Ливърпул срещу Челси в следващия кръг за Купата на Лигата

Шаби Алонсо се изправя за първи път срещу бившия си клуб на „Анфийлд“ в качеството си на наставник на Челси. Това стана реалност, след като лондончани надделяха над Лийдс с категоричното 6:3 в истинско голово шоу, а Ливърпул отстрани Тотнъм с 3:1.

Действащият първенец Арсенал извади добър жребий и ще гостува на най-скромния останал участник – Флийтууд Таун. В същото време Брайтън, който сътвори невероятен обрат от 0:2 до 3:2 срещу Манчестър Юнайтед, очаква победителя от сблъсъка между Манчестър Сити и Норич на „Етихад“.

Двубоите от 1/8-финалите за Купата на Лигата са предвидени за седмицата, започваща на 26 октомври.

Двойки за 4-тия кръг:

Флийтууд Таун – Арсенал

Манчестър Сити / Норич – Брайтън

Евертън – Нюкасъл

Съндърланд – Брентфорд

Ливърпул – Челси

Брадфорд – Питърбъро

Фулъм – Кристъл Палас

Борнемут – Астън Вила