте

    1 0 Отговор
    Хайде сега да видя колко престъпления има този гражданин,не само да вдигат пушилка.

    12:31 27.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пешо

    0 0 Отговор
    Тази мърша трябва да бъде съдена!

    12:39 27.05.2026

