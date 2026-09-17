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Индия предупреди САЩ, че няма да спре вноса на руски петрол и ще защитава интересите си
  Тема: Украйна

Индия предупреди САЩ, че няма да спре вноса на руски петрол и ще защитава интересите си

17 Септември, 2026 12:20 1 351 21

  • санкции-
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  • петрол-
  • доналд тръмп

Индия обеща да защитава енергийната си сигурност на фона на новите мерки на САЩ срещу доставките на руски петрол

Индия предупреди САЩ, че няма да спре вноса на руски петрол и ще защитава интересите си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Индия предупреди Вашингтон, че новите американски мерки срещу покупките на руски петрол могат да засегнат двустранните им отношения, съобщи външното министерство на южноазиатската страна, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Изявлението последва днешното одобрение от Камарата на представителите на САЩ за мащабен законопроект за санкции и мита, целящ да засили икономическия натиск върху Русия заради нахлуването ѝ в Украйна.

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Законопроектът, който вече е изпратен до президента Доналд Тръмп за подпис, дава правомощия на американския държавен глава да налага високи мита от до 100 процента върху вноса от Китай, Индия и други страни, с цел намаляване на покупките им на руски петрол и газ.

Индийското външно министерство заяви, че е взело под внимание приемането на законопроекта в САЩ, като добави, че през последните месеци Делхи е повдигал въпроса пред различни американски представители и „много ясно е изложил“ потенциалните последици за двустранните отношения и международния енергиен пазар.

Индия остава „твърдо ангажирана“ с гарантирането на енергийната сигурност на населението си и ще продължи да се снабдява от различни доставчици в зависимост от пазарната динамика, посочва министерството.

„Индийската страна също така ясно заяви решимостта си да предприеме всички необходими мерки за защита на търговските и икономическите си интереси“, заяви министерството, като добави, че правителството ще работи в тясно сътрудничество с търговските и промишлените организации, за да се справи с последиците от законодателството.

Индия, третият по големина вносител на петрол в света, е сред най-големите купувачи на руски петрол. Смята се, че приходите помагат на Москва да попълва бюджета си, след като през 2022 г. нахлу в Украйна и беше подложена на мащабни западни санкции.

Делхи многократно се е противопоставял на натиска да ограничи търговията си с руски петрол, като заявява, че голямото население и икономика на страната се нуждаят от сигурни, достъпни и надеждни енергийни доставки.

Индийските рафинерии са си осигурили доставки на петрол за септември и октомври, включително от Русия, според източници, запознати с въпроса.

Двама източници от брашна заявиха, че настояват правителството да повдигне въпроса пред американските власти, тъй като цените на петрола ще се повишат рязко, ако Тръмп реши да наложи нови мита.

Доставките на петрол са намалели значително заради войната в Близкия изток, а ограничаването на руските доставки ще окаже сериозно влияние върху печалбите на рафинериите, тъй като вече продават горива на цени под пазарните, заявиха източниците.

Рафинериите искат правителството да издейства известно облекчение, вместо да бъде наложено мито от 100 процента. Това би им позволило да приключат постепенно съществуващите сделки и да бъде определена квота за покупките на руски петрол от Индия, добавиха източниците.

Индийски анализатори заявиха, че възможността САЩ да наложат нови мита върху индийските стоки може да усложни продължаващите търговски преговори между Индия и САЩ и потенциално да забави или да затрудни постигането на търговско споразумение.

След месеци на преговори Индия и САЩ все още не са постигнали консенсус по търговско споразумение, като Делхи настоява за по-изгодни условия.

Индийският министър на търговията Пиюш Гоял ще пътува до САЩ за срещата на министрите на търговията от Г-20 по-късно този месец. Очаква се той да проведе двустранна среща с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър и да обсъди по-нататъшните стъпки по споразумението.


Индия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    4 48 Отговор
    Важното е да не спре износа на бензин за Русия че тогава Путин пак ще фалира ,освен ако и Индия не е на клоуна ,

    Коментиран от #6, #17

    12:22 17.09.2026

  • 2 джо деменцията

    46 3 Отговор
    Абе, не помня много добре, ама не наложих ли вече едни чудовищни санкции, които трябваше да сринат руската икономика за няколко месеца?! Сега кой месец сме?

    12:25 17.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 През Кайлъка

    16 7 Отговор
    За гарата-така казват в Плевен-да на са луди индийците, БРИКС за какво им е.... НЪЛ Тъй

    12:29 17.09.2026

  • 5 Много сме прости

    49 9 Отговор
    Русия нахлу в Украйна - проблем. САЩ нахлуха в Венецуела, Иран, Либия, Ирак, Сирия, Сърбия, Авганистан сигурно пропускам още, но това не е проблем. А най накрая да си признаем истината, която е очеизваждаща.

    Коментиран от #15

    12:30 17.09.2026

  • 6 Наистина

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Си КАЛПАзанин

    12:30 17.09.2026

  • 7 Марсианец

    21 2 Отговор
    Искаме Руска газ и нефт за Марс. Какво ша ни направиш бе рижав... НИЩО!

    12:34 17.09.2026

  • 8 хехе

    29 2 Отговор
    Крайно време е светът да се събуди и да наложи санкции и мита на обора да тогава що ще ради миротвореца.

    12:35 17.09.2026

  • 9 Хааххх

    17 0 Отговор
    1 евро дизел в индия,ако искате

    12:35 17.09.2026

  • 10 300% данъци

    26 1 Отговор
    За Пепси, Кока-Кола, Макдоналдс, Уиндоус.... И да видим..

    Коментиран от #11

    12:40 17.09.2026

  • 11 Заради

    21 2 Отговор

    До коментар #10 от "300% данъци":

    незаконната атака над Иран

    12:41 17.09.2026

  • 12 сектант

    11 0 Отговор
    То и ние трябва да го правим това нещо, ама Европа са твърде "силни".

    12:45 17.09.2026

  • 13 Браво на Индия

    15 0 Отговор
    Това е достойна постъпка на една суверенна държава. Гледа си собствени интерес и никой не може да ѝ нарежда.

    12:53 17.09.2026

  • 14 българина

    8 3 Отговор
    ако брикс кажат в един глас, или сащ излизат от иран или пълен бойкот на американски стоки, всичко ще си дойде на мястото си.... ес може да каже съшото, но препопита да обедняваме за сметка на уолстриит

    12:57 17.09.2026

  • 15 Православен ходжа

    4 9 Отговор

    До коментар #5 от "Много сме прости":

    Е само Украйна ли, бре? Защо удобно пропускаш Сирия, Грузия, Чечения, Афганистан, сигурно пропускам още Чехословакия, Унгария, но това не е проблем?
    А най накрая да си признаем истината, която е очеизваждаща, а?
    Присмял се хърбел на щърбел, та и твоята така.

    Коментиран от #20

    12:57 17.09.2026

  • 16 РУСИЯ

    4 2 Отговор
    Кажи де, кажи колега... Какво Още Обещах да Направя за Теб, Ако клоуна продължава да те заплашва... То и ТИ можеш, Но Ще Ти Помогнем с Китай........

    12:58 17.09.2026

  • 17 Видьо Видев

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    София е в ЕС, но днес празнува с руски имена на улиците!

    Коментиран от #18

    13:02 17.09.2026

  • 18 И според теб

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Видьо Видев":

    На всяка промяна на геополитическата позиция на една държава трябва да сменят имената на улиците ли? Може да смениш спорни имена от историята но не е нужно да зачеркваш историята. Тя е факт.

    13:04 17.09.2026

  • 19 Цеко

    2 1 Отговор
    Махараджите нещо са се объркАли... Тръмпиньо бързо ще ги приземи.

    13:08 17.09.2026

  • 20 АБВ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Православен ходжа":

    "Е само Украйна ли, бре? Защо удобно пропускаш Сирия, Грузия, Чечения, Афганистан, сигурно пропускам още Чехословакия, Унгария, но това не е проблем?
    А най накрая да си признаем истината, която е очеизваждаща, а?
    Присмял се хърбел на щърбел, та и твоята така."

    Само си чул, но не си чел.
    В Сирия Русия е поканена от силийското правителство.
    В Грузия навлиза след ударите на грузинската армия срещу Цхинвали при което загиват руски войници от мироопазващите сили там.
    Чечения е част от федерацията, а конфликтът там е на етническа и верска основа, подклаждан от част от мюдулманския свят. Чеченците днес са най-верният съюзник на Крумъл.
    Чехия и Унгария са по време на идеологическото противопоставяне между Изтока и Запада и примерът не е относим към сегашната ситуация.
    Дори статистически погледнато, конфликтите в които е участвала Русия са многократно по-малко от тези на САЩ.
    Най-големият агресор днес са САЩ и НАТО.
    Аре, бегай !

    13:11 17.09.2026

  • 21 Хи хи

    0 0 Отговор
    зеленото жуже ще реве много, но светът на БРИКС е с Русия, и не само !!! Не може некво малко жуже да казва на големите какво да правят !!

    13:12 17.09.2026

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