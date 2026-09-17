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Планът Канада да стане асоцииран член на ЕС не е насочен срещу никого, заяви Европейската комисия след заплахата на Тръмп
  Тема: Войната на митата

Планът Канада да стане асоцииран член на ЕС не е насочен срещу никого, заяви Европейската комисия след заплахата на Тръмп

17 Септември, 2026 12:05 909 42

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  • доналд тръмп-
  • сащ

Тръмп намекна, че евентуалното приемане на Канада като асоцииран член на ЕС може да се приеме за „враждебен акт“

Планът Канада да стане асоцииран член на ЕС не е насочен срещу никого, заяви Европейската комисия след заплахата на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предложението на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Канада да стане „асоцииран член“ на ЕС не е насочено срещу САЩ, заяви Европейската комисия, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да предприеме действия по отношение на търговските отношения заради този план, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Както нашият председател ясно заяви вчера, предложеното задълбочаване на партньорството ни с Канада не е насочено срещу никого, а цели да укрепи общата ни сила“, заяви говорителят на Европейската комисия по търговските въпроси Олоф Гил в отговор на въпрос за заплахата на Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че ако Европейският съюз позволи на Канада да стане асоцииран член, това може да се разглежда като „враждебен акт“, предаде Асошиейтед прес, пише БТА.

Вчера председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви , че иска да отвори възможност Канада да стане първата „асоциирана държава членка“ на Европейския съюз. Същевременно Тръмп заплаши да отвърне на подобен ход чрез налагане на допълнителни мита върху блока.

АП отбелязва, че Тръмп обвърза заплахата си с „намеренията“ на европейските лидери, заявявайки: „Ако намеренията са добри – добре. Ако са лоши, ще наложим много тежки мита на Европа“.

Той също така допусна възможността САЩ да преустановят търговията с Европа в определени сектори. Тръмп определи перспективата Канада да се присъедини към ЕС като „смехотворна“ и нарече северноамериканския си съсед „ужасен търговски партньор“.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 асоцирането

    6 0 Отговор
    Не е срещу, а е в защита от... този някой.

    12:09 17.09.2026

  • 2 Урсула и кая

    14 7 Отговор
    В затвора

    Коментиран от #17, #40

    12:09 17.09.2026

  • 3 Българин

    9 6 Отговор
    Приемането на Канада в ЕС е открита война срещу САЩ и Русия едновременно. Последно Хитлер беше го постигал това!

    12:09 17.09.2026

  • 4 Историк

    5 12 Отговор
    Тръмп- агент Краснов действа точно като възпитаник на КГБ - вечни заплахи и обявяване на врагове. Както Русия не може да съществува без врагове вече 100 години, така и САЩ ,начело с това недоразумение, стана втора Русия и това е страшно за света. Девизът на Ленин е осъвременен "Терористи от всички страни, съединявайте се ".

    12:10 17.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бравоо!

    8 1 Отговор
    Ако терориста САЩ нападне братска Канада, ние ще нападнем САЩ и ще им обявим отново война. Ще ги бомбардираме жестоко и безмилостно

    Коментиран от #37

    12:12 17.09.2026

  • 8 Хххххххххххх

    9 3 Отговор
    Много искам Канада в ЕС - за да може Тръмп да го унищожи.
    Урсула е добре да прочете доктрината ,,Монро"

    12:12 17.09.2026

  • 9 Австралиец

    6 1 Отговор
    Време е и Австрали и Нова Зеландия да го направят. Морковът да провиди.

    12:13 17.09.2026

  • 10 Кина

    3 0 Отговор
    Можете да търкате актуални коментари нооо не и вечно..!

    12:13 17.09.2026

  • 11 Схемичка

    5 2 Отговор
    Като асоцииран член ви гласят да ви пробутат Украйна в ЕС.За това се прави сега това.

    Коментиран от #24

    12:14 17.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Това си е провокация срещу САЩ.

    Коментиран от #29

    12:18 17.09.2026

  • 15 Цоко

    2 6 Отговор
    Разбира се оранжевият мамун е леко в уплах. За него и приятелчето му в Мосха, всичко свършва след 48 дни.

    12:19 17.09.2026

  • 16 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    То си е ,враждебен акт, как тъй ще е в сев Америка а ще е е член на ЕС ,а ако не знаете да знаете и Южна Америка принадлежи на клоуна щото си е с американско име ,всичко принадлежи на великия клоун

    12:19 17.09.2026

  • 17 Диагноза

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Урсула и кая":

    Урсула не може да бъде вкарана в затвора, защото е психично болна и не може да бъде съдене, понеже не осъзнава действията си и не може да носи отговорност за тях. В клиниката в Карлуково да я настанят за лечение, нея и цялата й комисия урсулианци.

    12:21 17.09.2026

  • 18 ще нападнем САЩ и ще им обявим

    1 3 Отговор
    отново война. Ще ги бомбардираме жестоко и безмилостно. НЯМА такива филми кравари. Цялото Западно полукълбо не принадлежи на САЩ, а изразът „Това е нашето полукълбо“ граничи с олигофрения . Външнополитическата концепция, доктрината „Монро“ просто я забравете. Европа ще ви срине кардинално и тръгва с Китай а после и с Русия. Венсеремус!

    12:21 17.09.2026

  • 19 Цвете

    1 3 Отговор
    ПРЕКРАСНА ИДЕЯ. КОЛКОТО Е ПО ГОЛЯМА ЕВРОПА И ОБЕДИНЕНА ,ТОЛКОВА ЩЕ БЪДЕ ПО СИЛНА И НЕЗАВИСИМА.👍👏👍👏👍

    12:22 17.09.2026

  • 20 ФАКТИ

    2 1 Отговор
    ПОДВИЖНА ЛУДНИЦА. .ГИБЕЛ НА НОРМАЛНОТО

    12:22 17.09.2026

  • 21 От село

    2 1 Отговор
    Нерде Ямбол - Нерде Стамбул.

    12:23 17.09.2026

  • 22 И ще пратим всички

    3 0 Отговор
    Мигранти в Канада естествено. Дървосекачи ! И евреите също ! ... венсеремус!

    12:24 17.09.2026

  • 23 Ахахахаха….

    3 0 Отговор
    ….след първото разширение на натю след ‘89-та все така казваха!!!!!!!

    12:26 17.09.2026

  • 24 асоцииран член

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Схемичка":

    е само с права но без задължения. И ние българите искаме така ! Мидааа

    12:27 17.09.2026

  • 25 Ортези се вързаха

    4 2 Отговор
    На лъкардиите на Урсула. Малоумници.

    12:27 17.09.2026

  • 26 Да се чете

    1 0 Отговор
    И тези

    12:28 17.09.2026

  • 27 Канада да въведе

    6 3 Отговор
    Еврото тогава. Няма само ние да страдаме я

    12:29 17.09.2026

  • 28 Цвете

    2 3 Отговор
    ПРЕКРАСНА ИДЕЯ. КОЛКОТО Е ПО ГОЛЯМА ЕВРОПА И ОБЕДИНЕНА ,ТОЛКОВА ЩЕ БЪДЕ ПО СИЛНА И НЕЗАВИСИМА.👍👏👍👏👍НЕЗАВИСИМО, ЧЕ КАНАДА Е ДАЛЕЧЕ ОТ ЕВРОПА ВИНАГИ Е ДОБРЕ ДОШЛА.МАРГИНИЛИЗИРАНЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ДЪРЖАВИ ,КОИТО РАЗПАРЧЕТОСАХА РАЗНИ " УМНИЦИ " НА ЕДНА СМАЧКАНА САЛФЕТКА ,ПРИКЛЮЧИ. ЗАЩО ИЗОБЩО СЕ НАЛАГА ДА РАЗДЕЛЯТ СВЕТА, КАТО ЧЕ ЛИ Е ТЯХНА СОБСТВЕНОСТ ? ЖИВЕЕМ В 21 ВЕК И ДОСТАТЪЧНО СЕ НАГЛЕДАХМЕ НА ДРЪЗКИ ЛИЧНОСТИ ,КОИТО ЗАДЪЛБАХА ТАКА, ЧЕ СЕ ЧУДЯТ КАК ДА ОПРАВЯТ НЕЩАТА? НЕБЕТО Е ЕДНО ЗА ЦЕЛИЯТ СВЯТ И НЕКА МУ СЕ РАДВАМЕ ВСИЧКИ.

    12:33 17.09.2026

  • 29 По точно

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Най-голямата провокация срещу САЩ е собственият им президент Тръмп.

    12:34 17.09.2026

  • 30 САЩ да окупира веднага Канада

    5 2 Отговор
    Както направи с Венецуела. И да заграби всичко. Да отвлече там оня къв беше Карни, Марни все тая и при Мадуро да го тури. Тва е демокрацията, не като в Русия избори да ми правят..мидаа

    12:34 17.09.2026

  • 31 Цвете

    1 2 Отговор
    ПРЕКРАСНА ИДЕЯ. КОЛКОТО Е ПО ГОЛЯМА ЕВРОПА И ОБЕДИНЕНА ,ТОЛКОВА ЩЕ БЪДЕ ПО СИЛНА И НЕЗАВИСИМА.👍👏👍👏👍НЕЗАВИСИМО, ЧЕ КАНАДА Е ДАЛЕЧЕ ОТ ЕВРОПА ВИНАГИ Е ДОБРЕ ДОШЛА.МАРГИНИЛИЗИРАНЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ДЪРЖАВИ ,КОИТО РАЗПАРЧЕТОСАХА РАЗНИ " УМНИЦИ " НА ЕДНА СМАЧКАНА САЛФЕТКА ,ПРИКЛЮЧИ. ЗАЩО ИЗОБЩО СЕ НАЛАГА ДА РАЗДЕЛЯТ СВЕТА, КАТО ЧЕ ЛИ Е ТЯХНА СОБСТВЕНОСТ ? ЖИВЕЕМ В 21 ВЕК И ДОСТАТЪЧНО СЕ НАГЛЕДАХМЕ НА ДРЪЗКИ ЛИЧНОСТИ ,КОИТО ЗАДЪЛБАХА ТАКА, ЧЕ СЕ ЧУДЯТ КАК ДА ОПРАВЯТ НЕЩАТА? НЕБЕТО Е ЕДНО ЗА ЦЕЛИЯТ СВЯТ И НЕКА МУ СЕ РАДВАМЕ ВСИЧКИ.

    12:35 17.09.2026

  • 32 падналия ангел

    3 0 Отговор
    Според правните норми регулиращи отношенията в и извън ЕС няма такова животно, като асоцииран член на ЕС.

    12:38 17.09.2026

  • 33 Дрогаре и дрогарки?!

    0 2 Отговор
    Притискана от Щатите, Канада драпа да стане асоцииран член на ЕС, пък ние ревем да го напуснем. След 35 годишна успешна комуно-гайдушка демокрация с удоволствие констатирахме ,че сме се превърнали в сощински мириканци. Та отдавна е дошло време да допълзим до "Белия дом " и да изтъркаме дюшеметата му с теманета за 16- та - пардон ; за 52-ри Щат на САЩ. И таким образам, да се присъединим към великото семейство на американските народи. Требе немедлено да пристъпим към действие, оти МААЛАТА е пратила петиция до Отоманците да защитят Правата и Свободите им.

    12:39 17.09.2026

  • 34 Хаха

    2 0 Отговор
    А Нова Зеландия кога?

    12:52 17.09.2026

  • 35 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    израел и австралия кога, нова зеландия, а понеже всичко е китайско и китай...

    12:52 17.09.2026

  • 36 Али бали

    1 0 Отговор
    ЕС няма да го има до няколко години

    12:53 17.09.2026

  • 37 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бравоо!":

    и после паметници насред софия

    12:54 17.09.2026

  • 38 Деминстрации

    2 0 Отговор
    и политически лакърдии за забава на простолюдието.

    Коментиран от #42

    12:55 17.09.2026

  • 39 дядо Дони

    0 0 Отговор
    Ще вдигна двойно цените на оръжията за Украйна закупувано то ЕС.Нямам нищо против вас но горивата много скочиха.Разходите също.С Канада ще можете да си го позволите.Воените ми в ЕС не са ли ви много или искате да плащате повечко за охрана ако остане така?Ще се разберем вие сте готини и прекрасни...

    13:01 17.09.2026

  • 40 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Урсула и кая":

    Урсула Кая и Мецола
    зад тях са черните кардинали от малта
    и сицилианските им дружки

    13:08 17.09.2026

  • 41 Спомен

    0 0 Отговор
    Преди някалко месеца една българка учителка в Канада описа ЛГБТ реалност в техните училища. Да си припомним и блокирането на банковите карти на едни шофьори, които отказаха да се имунизират при ковид епидемията. И така напред към и след Канада!

    13:08 17.09.2026

  • 42 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Деминстрации":

    ами като сте лапнишарани
    така е

    13:09 17.09.2026

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