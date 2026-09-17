Планът Канада да стане асоцииран член на ЕС не е насочен срещу никого, заяви Европейската комисия след заплахата на Тръмп

Предложението на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Канада да стане „асоцииран член“ на ЕС не е насочено срещу САЩ, заяви Европейската комисия, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да предприеме действия по отношение на търговските отношения заради този план, предаде Франс прес, съобщи БТА.
„Както нашият председател ясно заяви вчера, предложеното задълбочаване на партньорството ни с Канада не е насочено срещу никого, а цели да укрепи общата ни сила“, заяви говорителят на Европейската комисия по търговските въпроси Олоф Гил в отговор на въпрос за заплахата на Тръмп.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че ако Европейският съюз позволи на Канада да стане асоцииран член, това може да се разглежда като „враждебен акт“, предаде Асошиейтед прес, пише БТА.
Вчера председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви , че иска да отвори възможност Канада да стане първата „асоциирана държава членка“ на Европейския съюз. Същевременно Тръмп заплаши да отвърне на подобен ход чрез налагане на допълнителни мита върху блока.
АП отбелязва, че Тръмп обвърза заплахата си с „намеренията“ на европейските лидери, заявявайки: „Ако намеренията са добри – добре. Ако са лоши, ще наложим много тежки мита на Европа“.
Той също така допусна възможността САЩ да преустановят търговията с Европа в определени сектори. Тръмп определи перспективата Канада да се присъедини към ЕС като „смехотворна“ и нарече северноамериканския си съсед „ужасен търговски партньор“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 асоцирането
12:09 17.09.2026
2 Урсула и кая
Коментиран от #17, #40
12:09 17.09.2026
3 Българин
12:09 17.09.2026
4 Историк
12:10 17.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бравоо!
Коментиран от #37
12:12 17.09.2026
8 Хххххххххххх
Урсула е добре да прочете доктрината ,,Монро"
12:12 17.09.2026
9 Австралиец
12:13 17.09.2026
10 Кина
12:13 17.09.2026
11 Схемичка
Коментиран от #24
12:14 17.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Последния Софиянец
Коментиран от #29
12:18 17.09.2026
15 Цоко
12:19 17.09.2026
16 Kaлпазанин
12:19 17.09.2026
17 Диагноза
До коментар #2 от "Урсула и кая":Урсула не може да бъде вкарана в затвора, защото е психично болна и не може да бъде съдене, понеже не осъзнава действията си и не може да носи отговорност за тях. В клиниката в Карлуково да я настанят за лечение, нея и цялата й комисия урсулианци.
12:21 17.09.2026
18 ще нападнем САЩ и ще им обявим
12:21 17.09.2026
19 Цвете
12:22 17.09.2026
20 ФАКТИ
12:22 17.09.2026
21 От село
12:23 17.09.2026
22 И ще пратим всички
12:24 17.09.2026
23 Ахахахаха….
12:26 17.09.2026
24 асоцииран член
До коментар #11 от "Схемичка":е само с права но без задължения. И ние българите искаме така ! Мидааа
12:27 17.09.2026
25 Ортези се вързаха
12:27 17.09.2026
26 Да се чете
12:28 17.09.2026
27 Канада да въведе
12:29 17.09.2026
28 Цвете
12:33 17.09.2026
29 По точно
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Най-голямата провокация срещу САЩ е собственият им президент Тръмп.
12:34 17.09.2026
30 САЩ да окупира веднага Канада
12:34 17.09.2026
31 Цвете
12:35 17.09.2026
32 падналия ангел
12:38 17.09.2026
33 Дрогаре и дрогарки?!
12:39 17.09.2026
34 Хаха
12:52 17.09.2026
35 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
12:52 17.09.2026
36 Али бали
12:53 17.09.2026
37 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
До коментар #7 от "Бравоо!":и после паметници насред софия
12:54 17.09.2026
38 Деминстрации
Коментиран от #42
12:55 17.09.2026
39 дядо Дони
13:01 17.09.2026
40 ганю
До коментар #2 от "Урсула и кая":Урсула Кая и Мецола
зад тях са черните кардинали от малта
и сицилианските им дружки
13:08 17.09.2026
41 Спомен
13:08 17.09.2026
42 ганю
До коментар #38 от "Деминстрации":ами като сте лапнишарани
така е
13:09 17.09.2026