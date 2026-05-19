Държавата плати над 40 милиона евро за бонуси в МВР

Огромни суми от държавния бюджет отиват за изплащане на обезщетения при пенсиониране в секторите "Сигурност" и "Отбрана", както и в съдебната система, показват официалните данни на Министерството на финансите и анализите на Института за пазарна икономика (ИПИ). Само за първите три месеца на годината Министерството на вътрешните работи е изплатило над 41 милиона евро по перото за обезщетения, неизползван отпуск и болнични.
Около 110 000 души в България работят на позиции, които им гарантират до 20 брутни заплати като обезщетение при пенсиониране или напускане. Тази привилегия обхваща 20% от всички държавни служители, включително патрулни полицаи, криминалисти, следователи, военни и магистрати. Тези суми са напълно освободени от данъци и осигуровки.
За сравнение, средната брутна заплата в сектор "Сигурност" е около 1430 евро, което осигурява бонус от над 28 600 евро. При висшия ръководен състав сумите надхвърлят 46 000 евро, а за рискови длъжности като военни пилоти и водолази могат да достигнат до 55 000 евро заради специфичните добавки.
Темата придоби допълнителна правна тежест след скорошно съдебно решение. Бившият главен прокурор Иван Гешев е осъдил държавата на втора инстанция заради неполучени 20 заплати с лихвите.
Софийският градски съд е постановил, че предсрочното му освобождаване не е класифицирано като дисциплинарно наказание, което му дава право на гратификационното обезщетение по Закона за съдебната власт. Искът му възлиза на 128 573 евро, калкулирани на база месечното му възнаграждение от близо 6428 евро през 2023 година. Решението обаче не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.
Експертите са категорични, че този финансов модел блокира опитите за оптимизация на администрацията. Икономистът Петър Ганев обяснява парадокса: "Ако запазиш човек на работа, му дължиш 12 заплати. Ако го уволниш, му дължиш 20 заплати и си на минус."
В свой доклад Адриан Николов от ИПИ изчислява, че дори минимално свиване на числеността със 10 000 души би струвало на държавата най-малко 140 милиона евро само за обезщетения. "Ако трябва да се намали броят на наетите в публичната сфера с над 100 хил. души – реалния необходим размер – то еднократният разход би надхвърлил милиард и половина евро", посочва Николов.
Заради липсата на достатъчно средства за масово изплащане на тези бонуси, хиляди служители остават в системата. В момента над 6600 пенсионери продължават да работят в структурите на МВР и отбраната, като получават едновременно пенсия и пълна заплата. Държавата не ги освобождава окончателно, тъй като бюджетът не разполага със стотиците милиони, необходими за незабавното изплащане на дължимите им суми.
Опитът през 2015 година лимитът на обезщетенията да бъде редуциран предизвика масови протести на служителите под пагон, в резултат на което правителството оттегли предложението си и механизмът остана непокътнат.
1 За 10 години населението намаля
12:19 19.05.2026
2 Последния Софиянец
12:19 19.05.2026
3 Родина
Иначе си е чиста дискриминация спрямо
другите .
12:20 19.05.2026
6 Сталин
До коментар #3 от "Родина":Кучетата на властта трябва да бъдат добре нахранени ,като се наложи да имат сили да бият раята като ги пратят
12:25 19.05.2026
15 Тома
12:32 19.05.2026
Румен Радев, ако спре това безобразие, засегнатите веднага ще го обвинят, че е взел такива. Дори само, ако го намали на15 заплати ще има ефект. А още по-добре да я направят фиксиран сума незаеисеща от заплатите, приметно €10 000 или €20 000. Пак ще е по-добре от сега, когато хлавния птокурор взима €130 000. Така големия милиционерски началник ще получи колкото милиционера портиер в районното полицейско управление.
12:33 19.05.2026
12:33 19.05.2026
19 Мнение
12:34 19.05.2026
И на тия - бонуси?!? За кво, бе?!?
Егати и държавата!!!
12:35 19.05.2026
21 Да бе, верваме ти
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ти така и Денков беше бил в подлеза, ама хич не му личеше да е бит.
12:35 19.05.2026
22 мдааааааааааааа
12:38 19.05.2026
27 Икономиста ганев
му дължиш 12 заплати и 20 заплати при пенсиониране, а ако го пенсионираш и го оставиш на работа заплата + пенсия + плюс 20 заплати. А ако този човек е някакво шефче и е натрупало безброй неползван платен отпуск си длъжен да му го изплатиш и него по размера на последната заплата. И както винаги всичко това го създадоха великите икономисти, специалисти и финансисти от най гнусната партия граб.
12:45 19.05.2026
29 Някой
До коментар #19 от "Мнение":По избирните резултати не си личи българите да са прогледнали.
44% от стадото гласуваха за Радев
13% от стадото гласуваха за Бойко
12% от стадото гласуваха за Асен
7% от стадото гласуваха за Шопар
4% от стадото гласуваха за Копейкин
У нас 80% от гласуващите са балъци та балъци. У над има бг тарикато като Радев, Бойко, Пеевски, Асен, Костсдинов ... защото 80% от хласуващите са балъци.
12:53 19.05.2026
31 Местния Козар
До коментар #13 от "Цвете":То ако им боядисаш вратите на домовете докато са на работа няма да си ги намерят, ти убийство да разкрият......те пак щом са намерили къде да отидат там, пак бива......
12:57 19.05.2026
33 Весело
До коментар #28 от "Байрактар 2":Едната половина от тази държава искат да се върнат османците, другата половина искат да се върнат московците. Държава с население от 99% роби, 1% надзиратели чужди резиденти, не може да е независима, не може да е демократична.
12:59 19.05.2026
35 Анонимен
До коментар #2 от "Последния Софиянец":я па тоа! Много си смешен бе!!!
12:59 19.05.2026
38 бай Шиле
Плащане на пенсионни и здравни осигуровки като всички работещи. Заплатите да се
актуализират само ако бюджетът позволява. Толкова ли е сложно?
Коментиран от #44
13:00 19.05.2026
39 Прозрачност
До коментар #22 от "мдааааааааааааа":Статията е писана от милиционерин. Бас държа. Какъв е проблема? Махат ги и чао. То като опорката, че нямало желаещи хе хе. Има, ама всичко е скрито покрито за нашите хора. Какво са за държавата 140 милиона евро?
13:02 19.05.2026
40 бивш
До коментар #34 от "Жбръц":То Армията вече не е Армия. А само бюрократи и часовникари.
13:05 19.05.2026
43 Чичо Гошо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":С пистолета ли ги гони, дето против мечки и кучета го използваш?
13:10 19.05.2026
44 резачка
До коментар #38 от "бай Шиле":То и в Армията също. Щабовете пълни на 100 процента (нашата армия е уникална, най-много жени като процент в НАТО може би 50 на 50, поне се мисли за демографски прираст), а по т.н. части 20 процента некомплект. Там е разковничето. А и да попитам т.н. щабове начело с 4 звезден адмирал за каква армия са създадени?
13:11 19.05.2026
45 Мазньо
Само последните избори ни костваха над 55 млн.
13:14 19.05.2026
46 Георги
половин евровизия или половин предсрочни избори!
13:18 19.05.2026
49 Биско Чекмеджето
До коментар #15 от "Тома":Не си на ясно. Това обезщетение е по лично разпореждане на цар Борис IIII и е запазено и при социализма, та чак до днес.
13:33 19.05.2026
50 Ти си
Нещо логиката куца ! Ако запазиш "човека" на работа 10 години са 120 заплата които постоянно се индексират - повишават а ако го уволнил му изпращашеднократно 20 заплати и се приключва! От дългосрочна икономическа гледна точка вторият вариант е най-изгоден за бюджета .
13:36 19.05.2026
54 Салмонела
До коментар #44 от "резачка":Нашата армия е най-бременна от всички други армии.
13:41 19.05.2026
55 Последния Софиянец
До коментар #51 от "оня с коня":Абе на теб не ти ли взе Бойко коня.Он ден ревеше,че си останал само с каруцата.Бойко умря на изборите и кон ти също.
13:42 19.05.2026
56 Божо пауърплей от Провадия
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Идват двама онази вечер пред вратата ми:
- Получихме сигнал - вика единият
- Сигнал получихме - вика другият, прекъсвайки колегата си
- Я да си ерете питката гайчина, викам аз и им треснах вратата.
Звъняха, звъняха и си тръгнаха. Една баба съседка имам, тя им се развика нещо, че ѝ пречели да спи с тоя звънец.
13:45 19.05.2026
57 665
На полицаи ,магистрати и висши държавни служители. Поне 20 процента изхвърчат.
13:53 19.05.2026
59 Саймън рече.
До коментар #50 от "Ти си":Глупости,МВР и МО са по специални Закони а не по Кодекса на труда.
14:00 19.05.2026
60 Госта.
До коментар #50 от "Ти си":Браво, кратко и ясно,за този икономист - даже не заслужава коментар.
14:05 19.05.2026
61 Геро
Хем чисто и просто в повече, хем и бюджетът пълен! Закономерно, а!
14:56 19.05.2026
63 оня с коня
До коментар #62 от "полицай .":дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн
15:07 19.05.2026
65 Старши инспектор
До коментар #1 от "За 10 години населението намаля":Извинявам се , но пишете пълни глупости. Има обнародвана наредба в Държавен вестник за минималните и максималните заплати по щат в МВР. Там никъде няма заплати , като тези , които цитирате вие.2500 - 2800 евро получава директор , не знам къде сънувате редови полицай с такова месечно възнаграждение.А числения състав на МВР към момента е 48 871. Стария щат на МВР е 61 170 , но от 2009 до 2024 са съкратени 14 658 щата. И реално останаха 46 512.После се отпуснаха бройки за гранична полиция и щатът е сегашния.Спрете да гледате все към военни и полиция! Не са те проблема , а над 100- те хиляди безработни младежи и пишман работодатели!
15:56 19.05.2026