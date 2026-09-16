Борис Джонсън: Това е ужасяващ позор! Трябва да спрем Путин

Бившият британски премиер Борис Джонсън подчерта, че Владимир Путин е инициатор на войната в Украйна и трябва да бъде спрян. В интервю пред украинския "24 канал" той заяви, че руският президент няма никакви основания да напада Украйна.
По-конкретно, Джонсън говори за реакцията си, когато чуе на сирените за въздушна тревога в Украйна.
"На първо място, ужасяващо е, че Путин атакува една невинна европейска столица. Това е позор. Все пак сме в XXI век", подчерта той.
Британският политик възприема подобни действия на Путин като зло.
"Той трябва да бъде спрян. Няма друга причина за това освен руския империализъм. Това е всичко. И собственото му жалко политическо положение, егото му. Знаете какви са причините. Така че, колкото по-скоро сложим край на тази война, толкова по-добре", добави Джонсън.
Как ще изглежда следващият етап от войната
"Мисля, че Путин ще се опита да причини огромни страдания през зимата. Вярвам, че Украйна ще оцелее. Мисля, че Украйна ще се справи добре. Надявам се, че някъде през следващата година или може би по-следващата, Путин ще признае истината: той никога няма да завладее тази страна. И ще спре. Трябва да спре. В крайна сметка всичко опира до това", убеден е бившият премиер на Обединеното кралство.
Какво трябва да направи Путин, за да сложи край на войната
Британският политик сподели и вижданията си за това как Путин би могъл да излезе от войната. "Винаги казваме: е, Путин ще бъде убит, точно както Хитлер. Или, знаете, ако спре, ще го убият. Той е погубил милион и половина руснаци. Просто ще го ликвидират. Това е. Е, мисля, че би могъл да представи нещата по друг начин. Би могъл да каже: "Вижте, намерих стари материали за руската история относно това кои всъщност са историческите земи на Русия. И се оказва - съвсем случайно, приятели - че това са същите територии, които имаме сега. Така че ние постигнахме целта си, нацистите ги няма и т.н., и т.н." Това е, което трябва да направи. И след това да се оттегли", заяви Джонсън.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КиКи
Коментиран от #30
17:40 16.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #49
17:41 16.09.2026
3 Боже, боже
17:42 16.09.2026
4 Атина Паднала
Коментиран от #50
17:42 16.09.2026
5 немцов
Коментиран от #44, #61
17:42 16.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Читател
Коментиран от #100
17:42 16.09.2026
8 На този из
Коментиран от #105
17:43 16.09.2026
9 Нацисти няма
17:43 16.09.2026
10 Тоя явно е
17:44 16.09.2026
11 Крадецът вика дръжте крадеца
17:45 16.09.2026
12 ужасяващ позор е
Коментиран от #31
17:45 16.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ПОЗОР
Милиони славяни загинаха заради този ... това същество..
Остана ли още някой който да вярва в "западните ценности и демокрация"?!
Коментиран от #40
17:46 16.09.2026
15 Соломон
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И как точно този уби милиони украинци. Да не би Украйна да е нападнала Русия по указания на Англия
Коментиран от #42, #67
17:46 16.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 атакува една невинна европейска столица
17:46 16.09.2026
18 Позор си ти
Коментиран от #27, #35
17:46 16.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Киро брейка
17:47 16.09.2026
22 оня с коня
17:48 16.09.2026
23 Ходи, ходи
17:48 16.09.2026
24 Изтървахме коня
17:48 16.09.2026
25 Конспиратор
17:48 16.09.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
сега ще спи под моста при клошарите нощем
17:48 16.09.2026
27 Гук
До коментар #18 от "Позор си ти":И руснаци загинаха.Милион и половина.Което не ме натъжава особено.
Коментиран от #33, #37
17:49 16.09.2026
28 Този Борис Иванович
17:49 16.09.2026
29 ?????
Да напомням ли пак за Минск-1, Минск-2, Истанбул и как всеки път европците ги лъгаха руснаците.
А последния път в Истанбул когато бандеровците бяха готови да подпишат именно Борката Джонсън ги накара да повоюват.
И сравнете кви бяха да кажем условията при Минск-2 и кви са сега.
И тенденцията не е в полза на бандеровците.
Така че слушайте го пак Борката Джонсън.
17:49 16.09.2026
30 Поръчкови поръчки
До коментар #1 от "КиКи":Първо тебе ли уведомиха по този въпрос?
17:50 16.09.2026
31 Хехехе
До коментар #12 от "ужасяващ позор е":Коф..влак ма, педрила?!?
У Йло Пен ДЕЛА избега посред нощ само по трусики от некаков готвач! И целиот кремльовски Елит!
2 месеца не могаа с се саберат тия пиздоглазци
Ааааахахаха
17:50 16.09.2026
32 Наистина
17:50 16.09.2026
33 Нормално
До коментар #27 от "Гук":за човек без ценностна система и нещо в манерката!
17:50 16.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Соломон
До коментар #18 от "Позор си ти":Загинаха не хиляди а милиони. И не само украинци. Ама ме заради него а заради имперските амбиции на Русия. И за това че иска Малая токмачка
Коментиран от #45
17:51 16.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ами...
До коментар #27 от "Гук":сигурно защото си лъжец и фашист...
но и ние не те жалим...
Коментиран от #113
17:52 16.09.2026
38 Василеску
17:52 16.09.2026
39 Трябвало е не локомотива
17:52 16.09.2026
40 колчо
До коментар #14 от "ПОЗОР":вие сигурно вярвате в тоталитаризма,нали?
17:52 16.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Путин многоходовия
До коментар #15 от "Соломон":Като им нареди да не сключват мир с нас.
Коментиран от #53
17:53 16.09.2026
43 шаа
17:53 16.09.2026
44 Атина Паднала
До коментар #5 от "немцов":Хаяско е партизанското име на наркозеленски.
17:54 16.09.2026
45 Ами колко загинаха
До коментар #35 от "Соломон":няма да научиш в пропагандата за флупаци. На война най много се лъже за жертви, после за победи! И най много флупаци там се лепят. Когато на човек не понася, не е добре да се рови там, защото виж каква боза правиш! Докато им драскаш глупостите за имперските амбиции, източват и унищожават Европа, в Украйна загиват хиляди и една държава е все по унищожена, а такива като този на снимката смучат комисионни за твоя сметка!
17:56 16.09.2026
46 Българин
17:56 16.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Никой не ги е карал на сила
17:57 16.09.2026
49 Европеец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Рошавия ,самият той е позор за човечеството, но както и да е... Април месец 22-ра година украйниците се вразумиха и в Истанбул се съгласиха за мир с Русия..... На другия ден след като украинската делегация се е прибрал от Истанбул, рошавото плашило, тогава министър председател на Англия отиде в киев, потдкукуроса киевската хунта с призива до последния украинец..... ТА така с рошавото изчадие.....
Коментиран от #66
17:57 16.09.2026
50 Историк
До коментар #4 от "Атина Паднала":Не той е потомък на Габровски циганин.Сам си го призна.Идва в България, преди години.
Затова е и специалист в лъжите
17:58 16.09.2026
51 Японска нинджa
17:58 16.09.2026
52 любопитко
17:58 16.09.2026
53 Соломон
До коментар #42 от "Путин многоходовия":И защо трябва да сключват този мир който лишава Украйна от територия, армия. Не може да прави нищо без руско одобрение и за капак украинците се задължават да признаят руския език за втори национален
Коментиран от #95
17:59 16.09.2026
54 Тоя Борис Джонсън
17:59 16.09.2026
55 Българин
Коментиран от #80
18:00 16.09.2026
56 Айде бе Вова
18:02 16.09.2026
57 тт123
Какво прави в Украйна??????????
18:04 16.09.2026
58 Кочо
18:04 16.09.2026
59 ХА ХА ХА
18:04 16.09.2026
60 Путин
18:06 16.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Исторически факти
18:07 16.09.2026
63 Господ ще накаже запада за тази война в
18:08 16.09.2026
64 Исторически факти
Коментиран от #68
18:08 16.09.2026
65 Кво да говорим за това същество
18:09 16.09.2026
66 АнтиZомби
До коментар #49 от "Европеец":Ти откъде имаш тази информация?!?
Дори путинските нацистки зомбита вече не споменава тези измишльотини!
А братята украинци ще унищожат до крак всички путински нацистки зомбита и техните помагачи!
Слава Україні!!!
18:09 16.09.2026
67 тт123
До коментар #15 от "Соломон":"Пасито" ами като спря мирните преговори "неграмотнико"
Коментиран от #91
18:09 16.09.2026
68 Темата
До коментар #64 от "Исторически факти":за крадеца борис джносън. Обърка къде да тролиш!
18:10 16.09.2026
69 Горно Уйно
Коментиран от #85
18:12 16.09.2026
70 Горд Европейц
Коментиран от #93, #102
18:12 16.09.2026
71 През декември 2019 г. правителството на
Cobham е аерокосмическа и отбранителна компания, базирана в Дорсет. Фирмата е ключов военен изпълнител, считан за световен лидер в технологиите за презареждане с гориво във въздуха и системите за електронна война.
18:13 16.09.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Бай онзи
Коментиран от #79
18:14 16.09.2026
74 Позор за ЗАПАДНАЛИЯ запад
Коментиран от #82
18:14 16.09.2026
75 Капейчо
„Вие имахте да избирате между войната и позора. Вие избрахте позора. Но вие ще получите и войната!“
18:15 16.09.2026
76 САМО ПИТАМ
18:16 16.09.2026
77 Трябва да спрем
18:18 16.09.2026
78 Нима е чак толкова
18:18 16.09.2026
79 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #73 от "Бай онзи":Ами вижте му физиономията Какво очаквате ФАЦИАС ПРИМИТИВА СТАТИКУС СИНИСТТА
18:19 16.09.2026
80 Европейц
До коментар #55 от "Българин":Путин мечтае за такова гнездо, ама кво да ти отварям учити!
18:19 16.09.2026
81 Ами
Куфарчето май пак остава при Митя.
Както се върне Путин от отпуск да не се окаже
че един от Британските острови липсва :)
18:20 16.09.2026
82 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #74 от "Позор за ЗАПАДНАЛИЯ запад":Днес ЗАПАДНИЯ СВЯТ бомби Путин....като за начало.
Коментиран от #87
18:21 16.09.2026
83 оня с коня
Коментиран от #88
18:21 16.09.2026
84 Неоспорим факт!
18:22 16.09.2026
85 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #69 от "Горно Уйно":Него спират
Направо го бомбят...Путин де.
18:22 16.09.2026
86 Дудов
18:22 16.09.2026
87 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #82 от "ГОЛЕМ СМЕХ":безмозъчни КРАВАРСКИ загубеняци, прошляци и клошари ,всички ли сте на линия?
Коментиран от #90
18:22 16.09.2026
88 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #83 от "оня с коня":И свинарските руски тролове не са по малко
18:24 16.09.2026
89 Ъъъ
Е, няма що...Трябва да бъде спрян, но от кого? Очевидно Борката няма никакво желание или намерение да се включи в "спирането"..... Интерени хора.. 🤔
Коментиран от #92
18:24 16.09.2026
90 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #87 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Учим са от вас руски задръстеняци.
18:25 16.09.2026
91 Соломон
До коментар #67 от "тт123":Умнико . Ако Русия небе нападнала Украйна нямаше да има нужда от никакви мирни преговори . Да обвиняваш за това Украйна е все едно да кажеш че жертва на изнасилване не трябва да съди насилника защото може да и е харесало
Коментиран от #94, #99, #103
18:25 16.09.2026
92 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #89 от "Ъъъ":Не го спират
Направо го бомбят
В леговището на Путин.
18:26 16.09.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #91 от "Соломон":Не са разбра що Русия нападна Украйна.
18:27 16.09.2026
95 Путин многоходовия
До коментар #53 от "Соломон":Не е негова работа. Да си гледа изнасиленото население в Англия. 15 000 английски ученички са изнасилени за 1 г от "мигранти".
Коментиран от #117
18:27 16.09.2026
96 Истинско обещание 🇮🇷
18:28 16.09.2026
97 Макробиолог
18:29 16.09.2026
98 ПУТИН ЧМОЛА
ЧЕ Е НАПАДНАЛ УКРАЙНА
ЗАРАДИ СВАЛЯНЕТО
НА ЯНУКОВИЧ ....
ЧУВСТАЛ СЕ ЗА УНИЗЕН
БОТОКС ПСИХОПАТА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #110
18:30 16.09.2026
99 Ами да бе активен по рано
До коментар #91 от "Соломон":Толкова години Русия предупреждаваше накъде тикат Украйна, пък теб не те видяхме.
Коментиран от #104
18:30 16.09.2026
100 Антирашист4480
До коментар #7 от "Читател":Читетеля да чете внимателно ,как просия стана фашистка държава ! Или окончателно е преминал в сектата на чеченския вожд.
18:30 16.09.2026
101 1111
18:31 16.09.2026
102 тт123
До коментар #70 от "Горд Европейц":Руски не но виж като дойдат УСРАИНСКИТЕ талибани какво ще става.
Впрочем те вече са тук, но във ваше село още не са дошли
Коментиран от #112
18:31 16.09.2026
103 Ами
До коментар #91 от "Соломон":Ако колективния запад не бе направил преврат в окраина,
нямаше да има дори и Миски споразумения.
Ама пуста му простотия ... Малко им беше в Сирия :)
18:32 16.09.2026
104 Соломон
До коментар #99 от "Ами да бе активен по рано":И какво точно е направила Украйна за да я нападне Русия .
Коментиран от #109
18:33 16.09.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Денжо
18:33 16.09.2026
107 Понг
18:34 16.09.2026
108 Борис май е изперкал
18:35 16.09.2026
109 Украйна си загуби суверинитета
До коментар #104 от "Соломон":Затова я вкараха във война!
18:35 16.09.2026
110 Българин
До коментар #98 от "ПУТИН ЧМОЛА":Незнам за Путин,но ти с това писане сам си признаваш ,че в Киев е извършен пуч срещу законно избран президент
18:36 16.09.2026
111 ИДИ И СЕ САМОПРЕДАЙ НА СЪД ВЛАСТИ В ХАГА
ВИЖТЕ ГО ДОБРЕ ТОВА ЧУЧУЛО , КОЕТО Е ВИНОВНИКА ЗА НЕ СПИРАНЕ НА ВОЙНАТА САМО ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД НАЧАЛОТО Ѝ!! И СЕГА ТОВА СЪЩОТО ЧУЧУЛО НАГЛО ПО ЛАЙНОБРИТСИКИ ПОДЛО И ЧУМАВО КАЗВА :Така че, колкото по-скоро сложим край на тази война, толкова по-добре", добави Джонсън. ВЪРЛ ЦИНИЗЪМ НА МРЪСНИК ОТ КЛАСА !! С КАКВИ ОЧИ СИ НА ПОКАЗ , БЕ ИИЗТРОД !!
МАРШ В ЕСЪД , САМОПРЕДАЙ СЕ НА СЪДЕБНИТЕ ВЛАСТИ И ПОСЛЕДВАЙ ПРИМЕРА НА МЛАДИЧ , ВМЕСТО ДА СИ ВЕЕШ ЧУМАВАТА КРАТУНА И КАКВО ТЪРСИШ ПАК ТАМ ?!! АМИ СЕГА ВМЕСТО ДА СЕ ОБЪРНАТ УКР ВЛАСТИ С/У ТЕБ , ТЕ СЕ ПРАВЯТ НА ФАЛШНЕРАЗБИРАЩИ ОНОВА КОЕТО ИМ СТОРИ, ТРЯТ СИ , А ЗАЩО ТАКА ??!
18:36 16.09.2026
112 Горд Европейц
До коментар #102 от "тт123":Украинците са ми приятели, гледай да не те посетят у вас, щом са у вашето село! Купи си гел!
18:36 16.09.2026
113 Антирашист 4483
До коментар #37 от "Ами...":Само неуките ползват думи без да знаят значението им !
18:37 16.09.2026
114 Мимоза
18:37 16.09.2026
115 максим
нима лондон,не участва в конфликта?16 милиарда лири помощ.отделно танкове,пво,артилерия и крилати ракети.120000 безпилотника и чертежите на сторм шадоу!
а ,кой обучава украински пилоти? а, кой дава разузнавателна подкрепа? а, кой евакуира британското посолство в полша от киев?на тези поставени въпроси британеца,още не е отговорил.
18:37 16.09.2026
116 Баба Яга
18:38 16.09.2026
117 Соломон
До коментар #95 от "Путин многоходовия":А на Русия каква и е работата в Украйна. Малко ли им са нацистите та ги търси в Украйна
18:38 16.09.2026
118 Алекса
18:38 16.09.2026