Освободиха от ареста обвинения за трагедията в Благоевград

27 Май, 2026 15:36 561 4

  • убийство-
  • дрога-
  • благоевград

При инцидента загина 16-годишно момиче, а 17-годишно момче е с тежки травми

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съдът пусна без мярка 20-годишния младеж, заподозрян за трагедията в Благоевград. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в квартал „Струмско” в нощта на 24 май. Тогава пред блока беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява, съобщиха от „Пирогов”.

Според събраната до момента информация всички те са били на парти, на което имало и наркотици. Според полицията задържаният студент по философия Александър Георгиев се държал агресивно, а по време на първите разпити заявил, че не си спомня нищо от случилото се.

Днес той беше доведен в съдебната зала с белезници на ръцете и краката. Заседанието на съда се проведе при закрити врата. Няколко часа по-късно магистратите от Окръжния съд излязоха с решение, че събраните срещу Георгиев доказателства не са достатъчни.

При излагането на мотивите за решението си, съдебният състав обясни, че няма свидетелски показания, нито каквито и да е категорични доказателства за това, че студентът по философия е този, който е блъснал или изхвърлил момичето през прозореца. Засега най-съществени са свидетелските показания на момчето от компанията, което първоначално е напуснало купона, защото получило удари от студента. Впоследствие въпросният младеж се върнал в апартамента и заварил студента и починалото момиче в момент на интимен контакт малко преди трагедията. Двамата се смеели неадекватно, а по това време домакинът на купона, който малко по-късно също пада от петия етаж, бил в банята. Какво се е случило след това на този етап остава загадка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Убиец и изнасилвач на свобода.Това само в България може.

    15:39 27.05.2026

  • 2 честен ционист

    7 11 Отговор
    Тези Ген Зи-та не знаят как да пият даже. Вероятно групово са се метнали през балкона на панелката.

    15:41 27.05.2026

  • 3 Нали са От !

    3 0 Отговор
    Елита !

    Простено Им Е !

    15:48 27.05.2026

  • 4 Аз лично бих

    4 0 Отговор
    го пуснал и него от петия етаж...

    15:49 27.05.2026