Индия предупреди САЩ, че няма да спре вноса на руски петрол и ще защитава интересите си

Индия предупреди Вашингтон, че новите американски мерки срещу покупките на руски петрол могат да засегнат двустранните им отношения, съобщи външното министерство на южноазиатската страна, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.
Изявлението последва днешното одобрение от Камарата на представителите на САЩ за мащабен законопроект за санкции и мита, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради нахлуването ѝ в Украйна.
Законопроектът, който вече е изпратен до президента Доналд Тръмп за подпис, дава правомощия на американския държавен глава да налага високи мита от до 100 процента върху вноса от Китай, Индия и други страни, с цел намаляване на покупките им на руски петрол и газ.
Индийското външно министерство заяви, че е взело под внимание приемането на законопроекта в САЩ, като добави, че през последните месеци Делхи е повдигал въпроса пред различни американски представители и „много ясно е изложил“ потенциалните последици за двустранните отношения и международния енергиен пазар.
Индия остава „твърдо ангажирана“ с гарантирането на енергийната сигурност на населението си и ще продължи да се снабдява от различни доставчици в зависимост от пазарната динамика, посочва министерството.
„Индийската страна също така ясно заяви решимостта си да предприеме всички необходими мерки за защита на търговските и икономическите си интереси“, заяви министерството, като добави, че правителството ще работи в тясно сътрудничество с търговските и промишлените организации, за да се справи с последиците от законодателството.
Индия, третият по големина вносител на петрол в света, е сред най-големите купувачи на руски петрол. Смята се, че приходите помагат на Москва да попълва бюджета си, след като през 2022 г. нахлу в Украйна и беше подложена на мащабни западни санкции.
Делхи многократно се е противопоставял на натиска да ограничи търговията си с руски петрол, като заявява, че голямото население и икономика на страната се нуждаят от сигурни, достъпни и надеждни енергийни доставки.
Индийските рафинерии са си осигурили доставки на петрол за септември и октомври, включително от Русия, според източници, запознати с въпроса.
Двама източници от брашна заявиха, че настояват правителството да повдигне въпроса пред американските власти, тъй като цените на петрола ще се повишат рязко, ако Тръмп реши да наложи нови мита.
Доставките на петрол са намалели значително заради войната в Близкия изток, а ограничаването на руските доставки ще окаже сериозно влияние върху печалбите на рафинериите, тъй като вече продават горива на цени под пазарните, заявиха източниците.
Рафинериите искат правителството да издейства известно облекчение, вместо да бъде наложено мито от 100 процента. Това би им позволило да приключат постепенно съществуващите сделки и да бъде определена квота за покупките на руски петрол от Индия, добавиха източниците.
Индийски анализатори заявиха, че възможността САЩ да наложат нови мита върху индийските стоки може да усложни продължаващите търговски преговори между Индия и САЩ и потенциално да забави или да затрудни постигането на търговско споразумение.
След месеци на преговори Индия и САЩ все още не са постигнали консенсус по търговско споразумение, като Делхи настоява за по-изгодни условия.
Индийският министър на търговията Пиюш Гоял ще пътува до САЩ за срещата на министрите на търговията от Г-20 по-късно този месец. Очаква се той да проведе двустранна среща с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър и да обсъди по-нататъшните стъпки по споразумението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
Коментиран от #6, #17
12:22 17.09.2026
2 джо деменцията
12:25 17.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 През Кайлъка
12:29 17.09.2026
5 Много сме прости
Коментиран от #15
12:30 17.09.2026
6 Наистина
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Си КАЛПАзанин
12:30 17.09.2026
7 Марсианец
12:34 17.09.2026
8 хехе
12:35 17.09.2026
9 Хааххх
12:35 17.09.2026
10 300% данъци
Коментиран от #11
12:40 17.09.2026
11 Заради
До коментар #10 от "300% данъци":незаконната атака над Иран
12:41 17.09.2026
12 сектант
12:45 17.09.2026
13 Браво на Индия
12:53 17.09.2026
14 българина
12:57 17.09.2026
15 Православен ходжа
До коментар #5 от "Много сме прости":Е само Украйна ли, бре? Защо удобно пропускаш Сирия, Грузия, Чечения, Афганистан, сигурно пропускам още Чехословакия, Унгария, но това не е проблем?
А най накрая да си признаем истината, която е очеизваждаща, а?
Присмял се хърбел на щърбел, та и твоята така.
Коментиран от #20
12:57 17.09.2026
16 РУСИЯ
12:58 17.09.2026
17 Видьо Видев
До коментар #1 от "Kaлпазанин":София е в ЕС, но днес празнува с руски имена на улиците!
Коментиран от #18
13:02 17.09.2026
18 И според теб
До коментар #17 от "Видьо Видев":На всяка промяна на геополитическата позиция на една държава трябва да сменят имената на улиците ли? Може да смениш спорни имена от историята но не е нужно да зачеркваш историята. Тя е факт.
13:04 17.09.2026
19 Цеко
13:08 17.09.2026
20 АБВ
До коментар #15 от "Православен ходжа":"Е само Украйна ли, бре? Защо удобно пропускаш Сирия, Грузия, Чечения, Афганистан, сигурно пропускам още Чехословакия, Унгария, но това не е проблем?
А най накрая да си признаем истината, която е очеизваждаща, а?
Присмял се хърбел на щърбел, та и твоята така."
Само си чул, но не си чел.
В Сирия Русия е поканена от силийското правителство.
В Грузия навлиза след ударите на грузинската армия срещу Цхинвали при което загиват руски войници от мироопазващите сили там.
Чечения е част от федерацията, а конфликтът там е на етническа и верска основа, подклаждан от част от мюдулманския свят. Чеченците днес са най-верният съюзник на Крумъл.
Чехия и Унгария са по време на идеологическото противопоставяне между Изтока и Запада и примерът не е относим към сегашната ситуация.
Дори статистически погледнато, конфликтите в които е участвала Русия са многократно по-малко от тези на САЩ.
Най-големият агресор днес са САЩ и НАТО.
Аре, бегай !
13:11 17.09.2026
21 Хи хи
13:12 17.09.2026