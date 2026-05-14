Колко дупки има на кемпера от Околчица? Ралица Асенова пусна снимки, Емил Дечев коментира

Снимки на кемпера, в който загинаха тримата на Околчица, публикува Ралица Асенова. На тях се вижда, че в люка на тавана на кемпера има 9 дупки.
Това противоречи с версията на прокуратурата, която съобщи, че в кемпера са произведени само 3 изстрела, като проектилът на един от тях е останал в черепа на Николай Златков.
Кемперът с телата на Иво Калушев, Александър Макулев и Николай Златков беше открит на 8 февруари, 7 дни след смъртта на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев на Петрохан. Още същия ден кемперът беше преместен на паркинг на полицията в село Костелево край Враца. Снимките са направени с дрон именно на този поаркинг, където кемперът стои и досега.
Снимките бяха публикувани малко преди гостуването на бившия министър на вътрешните работи Емил Дечев в Ютуб канала "Извън ефир" с водещ Мария Цънцарова, която зададе въпросите, които и майката на Николай Златков задава в поста си.
Ако дупките от куршуми са повече, би трябвало разследващия прокурор да назначи нов оглед, коментира Дечев, който преди да стане министър бе наказателен съдия.
Той повтори думите си, която каза и в парламента, че министърът на вътрешните работи по никакъв начин не може да влияее на разследването, а всички действия по него се определят от наблюдаващия прокурор. Разследващите полицаи са единствените в системата на МВР, на които министърът не може да дава заповеди, каза още Дечев.
Ако родителите на загиналите не са доволни от действията на разследващия прокурор могат да обжалват постановлението му в съда, коментира той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дадад
Коментиран от #23, #35
21:07 14.05.2026
2 Жълто лудо Пиле
Коментиран от #7
21:08 14.05.2026
3 Пич
21:09 14.05.2026
4 Анонимен
Коментиран от #19
21:09 14.05.2026
5 бою циганина
21:17 14.05.2026
6 ООрана държава
21:18 14.05.2026
7 Сила
До коментар #2 от "Жълто лудо Пиле":Аааааа , дойдохме си на думата ....кой каквото и да ви говори става въпрос за пари ( в случая за много пари !!!) !!!
Много "духовно "...
21:18 14.05.2026
8 Продължаваме Промяната
21:18 14.05.2026
9 боико борисоф
21:20 14.05.2026
10 Стига ровихте кокалите на
21:20 14.05.2026
11 Бялджип
Коментиран от #44
21:24 14.05.2026
12 Тити на Кака
Снимки, направени три месеца след престъплението с помощта на дрон, незаконно заснел охраняем паркинг с автомобили-веществени доказателства могат да се приемат за достоверни само ако не противоречат на първоначалното заснемане.
Сега е време да рупнете малко прясна тревица, тревопасни!
Коментиран от #16, #21
21:33 14.05.2026
13 Сатана Z
21:36 14.05.2026
14 Пешо Кюстендилецо
21:39 14.05.2026
15 Поне
21:41 14.05.2026
16 Гост
До коментар #12 от "Тити на Кака":Да, бе, ама Ралица Асенова как ще получи оргазмус!!!
21:46 14.05.2026
17 Аззавас
21:51 14.05.2026
18 Киро
21:58 14.05.2026
19 Голям
До коментар #4 от "Анонимен":И аз така смятам, приключваш си живота, като все едно, че нищо не е станало, като все едно си го изпушил, като цигара и си го захвърлил... е как бе джанъм, няма ли да е на някое спокойно и уединено, свято място, а не в мръсен кемпер?
Девет дупки по кемпера, а са възпроизведени три изстрела... навежда на въпроси.
Коментиран от #42
22:07 14.05.2026
20 турист
22:12 14.05.2026
21 Само да кажа
До коментар #12 от "Тити на Кака":Не е точно така. По българското право първият оглед е важен, но няма правило, че „важат само снимките от него“. Съдът може да приеме и по-късно направени снимки, видеа, експертизи и други доказателства, ако са автентични и относими към случая.
Отделен въпрос е дали дадено заснемане е законно и каква доказателствена тежест ще му бъде дадена. Но твърдението, че всичко извън първия оглед автоматично е недостоверно, просто не е вярно.
Язък, че вашите са хвърлили парите си на вятъра да учиш за адвокатоайдоклък.
22:13 14.05.2026
22 иван костов
Коментиран от #32, #34, #37
22:19 14.05.2026
23 Дечев, не в съда!
До коментар #1 от "дадад":Да се оплачат на арменския поп!
22:24 14.05.2026
24 Мдаа!🤔
Коментиран от #43
22:28 14.05.2026
25 Пазеха ни петроханци
22:30 14.05.2026
26 Евродебил
22:34 14.05.2026
27 Фактъ
Коментиран от #33
22:36 14.05.2026
28 Миндич
22:37 14.05.2026
29 Русофилите от Петрохан
22:39 14.05.2026
30 Урсула от Брюксел
22:39 14.05.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Е И.....ЧЕСТНО ЗАРАБОТЕНИ ПАРИ
До коментар #27 от "Фактъ":.....НОООО АКО СА ПОВЕЧКО В БЪЛГАРИЯ СГАНТА ВИНАГИ ИЗКА ДА ТИ ГИ ЗЕМЕ....
22:44 14.05.2026
34 Aлфа Вълкът
До коментар #22 от "иван костов":Дали са 🏳️🌈, дали не са, не са се самоубили както се опитват да ни убедят и не забравяй, че ГЕРБ, ДПС, ИТН гласуваха срещу разсекретяването на информацията по случая. ПБ и те няма да предприемат мерки, защото ще изплуват далаверите на ДАНС.
22:45 14.05.2026
35 Съдя Дред
До коментар #1 от "дадад":Да и още един последен контролен изстрел в главата. Класическо самоубийство
22:45 14.05.2026
36 име
22:46 14.05.2026
37 КОСТОВ СКРАПАДЖИЯТА НА БЪЛГАРИЯ
До коментар #22 от "иван костов":ХОРАТА НА КАЛУШЕВ СА ИДЕАЛИСТИ ДО ЕДИН.ИМАЛИ СА СДЕЛКА С ПП ЗА НЕЩО ФОБРО ЗА НАРОДА НО ПП СА ГИ ИЗЛЪГАЛИ И ЕТО ТИ ПРАБЛЕМ
22:47 14.05.2026
38 Някой си
22:47 14.05.2026
39 Тов. Членин
22:55 14.05.2026
40 Бай онзи
23:02 14.05.2026
41 Айше
Някой е поръчал Линдт - екстра крийми.
Да му в сладко.
Из По На срахме се вече
23:12 14.05.2026
42 Имате ли логично обяснение?
До коментар #19 от "Голям":Защо може да има 9 дупки в тавана? Пришълецът ли е ходил отгоре?
Коментиран от #48
23:17 14.05.2026
43 хмм
До коментар #24 от "Мдаа!🤔":Това е работа на службите, които или са си клатили краката, или са ги използвали.
И в двата случая е скандално!
23:24 14.05.2026
44 Фют
До коментар #11 от "Бялджип":Нали казаха, че името на ламата се появило в Монтана, в избирателните списъци, но не казаха в българската или американската Монтана.
23:39 14.05.2026
45 МР3
Е затова се боря и аз - минимална работна заплата :) Наздраве!
Хей йо, хей йо, хей йо, Хейма...
23:48 14.05.2026
46 РЕАЛИСТ
00:42 15.05.2026
47 И кво иска да каже
Ние нейните глупости сме ги чували.
Като знае всичко да каже.
02:20 15.05.2026
48 Ти как разбра
До коментар #42 от "Имате ли логично обяснение?":че са 9 дупки?
Ходи на свиждане или звездите ти го говорят?
02:29 15.05.2026
49 Мафиотска държава !!!!!!!!
05:52 15.05.2026