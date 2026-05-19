Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Разследвания »
Държавата плати над 40 милиона евро за бонуси в МВР

Държавата плати над 40 милиона евро за бонуси в МВР

19 Май, 2026 12:14 3 244 65

  • полицаи-
  • мвр-
  • заплати-
  • бонуси-
  • дефицит-
  • бюджет

Дори минимално свиване на числеността със 10 000 души би струвало на държавата най-малко 140 милиона евро само за обезщетения

Държавата плати над 40 милиона евро за бонуси в МВР - 1
Снимка: БГНЕС
Институт за пазарна икономика Институт за пазарна икономика Институт за пазарна икономика
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Огромни суми от държавния бюджет отиват за изплащане на обезщетения при пенсиониране в секторите "Сигурност" и "Отбрана", както и в съдебната система, показват официалните данни на Министерството на финансите и анализите на Института за пазарна икономика (ИПИ). Само за първите три месеца на годината Министерството на вътрешните работи е изплатило над 41 милиона евро по перото за обезщетения, неизползван отпуск и болнични.

Около 110 000 души в България работят на позиции, които им гарантират до 20 брутни заплати като обезщетение при пенсиониране или напускане. Тази привилегия обхваща 20% от всички държавни служители, включително патрулни полицаи, криминалисти, следователи, военни и магистрати. Тези суми са напълно освободени от данъци и осигуровки.

За сравнение, средната брутна заплата в сектор "Сигурност" е около 1430 евро, което осигурява бонус от над 28 600 евро. При висшия ръководен състав сумите надхвърлят 46 000 евро, а за рискови длъжности като военни пилоти и водолази могат да достигнат до 55 000 евро заради специфичните добавки.

Темата придоби допълнителна правна тежест след скорошно съдебно решение. Бившият главен прокурор Иван Гешев е осъдил държавата на втора инстанция заради неполучени 20 заплати с лихвите.

Софийският градски съд е постановил, че предсрочното му освобождаване не е класифицирано като дисциплинарно наказание, което му дава право на гратификационното обезщетение по Закона за съдебната власт. Искът му възлиза на 128 573 евро, калкулирани на база месечното му възнаграждение от близо 6428 евро през 2023 година. Решението обаче не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Експертите са категорични, че този финансов модел блокира опитите за оптимизация на администрацията. Икономистът Петър Ганев обяснява парадокса: "Ако запазиш човек на работа, му дължиш 12 заплати. Ако го уволниш, му дължиш 20 заплати и си на минус."

В свой доклад Адриан Николов от ИПИ изчислява, че дори минимално свиване на числеността със 10 000 души би струвало на държавата най-малко 140 милиона евро само за обезщетения. "Ако трябва да се намали броят на наетите в публичната сфера с над 100 хил. души – реалния необходим размер – то еднократният разход би надхвърлил милиард и половина евро", посочва Николов.

Заради липсата на достатъчно средства за масово изплащане на тези бонуси, хиляди служители остават в системата. В момента над 6600 пенсионери продължават да работят в структурите на МВР и отбраната, като получават едновременно пенсия и пълна заплата. Държавата не ги освобождава окончателно, тъй като бюджетът не разполага със стотиците милиони, необходими за незабавното изплащане на дължимите им суми.

Опитът през 2015 година лимитът на обезщетенията да бъде редуциран предизвика масови протести на служителите под пагон, в резултат на което правителството оттегли предложението си и механизмът остана непокътнат.

Източник: www.dunavmost.com


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 За 10 години населението намаля

    67 7 Отговор
    С 10% а бройката на полицаите се е увеличила с 10% до 61 хиляди. Младши инспектор започва със стартова заплата 2580 евро и не плащат осигуровки, плюс пари за дрехи храна,звание,длъжност и извънредни = 5000 евро. Плюс 20 брутни заплати при пенсиониране на 52 години = 100 000 евро. Тиквата ,свинята с подлогата убития славуца от село Учиндол ( Плевенско) вдигнаха заплатите в силовите ведомства МВР ,МО и ДАНС със 70% и само за МВР разходите са 8 милиарда годишно които плащат работещщите с данъци и осигуровки. . В същото време миналата година управлението на грабежа тиква - свиня с подлога убития продажен и най мразен чалга месия славуца взеха 11 милиарда евро ( 22 милиарда лева) нови заеми за да плащат на търтеите а имаха намерение да вдигнат данъци и осигуровки на работещите. Конфискация на имотите и кеша на свинята ,тиквата и убития смазан бивш чалгар славуца и заплатите на полицаи и военни колкото е средната за страната 1380 евро.

    Коментиран от #65

    12:19 19.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    37 7 Отговор
    Трябваше да ги видите през декември как ги гонихме по Дондуков.Много се смях.Хвърлиха щитове и палки и беж

    Коментиран от #21, #35, #43, #56

    12:19 19.05.2026

  • 3 Родина

    84 7 Отговор
    Променете закона , премахнете обещетенията. И да си плащат осигуровки.
    Иначе си е чиста дискриминация спрямо
    другите .

    Коментиран от #6

    12:20 19.05.2026

  • 4 Арх. Весела Мирянова

    64 3 Отговор
    Не е проблема, че ни струват толкова, а че срещу това получаваме НИЩО! За толкова фатмаци на глава от населението би трябвало да сме най- сигурната държава в Европа- за 2 минути да запушиш на аварийки една лента и да получиш веднага глоба. Едно боклуче да хвърлиш извън коша- глоба. А тия тумбаци се занимват с произовол и тормоз на гражданите, пък и толкоз пари да ни струват е абсурд. СЪКРАЩЕНИЯ- да ходят да метат улиците или да лепят плочки! И без това е скъпо да си наемаш плочкаджия вече- малко цените да паднат.

    12:21 19.05.2026

  • 5 анализатор

    40 3 Отговор
    Били се чудили откъде да намерят 30-35 милиона за Евровизия .

    12:21 19.05.2026

  • 6 Сталин

    49 1 Отговор

    До коментар #3 от "Родина":

    Кучетата на властта трябва да бъдат добре нахранени ,като се наложи да имат сили да бият раята като ги пратят

    12:25 19.05.2026

  • 7 Честито

    12 28 Отговор
    Бонуси за добре свършена работа покрай купуването на едни 300 000 гласа за Радев и 100 000 за петроханци.

    12:26 19.05.2026

  • 8 Тогава

    22 3 Отговор
    плащайте акъл да Ви дойде !

    12:26 19.05.2026

  • 9 Това неее държава моляяя

    35 0 Отговор
    МАФИОТСКА КОЛОНИЯ БРАВООО ЗА МИНИМАЛНИ ПЕНСИИ И ЗАПЛАТИ ЙОК БЕГАЙ НАРОДЕ ДОРДЕ СИ ЖИВ

    12:26 19.05.2026

  • 10 Холандия

    27 5 Отговор
    Радев да легализира марихуаната и да съкрати 20000 полицаи и шефове. Ще е по-добре за държавата.

    12:27 19.05.2026

  • 11 На разсрочено плащане

    33 5 Отговор
    Да не им ги изплащат веднага, а в рамките на пет - шест години например, и сумите да са с одържани данъци и без индексации

    12:28 19.05.2026

  • 12 Хмм

    43 4 Отговор
    За детска болница няма пари, но за милиционерите има.

    12:29 19.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Иво Драгомиров

    41 3 Отговор
    Проведете им физическия изпит като хората и половината ще ги уволните дисциплинарно без обещетение

    12:32 19.05.2026

  • 15 Тома

    39 4 Отговор
    Само това остана от социализма в България да се раздават по 20 заплати на куките и съдебната система.В други държави това го няма защото там мафията не управлява.

    Коментиран от #49

    12:32 19.05.2026

  • 16 Някой

    28 4 Отговор
    Държавата веднага трябва да спре с тези 20 заплати при пенсиониране за привилигиривани лакеи на властимащите. Но едва ли Румен Радев ще го направи, защото той също е взел 20 бонус, приятелите му фатмаци също с взели или ще вземат.

    Румен Радев, ако спре това безобразие, засегнатите веднага ще го обвинят, че е взел такива. Дори само, ако го намали на15 заплати ще има ефект. А още по-добре да я направят фиксиран сума незаеисеща от заплатите, приметно €10 000 или €20 000. Пак ще е по-добре от сега, когато хлавния птокурор взима €130 000. Така големия милиционерски началник ще получи колкото милиционера портиер в районното полицейско управление.

    12:33 19.05.2026

  • 17 дядо дръмпир-кремъл ви управлява,бг!

    10 14 Отговор
    Как не разбрахте ,че масква ви управлява и ви е управлявала винаги.Това милиционер да попълни данъчна декларация или да си внася сам доо изоо както и дзпо никога няма да стане реално ,но ще се говори постоянно за него.нещо като бонус-малус...въвеждат го от 40години ,но ще го въведат ....все някога,когато няма да има бг!

    12:33 19.05.2026

  • 18 Лудост

    26 2 Отговор
    неземна , а Ганьо гърби и плаща !

    12:33 19.05.2026

  • 19 Мнение

    28 4 Отговор
    Парите на всички работещи отиват за заплати,обезщетения,издръжка на МВР, военни,съд, прокуратура, държавни служители, учители, здравеопазване. Това е България. И после защо младите не искат да работят,защо бягат от страната, защо не достигат работниците. Ето затова, господа управляващи. Няма вече балами, които да бачкат, а такива търтеи на хранилката да им ограбват труда и здравето. И все по-зле ще става с такава политика, защото хората вече прогледнаха и разбраха къде и в чии джобове им отиват парите. В корумпираните гадове в цялата държава - политици, кметове, лекари, чиновници, полиция,съд, прокурори. Всичките отбор юнаци, изучили далаверите и кражбите до съвършенство.

    Коментиран от #29

    12:34 19.05.2026

  • 20 Бонуси?

    26 3 Отговор
    На тунеядците?!? За какво, бе? Има ли човек, който да не е наблюдавал тия тюфлеци, я катаджии, я патрулна двойка - гротески, карикатури - тъпи мутри, шкембета, дебели задници… Гледат тъпо, чешат се по глупавите глави, бъркат се в носа и само се чудят кого да натиснат, че да вземат някой лев рушвет! А, отворят ли си устите - майко мила…
    И на тия - бонуси?!? За кво, бе?!?
    Егати и държавата!!!

    12:35 19.05.2026

  • 21 Да бе, верваме ти

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ти така и Денков беше бил в подлеза, ама хич не му личеше да е бит.

    12:35 19.05.2026

  • 22 мдааааааааааааа

    24 0 Отговор
    нещо в статията не е наред. щом са се пенсионирали, значи са си получили 20 заплати. та какво им дължат?

    Коментиран от #39

    12:38 19.05.2026

  • 23 Бързат

    25 0 Отговор
    Да се пенионират за да не загубят бонусите, но поне няма да получават заплати, което е в пъти повече от тези 40 млн

    12:38 19.05.2026

  • 24 световен мафиот

    16 0 Отговор
    ако имах българския електорат,щях да завладея света!!!

    12:39 19.05.2026

  • 25 Някой

    12 8 Отговор
    Стига са ревали властимащите, да €140 млн. са много пари. Но провеждането на Евровизия догодина да не би да струва по-малко. Ха за Евровузия 2027 Радев веднага намериха €100 млн., а за милиционетите не може. Не, че не може да намерят парите, а не иска да изритат пенсионерите от МВР. Искат България да се излага с "милиционери с памперси"

    12:41 19.05.2026

  • 26 Ха сега Патреотите

    12 0 Отговор
    да се изложат колко струвало Джирото и колко пари ще дадем за Евровизията.

    12:42 19.05.2026

  • 27 Икономиста ганев

    20 0 Отговор
    да се .... Ако запазиш човек на работа
    му дължиш 12 заплати и 20 заплати при пенсиониране, а ако го пенсионираш и го оставиш на работа заплата + пенсия + плюс 20 заплати. А ако този човек е някакво шефче и е натрупало безброй неползван платен отпуск си длъжен да му го изплатиш и него по размера на последната заплата. И както винаги всичко това го създадоха великите икономисти, специалисти и финансисти от най гнусната партия граб.

    12:45 19.05.2026

  • 28 Байрактар 2

    21 1 Отговор
    Никой да не търси престъпници на улицата! ТЕ СА В ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВАТА! И така, отдавна съм писал тук, че тази държава никога няма да се оправи, докато не се командва от чужда власт! Жалко, наистина много жалко!

    Коментиран от #33

    12:49 19.05.2026

  • 29 Някой

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Мнение":

    По избирните резултати не си личи българите да са прогледнали.
    44% от стадото гласуваха за Радев
    13% от стадото гласуваха за Бойко
    12% от стадото гласуваха за Асен
    7% от стадото гласуваха за Шопар
    4% от стадото гласуваха за Копейкин

    У нас 80% от гласуващите са балъци та балъци. У над има бг тарикато като Радев, Бойко, Пеевски, Асен, Костсдинов ... защото 80% от хласуващите са балъци.

    12:53 19.05.2026

  • 30 д-р Бръкнигъзов

    15 0 Отговор
    същото е и при даскалите, детски учителки и разни префърцунени, нямало да важи за тях премахването на автоматизма при заплатите, И защо, те с какво са по заслужили, резултата от работата ли им е налице, или щото оная дъртата на синдиката им пробива...

    12:56 19.05.2026

  • 31 Местния Козар

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Цвете":

    То ако им боядисаш вратите на домовете докато са на работа няма да си ги намерят, ти убийство да разкрият......те пак щом са намерили къде да отидат там, пак бива......

    12:57 19.05.2026

  • 32 експерт

    17 0 Отговор
    Винаги ми е било непонятно, защо за една и съща длъжност в държавната администрация се вземат различни заплати и то с големи разлики - от 800 евро до 2500 евро. Там трябва да се пипа. А и много паразитни структури особено в МО и МВР

    12:57 19.05.2026

  • 33 Весело

    10 0 Отговор

    До коментар #28 от "Байрактар 2":

    Едната половина от тази държава искат да се върнат османците, другата половина искат да се върнат московците. Държава с население от 99% роби, 1% надзиратели чужди резиденти, не може да е независима, не може да е демократична.

    12:59 19.05.2026

  • 34 Жбръц

    13 1 Отговор
    Всички посочени длъжности ,да се приравнят към останалите категории труд,по отношение на бонус- при пенсиониране.Тоест: до 6 брутни заплати,при навършени трудов стаж и възраст за съответната длъжност.При напускане- преди пенсиониране,2 брутни заплати,но ако е работил минимум 10 г в същата система,без прекъсване.Директно,без бавене,да се освободят всички пенсионирани служители.Те са получили своя бонус,още в първият месец след пенсиониране.Сега държавата не им дължи и едно евро.Това,със 1480 евро за масова заплата също е подвеждащо.Това е основна заплата,отделно 2 % клас за прослужено време за всяка година,който достига 40%,извънреден труд,,пари за храна.,40 дни платен отпуск.Тази система се е запазила оше от Социализма.Но тогава,милиционер- редови служител,пожарникар,гранични войски,военни, получаваха 6 заплати.Офицерски и команден състав-12 заплати.Но нямаха право да остават на работа

    Коментиран от #40

    12:59 19.05.2026

  • 35 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    я па тоа! Много си смешен бе!!!

    12:59 19.05.2026

  • 36 Мдааа

    7 0 Отговор
    Нашата полиция ГИ пази. Бангаранга.

    13:00 19.05.2026

  • 37 Ушевите сФини

    8 0 Отговор
    Пряко бъркат в джоба на бедните и ощетените! Ама за ушев това не е проблем, той съвест няма!

    13:00 19.05.2026

  • 38 бай Шиле

    18 0 Отговор
    Полицаите които работят на терен, да се пенсионират по-рано. Администрацията в силовото ведомство на 65 години като всички. При пенсиониране 6 заплати. При работа след пенсиониране, пенсията да се замрази до прекратяване на договора.
    Плащане на пенсионни и здравни осигуровки като всички работещи. Заплатите да се
    актуализират само ако бюджетът позволява. Толкова ли е сложно?

    Коментиран от #44

    13:00 19.05.2026

  • 39 Прозрачност

    11 1 Отговор

    До коментар #22 от "мдааааааааааааа":

    Статията е писана от милиционерин. Бас държа. Какъв е проблема? Махат ги и чао. То като опорката, че нямало желаещи хе хе. Има, ама всичко е скрито покрито за нашите хора. Какво са за държавата 140 милиона евро?

    13:02 19.05.2026

  • 40 бивш

    10 0 Отговор

    До коментар #34 от "Жбръц":

    То Армията вече не е Армия. А само бюрократи и часовникари.

    13:05 19.05.2026

  • 41 икономист

    9 1 Отговор
    10 милиона за детска болница +30 милиона за Евровизия = Голяма полза за цялото общество

    13:06 19.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Чичо Гошо

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    С пистолета ли ги гони, дето против мечки и кучета го използваш?

    13:10 19.05.2026

  • 44 резачка

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "бай Шиле":

    То и в Армията също. Щабовете пълни на 100 процента (нашата армия е уникална, най-много жени като процент в НАТО може би 50 на 50, поне се мисли за демографски прираст), а по т.н. части 20 процента некомплект. Там е разковничето. А и да попитам т.н. щабове начело с 4 звезден адмирал за каква армия са създадени?

    Коментиран от #54

    13:11 19.05.2026

  • 45 Мазньо

    2 4 Отговор
    Ама 500 милиона дето ги давате за избори последните години,не ги пишете!Що така?
    Само последните избори ни костваха над 55 млн.

    13:14 19.05.2026

  • 46 Георги

    5 4 Отговор
    40,000,000 са два месеца дарения към Боташ!
    половин евровизия или половин предсрочни избори!

    13:18 19.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Въпрос

    8 1 Отговор
    След като са пенсионери вече, това означава, че при пенсионирането си са си взели 20-те заплати! Така че, не става ясно какво точно ги спира да освободят пенсионерите от МВР? Или са "наши хора" затова да ги държите до п о.с и р а н е с памперси на заплата и пенсия. А техните никак, ама никак не са като на работещите трета категория.

    13:26 19.05.2026

  • 49 Биско Чекмеджето

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Тома":

    Не си на ясно. Това обезщетение е по лично разпореждане на цар Борис IIII и е запазено и при социализма, та чак до днес.

    13:33 19.05.2026

  • 50 Ти си

    1 2 Отговор
    .....Ако запазиш човек на работа, му дължиш 12 заплати. Ако го уволниш, му дължиш 20 заплати и си на минус.".....
    Нещо логиката куца ! Ако запазиш "човека" на работа 10 години са 120 заплата които постоянно се индексират - повишават а ако го уволнил му изпращашеднократно 20 заплати и се приключва! От дългосрочна икономическа гледна точка вторият вариант е най-изгоден за бюджета .

    Коментиран от #53, #59, #60

    13:36 19.05.2026

  • 51 оня с коня

    3 0 Отговор
    вдигнете данъците на раята бе какво се чудите ако стачкуват пратете милицията да и бие зад колоните

    Коментиран от #55

    13:36 19.05.2026

  • 52 Град Козлодуй

    4 1 Отговор
    Хрантутници!Веднага да махнат пенсионерите!Взимат и пенси и заплата и нищо не вършат защото никой неможе да ги накара.Казват:Аз съм пенсионер! И до там!

    13:37 19.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Салмонела

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "резачка":

    Нашата армия е най-бременна от всички други армии.

    13:41 19.05.2026

  • 55 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "оня с коня":

    Абе на теб не ти ли взе Бойко коня.Он ден ревеше,че си останал само с каруцата.Бойко умря на изборите и кон ти също.

    13:42 19.05.2026

  • 56 Божо пауърплей от Провадия

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Идват двама онази вечер пред вратата ми:
    - Получихме сигнал - вика единият
    - Сигнал получихме - вика другият, прекъсвайки колегата си
    - Я да си ерете питката гайчина, викам аз и им треснах вратата.
    Звъняха, звъняха и си тръгнаха. Една баба съседка имам, тя им се развика нещо, че ѝ пречели да спи с тоя звънец.

    13:45 19.05.2026

  • 57 665

    2 0 Отговор
    Решението е елементарно, но трябва смелост - внезапен масов тест за наркотици и за осветените - дисциплинарно уволнение без компенсации.
    На полицаи ,магистрати и висши държавни служители. Поне 20 процента изхвърчат.

    13:53 19.05.2026

  • 58 Коч политика

    1 0 Отговор
    Тази информация в никакъв случай не бива да се публикува ,защото насада омраза. Давайте на полициайте ,за да охраняват безсмислени избори ,а на младите жени и майки с образование и стаж давате 30евро за децата. С такава коч политика няма как да подобрите демографиския прираст и обричате България.

    13:55 19.05.2026

  • 59 Саймън рече.

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ти си":

    Глупости,МВР и МО са по специални Закони а не по Кодекса на труда.

    14:00 19.05.2026

  • 60 Госта.

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ти си":

    Браво, кратко и ясно,за този икономист - даже не заслужава коментар.

    14:05 19.05.2026

  • 61 Геро

    0 0 Отговор
    Да ги бяхте завели на една безплатна баня!
    Хем чисто и просто в повече, хем и бюджетът пълен! Закономерно, а!

    14:56 19.05.2026

  • 62 полицай .

    0 0 Отговор
    Откакто се прие ИДЗМР и спод който се прие промяна в КСО ЧЛ.69 според който придобилите право на пенсия за осигурителен стаж ще се пенсионират безда се уволняват От 2016т м.яНУАРИ ДО НАСТОЯЩАТА 2026ГОД.всички пенсионери продължават да взимат заплата и получават високи пенсии .До като не навършат пределните 60 години са бетонирани на местата си Всъщо време държавата им изплаща осигуровките и ..Ежегодно се увеличава броя на пенсионерите и парите за изпла щане полагащаещите им се обезщетения от 20брутни заплати .

    Коментиран от #63

    15:00 19.05.2026

  • 63 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "полицай .":

    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    15:07 19.05.2026

  • 64 полицай .

    1 0 Отговор
    Преди време МВР на Румъния са еедна нощ уволниха 10000 души и решиха проблема с качеството иреда Побно постъпиха и в Грузия .Но явно че техните министни имаха политическата воля за разлика от нашите които които се кланят на отделни политически лидери Има и паразитни структури в МВР където отделни служители вместо уволнение ги отстраняват от длъжност и изпращат в разпореждане да подпомагат МВР .Има хора престояват в разпореждане до пределна въздраст ако до тогава не му намерят някоя длъжност .През цялото си разпореждане получават заплата без да отговарят за нещо..

    15:14 19.05.2026

  • 65 Старши инспектор

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "За 10 години населението намаля":

    Извинявам се , но пишете пълни глупости. Има обнародвана наредба в Държавен вестник за минималните и максималните заплати по щат в МВР. Там никъде няма заплати , като тези , които цитирате вие.2500 - 2800 евро получава директор , не знам къде сънувате редови полицай с такова месечно възнаграждение.А числения състав на МВР към момента е 48 871. Стария щат на МВР е 61 170 , но от 2009 до 2024 са съкратени 14 658 щата. И реално останаха 46 512.После се отпуснаха бройки за гранична полиция и щатът е сегашния.Спрете да гледате все към военни и полиция! Не са те проблема , а над 100- те хиляди безработни младежи и пишман работодатели!

    15:56 19.05.2026