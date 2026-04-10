Бивша фирма на Румен Спецов изчезна от черния списък на НАП

Бившата фирма на настоящия особен управител на "Лукойл Нефтохим" Румен Спецов е заличена от публичния регистър на Националната агенция за приходите (НАП) с големи данъчни длъжници. За заличаването алармират от разследващия сайт BIRD, позовавайки се на собствени проверки. Според техните данни дружеството "Гранекс Трейдър" е имало натрупани задължения към държавната хазна в размер на над 1,8 милиона лева към март тази година.

Към момента не е ясна точната административна причина за отстраняването на фирмата от списъка на длъжниците. От журналистическата платформа излагат две основни хипотези. Първата е, че някой е погасил ефективно натрупания дълг на "Гранекс Трейдър". Втората вероятност е задълженията да са отписани поради изтичане на 10-годишния абсолютен давностен срок, макар според разследващите този период все още да не е изминал.

"По Великден се случват чудеса. Близо 1,4 милиона лева от задълженията на фирмата „Гранекс Трейдър“, която Румен Спецов прехвърли на клошар с над 1 милион задължения към НАП, се изпариха от списъка с длъжници към хазната", пишат от BIRD в своята публикация в социалните мрежи.

Досието на въпросното дружество показва, че Румен Спецов е продал фирмата през 2016 година на малоимотно лице, докато компанията вече е била натрупала над 1 милион лева задължения към бюджета.

От BIRD съобщават, че са изпратили спешни запитвания до Националната агенция за приходите, за да изяснят на какво основание фирмата е премахната от списъците. Паралелни въпроси са насочени и към настоящия служебен министър на финансите Георги Клисурски. До момента официална обратна връзка от институциите липсва.

Казусът със заличените дългове съвпада с поредно пренареждане по върховете на изпълнителната власт в България. Румен Спецов беше ключова фигура в управлението на държавните финанси през последните години. Той оглави НАП през май 2021 година, като бе назначен от тогавашния служебен финансов министър Асен Василев в кабинета на Стефан Янев. Спецов се задържа на поста с кратки прекъсвания до ноември 2025 година, когато беше изненадващо вписан в Търговския регистър като особен управител на "Лукойл Нефтохим Бургас".

В момента държавата се управлява от служебен кабинет начело с бившия депутат от "Продължаваме промяната" Андрей Гюров, който беше назначен за премиер през февруари 2026 година. Финансовият министър Георги Клисурски, от когото се чакат отговори по казуса "Гранекс Трейдър", също има политическо минало, свързано с ПП-ДБ, преди да поеме поста на заместник-кмет на София и впоследствие да оглави Министерството на финансите.

От разследващия сайт подчертават именно тази обвързаност, изразявайки съмнение, че дискретното "извиняване" на кадри може да е свързано с факта, че в настоящото правителство има лица, с които бившият шеф на НАП е работил съвместно.