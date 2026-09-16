Dacia Sandero става първият мултиенергиен автомобил в историята на Renault Group

Румънският автомобилен производител Dacia подготвя решителна технологична стъпка при следващото поколение на Sandero, планирано за 2028 година. Моделът ще се превърне в първия автомобил в структурата на Renault Group, построен върху мултиенергийна архитектура, съчетаваща конвенционални двигатели с вътрешно горене, хибридни задвижвания и 100% електрическа версия.

Информацията за амбициозния проект бе официално препотвърдена от ключови ръководни фигури в бранда, включително управляващия директор за Обединеното кралство Лина Рибейро, цитирана от focus.de, като в информацията потвърждава и запазването на популярната всъдеходна модификация Stepway.

Интересното е, че за да съхрани достъпната си ценова политика и да се превърне в еталон по отношение на разходите за производство в сегмента на масовите електромобили, румънската марка ще заложи на доказаната архитектура CMF-B. Вместо ползването на скъпата изцяло електрическа платформа AmpR, инженерите адаптират съществуващата основа за интегриране на батерии и електродвигатели съвместно с традиционните агрегати.

По думите на Катрин Адт, главен изпълнителен директор на Dacia, екипът продължава работата по внедряване на единна платформа за моделната гама. Визуално Sandero ще запази сплотен дизайнерски език, като електрическата модификация ще се отличава основно с оптимизирани аеродинамични елементи, включващи затворена предна решетка и прибиращи се дръжки на вратите.