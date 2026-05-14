Колко дупки има на кемпера от Околчица? Ралица Асенова пусна снимки, Емил Дечев коментира

Снимки на кемпера, в който загинаха тримата на Околчица, публикува Ралица Асенова. На тях се вижда, че в люка на тавана на кемпера има 9 дупки.

Това противоречи с версията на прокуратурата, която съобщи, че в кемпера са произведени само 3 изстрела, като проектилът на един от тях е останал в черепа на Николай Златков.

Кемперът с телата на Иво Калушев, Александър Макулев и Николай Златков беше открит на 8 февруари, 7 дни след смъртта на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев на Петрохан. Още същия ден кемперът беше преместен на паркинг на полицията в село Костелево край Враца. Снимките са направени с дрон именно на този поаркинг, където кемперът стои и досега.

Снимките бяха публикувани малко преди гостуването на бившия министър на вътрешните работи Емил Дечев в Ютуб канала "Извън ефир" с водещ Мария Цънцарова, която зададе въпросите, които и майката на Николай Златков задава в поста си.

Ако дупките от куршуми са повече, би трябвало разследващия прокурор да назначи нов оглед, коментира Дечев, който преди да стане министър бе наказателен съдия.

Той повтори думите си, която каза и в парламента, че министърът на вътрешните работи по никакъв начин не може да влияее на разследването, а всички действия по него се определят от наблюдаващия прокурор. Разследващите полицаи са единствените в системата на МВР, на които министърът не може да дава заповеди, каза още Дечев.

Ако родителите на загиналите не са доволни от действията на разследващия прокурор могат да обжалват постановлението му в съда, коментира той.