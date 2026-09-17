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63-годишната Деми Мур прикова погледите с прозрачна визия (СНИМКИ)

63-годишната Деми Мур прикова погледите с прозрачна визия (СНИМКИ)

17 Септември, 2026 12:15 1 261 12

  • деми мур-
  • ню йорк-
  • визия-
  • седмица на модата

Холивудската звезда се появи с дръзка визия и нова прическа на Седмицата на модата в Ню Йорк

63-годишната Деми Мур прикова погледите с прозрачна визия (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Деми Мур отново се превърна в една от най-коментираните звезди на Седмицата на модата в Ню Йорк. 63-годишната актриса привлече вниманието на ревюто на Thom Browne, където дизайнерът представи колекцията си за пролет/лято 2027.

Звездата от „Дух“, „Стриптийз“ и „Веществото“ заложи на изцяло черна визия на Thom Browne. Основният акцент беше ефирна полупрозрачна миди пола от органза с асиметрична кройка, комбинирана с риза, вратовръзка, прозрачно яке и черен бомбър. Визията беше завършена с черно-бели обувки на ток, чанта, очила с масивни рамки и яркочервен маникюр.

Не само тоалетът обаче предизвика интерес. Мур изненада с къс боб до брадичката, заменяйки поне временно характерната си дълга черна коса. Актрисата и преди е експериментирала с подобни трансформации с помощта на перуки и различни техники за оформяне.


Появата идва само дни след друго впечатляващо участие на Мур на New York Fashion Week. На ревюто на Magda Butrym тя избра светъл ансамбъл с полупрозрачен плетен топ, дълга пола и свободно сако.


С последните си модни появи 63-годишната актриса продължава да експериментира със силуети и тенденции, превръщайки се в едно от най-забележимите звездни присъствия на тазгодишната Седмица на модата в Ню Йорк.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Простокурин

    6 1 Отговор
    На 63 значи на 63. какво от това? Много хубава подка е демито!

    12:19 17.09.2026

  • 2 ......-

    4 4 Отговор
    Лансиране на болеста Макронизъм.

    12:21 17.09.2026

  • 3 Никой

    4 6 Отговор
    Кожата около коленете и виси , също като във "Веществото".Поне е махнала проскубаната дълга коса.

    Коментиран от #12

    12:32 17.09.2026

  • 4 Сър Пичук

    7 0 Отговор
    Жената и на 25, и на 65 си остава жена. Всяка нормална жена иска да бъде харесва, а всяка възраст си има своя чар. Деми Мур не е изключение.

    12:32 17.09.2026

  • 5 бушприт

    3 0 Отговор
    Вместо Thom Browne,напишете Том Браун.На български език.

    12:37 17.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 црррр

    0 1 Отговор
    Мурката е наборка на водещправит.

    12:43 17.09.2026

  • 10 Чорбара

    3 3 Отговор
    Ма,таа като ходи скърца бе!

    12:44 17.09.2026

  • 11 Стара чанта

    1 0 Отговор
    Мачкан лак, но за годините си е топ

    12:51 17.09.2026

  • 12 нали трябва нещо да прави

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Никой":

    за външността си? Остават кости и излъчване на възрастна жена в лицето.

    12:58 17.09.2026