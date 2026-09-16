Борис Джонсън: Това е ужасяващ позор! Трябва да спрем Путин

Бившият британски премиер Борис Джонсън подчерта, че Владимир Путин е инициатор на войната в Украйна и трябва да бъде спрян. В интервю пред украинския "24 канал" той заяви, че руският президент няма никакви основания да напада Украйна.

По-конкретно, Джонсън говори за реакцията си, когато чуе на сирените за въздушна тревога в Украйна.

"На първо място, ужасяващо е, че Путин атакува една невинна европейска столица. Това е позор. Все пак сме в XXI век", подчерта той.

Британският политик възприема подобни действия на Путин като зло.

"Той трябва да бъде спрян. Няма друга причина за това освен руския империализъм. Това е всичко. И собственото му жалко политическо положение, егото му. Знаете какви са причините. Така че, колкото по-скоро сложим край на тази война, толкова по-добре", добави Джонсън.

Как ще изглежда следващият етап от войната

"Мисля, че Путин ще се опита да причини огромни страдания през зимата. Вярвам, че Украйна ще оцелее. Мисля, че Украйна ще се справи добре. Надявам се, че някъде през следващата година или може би по-следващата, Путин ще признае истината: той никога няма да завладее тази страна. И ще спре. Трябва да спре. В крайна сметка всичко опира до това", убеден е бившият премиер на Обединеното кралство.

Какво трябва да направи Путин, за да сложи край на войната

Британският политик сподели и вижданията си за това как Путин би могъл да излезе от войната. "Винаги казваме: е, Путин ще бъде убит, точно както Хитлер. Или, знаете, ако спре, ще го убият. Той е погубил милион и половина руснаци. Просто ще го ликвидират. Това е. Е, мисля, че би могъл да представи нещата по друг начин. Би могъл да каже: "Вижте, намерих стари материали за руската история относно това кои всъщност са историческите земи на Русия. И се оказва - съвсем случайно, приятели - че това са същите територии, които имаме сега. Така че ние постигнахме целта си, нацистите ги няма и т.н., и т.н." Това е, което трябва да направи. И след това да се оттегли", заяви Джонсън.