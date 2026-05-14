Новини
Разследвания »
Колко дупки има на кемпера от Околчица? Ралица Асенова пусна снимки, Емил Дечев коментира

Колко дупки има на кемпера от Околчица? Ралица Асенова пусна снимки, Емил Дечев коментира

14 Май, 2026 21:04 6 394 49

  • кемпер-
  • околчица-
  • убийство-
  • самоубийство-
  • педофилия-
  • ивайло калушев

Ако родителите на загиналите не са доволни от действията на разследващия прокурор могат да обжалват постановлението му в съда

Колко дупки има на кемпера от Околчица? Ралица Асенова пусна снимки, Емил Дечев коментира - 1
Снимка: Фейсбук/Ралица Асенова
OFFNews OFFNews сайт
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Снимки на кемпера, в който загинаха тримата на Околчица, публикува Ралица Асенова. На тях се вижда, че в люка на тавана на кемпера има 9 дупки.

Това противоречи с версията на прокуратурата, която съобщи, че в кемпера са произведени само 3 изстрела, като проектилът на един от тях е останал в черепа на Николай Златков.

Кемперът с телата на Иво Калушев, Александър Макулев и Николай Златков беше открит на 8 февруари, 7 дни след смъртта на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев на Петрохан. Още същия ден кемперът беше преместен на паркинг на полицията в село Костелево край Враца. Снимките са направени с дрон именно на този поаркинг, където кемперът стои и досега.

Снимките бяха публикувани малко преди гостуването на бившия министър на вътрешните работи Емил Дечев в Ютуб канала "Извън ефир" с водещ Мария Цънцарова, която зададе въпросите, които и майката на Николай Златков задава в поста си.

Ако дупките от куршуми са повече, би трябвало разследващия прокурор да назначи нов оглед, коментира Дечев, който преди да стане министър бе наказателен съдия.

Той повтори думите си, която каза и в парламента, че министърът на вътрешните работи по никакъв начин не може да влияее на разследването, а всички действия по него се определят от наблюдаващия прокурор. Разследващите полицаи са единствените в системата на МВР, на които министърът не може да дава заповеди, каза още Дечев.

Ако родителите на загиналите не са доволни от действията на разследващия прокурор могат да обжалват постановлението му в съда, коментира той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 76 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дадад

    86 9 Отговор
    и с 9 патрона в главата пак може да е самоубийство

    Коментиран от #23, #35

    21:07 14.05.2026

  • 2 Жълто лудо Пиле

    49 43 Отговор
    А дали на Ралица, освен за наследството на пееедофила и изнасилвач Ламя и е хрумнало, че за смъртта има и друг виновен, който я гледа в огледалото? Добре е деца да не се даряват на чички на края на света, всичко се случва.

    Коментиран от #7

    21:08 14.05.2026

  • 3 Пич

    66 19 Отговор
    Е, нали няма идиоти, които да вярват на МВР и прокуратурата, освен МВР и прокуратурата?! Голямата греда на ПП идва от това, че вече няма кой да ги покрива!!! Очаквайте развитие...

    21:09 14.05.2026

  • 4 Анонимен

    112 21 Отговор
    Ако бяха тръгнали да се самоубиват щяха да са в някаква стая облечени ритуално а не с окъсани дрехи навън в снега и подредени за снимка.

    Коментиран от #19

    21:09 14.05.2026

  • 5 бою циганина

    34 6 Отговор
    трябваше да действаме с шишо....

    21:17 14.05.2026

  • 6 ООрана държава

    24 4 Отговор
    Градушка бие, слънце пече, аз съм си братче петрохан момче

    21:18 14.05.2026

  • 7 Сила

    34 5 Отговор

    До коментар #2 от "Жълто лудо Пиле":

    Аааааа , дойдохме си на думата ....кой каквото и да ви говори става въпрос за пари ( в случая за много пари !!!) !!!
    Много "духовно "...

    21:18 14.05.2026

  • 8 Продължаваме Промяната

    11 51 Отговор
    Престанете да чоплите. Писаха го вече самоубийство. Оставете случая

    21:18 14.05.2026

  • 9 боико борисоф

    14 34 Отговор
    ооо стига с тез олигифрени добре че се оттървахме от такива изкукали тая ралица асенова що не беше и тя там това е секта която трови живота на хората за сметка на един лама ли ламя ли никои не се интересува от тая версия

    21:20 14.05.2026

  • 10 Стига ровихте кокалите на

    36 39 Отговор
    клетите пеДроханци. От много еднополово бъркане по дупките, накрая така става.

    21:20 14.05.2026

  • 11 Бялджип

    48 14 Отговор
    Очевидно тежко криминално престъпление! Всичко води натам, всичко показва, че след убийствата, най-важно е да се отклони общественото мнение в погрешна посока. Жалко за повярвалите в измамата, загиналите нека почиват в мир! На този свят няма да се появи съд за престъпниците. Ние нека спим спокойно в леглата си.

    Коментиран от #44

    21:24 14.05.2026

  • 12 Тити на Кака

    21 32 Отговор
    Да напомня на гениите тук: в процеса на разследване и после в съдебна зала важат само снимките, направени непосредствено по време на първия оглед.
    Снимки, направени три месеца след престъплението с помощта на дрон, незаконно заснел охраняем паркинг с автомобили-веществени доказателства могат да се приемат за достоверни само ако не противоречат на първоначалното заснемане.
    Сега е време да рупнете малко прясна тревица, тревопасни!

    Коментиран от #16, #21

    21:33 14.05.2026

  • 13 Сатана Z

    20 8 Отговор
    Може да са 9 дупки от рикошет....виждал съм в мултфулмите.

    21:36 14.05.2026

  • 14 Пешо Кюстендилецо

    6 5 Отговор
    Па мое да сопрел на некоя сватба по пато за тамока и да е пуцал човеко. После се е гръмнал вътре и е опукал и другите.

    21:39 14.05.2026

  • 15 Поне

    8 6 Отговор
    13 дупки се виждат

    21:41 14.05.2026

  • 16 Гост

    8 14 Отговор

    До коментар #12 от "Тити на Кака":

    Да, бе, ама Ралица Асенова как ще получи оргазмус!!!

    21:46 14.05.2026

  • 17 Аззавас

    16 4 Отговор
    Липсва, срам и скръб в тези хора!

    21:51 14.05.2026

  • 18 Киро

    29 4 Отговор
    Ми да, 3 изстрела, 9 дупки.. някой изненаден.

    21:58 14.05.2026

  • 19 Голям

    23 6 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    И аз така смятам, приключваш си живота, като все едно, че нищо не е станало, като все едно си го изпушил, като цигара и си го захвърлил... е как бе джанъм, няма ли да е на някое спокойно и уединено, свято място, а не в мръсен кемпер?
    Девет дупки по кемпера, а са възпроизведени три изстрела... навежда на въпроси.

    Коментиран от #42

    22:07 14.05.2026

  • 20 турист

    10 18 Отговор
    Някой пак търси под вола теле

    22:12 14.05.2026

  • 21 Само да кажа

    26 3 Отговор

    До коментар #12 от "Тити на Кака":

    Не е точно така. По българското право първият оглед е важен, но няма правило, че „важат само снимките от него“. Съдът може да приеме и по-късно направени снимки, видеа, експертизи и други доказателства, ако са автентични и относими към случая.

    Отделен въпрос е дали дадено заснемане е законно и каква доказателствена тежест ще му бъде дадена. Но твърдението, че всичко извън първия оглед автоматично е недостоверно, просто не е вярно.

    Язък, че вашите са хвърлили парите си на вятъра да учиш за адвокатоайдоклък.

    22:13 14.05.2026

  • 22 иван костов

    11 15 Отговор
    Връзките на ппдб/ЛГБТ с убийствата на Петрохан и Околчица е толкова тясна, че умирайки от страх ръководство на ппдб/ЛГБТ в лицето на служебният министър Дечев спря разследването и замете следите! До ден днешен алибито на атанасатанасов, Два Пръста Чело и останалите педофили от ППДБ/ЛГБТ не е изяснено! Нещо се е объркало между ППДБ/ЛГБТ и Ламата Калушев, надали е за пари.

    Коментиран от #32, #34, #37

    22:19 14.05.2026

  • 23 Дечев, не в съда!

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "дадад":

    Да се оплачат на арменския поп!

    22:24 14.05.2026

  • 24 Мдаа!🤔

    13 9 Отговор
    Никой не знае , колко още педофилски (ппдб) чети, въоръжени до зъби скитат из балканите и какви задачи са им поставили Сорос и ЦРУ! Единствено гном е в течение на нещата!

    Коментиран от #43

    22:28 14.05.2026

  • 25 Пазеха ни петроханци

    4 4 Отговор
    Сега кой ще ни пази от боровинковите убиици и изкормвачи.

    22:30 14.05.2026

  • 26 Евродебил

    12 3 Отговор
    А стига сте се правили на улави бе! Продължаваме педофилията е отчела само трите смъртоносни изтрела.А ламата след като се е застрелял е открил огън в тавана на кемпера.Най вероятно е искал да прогони гаргите.Затова тия дупки не се броят.

    22:34 14.05.2026

  • 27 Фактъ

    5 10 Отговор
    Следвайки пътя на парите на русофилите от Петрохан,пътя води до русия,кадри на ГЕРБ свързани с Зюганов ,една банка ,и малка пътечка към пп...ивей е адвокат на Росатом в делото срещу Майка България,плащаме близо милиард долара,комисионната му е умопомрачаваща и спира да работи

    Коментиран от #33

    22:36 14.05.2026

  • 28 Миндич

    7 2 Отговор
    Разследващия прокурор си го премести от единия крачол,та в другия.Тая история,както и ново-искърската вече ги замазахме.

    22:37 14.05.2026

  • 29 Русофилите от Петрохан

    1 10 Отговор
    Лама калушев е имал качества които са забелязани от КГБ,освен педофилия,и е вербуван,не еднократно е казвал че мрази глобалния свят,иска да е като преди 89 та година

    22:39 14.05.2026

  • 30 Урсула от Брюксел

    10 6 Отговор
    ПП и ДБ са партии на педофили,трансджендъри,гейове и други такива извратеняци.Затова в Брюксел много ги тачим.Те имат още много лами!

    22:39 14.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Е И.....ЧЕСТНО ЗАРАБОТЕНИ ПАРИ

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Фактъ":

    .....НОООО АКО СА ПОВЕЧКО В БЪЛГАРИЯ СГАНТА ВИНАГИ ИЗКА ДА ТИ ГИ ЗЕМЕ....

    22:44 14.05.2026

  • 34 Aлфа Вълкът

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "иван костов":

    Дали са 🏳️‍🌈, дали не са, не са се самоубили както се опитват да ни убедят и не забравяй, че ГЕРБ, ДПС, ИТН гласуваха срещу разсекретяването на информацията по случая. ПБ и те няма да предприемат мерки, защото ще изплуват далаверите на ДАНС.

    22:45 14.05.2026

  • 35 Съдя Дред

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "дадад":

    Да и още един последен контролен изстрел в главата. Класическо самоубийство

    22:45 14.05.2026

  • 36 име

    8 0 Отговор
    Тихо, да не се разбере че както не са се самоубили, така и са били педофили.

    22:46 14.05.2026

  • 37 КОСТОВ СКРАПАДЖИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "иван костов":

    ХОРАТА НА КАЛУШЕВ СА ИДЕАЛИСТИ ДО ЕДИН.ИМАЛИ СА СДЕЛКА С ПП ЗА НЕЩО ФОБРО ЗА НАРОДА НО ПП СА ГИ ИЗЛЪГАЛИ И ЕТО ТИ ПРАБЛЕМ

    22:47 14.05.2026

  • 38 Някой си

    8 2 Отговор
    Кой не разбра,че става въпрос за убийства,канали за медикаменти против грип,канал за какво ли не и много,ама много пари?Ако някой от вън разследва може нещо да излезе наяве,иначе не!

    22:47 14.05.2026

  • 39 Тов. Членин

    3 2 Отговор
    Товафишчи , ако дойдете в Лом , да ни видите дубките по пътя , гарантирам че повече от половината ше си посегнат ...

    22:55 14.05.2026

  • 40 Бай онзи

    9 1 Отговор
    Абе тия патрони са били като ракетата ,,Орешник".Три патрона с по три глави-ето ти 9 дупки!

    23:02 14.05.2026

  • 41 Айше

    0 0 Отговор
    Разнообразили са менюто.
    Някой е поръчал Линдт - екстра крийми.
    Да му в сладко.
    Из По На срахме се вече

    23:12 14.05.2026

  • 42 Имате ли логично обяснение?

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Голям":

    Защо може да има 9 дупки в тавана? Пришълецът ли е ходил отгоре?

    Коментиран от #48

    23:17 14.05.2026

  • 43 хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мдаа!🤔":

    Това е работа на службите, които или са си клатили краката, или са ги използвали.
    И в двата случая е скандално!

    23:24 14.05.2026

  • 44 Фют

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Бялджип":

    Нали казаха, че името на ламата се появило в Монтана, в избирателните списъци, но не казаха в българската или американската Монтана.

    23:39 14.05.2026

  • 45 МР3

    1 0 Отговор
    Лама Калушев, в твоя чест, новия ми никнейм е МР3 :))
    Е затова се боря и аз - минимална работна заплата :) Наздраве!
    Хей йо, хей йо, хей йо, Хейма...

    23:48 14.05.2026

  • 46 РЕАЛИСТ

    0 6 Отговор
    Въобще не ми пука , как са умряли тези гнусни извратеняци. Когато и да са били утрепани е било късно. Който и да го е направил, хубава работа е свършил.

    00:42 15.05.2026

  • 47 И кво иска да каже

    2 3 Отговор
    мис жълта книжка?
    Ние нейните глупости сме ги чували.
    Като знае всичко да каже.

    02:20 15.05.2026

  • 48 Ти как разбра

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Имате ли логично обяснение?":

    че са 9 дупки?
    Ходи на свиждане или звездите ти го говорят?

    02:29 15.05.2026

  • 49 Мафиотска държава !!!!!!!!

    0 0 Отговор
    Мафиотска държава , всеки лъже , маже и прикрива истината !!!!! Убиха момчетата за нищо !!!!!!!

    05:52 15.05.2026