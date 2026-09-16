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Румъния предупреждава за масов фалит поради затварянето на рафинерията на Лукойл

Румъния предупреждава за масов фалит поради затварянето на рафинерията на Лукойл

16 Септември, 2026 14:11 1 146 11

  • лукойл-
  • румъния-
  • рафинерия-
  • фалити

Близо 460 компании в сектора на нефтените рафинерии в страната ще фалират поради невъзможността за рестартиране на рафинерията Petrotel

Румъния предупреждава за масов фалит поради затварянето на рафинерията на Лукойл - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Около 460 компании биха могли да фалират, ако румънските власти не успеят спешно да рестартират рафинерията Petrotel, собственост на Лукойл. Това заяви Богдан Хосу, ръководител на националната синдикална конфедерация Cartel Alfa.

„Приблизително 460 компании предоставят услуги на рафинерията и поради спирането са на ръба на фалита и вероятно ще затворят“, каза той в интервю за бизнес портала DCBusiness.

Синдикалният лидер добави, че масовите затваряния биха могли да засегнат приблизително 8000 служители, разпръснати из цялата страна, създавайки „социален проблем“ за държавата. Според Хосу бездействието на правителството може да доведе до недостиг на дизелово гориво на вътрешния пазар, което ще се отрази на цените на стоките.

Рафинерията на Лукойл в Плоещ, град в централна Румъния, беше затворена за поддръжка през октомври 2025 г. По-късно тя беше обект на санкции от САЩ и на практика прекрати дейността си. На 1 септември Окръжният съд на Прахова обяви рафинерията в несъстоятелност. Дълговете на компанията възлизат на над 400 милиона евро.

Рафинерията преработва 21% от румънския петрол. В нея работят над 500 души от общо 3500, заети от Лукойл в страната. В допълнение към рафинерията Петротел в Плоещ, Лукойл притежава приблизително 300 бензиностанции в Румъния.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула 1984

    26 2 Отговор
    Санкциите действат.

    14:12 16.09.2026

  • 2 Голия

    16 1 Отговор
    една добра новина в този сайт

    14:12 16.09.2026

  • 3 Няма страшно

    20 3 Отговор
    слушайте Урсула...

    14:15 16.09.2026

  • 4 Жълт парцал

    17 1 Отговор
    Според Урсула всичко е страхотно за европейците.... Може би има в предвид себе си. А по темата, как успяха да затрият рафинерия тия...

    14:16 16.09.2026

  • 5 две евро нафта

    9 1 Отговор
    роби без пари и плач как ще фалират... докато мърда еврея бял ден няма да видим

    14:17 16.09.2026

  • 6 Пущиня(к)

    10 1 Отговор
    Не ги мислим власите, они са се опраиле.

    14:17 16.09.2026

  • 7 Хохо Бохо

    11 1 Отговор
    А бе не щастници, как беше? Без газ или без вас? Без нефт или без вас...... я го джвакайте мекия ся, то не став само с лозунки и пропаганда. Скоро ще бесят атлантици по стълбовете

    14:22 16.09.2026

  • 8 За сметка на това

    11 2 Отговор
    могат да целунат Урсула и искрено й благодарят за лидерското и далновидно управление.

    14:24 16.09.2026

  • 9 дадо Дони

    3 1 Отговор
    Ако мога да ви я купя за 1 долар ще я направя успешна.Иначе знаете.....

    Коментиран от #10

    14:32 16.09.2026

  • 10 Ивайло Константинов

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "дадо Дони":

    Аз мога да ги наема символично за 1 €.

    14:51 16.09.2026

  • 11 Смешник

    0 0 Отговор
    Абе тоя смешник Дан дето го избра Урсулата ще фалира цялата държава

    15:24 16.09.2026