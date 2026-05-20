Член на ВСС е регистрирал луксозен джип с услуга от полицейски шеф в Разград

20 Май, 2026 14:08

Таксите са платени лично от бившия шеф на разградската полиция Деян Симеонов

Регистрацията на нова кола в пътната полиция може да е истинско изпитание за нервите. Процесът е свързан с чакане, опашки, плащане на такси и други неприятни преживявания. Но има начин всичко това да бъде избегнато. Условията са две – да си на висша държавна длъжност и да познаваш шефа на полицията.

Така можеш да регистрираш колата си дистанционно – например докато си в София, цялата процедура да мине в Разград, а полицейският шеф дори да плати изискуемите по закон такси.

Такъв сценарий се е разиграл с новия автомобил на члена на Висшия съдебен съвет (ВСС) Огнян Дамянов, научи Mediapool. В ден, в който той участва в заседание на съвета, в КАТ-Разград е направена регистрация на чисто новото му Audi Q7. Таксите са платени лично от бившия шеф на разградската полиция Деян Симеонов.

Според копия на документи, с които Mediapool разполага, Дамянов си е купил нова кола на 21 януари миналата година. Автомобилът е внос от Унгария и е струвал на съдебния кадровик 170 хил. лева. Два дни по-късно в Разград започва процедурата по регистрация. Според информацията на Mediapool автомобилът изобщо не е пътувал до Разград, за да бъде регистриран.

Вместо това там е било разпечатано заявлението за регистрация, като на служителката е обяснено, че ще бъде изпратено до София за подпис. В оригиналния документ липсва подпис на получателя. Няма и такъв от служител на МВР, който би трябвало да провери превозното средство. Всички останали данни са нанесени.

Подобна практика е нарушение на разпоредбите на МВР. Кола може да бъде регистрирана и от човек, различен от собственика, но той трябва да бъде нотариално упълномощен.

В случая такова нещо няма. Вместо това човек с име и фамилия, идентични на тези на шефа на разградската полиция, е платил таксите за регистрация на автомобила. Сметката е била 61.40 лв, - 35 лв. за самата регистрация и 26.40 за табелите. Всичко това е отнело точно една минута.

Документите очевидно са разпечатани един след друг и процедурата е приключила. Проверка на Mediapool показа, че за автомобил със същия номер е сключена застраховка "Гражданска отговорност" ден преди регистрацията – на 22 януари.

Проверка на последната имотна декларация показва, че Дамянов има над 335 000 лева в две банкови сметки, а заплатата във ВСС е наистина добра – 195 000 лева годишно (16 300 лв/месечно) преди две години.

Колата не фигурира в декларацията за миналата година, но това е нормално, тъй като този документ отразява имуществото, придобито през 2024 г. Към момента декларациите за 2026 г. не са качени на сайта на Сметната палата.

Mediapool се опита да се свърже с Дамянов, за да обясни ситуацията. Първо изпратихме въпроси до пресцентъра на ВСС. Отговор така и не дойде. Опитахме и със заявление по Закона за достъп до обществена информация. Беше ни отговорено, че търсената информация не е обществена. Пратихме официално запитване и на МВР. Те пък го препратиха на... бившия директор Симеонов в Разград. Който също върна отговор, че това не било обществена информация.

Все пак, след няколко опита, успяхме да получим официално потвърждение, че събитията са се развили по този начин – Симеонов не просто лично е платил таксите на Дамянов, но дори е разпоредил да се спре регистрацията на всички останали коли, докато не влезе в сила застраховката на джипа.

Защото без валидна застраховка не може да се регистрира кола, а към момента, в който е било разпечатано заявлението за регистрация, застраховката на Дамянов все още не е била в сила. Така че простосмъртните са изчакали, за да се обработят документите на съдебния кадровик.

Малко преди колата му да се регистрира в Разград, Дамянов е участвал в заседание на ВСС. Денят се пада четвъртък, когато се събира пленумът, т.е. общото събрание на съдии и прокурори. Заседанието е открито в 9.40 ч., сочи протоколът, качен на страницата на съвета.

Дамянов е участвал активно и е взел отношение по най-актуалния въпрос – прекратяване на процедурата по избор на главен прокурор. Всъщност той е човекът, предложил диспозитив на решението, което по-късно е прието от съвета. Именно тогава съветът прекратява процедурата по избор на единствения кандидат – Борислав Сарафов. По онова време той беше и.ф. главен прокурор с амбиция да бъде избран за редовен седемгодишен мандат. В последния момент обаче парламентът прие поправки, с които забрани на ВСС с изтекъл мандат да избира главен прокурор. Така процедурата бе провалена.

Заседанието приключва бързо – само за 30 минути - и е закрито в 10.10 ч. И все пак не остава достатъчно време, за да може Дамянов да стигне до Разград в 11.05 ч., когато е разпечатан формулярът за регистрация на новата му кола.

Цялата магистратска кариера на Дамянов е преминала в Разград, става ясно от визитката му на сайта на ВСС. Той започва работа в местната районна прокуратура през 1997 г. От 2005 г. е в окръжната прокуратура, а само година по-късно става началник на тази структура, пост, на който остава до 2017 г. През есента на същата година е избран за член на ВСС от прокурорската квота.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    32 1 Отговор
    е положението - верига от престъпници !

    Коментиран от #7

    14:12 20.05.2026

  • 2 Дако

    30 0 Отговор
    Много добра заплата за държавен служител .
    По голяма от тая на Президента !
    Суверена , тоест народа сигурно му я е гласувал .

    14:16 20.05.2026

  • 3 читател

    29 0 Отговор
    И тоя е спестявал от закуски . Яко е гладувал . А вие събирайте капачки .

    14:17 20.05.2026

  • 4 Адоре Мио

    12 3 Отговор
    Има и друг вариант, плащаш си на регистратор -40 евро и си ок

    Коментиран от #5, #17

    14:17 20.05.2026

  • 5 Абе

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "Адоре Мио":

    Ми той шефът на кат си е регистратор.

    14:19 20.05.2026

  • 6 Егати държавата

    25 0 Отговор
    С такава заплата и пак алчни за рушвети, и охранени всички като прасета. Егати овцете сме. Тоя сигурно има и къща в Аспровалта в Гърция. Цялата държавна банда има там дворци.

    14:21 20.05.2026

  • 7 Абе

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Големо престъпление, да си регистрираш колата без да чакаш на опашка.

    Коментиран от #12

    14:21 20.05.2026

  • 8 Цвете

    14 1 Отговор
    Я, КАК БОГАТЕЯТ ВСИЧКИ ПРОКУРОРИ, НА ГЪРБА НА БЪЛГАРИТЕ. ЗАПЛАТИ ВЪВ ВИСИНИТЕ ,ИМАТ СИ " СВОИ " ХОРА В МВР. ДА ГО РАЗКОСТЯТ ТОЗИ, АМАН ОТ ЛАКОМИЯТА ИМ.ЗАТОВА СЕ ЗАСТЪПВАТ ЗА САРАФОВ. ОТВРАТИТЕЛНО Е. 👨‍🎓🌬🚔🚔🤔🤦‍♂️☹️🐑🇧🇬✈️😠🎃🐖

    14:24 20.05.2026

  • 10 дядо дръмпир

    14 0 Отговор
    тази пасмина са "наглеци" и всички са над закона!

    14:26 20.05.2026

  • 12 дядо дръмпир

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе":

    Отиди да почакаш и да те разиграват като циркова мечка от гише на гише и да си прекараш автомобила през канала и там случайно да открият ,че в има сгрешена буква в документа ,а рамата е друга буква....да видиш дали един ден ще ти стигне....

    14:29 20.05.2026

  • 13 Андрешко

    11 0 Отговор
    Явно е продал нивите на дядо си, за да си купи Audi за 170 хилки.

    14:31 20.05.2026

  • 14 Акде айде

    8 1 Отговор
    Чисто, ама чисто нова кола си я получаваш от представителството напълно готова минала през кат. Или тая коша не е чисто нова, нов внос или има нещо друго. Не че нещо ама е хубаво мисири и мисирки да пишат като си научат темата. Не че защитавам някого, еле па тоя боклук съдия или шапкаря шеф.

    14:37 20.05.2026

  • 15 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Цар Киро го заровиха с любимия му Мерцедес,а тоя се глАси с Ауди Q7 да оди горе,ама Киро не беше на държавна заплата

    14:53 20.05.2026

  • 16 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    1 0 Отговор
    Е И КАКВО ОТ ТОВА

    14:56 20.05.2026

  • 17 големсмях

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Адоре Мио":

    Регистраторите се отчитат на шефа .От години е така във всички поделения на КАТ...От Благоевград,че до Русе .Всички си затварят очите ,бавят процедурите и карат жалките собственици да дават пари на регистратори .Накрая шефа си прибира сухото.

    15:02 20.05.2026

  • 18 Димо

    1 0 Отговор
    Разбойници! Чакаме наказателно преследване от новите властници,иначе протести! Преследване по върховете,не на село!!! Да си знаят!

    15:03 20.05.2026