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Първият дипломат на Кремъл: Ако Европа нападне Русия, войната ще е много кратка

Първият дипломат на Кремъл: Ако Европа нападне Русия, войната ще е много кратка

16 Септември, 2026 15:27 1 835 105

  • сергей лавров-
  • нато-
  • русия-
  • украйна

Сергей Лавров отбеляза, че конфронтацията не е методът на Русия - позиция, която руското ръководство многократно е декларирало, включително лично президентът Владимир Путин

Първият дипломат на Кремъл: Ако Европа нападне Русия, войната ще е много кратка - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ако Европа нападне Русия, войната, която ще последва, ще бъде "съвсем различна" и "много кратка", предупреди руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Анадолската агенция.

По време на Международния младежки фестивал в град Екатеринбург той заяви, че руските представители многократно са подчертавали, че Москва няма намерение да напада Европа и "няма интерес да го прави".

"Русия многократно е заявявала, че няма да нападаме западните страни и нямаме интерес да го правим. Но ако Европа, която редовно говори за подготовка за война срещу Русия, нападне Руската федерация, то тогава това ще бъде съвсем различна война и тя ще бъде много кратка", изтъкна Лавров.

Той отбеляза, че конфронтацията не е методът на Русия — позиция, която руското ръководство многократно е декларирало, включително лично президентът Владимир Путин.

"Западът отдавна направи избор в полза на сдържането на Русия", отбеляза Лавров, като посочи "силовото" разширяване на НАТО към руските граници.

Министърът също така разкритикува изявленията на европейски лидери за необходимостта от подготовка за война с Русия, като заяви, че темата се е превърнала в основен приоритет за настоящите европейски политически лидери в Брюксел.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 22 Отговор
    По добре ужасен край отколкото ужас без край.

    Коментиран от #41

    15:28 16.09.2026

  • 2 Пак си фантазират заплахи,

    39 62 Отговор
    за пред крепостни и бг копейци.
    Смешници!

    Коментиран от #55, #66

    15:28 16.09.2026

  • 3 За един приятел питам

    39 50 Отговор
    Колкото с Украйна, или още по-кратко от три дни ?

    Коментиран от #81

    15:29 16.09.2026

  • 4 8888

    44 22 Отговор
    Ясно им е, иначе щяха да нападнат "за да защитят Укрите"

    15:29 16.09.2026

  • 5 Факт

    54 52 Отговор
    Раша ще изчезне за секунди.

    Коментиран от #46

    15:29 16.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 така е

    36 40 Отговор
    Ще бъдете смазани за дни Лабрадоров. Само атома ви държи.

    15:29 16.09.2026

  • 8 честен ционист

    40 18 Отговор
    За Ганчо от Варна войната ще продължи около 1 мин и половина. За Ганчо от София около 2 мин.

    15:29 16.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Айдеее,

    33 39 Отговор
    и тоя се пропи като Медведя.

    15:30 16.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кск първия

    9 11 Отговор
    имаха един Громико!

    15:31 16.09.2026

  • 13 ПалавНИК

    33 37 Отговор
    Европа щяла да напада някой😀😀😀
    Тия от северномонголската империя на злото съвсем изтрещяха.

    15:31 16.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 копейка с чалма

    32 34 Отговор
    Алкохолът не прищава
    само за войни се говори.

    15:31 16.09.2026

  • 16 Много дипломатично

    26 43 Отговор
    Този нещастHик забравя космическото оръжие на САЩ, което е способно да ликвидира ядрените ракети на русия още в силозите!!!

    Коментиран от #49

    15:32 16.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Братушки ние не сме в НАТО

    26 25 Отговор
    Само ги лъжем че сме. Нас не ни удряйте много. Само по атлантенцата у Софето ако може

    Коментиран от #43

    15:32 16.09.2026

  • 19 Сергей

    9 12 Отговор
    не се предавай,може да се запънете повече!

    15:33 16.09.2026

  • 20 Робот

    35 19 Отговор
    ЕС няма с какво да нападне..? Европейските институции ще бъдат нападнати от хората през зимата..! Това са фактите .!Земеделци и животновъди вече чертаят стратегия кои пътища и летища че бъдат тотално блокирани.

    15:33 16.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Руски сказки за черни дни

    44 22 Отговор
    Много заплахи, ама на терен нещо хич ви няма! с Една Украйна не можете да се справите, а иначе голям го вадите...ядрен!!!

    Коментиран от #74

    15:34 16.09.2026

  • 23 Цвете

    30 25 Отговор
    ЛУД УМОРА НЯМА. ТИ СТАРЧЕ ,КАКВО ВЗЕ ДА ДРЪНКАШ ? КОЙ НАПАДНА УКРАЙНА НА 24 ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА? ДО ТАЗИ ДАТА СЛУЧАЙНО ДА СИ ЧУЛ ИЛИ ПРОЧЕЛ ,ЧЕ МИРНА ЕВРОПА ИМА ТАКОВА НАМЕРЕНИЕ ? ТОЛЕРАНТНОСТТА И ДИПЛОМАЦИЯТА Е В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА И ТЯ НИКОГА НЕ НАПАДА.ТАКА ,ЧЕ СЕ ИЗВИНИ ,ЗАЩОТО ДОСТА СТЕ НАГАЗИЛИ В БЛАТОТО НА МРЪСНИТЕ ВИ И НЕЧОВЕШКИ ДЕЙСТВИЯ.И ДО КОГА?

    15:35 16.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Точно

    24 36 Отговор
    "силово" си беше разширяването на НАТО към руските граници. И в България и на всякъде в бившият соц. блок. Или някой умник ще каже че не е било така? А?

    Коментиран от #30, #33, #56, #58, #79

    15:35 16.09.2026

  • 26 Ако ако

    14 23 Отговор
    Ако Русия нападение европейска държава, войната ще е още по-кратка.

    15:35 16.09.2026

  • 27 Доктора

    19 22 Отговор
    Конят пак е цвилил нещо ....

    15:35 16.09.2026

  • 28 Цвете

    18 20 Отговор
    ЛУД УМОРА НЯМА. ТИ СТАРЧЕ ,КАКВО ВЗЕ ДА ДРЪНКАШ ? КОЙ НАПАДНА УКРАЙНА НА 24 ФЕВРУАРИ 2022 ГОДИНА? ДО ТАЗИ ДАТА СЛУЧАЙНО ДА СИ ЧУЛ ИЛИ ПРОЧЕЛ ,ЧЕ МИРНА ЕВРОПА ИМА ТАКОВА НАМЕРЕНИЕ ? ТОЛЕРАНТНОСТТА И ДИПЛОМАЦИЯТА Е В СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА И ТЯ НИКОГА НЕ НАПАДА.ТАКА ,ЧЕ СЕ ИЗВИНИ ,ЗАЩОТО ДОСТА СТЕ НАГАЗИЛИ В БЛАТОТО НА МРЪСНИТЕ ВИ И НЕЧОВЕШКИ ДЕЙСТВИЯ.И ДО КОГА?

    15:37 16.09.2026

  • 29 Да, много кратка ще е

    15 23 Отговор
    Лавров направо си признава, колко са безпомощни руснаците срещу НАТО и ще капитулират веднага !

    15:37 16.09.2026

  • 30 Дефинирай

    6 5 Отговор

    До коментар #25 от "Точно":

    силово!

    15:38 16.09.2026

  • 31 Питане

    12 16 Отговор
    Колкото СТО ГОДИШНАТА в Украйна ??? 🤣🤣🤣
    "ДЛЯ 3 ДНЯ" ??? 😜😜😜

    15:38 16.09.2026

  • 32 мдаааа дааа

    16 9 Отговор
    Абе юрогейовете зор ке ведат до кат запалят ТСВ и да затрият света!!

    15:38 16.09.2026

  • 33 Да точно

    16 17 Отговор

    До коментар #25 от "Точно":

    СССР загуби студената война, фалира и се изтегли от България доброволно. И днес всички виждаме, какво сториха с България техните слуги от апаратчика им. Създадоха групировки, сложиха костюми, станаха бизнесмени и политици, внедриха родата си във службите и на директорски постове, съдии, прокурори. И това стана. Кой е умника?

    15:39 16.09.2026

  • 34 Факти

    8 25 Отговор
    Дори счупеният часовник е точен веднъж или два пъти дневно. Наистина ако Европа нападне Русия войната ще приключи бързо, но ще приключи и Русия. Никой няма да използва ядрено оръжие, защото са необходими няколко отговорни офицери да вкарат кодовете си, а вероятността всички те да са самоубийци е нула. Но дори и това да можеше да се случи, извънземните нямаше да позволят изстрелването на ядрени ракети. Те от 80 години наблюдават силозите и командните пунктове и многократно са показвали, че могат да ги изключат когато си поискат. А какво е Русия без ядрено оръжие - ами едно нищо. Гледаме го от 5 години в Украйна. Една малка държава с много по-малка армия и безкрайно по-малко оръжие направо я направи за смях. Смятай ако Европа я нападне. войната наистина ще приключи бързо. То за руснациоте така ще е най-добре. За пръв път в историята си ще се освободят от 8 вековната диктатура, ще вкусят свободата и ще заживеят като бели хора.

    Коментиран от #50, #88

    15:39 16.09.2026

  • 35 демагогията

    6 14 Отговор
    ------Русия многократно е заявявала, че няма да нападаме западните страни-----
    Балтийските републики към западните страни ли са класифицирани или към исконните руски територии на съветси републики?
    А Украйна е определено на изток от Русия и не се оттегля от непризнатите от никого руски конституционни територии.

    15:39 16.09.2026

  • 36 Мусорчик

    11 18 Отговор
    И аз мисля така. НАТО разполага с 30 000 бойни самолета, на Русия й останаха около 400-450.

    Коментиран от #39

    15:39 16.09.2026

  • 37 Сергей

    8 11 Отговор
    ше прасне щерката в Лондон,окото му няма да мигне!

    15:40 16.09.2026

  • 38 Вече няма кратки победоносни войни

    12 15 Отговор
    Русия ще остане без флот и ПВО в първото денонощие. Без енергетика до третото. Планината Урал ще бъде най-привлекателното място за живеене. Реалистично за две седмици могат да се постигнат 90% от целите на едно противопоставяне на Русия. Да, и никой натовец няма да стъпи на земята им. Няма нужда.

    15:41 16.09.2026

  • 39 Мадяр

    6 4 Отговор

    До коментар #36 от "Мусорчик":

    Къде са?

    15:41 16.09.2026

  • 40 Голия

    9 8 Отговор
    прав е стария кон много кратка ще е

    15:41 16.09.2026

  • 41 Не живей в ужас. Сложи край.

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз те подкрепям!

    Коментиран от #64

    15:41 16.09.2026

  • 42 Афганистан

    8 7 Отговор
    победихте ли ?

    15:43 16.09.2026

  • 43 АГАТ а Кристи

    6 11 Отговор

    До коментар #18 от "Братушки ние не сме в НАТО":

    Чумата граници няма !
    И ТИ - у кьопо !!!

    15:43 16.09.2026

  • 44 хаха

    6 12 Отговор
    ХАХАХА! Сигурно сигурно... ХАХАХА

    От московитски орки освен тъпотии друго не можеш да очакваш.ХАХАХА
    Муай още водка монголоиден писслямист охвърлян.

    15:43 16.09.2026

  • 45 Пламен

    5 12 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    15:43 16.09.2026

  • 46 РЕАЛИСТ

    2 18 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    И как ще стане това?

    Коментиран от #63

    15:43 16.09.2026

  • 47 Забележка

    16 14 Отговор
    Кремълският ,дърт 🫏 пак е забравил ,че Европа и НАТО е почти едно и също .

    15:44 16.09.2026

  • 48 НАТО не ни направи по сигурни

    14 13 Отговор
    Напротив! Вместо лодки за разходки сега дронове събираме по плажа нали? Или пък рибарите ни сигурно не треперят като излязат от залива всеки път....

    Коментиран от #76

    15:44 16.09.2026

  • 49 РЕАЛИСТ

    16 5 Отговор

    До коментар #16 от "Много дипломатично":

    Я разкажи нещо за това фантастично американско оръжие. От някой холивудски филм ли е?

    15:45 16.09.2026

  • 50 усложнено

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    Да , да , ама не. Добрата ти комуникация с извънземните е солидна гаранция за мира в Европа.
    Но за спрялия часовник, си прав, че показва единствено точно време два пъти в денонощието, ама когато е с монтирани стрелки върху циферблат.

    15:46 16.09.2026

  • 51 az СВО Победа 81

    13 4 Отговор
    Накратко:

    Ако Европа нападне Русия, без съмнение В.В.Путин ще я сурвака с ядрената сурвачка, още повече, че за разлика от украинците, Путин не гледа на европейците като на част от руския народ....

    Тяма шест-пет....

    15:46 16.09.2026

  • 52 Вова

    5 9 Отговор
    Нали ти казах да спреш водката!?

    15:46 16.09.2026

  • 53 Биби

    3 9 Отговор
    Конентроп не спре ли да рови из кестелите си, Ромсiа и Кравариа нема мож я спаси. Тоя път че научат немски и че се покатоличат и мюсулманите татароменгянски.

    15:46 16.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Буахахаха 🙈🙈🙈🤣🤣🤣

    3 12 Отговор

    До коментар #2 от "Пак си фантазират заплахи,":

    Бърза като 3-дневната специална руска операция дето влиза в 6-тата си година и са още на 9 км от границата с Русия.

    15:47 16.09.2026

  • 56 🤣🤣🤣

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Точно":

    Дойдоха докато си сменяш пам.перса и те принудиха да подпишеш, че си съгласен ??? 😂😂😂

    15:47 16.09.2026

  • 57 Точен

    10 4 Отговор
    Ако Баба европа нападне Русия, не знам какво ще остане от Русия, но от Баба европа ще остане само стъкло и пепел. Шефовете на Баба европа са забравили какво е война, но няма да им останат и 5 минути време, за да си я припомнят...

    15:47 16.09.2026

  • 58 Ксаниба

    7 10 Отговор

    До коментар #25 от "Точно":

    А задаваш ли си въпроса защо страните влизат в НАТО, а не в съюз с рашките.Ето и скандинавските страни влязоха в НАТО, и то се приближи още повече до раша.Ако не бяха започнали тая война, това нямаше да се случи.Никой не говореше за войни.Руснаците сами си създават проблеми, а после обвиняват другите, както винаги.Имперски амбиции.Затова започнаха така нареченото СВУ.

    Коментиран от #61

    15:48 16.09.2026

  • 59 Като минираме "фланга"

    5 0 Отговор
    Албена , Дружба, Златни пясъци, Слънчака, Дюни и т.н съвсем сигурни ще станем ...

    15:48 16.09.2026

  • 60 Капейчо

    3 7 Отговор
    И после очакват да ги обичат. Ние ще ви убием, насилим, окрадем, унищожим, разрушим.
    Защо бе, хора? Живейте си там в собствения свят и не ни занимавайте със себе си. Никой не иска нищо от вас.

    15:48 16.09.2026

  • 61 страните НЕ влизат в НАТО,

    9 10 Отговор

    До коментар #58 от "Ксаниба":

    една шепа кретени ги вкарват без никой да питат ...

    15:49 16.09.2026

  • 62 Не панимал

    5 3 Отговор
    Европа пачему нападьот Рассия?

    15:49 16.09.2026

  • 63 без атома са гола вода

    7 5 Отговор

    До коментар #46 от "РЕАЛИСТ":

    Фържавица с 0.6 млн км2 5 ходини държи срршу държава от 17.08 млн км2
    Едната е с 20 млн население (по-ваши думи,), а другата 150 млн.
    Сещай се как ще стане при 450 млн души в ЕС и бюджет надхвълящ 800х този на Украйна. За НАТО няма да говорим.

    15:49 16.09.2026

  • 64 На него

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Не живей в ужас. Сложи край.":

    Не му върви КЕН.ЕФНИЯ бизнес, а на теб какво ???

    15:50 16.09.2026

  • 65 Мислител

    5 4 Отговор
    Важното е, че изнесе децата отмпеогнилия запад. Палячовци

    15:51 16.09.2026

  • 66 Хаген Дас

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пак си фантазират заплахи,":

    Европа десетилетия налива пари в Полша за въоръжение! Днес на прага на провал в управлението на ЕС и отделните държави са готови на война с Русия за да запазят властта във военно положение! Подмолниците в ЕС тласкат именно Полша да направи първа крачка, но наистина тази война ще е кратка!

    15:51 16.09.2026

  • 67 Братушки, ние не сме в НАТО

    6 8 Отговор
    Мразим престъпнпто терористично НАТО ! Само ги лъжем че сме в НАТО. Нас не ни удряйте много. Само по атлантенцата у Софето ако може !

    Коментиран от #73

    15:52 16.09.2026

  • 68 7746

    6 7 Отговор
    Никой в Европа не иска да напада Русия. За какво ни е да я нападаме ние или който е друг от Европа? На нас ни харесваше да си купуваме евтин газ и петрол, а сега няма и докато има война няма и да има. Русия са тези, които нападат съседите си и Европа осъзна, че е време да се подготвят за защита. Но на руснаците кога им е пукало за истината? Те си жулят пропаганда и обясняват на целия си народ, че трябва да защитават родината (въпреки че от Европа заплаха няма, има заплаха само от Китай).

    15:52 16.09.2026

  • 69 Какъв дипломат

    6 7 Отговор
    само за войни и нападения говори !

    Коментиран от #77

    15:52 16.09.2026

  • 70 Дай Боже

    5 6 Отговор
    Да метат атома по-скоро, то тука само цигани и крадци останаха.

    15:52 16.09.2026

  • 71 МНОГО Е ПРАВ

    6 5 Отговор
    ТОЗИ ПЪТ БАЙРЯКА ЩЕ БЪДЕ ЗАБИТ В БРЮКСЕЛ ЛИЛАВИ.

    15:53 16.09.2026

  • 72 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 73 ДА МНОГО СИ ПРАВ

    3 2 Отговор

    До коментар #67 от "Братушки, ние не сме в НАТО":

    ГОЦЕ Е ГЛАВНИЯ ВИНОВНИК ВЪПРЕКИ ЧЕ СМЕ ОТ ЕДНА ПАРТИЯ ПРИЗНАВА ГО.

    15:55 16.09.2026

  • 74 РЕАЛИСТ

    4 12 Отговор

    До коментар #22 от "Руски сказки за черни дни":

    Каква Украйна, бе. Русия млати на терен цялото смотано НАТО. Квичат си вече години и подсмърчат бити. 4 години се канят да влезнат, но знаят , колко е прав Лавров. Искандер от Калининград удря Берлин за 160 секунди, Париж за 200 секунди и Лондон за 205 секунди. Това означава , че бялото знаме , ще го веят след няколко минути.

    Коментиран от #97

    15:55 16.09.2026

  • 75 Да припомня за по младите

    4 8 Отговор
    Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .

    Коментиран от #82

    15:56 16.09.2026

  • 76 сигурността

    3 3 Отговор

    До коментар #48 от "НАТО не ни направи по сигурни":

    За НАТО може да се консултираш с Финландия или с Украйна.
    Даже с обещаното в тази статия. (жокер: кои страни няма да бъдат нападнати)

    Коментиран от #83

    15:56 16.09.2026

  • 77 Тоя

    1 4 Отговор

    До коментар #69 от "Какъв дипломат":

    само говори! А мърсулиянските агресори не спират да ги нападат! И ще се наденат!

    15:59 16.09.2026

  • 78 Братушки, ние не сме в НАТО реално

    3 3 Отговор
    Отървете ни от тези педофили, атлантици Евровизии и DW много молим че не се търпят верно

    15:59 16.09.2026

  • 79 Факти

    7 3 Отговор

    До коментар #25 от "Точно":

    Силово беше вкарването на България във Варшавския договор. Русия буквално влезе с армията си у нас и ни окупира и инсталира свое марионетно правителство. БКП беше просто местен филиал на КПСС. Нямаше избори. Нямаше референдуми. Вкараха ни насила във Варшавския договор в деня на неговото учредяване през 1955 г.

    В НАТО влязохме напълно доброволно. Сами гласувахме за двете партии, която обявиха, че ще работят да ни вкарат в НАТО - СДС и НДСВ. Дълго време кандидатствахме и дълъг път минахме догато ни приемат. НАТО не е влизало с армия у нас да ни окупира и да ни вкарва в себе си насила без съгласието на народа. Всичко това го направи Русия.

    НАТО е дефанзивен съюз с отворени врати. Който иска може да кандидатства за членство, но НАТО не приема всички, а само тези, на които има доверие. НАТО ако приемаше всички без проблем сега щеше да е много по-голямо. То само забави разширяването си, защото не иска да поема риск с троянски коне.

    Русия е агресивна империя която напада и анексира НАСИЛА. Не пита искаш или не. Всички съветски републики бяха окупирани и насила вкарани в СССР и Варшавския договор. Никоя от тях не е кандидатствала за членство и не е чакала да я приемат, с изключение на Тува и България, но там на власт тогава са били комунистическите партии, които са били просто филиали на КПСС. Тува я приеха защото имат граница по земя, а нас не ни приеха първо защото нямаме сухоземна граница и второ защото бяхме затънали в дългове към СССР и той трябваше

    16:01 16.09.2026

  • 80 Стьопа

    0 0 Отговор
    Дано не е последния!

    16:01 16.09.2026

  • 81 Тва с трите

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "За един приятел питам":

    дни питай бай ти Дрън защо го каза!!! и не се прай на метилява оФцъ, или си?!

    16:02 16.09.2026

  • 82 удобен пропуск

    5 1 Отговор

    До коментар #75 от "Да припомня за по младите":

    Само участието на българската армия в окупацията на Чехословакия през 1968г е със "законна", но несъществуваща резолюция от ООН, също с българска жертва.

    16:02 16.09.2026

  • 83 Мурджо

    4 4 Отговор

    До коментар #76 от "сигурността":

    Нито Финландия, нито Украйна някога по добре ще бъдат от преди. По зле ще стават и с минути се влошават. Виж само колко стана безработицата във Финландия, Швеция, Норвегия а пък за балтийските джуджета даже не ми се мисли. С Румъния виж какво стана, с нас ... камък върху камък от икономиката ни не остана. Само някой по голям язовир фира да даде и съвсем ще е вапцаме тогава.

    Коментиран от #85, #99

    16:05 16.09.2026

  • 84 Явно нито

    2 4 Отговор
    един от русофобите не е ходил войник! Та ако Путин въпреки жертвите от руската армия не избива тотално "украинци" (знае се защо) с останалите европейци нещата ще бъдат страшни! Много по страшни от Англосметиканскитете бомбардировки през ВСВ.

    16:06 16.09.2026

  • 85 Тихо бе

    1 5 Отговор

    До коментар #83 от "Мурджо":

    Тъ по пи тек.Затваряй чофффката

    16:07 16.09.2026

  • 86 Гост

    4 3 Отговор
    Исторически погледнато, на всеки стотина години, Европа напада Русия, после реве, защото "Едут, едут по Берлину наши казаки". До момента Русия никога не е нападала никого в Европа, винаги Европа е напала, а Русия се е отбранявала...докато ги разбие. Разбира се тук, не става дума за Украйна, защото какво общо има Украйна с Европа!? Да не говорим също, че Украйна също първа нападна Донбас. Така че, хайде малко по сериозно! Напълно прав е Лавров, лошото е, че и ние сме част от Европа и тоя път ще си го отнесем наред с урсулите и мерцовете. Единствената ни надежда е, нещо да се промени, да се смени, та да успеем пак да се извъртим в последния момент.

    16:07 16.09.2026

  • 87 Мислител

    3 2 Отговор
    По скоро войната ще продължи няколко минути и нацизамът ще бъде изтрит от лицето на земята завинаги !

    16:08 16.09.2026

  • 88 Джукаран

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факти":

    А,хапченцата,взе ли?

    16:08 16.09.2026

  • 89 Име

    3 1 Отговор
    Те орките и Украйна нямаше да нападат, само учение щеше да бъде.... кой им вярва на тея утайки вече...

    16:09 16.09.2026

  • 90 Герги

    3 1 Отговор
    Плашипу.....таков говори смешки за вътрешна употреба,само дивотии можеш да чуеш от Кремъл.Някой друг да размахва атома,да заплашва Русия....няма,това е запазена марка за Крепостна Русия..да надъхваме стадото барани.

    16:09 16.09.2026

  • 91 малко истински факти

    3 0 Отговор
    У кремлята никога не изтрезняват и само самагон употребяват .....

    16:12 16.09.2026

  • 92 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Европа не иска да напада никого за разлика от азиатските примати.

    16:13 16.09.2026

  • 93 Българин

    4 0 Отговор
    От Русия няма да остане нищо.

    16:13 16.09.2026

  • 94 Брежнев

    4 1 Отговор
    Ето за това Англия и Франция,трябва да достигнат по 1500 ядрени бойни глави,това трябва да бъде задача на цяла Европа,щом ще заплашват с ядрено,трябва да има паритет...

    16:14 16.09.2026

  • 95 Германия

    4 0 Отговор
    Вас все някои ви плаши....За какво сте на Европа .Пияни боклуци...

    16:15 16.09.2026

  • 96 Тити

    3 0 Отговор
    Като Киев за три дни????

    16:16 16.09.2026

  • 97 На теория и баба ти бие Усик

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "РЕАЛИСТ":

    на бокс , нали?

    16:16 16.09.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 сигурността

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Мурджо":

    в допълнение към списъка и Русия не е по-добре от времето преди ОВО, но декларира че няма да напада западни страни (жокер за "превод": натовски страни).
    Войните по начало, както и тези в Близкия изток и в Украйна са "пандемията ковид", даващи своето отрицателно отражение.

    16:17 16.09.2026

  • 100 Громико

    3 0 Отговор
    Малийй как лъже чифтокопитният...кой води война...кой не е спирал да се въоръжава,и когато Европа се стресна че до сега си гледаше живота а оръжията бяха на заден план,и започна подготовка за сериозно снабдяване с оръжие,Кремъл взе да се притеснява и да заплашва...Алкаши, всичката тази дивотия започна от ВАС...

    16:18 16.09.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Блатар

    1 0 Отговор
    Тоя съветски рептил дрънка глупости пред крепостните, за повдигане на духа. Пет години им гледаме резила на тези примитиви и самите те не вярват, че ще се измъкнат живи от тази каша. Русия следва точно схемата, по която се разпадна СССР.

    16:19 16.09.2026

  • 103 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор
    Намериха ли главата на генерала?

    16:19 16.09.2026

  • 104 Ще ги пребием

    0 0 Отговор
    Още преди вие да го направите, ако започнат война срещу Русия

    16:19 16.09.2026

  • 105 малийййй, страх...

    0 0 Отговор
    Абе тия непрекъснато само кошмари ли сънуват или ги е обзел страх, че след края на украинския фронт войската ще се обърне срещу тях и затова не смеят да прекратят войната? То рано или късно ще се случи и тогава къде ще ги крием не знам. Поне аз досега не съм чул някой дори символично да е заплашвал Руся с нападение или унищожение, освен ако случайно става дума за отговор на тяхна заплаха, докато те непрекъснато заплашват всички по цял свят. Най накрая малко разум няма ли в нрод над 145 милиона, че още продължават да търпят мародери, които ги пращат като пушечно месо на съвсем съзнателно образуван точно от тях фронт срещу независима държава и малцина се връщат от там без увреждания или като ГРУЗ 200. Само те да започнат да си изтеглят войските от чужда теритрия войната моментално приключва, никой отвън няма да хвърли и камък по тях, но тогава вече идва по страшното и това е огромния проблем.

    16:20 16.09.2026

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