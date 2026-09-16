Ако Европа нападне Русия, войната, която ще последва, ще бъде "съвсем различна" и "много кратка", предупреди руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Анадолската агенция.

По време на Международния младежки фестивал в град Екатеринбург той заяви, че руските представители многократно са подчертавали, че Москва няма намерение да напада Европа и "няма интерес да го прави".

"Русия многократно е заявявала, че няма да нападаме западните страни и нямаме интерес да го правим. Но ако Европа, която редовно говори за подготовка за война срещу Русия, нападне Руската федерация, то тогава това ще бъде съвсем различна война и тя ще бъде много кратка", изтъкна Лавров.

Той отбеляза, че конфронтацията не е методът на Русия — позиция, която руското ръководство многократно е декларирало, включително лично президентът Владимир Путин.

"Западът отдавна направи избор в полза на сдържането на Русия", отбеляза Лавров, като посочи "силовото" разширяване на НАТО към руските граници.

Министърът също така разкритикува изявленията на европейски лидери за необходимостта от подготовка за война с Русия, като заяви, че темата се е превърнала в основен приоритет за настоящите европейски политически лидери в Брюксел.