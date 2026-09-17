Индия предупреди САЩ, че няма да спре вноса на руски петрол и ще защитава интересите си

Индия предупреди Вашингтон, че новите американски мерки срещу покупките на руски петрол могат да засегнат двустранните им отношения, съобщи външното министерство на южноазиатската страна, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Изявлението последва днешното одобрение от Камарата на представителите на САЩ за мащабен законопроект за санкции и мита, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради нахлуването ѝ в Украйна.

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Законопроектът, който вече е изпратен до президента Доналд Тръмп за подпис, дава правомощия на американския държавен глава да налага високи мита от до 100 процента върху вноса от Китай, Индия и други страни, с цел намаляване на покупките им на руски петрол и газ.

Индийското външно министерство заяви, че е взело под внимание приемането на законопроекта в САЩ, като добави, че през последните месеци Делхи е повдигал въпроса пред различни американски представители и „много ясно е изложил“ потенциалните последици за двустранните отношения и международния енергиен пазар.

Индия остава „твърдо ангажирана“ с гарантирането на енергийната сигурност на населението си и ще продължи да се снабдява от различни доставчици в зависимост от пазарната динамика, посочва министерството.

„Индийската страна също така ясно заяви решимостта си да предприеме всички необходими мерки за защита на търговските и икономическите си интереси“, заяви министерството, като добави, че правителството ще работи в тясно сътрудничество с търговските и промишлените организации, за да се справи с последиците от законодателството.

Индия, третият по големина вносител на петрол в света, е сред най-големите купувачи на руски петрол. Смята се, че приходите помагат на Москва да попълва бюджета си, след като през 2022 г. нахлу в Украйна и беше подложена на мащабни западни санкции.

Делхи многократно се е противопоставял на натиска да ограничи търговията си с руски петрол, като заявява, че голямото население и икономика на страната се нуждаят от сигурни, достъпни и надеждни енергийни доставки.

Индийските рафинерии са си осигурили доставки на петрол за септември и октомври, включително от Русия, според източници, запознати с въпроса.

Двама източници от брашна заявиха, че настояват правителството да повдигне въпроса пред американските власти, тъй като цените на петрола ще се повишат рязко, ако Тръмп реши да наложи нови мита.

Доставките на петрол са намалели значително заради войната в Близкия изток, а ограничаването на руските доставки ще окаже сериозно влияние върху печалбите на рафинериите, тъй като вече продават горива на цени под пазарните, заявиха източниците.

Рафинериите искат правителството да издейства известно облекчение, вместо да бъде наложено мито от 100 процента. Това би им позволило да приключат постепенно съществуващите сделки и да бъде определена квота за покупките на руски петрол от Индия, добавиха източниците.

Индийски анализатори заявиха, че възможността САЩ да наложат нови мита върху индийските стоки може да усложни продължаващите търговски преговори между Индия и САЩ и потенциално да забави или да затрудни постигането на търговско споразумение.

След месеци на преговори Индия и САЩ все още не са постигнали консенсус по търговско споразумение, като Делхи настоява за по-изгодни условия.

Индийският министър на търговията Пиюш Гоял ще пътува до САЩ за срещата на министрите на търговията от Г-20 по-късно този месец. Очаква се той да проведе двустранна среща с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър и да обсъди по-нататъшните стъпки по споразумението.