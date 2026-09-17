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Убийството в "Бояна": Жилището е било заключено отвътре

Убийството в "Бояна": Жилището е било заключено отвътре

17 Септември, 2026 12:10 1 313 10

  • кв. бояна-
  • убийство-
  • заключено

Преди дни семейството е било на гости при дъщеря си и внучето си в САЩ

Убийството в "Бояна": Жилището е било заключено отвътре - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Установени са прободни рани от нож по труповете на 61-годишните мъж и жена, намерени в столичния квартал „Бояна“, съобщи на брифинг пред журналисти директорът на Столичната полиция Николай Пелтеков.

По думите му те са намерени в дома им от полицаи от 6 РУ. Няма признаци от външна намеса - жилището е било заключено от вътрешната страна, а прозорците са били затворени. Ключар е помогнал да се разбие резето, за да влязат униформените в жилището.

Сигналът е постъпил на 16 септември около 20,18 часа. Подаден е от приятелка на загиналата жена.

„Жената, която е убита, работи като стоматолог. Нейната приятелка си записва час при нея за 16 септември в 18:00 часа. Когато отива на място, вижда, че тя не е там. Разговаря с жената, която е в медицинския кабинет. Понеже нямат връзка с нея, жената отива с племенницата си на мястото на адреса“, посочи Пелтеков.

По думите му убитата жена е разполагала с финансови средства. „За съпруга има информация, че не е извършвал трудова дейност. Имат дъщеря, която се намира в САЩ. Били са ѝ на гости преди няколко дни, за да видят нея и внучето си“.

„Продължават разпитите на съседи. Към момента информацията е, че семейството е било нормално. Няма постъпили данни за домашно насилие“, коментира Пелтеков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дрогарката Иотова

    9 4 Отговор
    Явно е секта

    12:34 17.09.2026

  • 3 Митко

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Ами така е , жената е била стоматолог и е имала финансови възможности , но търтея до нея Не е извършвал трудова дейност . Анализирай това , не е от клуба на богатите , от акъла е !

    Коментиран от #4

    12:35 17.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мара Атанасова

    3 1 Отговор
    Мъжът е малтретиран,зъболекарката го е държала с развалени зъби и не му е позволявала да забогатее.👰💋🖕💋👰

    12:49 17.09.2026

  • 7 Цвете

    4 0 Отговор
    АБСУРД Е ДА СА СЕ САМОУБИЛИ ? ТУК ИМА НЕЩО ДОСТА ГНИЛО. КАКВО, КАТО Е БИЛА ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТАТА ОТ ВЪТРЕ. ИМАТ ЛИ ПРОЗОРЦИ ????? ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ПОПИТАТ ДЪЩЕРЯТА. ЖАЛКА КАРТИНА ЗА ДВАМАТА 61 ГОДИШНИ.🤦‍♂️😪🚔

    12:54 17.09.2026

  • 8 урко

    3 0 Отговор
    почти като предаването Семейни войни....РАзликата е че тук е било в по-реалистичен вариант

    12:58 17.09.2026

  • 9 Много грозно

    0 0 Отговор
    Ръгали се с ножове,смъртоносно.Да се проверят наследници ,застраховки и т.н. Чел съм Агата Кристи.

    13:08 17.09.2026

  • 10 Джон

    0 0 Отговор
    Дъщерята в щатите където страната е половин континент и над 350 милиона население и я си е жива и здрава, а в скотобойна България всеки ден убийства тежка престъпност, където населението е колкото едно китайско село и всичко се знае и всички се познават.

    13:10 17.09.2026