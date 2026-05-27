Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Москва: Венецуела не трябва да се оставя да я принуждават да въоръжава украинската армия

Москва: Венецуела не трябва да се оставя да я принуждават да въоръжава украинската армия

27 Май, 2026 15:17 1 025 12

  • русия-
  • украйна-
  • венецуела-
  • сергей шойгу-
  • николас мадуро-
  • оръжие-
  • нато

Освен това руският представител отбеляза, че Москва очаква Каракас да защити своя суверенитет и национални интереси в опитите си да възстанови отношенията си със Съединените щати

Москва: Венецуела не трябва да се оставя да я принуждават да въоръжава украинската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия се надява Венецуела да не бъде принудена да доставя оръжия на Украйна, заяви секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу.

"Наясно сме с дейността на западните емисари, които се опитват да въвлекат латиноамериканските страни в различни схеми за доставка на оръжие в полза на режима в Киев. Очакваме да отхвърлите подобни подходи и да ни информирате за всякакви подобни западни опити", посочи той на среща с генералния секретар на Съвета за национална отбрана на Венецуела Хосе Аделино Орнелас Ферейра.

Освен това руският представител отбеляза, че Москва очаква Каракас да защити своя суверенитет и национални интереси в опитите си да възстанови отношенията си със Съединените щати.

"Дълбоко сме убедени, че на вашата страна трябва да бъде гарантирано правото сама да определя съдбата си", подчерта той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лермонтов

    8 13 Отговор
    Какво въоръжение могат да дадат тези гладни комунистически мизерници?! Москалите пак се надскочиха в прос.тотията си...

    Коментиран от #3

    15:21 27.05.2026

  • 2 ХАХА

    2 7 Отговор
    Идиоти.

    15:26 27.05.2026

  • 3 честен ционист

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Лермонтов":

    Каквото даде и Ганчо, ама х20.

    15:26 27.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Москва

    7 11 Отговор
    да си гледа работата и да не се меша

    15:28 27.05.2026

  • 6 Всички мразят русия

    4 10 Отговор
    русия е Агресор!

    15:35 27.05.2026

  • 7 Теслатъ

    3 8 Отговор
    Еленовод, може да даваш акъл на дедо Путин, свърши съ тя ваштъ с Венецуела, по-добре обърнете внимание на Куба, че загубите ли и нея... може да забравите за Латинска Америка!!!!!

    15:35 27.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Авторът на статията

    8 1 Отговор
    трябва да е малко по-благосклонен към неинформираните читатели

    и да каже, най-малкото, че Венецуела притежава прилично количество руско оръжие ...

    Бърза Гугъл справка говори за 24 бр. SU-30 например ...

    15:43 27.05.2026

  • 10 Кофти, ребята,

    3 1 Отговор
    много даже зле.

    15:48 27.05.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор
    Когато от мечка станеш жаба, ква-ква-ква Москва 😁☝️

    15:55 27.05.2026

  • 12 Българин

    0 0 Отговор
    Венецуела е неделима част от Съединениете Щати и само Перзидента Тръмп може да решава, какво ще правят там. Който не го разбира това, тласка света към ядрен апокалипсис! Президента Тръмп няма да направи ниакакъв компромис с интересите си, с тези на американския бизнес и на САЩ!
    Единствения шанс за мир е пълно подчинене на Президента Тръмп и неговите интереси. За това се борят всички прогресивни хора по света!

    16:04 27.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания