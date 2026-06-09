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Нов скандал с огромен къмпинг на Бутамята в Синеморец

Нов скандал с огромен къмпинг на Бутамята в Синеморец

9 Юни, 2026 10:34 1 280 15

  • бутамята-
  • синеморец-
  • плаж-
  • къмпинг-
  • наем-
  • община-
  • корупция-
  • скандал

Търгът е изключително съмнителен и се е провел по позната схема за фиктивни конкурси – явяват се двама кандидати, свързани помежду си

Нов скандал с огромен къмпинг на Бутамята в Синеморец - 1
Снимка: БГНЕС
СЕГА СЕГА
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И това лято няма да мине с неприятни изненади на морето покрай превземането на нови и нови апетитни земи по съмнителен начин. На фокус отново е Синеморец, където община Царево е отдала огромен терен на първа линия от плаж Бутамята за къмпинг за каравани. Къмпингът "захапва" гората зад плажа и според визуализациите на стопаните му е така уплътнен, че по сполучливото сравнение на групата "Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг" прилича на кутия с бонбони "Черноморец", пише "Сега".

На мястото трябва да се поберат 85 каравани, 20 кемпера и палатки – огромно натоварване за парк "Странджа". Всичко това има нужда от водоснабдяване и канализация, която и без него е изключително компрометирана – и до днес например не е ясно къде се изтичат отпадните води на големите хотелски комплекси, които с годините накацаха близката поляна над плажа.

Условията на община Царево са повече от изгодни. "Пепе.бг" получава огромния терен срещу 6700 евро годишен наем, като може да го ползва от 1 май до 30 септември. Договорът е за 3 години. Обявените на сайта на къмпинга цени са 30 евро за каравана и кемпер на ден, 15 евро за палатка на ден.

За къмпинга община Царево е отдала четири общински имота под наем, които се водят земеделска земя - пасища, гора и др. Търгът е изключително съмнителен и се е провел по позната схема за фиктивни конкурси – явяват се двама кандидати, свързани помежду си, като единият отпада, защото не отговаря на условията. В случая кандидатите за това може би най-апетитно място в Синеморец са бивш и настоящ собственик на една и съща фирма, а според синеморските групи – и съпрузи.

Търгът е обявен на 11 март. Четирите имота са с обща площ близо 35 декара, показва проверка на "Сега" в документите на община Царево, които първи показа Божидар Вълчев. Двете оферти са подадени едновременно с разлика от 1 минута във времето на подаване – едната е от Евелина Петрова, а другата – от "Пепе.бг", стопанисваща къмпинг "Гардения" в Лозенец. При отварянето на офертите е установено, че Евелина Петрова не отговаря на условията, защото е физическо лице, а не търговец. Втората оферта – без изненада, е напълно изрядна и получава къмпинга. Проблемът с този конкурс е, че Евелина Петрова е бивш собственик на "Пепе.бг", показва проверка във фирмените регистри.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаааао

    10 2 Отговор
    Аз пак ще редувам Гърция,Турция.

    Коментиран от #11

    10:38 09.06.2026

  • 2 имената не са кат български

    0 6 Отговор
    защо не ги променят . от социалистическо време са . нестинарка, ардино , булямата, созопол . тогава имаше по различни разбирания като се открива село, квартал или къмпинг . но щом си ги харесват .

    10:44 09.06.2026

  • 3 Ово е стандарт

    12 0 Отговор
    Алчност и корупция по учебник. Това е печелившата крайморска формула. Държавата не може да се пребори, защото управниците нямат интерес. Както с Алабалино утре всички ще са били сапунисани в банята и естествено, не са чули и видели.

    10:45 09.06.2026

  • 4 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    11 0 Отговор
    И това лято няма да мине
    БЕЗ
    неприятни изненади на морето покрай превземането на нови и нови апетитни земи по съмнителен начин.

    10:45 09.06.2026

  • 5 ПОНЕ

    14 0 Отговор
    30% от всичко по черноморието е незаконно.

    Коментиран от #9

    10:45 09.06.2026

  • 6 Мамут

    8 3 Отговор
    Разбира се че кмета на Варна, отново е замесен.

    10:47 09.06.2026

  • 7 Отпадните води ли?

    9 0 Отговор
    Гледай къде се събират чайките.

    10:48 09.06.2026

  • 8 Сила

    11 0 Отговор
    Кметство Царево и общината са синоним на корупция и дива , нагла герберащина !!!
    Преди корумпето Лапчев , сега неговото протеже ....
    Корупцията и кражбите в Царево ежегодно убиват хора !!!
    Некачествени ремонти , непочистени корита на реки , изсечени гори ....при всеки дъжд умират хора !!!

    10:48 09.06.2026

  • 9 Хааааа

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "ПОНЕ":

    Само 30%.
    Ти си голям оптимист.

    10:49 09.06.2026

  • 10 българинът

    9 0 Отговор
    Българинът се самоунищсамоунищожава от глупост.

    10:49 09.06.2026

  • 11 Да не

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаааао":

    Те питам бе?! Редувай леща с ориз ако искаш!

    10:54 09.06.2026

  • 12 Пламен

    11 2 Отговор
    Никой ли не вижда хотелите на морския бряг в Балчик? Къде им е пречиствателната станция?
    Заливът се е превърнал в жабуняк.

    Коментиран от #13

    10:57 09.06.2026

  • 13 Нема

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пламен":

    Да говориш лошо за Балчик, че ще те ламаросвам!

    Коментиран от #14

    11:03 09.06.2026

  • 14 Пламен

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нема":

    Ко речи , ко ???
    Пълен бардак е във вашата общинка.

    11:28 09.06.2026

  • 15 Българин

    0 0 Отговор
    Трябва да се даде възможност на бизнисмените да инвестират и да развиват бизнеса си! Само така ще имаме пари поне за храна! Иначе зилените хунвейбини ще ни съсипят окончателно!

    11:48 09.06.2026