Планът Канада да стане асоцииран член на ЕС не е насочен срещу никого, заяви Европейската комисия след заплахата на Тръмп

Предложението на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Канада да стане „асоцииран член“ на ЕС не е насочено срещу САЩ, заяви Европейската комисия, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да предприеме действия по отношение на търговските отношения заради този план, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Както нашият председател ясно заяви вчера, предложеното задълбочаване на партньорството ни с Канада не е насочено срещу никого, а цели да укрепи общата ни сила“, заяви говорителят на Европейската комисия по търговските въпроси Олоф Гил в отговор на въпрос за заплахата на Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че ако Европейският съюз позволи на Канада да стане асоцииран член, това може да се разглежда като „враждебен акт“, предаде Асошиейтед прес, пише БТА.

Вчера председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви , че иска да отвори възможност Канада да стане първата „асоциирана държава членка“ на Европейския съюз. Същевременно Тръмп заплаши да отвърне на подобен ход чрез налагане на допълнителни мита върху блока.

АП отбелязва, че Тръмп обвърза заплахата си с „намеренията“ на европейските лидери, заявявайки: „Ако намеренията са добри – добре. Ако са лоши, ще наложим много тежки мита на Европа“.

Той също така допусна възможността САЩ да преустановят търговията с Европа в определени сектори. Тръмп определи перспективата Канада да се присъедини към ЕС като „смехотворна“ и нарече северноамериканския си съсед „ужасен търговски партньор“.