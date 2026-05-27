Москва: Венецуела не трябва да се оставя да я принуждават да въоръжава украинската армия

Русия се надява Венецуела да не бъде принудена да доставя оръжия на Украйна, заяви секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу.
"Наясно сме с дейността на западните емисари, които се опитват да въвлекат латиноамериканските страни в различни схеми за доставка на оръжие в полза на режима в Киев. Очакваме да отхвърлите подобни подходи и да ни информирате за всякакви подобни западни опити", посочи той на среща с генералния секретар на Съвета за национална отбрана на Венецуела Хосе Аделино Орнелас Ферейра.
Освен това руският представител отбеляза, че Москва очаква Каракас да защити своя суверенитет и национални интереси в опитите си да възстанови отношенията си със Съединените щати.
"Дълбоко сме убедени, че на вашата страна трябва да бъде гарантирано правото сама да определя съдбата си", подчерта той.
1 Лермонтов
Коментиран от #3
15:21 27.05.2026
2 ХАХА
15:26 27.05.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Лермонтов":Каквото даде и Ганчо, ама х20.
15:26 27.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Москва
15:28 27.05.2026
6 Всички мразят русия
15:35 27.05.2026
7 Теслатъ
15:35 27.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Авторът на статията
и да каже, най-малкото, че Венецуела притежава прилично количество руско оръжие ...
Бърза Гугъл справка говори за 24 бр. SU-30 например ...
15:43 27.05.2026
10 Кофти, ребята,
15:48 27.05.2026
11 Владимир Путин, президент
15:55 27.05.2026
12 Българин
Единствения шанс за мир е пълно подчинене на Президента Тръмп и неговите интереси. За това се борят всички прогресивни хора по света!
16:04 27.05.2026