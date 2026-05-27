Правосъдният министър обжалва пред ВАС отказа за дисциплинарно производство срещу Сарафов

Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе жалба във Върховния административен съд (ВАС) срещу отказа на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет (ВСС) да образува дисциплинарно производство срещу доскорошния и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. За това съобщиха от Министерство на правосъдието, цитирани от БТА.

Министър Найденов е подписал жалбата вчера, посочиха още от министерството. Миналата седмица в парламента той публично е обявил, че ще отнесе казуса до ВАС.

Предложението на министъра на правосъдието е на Борислав Сарафов да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за накърняване престижа на съдебната власт. Прокурорската колегия на ВСС е отказала да образува дисциплинарно дело, като се е позовала на изтекла давност за част от посочените нарушения и на необоснованост на предложението в останалата му част, допълниха от министерството.

Борислав Сарафов депозира днес във ВСС оставка като директор на Националната следствена служба и заместник-главен прокурор по разследването. В депозираното заявление той посочва, че иска да бъде възстановен като редови следовател.

Подаването на оставка от ръководни постове не предрешава изхода на делото във ВАС, казва още министърът на правосъдието. „Ако Сарафов остане редови магистрат, е въпрос на съдебна преценка дали и доколко министърът има правен интерес да поддържа дисциплинарно предложение за действия, извършени в качеството му на и.ф. главен прокурор“, обясни Николай Найденов в интервю за Българско национално радио (БНР), посочиха още от пресцентъра на ведомството.