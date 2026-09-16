Румъния предупреждава за масов фалит поради затварянето на рафинерията на Лукойл

Около 460 компании биха могли да фалират, ако румънските власти не успеят спешно да рестартират рафинерията Petrotel, собственост на Лукойл. Това заяви Богдан Хосу, ръководител на националната синдикална конфедерация Cartel Alfa.

„Приблизително 460 компании предоставят услуги на рафинерията и поради спирането са на ръба на фалита и вероятно ще затворят“, каза той в интервю за бизнес портала DCBusiness.

Синдикалният лидер добави, че масовите затваряния биха могли да засегнат приблизително 8000 служители, разпръснати из цялата страна, създавайки „социален проблем“ за държавата. Според Хосу бездействието на правителството може да доведе до недостиг на дизелово гориво на вътрешния пазар, което ще се отрази на цените на стоките.

Рафинерията на Лукойл в Плоещ, град в централна Румъния, беше затворена за поддръжка през октомври 2025 г. По-късно тя беше обект на санкции от САЩ и на практика прекрати дейността си. На 1 септември Окръжният съд на Прахова обяви рафинерията в несъстоятелност. Дълговете на компанията възлизат на над 400 милиона евро.

Рафинерията преработва 21% от румънския петрол. В нея работят над 500 души от общо 3500, заети от Лукойл в страната. В допълнение към рафинерията Петротел в Плоещ, Лукойл притежава приблизително 300 бензиностанции в Румъния.