Първият дипломат на Кремъл: Ако Европа нападне Русия, войната ще е много кратка

Ако Европа нападне Русия, войната, която ще последва, ще бъде "съвсем различна" и "много кратка", предупреди руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Анадолската агенция.
По време на Международния младежки фестивал в град Екатеринбург той заяви, че руските представители многократно са подчертавали, че Москва няма намерение да напада Европа и "няма интерес да го прави".
"Русия многократно е заявявала, че няма да нападаме западните страни и нямаме интерес да го правим. Но ако Европа, която редовно говори за подготовка за война срещу Русия, нападне Руската федерация, то тогава това ще бъде съвсем различна война и тя ще бъде много кратка", изтъкна Лавров.
Той отбеляза, че конфронтацията не е методът на Русия — позиция, която руското ръководство многократно е декларирало, включително лично президентът Владимир Путин.
"Западът отдавна направи избор в полза на сдържането на Русия", отбеляза Лавров, като посочи "силовото" разширяване на НАТО към руските граници.
Министърът също така разкритикува изявленията на европейски лидери за необходимостта от подготовка за война с Русия, като заяви, че темата се е превърнала в основен приоритет за настоящите европейски политически лидери в Брюксел.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #41
15:28 16.09.2026
2 Пак си фантазират заплахи,
Смешници!
Коментиран от #55, #66
15:28 16.09.2026
3 За един приятел питам
Коментиран от #81
15:29 16.09.2026
4 8888
15:29 16.09.2026
5 Факт
Коментиран от #46
15:29 16.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 така е
15:29 16.09.2026
8 честен ционист
15:29 16.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Айдеее,
15:30 16.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кск първия
15:31 16.09.2026
13 ПалавНИК
Тия от северномонголската империя на злото съвсем изтрещяха.
15:31 16.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 копейка с чалма
само за войни се говори.
15:31 16.09.2026
16 Много дипломатично
Коментиран от #49
15:32 16.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Братушки ние не сме в НАТО
Коментиран от #43
15:32 16.09.2026
19 Сергей
15:33 16.09.2026
20 Робот
15:33 16.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Руски сказки за черни дни
Коментиран от #74
15:34 16.09.2026
23 Цвете
15:35 16.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Точно
Коментиран от #30, #33, #56, #58, #79
15:35 16.09.2026
26 Ако ако
15:35 16.09.2026
27 Доктора
15:35 16.09.2026
28 Цвете
15:37 16.09.2026
29 Да, много кратка ще е
15:37 16.09.2026
30 Дефинирай
До коментар #25 от "Точно":силово!
15:38 16.09.2026
31 Питане
"ДЛЯ 3 ДНЯ" ??? 😜😜😜
15:38 16.09.2026
32 мдаааа дааа
15:38 16.09.2026
33 Да точно
До коментар #25 от "Точно":СССР загуби студената война, фалира и се изтегли от България доброволно. И днес всички виждаме, какво сториха с България техните слуги от апаратчика им. Създадоха групировки, сложиха костюми, станаха бизнесмени и политици, внедриха родата си във службите и на директорски постове, съдии, прокурори. И това стана. Кой е умника?
15:39 16.09.2026
34 Факти
Коментиран от #50, #88
15:39 16.09.2026
35 демагогията
Балтийските републики към западните страни ли са класифицирани или към исконните руски територии на съветси републики?
А Украйна е определено на изток от Русия и не се оттегля от непризнатите от никого руски конституционни територии.
15:39 16.09.2026
36 Мусорчик
Коментиран от #39
15:39 16.09.2026
37 Сергей
15:40 16.09.2026
38 Вече няма кратки победоносни войни
15:41 16.09.2026
39 Мадяр
До коментар #36 от "Мусорчик":Къде са?
15:41 16.09.2026
40 Голия
15:41 16.09.2026
41 Не живей в ужас. Сложи край.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аз те подкрепям!
Коментиран от #64
15:41 16.09.2026
42 Афганистан
15:43 16.09.2026
43 АГАТ а Кристи
До коментар #18 от "Братушки ние не сме в НАТО":Чумата граници няма !
И ТИ - у кьопо !!!
15:43 16.09.2026
44 хаха
От московитски орки освен тъпотии друго не можеш да очакваш.ХАХАХА
Муай още водка монголоиден писслямист охвърлян.
15:43 16.09.2026
45 Пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
15:43 16.09.2026
46 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Факт":И как ще стане това?
Коментиран от #63
15:43 16.09.2026
47 Забележка
15:44 16.09.2026
48 НАТО не ни направи по сигурни
Коментиран от #76
15:44 16.09.2026
49 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "Много дипломатично":Я разкажи нещо за това фантастично американско оръжие. От някой холивудски филм ли е?
15:45 16.09.2026
50 усложнено
До коментар #34 от "Факти":Да , да , ама не. Добрата ти комуникация с извънземните е солидна гаранция за мира в Европа.
Но за спрялия часовник, си прав, че показва единствено точно време два пъти в денонощието, ама когато е с монтирани стрелки върху циферблат.
15:46 16.09.2026
51 az СВО Победа 81
Ако Европа нападне Русия, без съмнение В.В.Путин ще я сурвака с ядрената сурвачка, още повече, че за разлика от украинците, Путин не гледа на европейците като на част от руския народ....
Тяма шест-пет....
15:46 16.09.2026
52 Вова
15:46 16.09.2026
53 Биби
15:46 16.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Буахахаха 🙈🙈🙈🤣🤣🤣
До коментар #2 от "Пак си фантазират заплахи,":Бърза като 3-дневната специална руска операция дето влиза в 6-тата си година и са още на 9 км от границата с Русия.
15:47 16.09.2026
56 🤣🤣🤣
До коментар #25 от "Точно":Дойдоха докато си сменяш пам.перса и те принудиха да подпишеш, че си съгласен ??? 😂😂😂
15:47 16.09.2026
57 Точен
15:47 16.09.2026
58 Ксаниба
До коментар #25 от "Точно":А задаваш ли си въпроса защо страните влизат в НАТО, а не в съюз с рашките.Ето и скандинавските страни влязоха в НАТО, и то се приближи още повече до раша.Ако не бяха започнали тая война, това нямаше да се случи.Никой не говореше за войни.Руснаците сами си създават проблеми, а после обвиняват другите, както винаги.Имперски амбиции.Затова започнаха така нареченото СВУ.
Коментиран от #61
15:48 16.09.2026
59 Като минираме "фланга"
15:48 16.09.2026
60 Капейчо
Защо бе, хора? Живейте си там в собствения свят и не ни занимавайте със себе си. Никой не иска нищо от вас.
15:48 16.09.2026
61 страните НЕ влизат в НАТО,
До коментар #58 от "Ксаниба":една шепа кретени ги вкарват без никой да питат ...
15:49 16.09.2026
62 Не панимал
15:49 16.09.2026
63 без атома са гола вода
До коментар #46 от "РЕАЛИСТ":Фържавица с 0.6 млн км2 5 ходини държи срршу държава от 17.08 млн км2
Едната е с 20 млн население (по-ваши думи,), а другата 150 млн.
Сещай се как ще стане при 450 млн души в ЕС и бюджет надхвълящ 800х този на Украйна. За НАТО няма да говорим.
15:49 16.09.2026
64 На него
До коментар #41 от "Не живей в ужас. Сложи край.":Не му върви КЕН.ЕФНИЯ бизнес, а на теб какво ???
15:50 16.09.2026
65 Мислител
15:51 16.09.2026
66 Хаген Дас
До коментар #2 от "Пак си фантазират заплахи,":Европа десетилетия налива пари в Полша за въоръжение! Днес на прага на провал в управлението на ЕС и отделните държави са готови на война с Русия за да запазят властта във военно положение! Подмолниците в ЕС тласкат именно Полша да направи първа крачка, но наистина тази война ще е кратка!
15:51 16.09.2026
67 Братушки, ние не сме в НАТО
Коментиран от #73
15:52 16.09.2026
68 7746
15:52 16.09.2026
69 Какъв дипломат
Коментиран от #77
15:52 16.09.2026
70 Дай Боже
15:52 16.09.2026
71 МНОГО Е ПРАВ
15:53 16.09.2026
72 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
73 ДА МНОГО СИ ПРАВ
До коментар #67 от "Братушки, ние не сме в НАТО":ГОЦЕ Е ГЛАВНИЯ ВИНОВНИК ВЪПРЕКИ ЧЕ СМЕ ОТ ЕДНА ПАРТИЯ ПРИЗНАВА ГО.
15:55 16.09.2026
74 РЕАЛИСТ
До коментар #22 от "Руски сказки за черни дни":Каква Украйна, бе. Русия млати на терен цялото смотано НАТО. Квичат си вече години и подсмърчат бити. 4 години се канят да влезнат, но знаят , колко е прав Лавров. Искандер от Калининград удря Берлин за 160 секунди, Париж за 200 секунди и Лондон за 205 секунди. Това означава , че бялото знаме , ще го веят след няколко минути.
Коментиран от #97
15:55 16.09.2026
75 Да припомня за по младите
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .
Коментиран от #82
15:56 16.09.2026
76 сигурността
До коментар #48 от "НАТО не ни направи по сигурни":За НАТО може да се консултираш с Финландия или с Украйна.
Даже с обещаното в тази статия. (жокер: кои страни няма да бъдат нападнати)
Коментиран от #83
15:56 16.09.2026
77 Тоя
До коментар #69 от "Какъв дипломат":само говори! А мърсулиянските агресори не спират да ги нападат! И ще се наденат!
15:59 16.09.2026
78 Братушки, ние не сме в НАТО реално
15:59 16.09.2026
79 Факти
До коментар #25 от "Точно":Силово беше вкарването на България във Варшавския договор. Русия буквално влезе с армията си у нас и ни окупира и инсталира свое марионетно правителство. БКП беше просто местен филиал на КПСС. Нямаше избори. Нямаше референдуми. Вкараха ни насила във Варшавския договор в деня на неговото учредяване през 1955 г.
В НАТО влязохме напълно доброволно. Сами гласувахме за двете партии, която обявиха, че ще работят да ни вкарат в НАТО - СДС и НДСВ. Дълго време кандидатствахме и дълъг път минахме догато ни приемат. НАТО не е влизало с армия у нас да ни окупира и да ни вкарва в себе си насила без съгласието на народа. Всичко това го направи Русия.
НАТО е дефанзивен съюз с отворени врати. Който иска може да кандидатства за членство, но НАТО не приема всички, а само тези, на които има доверие. НАТО ако приемаше всички без проблем сега щеше да е много по-голямо. То само забави разширяването си, защото не иска да поема риск с троянски коне.
Русия е агресивна империя която напада и анексира НАСИЛА. Не пита искаш или не. Всички съветски републики бяха окупирани и насила вкарани в СССР и Варшавския договор. Никоя от тях не е кандидатствала за членство и не е чакала да я приемат, с изключение на Тува и България, но там на власт тогава са били комунистическите партии, които са били просто филиали на КПСС. Тува я приеха защото имат граница по земя, а нас не ни приеха първо защото нямаме сухоземна граница и второ защото бяхме затънали в дългове към СССР и той трябваше
16:01 16.09.2026
80 Стьопа
16:01 16.09.2026
81 Тва с трите
До коментар #3 от "За един приятел питам":дни питай бай ти Дрън защо го каза!!! и не се прай на метилява оФцъ, или си?!
16:02 16.09.2026
82 удобен пропуск
До коментар #75 от "Да припомня за по младите":Само участието на българската армия в окупацията на Чехословакия през 1968г е със "законна", но несъществуваща резолюция от ООН, също с българска жертва.
16:02 16.09.2026
83 Мурджо
До коментар #76 от "сигурността":Нито Финландия, нито Украйна някога по добре ще бъдат от преди. По зле ще стават и с минути се влошават. Виж само колко стана безработицата във Финландия, Швеция, Норвегия а пък за балтийските джуджета даже не ми се мисли. С Румъния виж какво стана, с нас ... камък върху камък от икономиката ни не остана. Само някой по голям язовир фира да даде и съвсем ще е вапцаме тогава.
Коментиран от #85, #99
16:05 16.09.2026
84 Явно нито
16:06 16.09.2026
85 Тихо бе
До коментар #83 от "Мурджо":Тъ по пи тек.Затваряй чофффката
16:07 16.09.2026
86 Гост
16:07 16.09.2026
87 Мислител
16:08 16.09.2026
88 Джукаран
До коментар #34 от "Факти":А,хапченцата,взе ли?
16:08 16.09.2026
89 Име
16:09 16.09.2026
90 Герги
16:09 16.09.2026
91 малко истински факти
16:12 16.09.2026
92 стоян георгиев
16:13 16.09.2026
93 Българин
16:13 16.09.2026
94 Брежнев
16:14 16.09.2026
95 Германия
16:15 16.09.2026
96 Тити
16:16 16.09.2026
97 На теория и баба ти бие Усик
До коментар #74 от "РЕАЛИСТ":на бокс , нали?
16:16 16.09.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 сигурността
До коментар #83 от "Мурджо":в допълнение към списъка и Русия не е по-добре от времето преди ОВО, но декларира че няма да напада западни страни (жокер за "превод": натовски страни).
Войните по начало, както и тези в Близкия изток и в Украйна са "пандемията ковид", даващи своето отрицателно отражение.
16:17 16.09.2026
100 Громико
16:18 16.09.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Блатар
16:19 16.09.2026
103 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
16:19 16.09.2026
104 Ще ги пребием
16:19 16.09.2026
105 малийййй, страх...
16:20 16.09.2026