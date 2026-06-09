Нов скандал с огромен къмпинг на Бутамята в Синеморец

И това лято няма да мине с неприятни изненади на морето покрай превземането на нови и нови апетитни земи по съмнителен начин. На фокус отново е Синеморец, където община Царево е отдала огромен терен на първа линия от плаж Бутамята за къмпинг за каравани. Къмпингът "захапва" гората зад плажа и според визуализациите на стопаните му е така уплътнен, че по сполучливото сравнение на групата "Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг" прилича на кутия с бонбони "Черноморец", пише "Сега".
На мястото трябва да се поберат 85 каравани, 20 кемпера и палатки – огромно натоварване за парк "Странджа". Всичко това има нужда от водоснабдяване и канализация, която и без него е изключително компрометирана – и до днес например не е ясно къде се изтичат отпадните води на големите хотелски комплекси, които с годините накацаха близката поляна над плажа.
Условията на община Царево са повече от изгодни. "Пепе.бг" получава огромния терен срещу 6700 евро годишен наем, като може да го ползва от 1 май до 30 септември. Договорът е за 3 години. Обявените на сайта на къмпинга цени са 30 евро за каравана и кемпер на ден, 15 евро за палатка на ден.
За къмпинга община Царево е отдала четири общински имота под наем, които се водят земеделска земя - пасища, гора и др. Търгът е изключително съмнителен и се е провел по позната схема за фиктивни конкурси – явяват се двама кандидати, свързани помежду си, като единият отпада, защото не отговаря на условията. В случая кандидатите за това може би най-апетитно място в Синеморец са бивш и настоящ собственик на една и съща фирма, а според синеморските групи – и съпрузи.
Търгът е обявен на 11 март. Четирите имота са с обща площ близо 35 декара, показва проверка на "Сега" в документите на община Царево, които първи показа Божидар Вълчев. Двете оферти са подадени едновременно с разлика от 1 минута във времето на подаване – едната е от Евелина Петрова, а другата – от "Пепе.бг", стопанисваща къмпинг "Гардения" в Лозенец. При отварянето на офертите е установено, че Евелина Петрова не отговаря на условията, защото е физическо лице, а не търговец. Втората оферта – без изненада, е напълно изрядна и получава къмпинга. Проблемът с този конкурс е, че Евелина Петрова е бивш собственик на "Пепе.бг", показва проверка във фирмените регистри.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаааао
Коментиран от #11
10:38 09.06.2026
2 имената не са кат български
10:44 09.06.2026
3 Ово е стандарт
10:45 09.06.2026
4 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
БЕЗ
неприятни изненади на морето покрай превземането на нови и нови апетитни земи по съмнителен начин.
10:45 09.06.2026
5 ПОНЕ
Коментиран от #9
10:45 09.06.2026
6 Мамут
10:47 09.06.2026
7 Отпадните води ли?
10:48 09.06.2026
8 Сила
Преди корумпето Лапчев , сега неговото протеже ....
Корупцията и кражбите в Царево ежегодно убиват хора !!!
Некачествени ремонти , непочистени корита на реки , изсечени гори ....при всеки дъжд умират хора !!!
10:48 09.06.2026
9 Хааааа
До коментар #5 от "ПОНЕ":Само 30%.
Ти си голям оптимист.
10:49 09.06.2026
10 българинът
10:49 09.06.2026
11 Да не
До коментар #1 от "Мдаааао":Те питам бе?! Редувай леща с ориз ако искаш!
10:54 09.06.2026
12 Пламен
Заливът се е превърнал в жабуняк.
Коментиран от #13
10:57 09.06.2026
13 Нема
До коментар #12 от "Пламен":Да говориш лошо за Балчик, че ще те ламаросвам!
Коментиран от #14
11:03 09.06.2026
14 Пламен
До коментар #13 от "Нема":Ко речи , ко ???
Пълен бардак е във вашата общинка.
11:28 09.06.2026
15 Българин
11:48 09.06.2026