Москва: Венецуела не трябва да се оставя да я принуждават да въоръжава украинската армия

Русия се надява Венецуела да не бъде принудена да доставя оръжия на Украйна, заяви секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу.

"Наясно сме с дейността на западните емисари, които се опитват да въвлекат латиноамериканските страни в различни схеми за доставка на оръжие в полза на режима в Киев. Очакваме да отхвърлите подобни подходи и да ни информирате за всякакви подобни западни опити", посочи той на среща с генералния секретар на Съвета за национална отбрана на Венецуела Хосе Аделино Орнелас Ферейра.

Освен това руският представител отбеляза, че Москва очаква Каракас да защити своя суверенитет и национални интереси в опитите си да възстанови отношенията си със Съединените щати.

"Дълбоко сме убедени, че на вашата страна трябва да бъде гарантирано правото сама да определя съдбата си", подчерта той.