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Ливърпул срещу Челси в следващия кръг за Купата на Лигата

Ливърпул срещу Челси в следващия кръг за Купата на Лигата

17 Септември, 2026 12:19 388 0

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  • англия

Флийтууд Таун ще посрещне Арсенал

Ливърпул срещу Челси в следващия кръг за Купата на Лигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Шаби Алонсо се изправя за първи път срещу бившия си клуб на „Анфийлд“ в качеството си на наставник на Челси. Това стана реалност, след като лондончани надделяха над Лийдс с категоричното 6:3 в истинско голово шоу, а Ливърпул отстрани Тотнъм с 3:1.

Действащият първенец Арсенал извади добър жребий и ще гостува на най-скромния останал участник – Флийтууд Таун. В същото време Брайтън, който сътвори невероятен обрат от 0:2 до 3:2 срещу Манчестър Юнайтед, очаква победителя от сблъсъка между Манчестър Сити и Норич на „Етихад“.

Двубоите от 1/8-финалите за Купата на Лигата са предвидени за седмицата, започваща на 26 октомври.

Двойки за 4-тия кръг:

  • Флийтууд Таун – Арсенал

  • Манчестър Сити / Норич – Брайтън

  • Евертън – Нюкасъл

  • Съндърланд – Брентфорд

  • Ливърпул – Челси

  • Брадфорд – Питърбъро

  • Фулъм – Кристъл Палас

  • Борнемут – Астън Вила


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