Ливърпул срещу Челси в следващия кръг за Купата на Лигата

Шаби Алонсо се изправя за първи път срещу бившия си клуб на „Анфийлд“ в качеството си на наставник на Челси. Това стана реалност, след като лондончани надделяха над Лийдс с категоричното 6:3 в истинско голово шоу, а Ливърпул отстрани Тотнъм с 3:1.
Действащият първенец Арсенал извади добър жребий и ще гостува на най-скромния останал участник – Флийтууд Таун. В същото време Брайтън, който сътвори невероятен обрат от 0:2 до 3:2 срещу Манчестър Юнайтед, очаква победителя от сблъсъка между Манчестър Сити и Норич на „Етихад“.
Двубоите от 1/8-финалите за Купата на Лигата са предвидени за седмицата, започваща на 26 октомври.
Двойки за 4-тия кръг:
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Флийтууд Таун – Арсенал
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Манчестър Сити / Норич – Брайтън
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Евертън – Нюкасъл
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Съндърланд – Брентфорд
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Ливърпул – Челси
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Брадфорд – Питърбъро
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Фулъм – Кристъл Палас
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Борнемут – Астън Вила
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