Член на ВСС е регистрирал луксозен джип с услуга от полицейски шеф в Разград

Регистрацията на нова кола в пътната полиция може да е истинско изпитание за нервите. Процесът е свързан с чакане, опашки, плащане на такси и други неприятни преживявания. Но има начин всичко това да бъде избегнато. Условията са две – да си на висша държавна длъжност и да познаваш шефа на полицията.

Така можеш да регистрираш колата си дистанционно – например докато си в София, цялата процедура да мине в Разград, а полицейският шеф дори да плати изискуемите по закон такси.

Това съобщават от Mediapool.bg.

Такъв сценарий се е разиграл с новия автомобил на члена на Висшия съдебен съвет (ВСС) Огнян Дамянов, научи Mediapool. В ден, в който той участва в заседание на съвета, в КАТ-Разград е направена регистрация на чисто новото му Audi Q7. Таксите са платени лично от бившия шеф на разградската полиция Деян Симеонов.

Според копия на документи, с които Mediapool разполага, Дамянов си е купил нова кола на 21 януари миналата година. Автомобилът е внос от Унгария и е струвал на съдебния кадровик 170 хил. лева. Два дни по-късно в Разград започва процедурата по регистрация. Според информацията на Mediapool автомобилът изобщо не е пътувал до Разград, за да бъде регистриран.

Вместо това там е било разпечатано заявлението за регистрация, като на служителката е обяснено, че ще бъде изпратено до София за подпис. В оригиналния документ липсва подпис на получателя. Няма и такъв от служител на МВР, който би трябвало да провери превозното средство. Всички останали данни са нанесени.

Подобна практика е нарушение на разпоредбите на МВР. Кола може да бъде регистрирана и от човек, различен от собственика, но той трябва да бъде нотариално упълномощен.

В случая такова нещо няма. Вместо това човек с име и фамилия, идентични на тези на шефа на разградската полиция, е платил таксите за регистрация на автомобила. Сметката е била 61.40 лв, - 35 лв. за самата регистрация и 26.40 за табелите. Всичко това е отнело точно една минута.

Документите очевидно са разпечатани един след друг и процедурата е приключила. Проверка на Mediapool показа, че за автомобил със същия номер е сключена застраховка "Гражданска отговорност" ден преди регистрацията – на 22 януари.

Проверка на последната имотна декларация показва, че Дамянов има над 335 000 лева в две банкови сметки, а заплатата във ВСС е наистина добра – 195 000 лева годишно (16 300 лв/месечно) преди две години.

Колата не фигурира в декларацията за миналата година, но това е нормално, тъй като този документ отразява имуществото, придобито през 2024 г. Към момента декларациите за 2026 г. не са качени на сайта на Сметната палата.

Mediapool се опита да се свърже с Дамянов, за да обясни ситуацията. Първо изпратихме въпроси до пресцентъра на ВСС. Отговор така и не дойде. Опитахме и със заявление по Закона за достъп до обществена информация. Беше ни отговорено, че търсената информация не е обществена. Пратихме официално запитване и на МВР. Те пък го препратиха на... бившия директор Симеонов в Разград. Който също върна отговор, че това не било обществена информация.

Все пак, след няколко опита, успяхме да получим официално потвърждение, че събитията са се развили по този начин – Симеонов не просто лично е платил таксите на Дамянов, но дори е разпоредил да се спре регистрацията на всички останали коли, докато не влезе в сила застраховката на джипа.

Защото без валидна застраховка не може да се регистрира кола, а към момента, в който е било разпечатано заявлението за регистрация, застраховката на Дамянов все още не е била в сила. Така че простосмъртните са изчакали, за да се обработят документите на съдебния кадровик.

Малко преди колата му да се регистрира в Разград, Дамянов е участвал в заседание на ВСС. Денят се пада четвъртък, когато се събира пленумът, т.е. общото събрание на съдии и прокурори. Заседанието е открито в 9.40 ч., сочи протоколът, качен на страницата на съвета.

Дамянов е участвал активно и е взел отношение по най-актуалния въпрос – прекратяване на процедурата по избор на главен прокурор. Всъщност той е човекът, предложил диспозитив на решението, което по-късно е прието от съвета. Именно тогава съветът прекратява процедурата по избор на единствения кандидат – Борислав Сарафов. По онова време той беше и.ф. главен прокурор с амбиция да бъде избран за редовен седемгодишен мандат. В последния момент обаче парламентът прие поправки, с които забрани на ВСС с изтекъл мандат да избира главен прокурор. Така процедурата бе провалена.

Заседанието приключва бързо – само за 30 минути - и е закрито в 10.10 ч. И все пак не остава достатъчно време, за да може Дамянов да стигне до Разград в 11.05 ч., когато е разпечатан формулярът за регистрация на новата му кола.

Цялата магистратска кариера на Дамянов е преминала в Разград, става ясно от визитката му на сайта на ВСС. Той започва работа в местната районна прокуратура през 1997 г. От 2005 г. е в окръжната прокуратура, а само година по-късно става началник на тази структура, пост, на който остава до 2017 г. През есента на същата година е избран за член на ВСС от прокурорската квота.