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Борис Джонсън: Това е ужасяващ позор! Трябва да спрем Путин
  Тема: Украйна

Борис Джонсън: Това е ужасяващ позор! Трябва да спрем Путин

16 Септември, 2026 17:39 2 657 118

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • борис джонсън-
  • володимир зеленски

В интервю пред украинския "24 канал" той заяви, че руският президент няма никакви основания да напада Украйна

Борис Джонсън: Това е ужасяващ позор! Трябва да спрем Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Бившият британски премиер Борис Джонсън подчерта, че Владимир Путин е инициатор на войната в Украйна и трябва да бъде спрян. В интервю пред украинския "24 канал" той заяви, че руският президент няма никакви основания да напада Украйна.

По-конкретно, Джонсън говори за реакцията си, когато чуе на сирените за въздушна тревога в Украйна.

"На първо място, ужасяващо е, че Путин атакува една невинна европейска столица. Това е позор. Все пак сме в XXI век", подчерта той.

Британският политик възприема подобни действия на Путин като зло.

"Той трябва да бъде спрян. Няма друга причина за това освен руския империализъм. Това е всичко. И собственото му жалко политическо положение, егото му. Знаете какви са причините. Така че, колкото по-скоро сложим край на тази война, толкова по-добре", добави Джонсън.

Как ще изглежда следващият етап от войната

"Мисля, че Путин ще се опита да причини огромни страдания през зимата. Вярвам, че Украйна ще оцелее. Мисля, че Украйна ще се справи добре. Надявам се, че някъде през следващата година или може би по-следващата, Путин ще признае истината: той никога няма да завладее тази страна. И ще спре. Трябва да спре. В крайна сметка всичко опира до това", убеден е бившият премиер на Обединеното кралство.

Какво трябва да направи Путин, за да сложи край на войната

Британският политик сподели и вижданията си за това как Путин би могъл да излезе от войната. "Винаги казваме: е, Путин ще бъде убит, точно както Хитлер. Или, знаете, ако спре, ще го убият. Той е погубил милион и половина руснаци. Просто ще го ликвидират. Това е. Е, мисля, че би могъл да представи нещата по друг начин. Би могъл да каже: "Вижте, намерих стари материали за руската история относно това кои всъщност са историческите земи на Русия. И се оказва - съвсем случайно, приятели - че това са същите територии, които имаме сега. Така че ние постигнахме целта си, нацистите ги няма и т.н., и т.н." Това е, което трябва да направи. И след това да се оттегли", заяви Джонсън.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КиКи

    85 111 Отговор
    САЩ разкриха руска мрежа за поръчкови убийства в Европа и Америка

    Коментиран от #30

    17:40 16.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    173 101 Отговор
    Този уби милиони украинци.Масов убиец.

    Коментиран от #15, #49

    17:41 16.09.2026

  • 3 Боже, боже

    144 91 Отговор
    Прибери си версиите и плашилото.

    17:42 16.09.2026

  • 4 Атина Паднала

    138 89 Отговор
    Ами спри го бе перхидролен турчин.

    Коментиран от #50

    17:42 16.09.2026

  • 5 немцов

    59 69 Отговор
    ами неутрализирайте хаяско и да се приключва!

    Коментиран от #44, #61

    17:42 16.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Читател

    130 69 Отговор
    Смахнати наркомани слуги на дявола сте и двамата на снимката

    Коментиран от #100

    17:42 16.09.2026

  • 8 На този из

    103 59 Отговор
    род му тежат над милион жертви и от двете страни!

    Коментиран от #105

    17:43 16.09.2026

  • 9 Нацисти няма

    40 42 Отговор
    Има фашисти

    17:43 16.09.2026

  • 10 Тоя явно е

    87 55 Отговор
    По-глупав, отколкото си мислех...

    17:44 16.09.2026

  • 11 Крадецът вика дръжте крадеца

    82 60 Отговор
    В статията на мястото на Русия като се сложи Украйна, а Путин се замести с Джонсън и Зеленски и всичко придобива реален вид.

    17:45 16.09.2026

  • 12 ужасяващ позор е

    76 51 Отговор
    Когато напълни памперса и умириса влака. Това е позор

    Коментиран от #31

    17:45 16.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ПОЗОР

    98 64 Отговор
    ДА, "ужасяваш позор е", Боре, че ти още не си в затвора за партитата по време на Ковида и за престъпленията срещу човечеството, които направи с Украйна.
    Милиони славяни загинаха заради този ... това същество..
    Остана ли още някой който да вярва в "западните ценности и демокрация"?!

    Коментиран от #40

    17:46 16.09.2026

  • 15 Соломон

    77 76 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И как точно този уби милиони украинци. Да не би Украйна да е нападнала Русия по указания на Англия

    Коментиран от #42, #67

    17:46 16.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 атакува една невинна европейска столица

    63 37 Отговор
    А кой атакува една иранската и ливанската невинна столица ?

    17:46 16.09.2026

  • 18 Позор си ти

    75 41 Отговор
    Заради теб загинаха хиляди украинци и съсипаха Украйна, за да взимаш комисиони за война!

    Коментиран от #27, #35

    17:46 16.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Киро брейка

    31 29 Отговор
    На този долната му част на гърба Дали и тя е руса с нея ли ще спира руснаците..??

    17:47 16.09.2026

  • 22 оня с коня

    49 43 Отговор
    Нали сте щитът, който пази европа от Русия! Загивайте мъжествено, докато си пием ракията, а гейовете се чекнат по гейпарадите. Много поздрави от НАТО и гейсъюз, ДРЪЖТЕ СЕ ЕЙ !

    17:48 16.09.2026

  • 23 Ходи, ходи

    30 24 Отговор
    Пак в Киев, Борис Джонсън, ходи ...

    17:48 16.09.2026

  • 24 Изтървахме коня

    40 30 Отговор
    Със зеленко реват на два гласа, в синхрон.

    17:48 16.09.2026

  • 25 Конспиратор

    6 10 Отговор
    Си му предложи убежище, но Доналд го подкокоросва с обявления за анексията на Гренландия и с несъгласие с решения на НАТО.

    17:48 16.09.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    12 31 Отговор
    КОТАРАКА МУ Е БЛОКИРАН НИКА ХА ХА ХА ХА ГОЛЯМ КЕФ

    сега ще спи под моста при клошарите нощем

    17:48 16.09.2026

  • 27 Гук

    43 41 Отговор

    До коментар #18 от "Позор си ти":

    И руснаци загинаха.Милион и половина.Което не ме натъжава особено.

    Коментиран от #33, #37

    17:49 16.09.2026

  • 28 Този Борис Иванович

    25 20 Отговор
    от къде изпълзя пък сега

    17:49 16.09.2026

  • 29 ?????

    56 43 Отговор
    Уф.
    Да напомням ли пак за Минск-1, Минск-2, Истанбул и как всеки път европците ги лъгаха руснаците.
    А последния път в Истанбул когато бандеровците бяха готови да подпишат именно Борката Джонсън ги накара да повоюват.
    И сравнете кви бяха да кажем условията при Минск-2 и кви са сега.
    И тенденцията не е в полза на бандеровците.
    Така че слушайте го пак Борката Джонсън.

    17:49 16.09.2026

  • 30 Поръчкови поръчки

    10 22 Отговор

    До коментар #1 от "КиКи":

    Първо тебе ли уведомиха по този въпрос?

    17:50 16.09.2026

  • 31 Хехехе

    10 27 Отговор

    До коментар #12 от "ужасяващ позор е":

    Коф..влак ма, педрила?!?
    У Йло Пен ДЕЛА избега посред нощ само по трусики от некаков готвач! И целиот кремльовски Елит!
    2 месеца не могаа с се саберат тия пиздоглазци
    Ааааахахаха

    17:50 16.09.2026

  • 32 Наистина

    27 20 Отговор
    Е добре, че не са го тряснали във влака. Не заслужава такава милост! Трябва да е бавно и по особено болезнен начин.

    17:50 16.09.2026

  • 33 Нормално

    9 35 Отговор

    До коментар #27 от "Гук":

    за човек без ценностна система и нещо в манерката!

    17:50 16.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Соломон

    36 32 Отговор

    До коментар #18 от "Позор си ти":

    Загинаха не хиляди а милиони. И не само украинци. Ама ме заради него а заради имперските амбиции на Русия. И за това че иска Малая токмачка

    Коментиран от #45

    17:51 16.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ами...

    5 33 Отговор

    До коментар #27 от "Гук":

    сигурно защото си лъжец и фашист...
    но и ние не те жалим...

    Коментиран от #113

    17:52 16.09.2026

  • 38 Василеску

    3 11 Отговор
    Туй що глупци, вий не знайте - позор ли е или слава?!

    17:52 16.09.2026

  • 39 Трябвало е не локомотива

    23 10 Отговор
    А вагона му да дууумнат че поне сега тъъпотиите му нямаше да четем на тоя неблагодарник

    17:52 16.09.2026

  • 40 колчо

    2 9 Отговор

    До коментар #14 от "ПОЗОР":

    вие сигурно вярвате в тоталитаризма,нали?

    17:52 16.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Путин многоходовия

    6 9 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    Като им нареди да не сключват мир с нас.

    Коментиран от #53

    17:53 16.09.2026

  • 43 шаа

    17 8 Отговор
    борката е по-неадекватен и от зеленката

    17:53 16.09.2026

  • 44 Атина Паднала

    12 10 Отговор

    До коментар #5 от "немцов":

    Хаяско е партизанското име на наркозеленски.

    17:54 16.09.2026

  • 45 Ами колко загинаха

    9 4 Отговор

    До коментар #35 от "Соломон":

    няма да научиш в пропагандата за флупаци. На война най много се лъже за жертви, после за победи! И най много флупаци там се лепят. Когато на човек не понася, не е добре да се рови там, защото виж каква боза правиш! Докато им драскаш глупостите за имперските амбиции, източват и унищожават Европа, в Украйна загиват хиляди и една държава е все по унищожена, а такива като този на снимката смучат комисионни за твоя сметка!

    17:56 16.09.2026

  • 46 Българин

    13 3 Отговор
    Това гнездо на главата още ли си няма кукувица

    17:56 16.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Никой не ги е карал на сила

    13 3 Отговор
    В райони на бойни действия да ходят. Като се правят на интересни после да не вряцат

    17:57 16.09.2026

  • 49 Европеец

    23 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Рошавия ,самият той е позор за човечеството, но както и да е... Април месец 22-ра година украйниците се вразумиха и в Истанбул се съгласиха за мир с Русия..... На другия ден след като украинската делегация се е прибрал от Истанбул, рошавото плашило, тогава министър председател на Англия отиде в киев, потдкукуроса киевската хунта с призива до последния украинец..... ТА така с рошавото изчадие.....

    Коментиран от #66

    17:57 16.09.2026

  • 50 Историк

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Паднала":

    Не той е потомък на Габровски циганин.Сам си го призна.Идва в България, преди години.
    Затова е и специалист в лъжите

    17:58 16.09.2026

  • 51 Японска нинджa

    8 15 Отговор
    Голяма грешка! Русия настъпи лъва по опашката! Удари неправилния влак.

    17:58 16.09.2026

  • 52 любопитко

    8 10 Отговор
    Кой още не е разбрал че тази вона зависи единствено и само от желанието на Путин да я продължи или да я спре? Тази война може да приключи само по два начина. Или окупаторите да се изтеглят от теритрията на чуждата суверенна държава или разпадането на на Руската федерация. Тепърва предстои да видим кое от двете ще се случи първо. Иначе дори и да бъде уговорено да бъде прекратен фронтовия огън, партизанското движение и провокациите няма да престанат докато фронта пламне отново. Позволи ли се на някого в 21 век със силата на оръжието да променя граници или той ще продължи с лакомията си, или някой друг ще го последва и така като лавина докато за кратко обхване световните доминиращи военни сили. Следващия път вече ще се бият с камъни.

    17:58 16.09.2026

  • 53 Соломон

    5 11 Отговор

    До коментар #42 от "Путин многоходовия":

    И защо трябва да сключват този мир който лишава Украйна от територия, армия. Не може да прави нищо без руско одобрение и за капак украинците се задължават да признаят руския език за втори национален

    Коментиран от #95

    17:59 16.09.2026

  • 54 Тоя Борис Джонсън

    11 4 Отговор
    Що до сега не се е изтъпанил и в центара на Гааза? А?

    17:59 16.09.2026

  • 55 Българин

    10 3 Отговор
    Това гнездо на тази глава още ли не се е харесало на някоя кукувица

    Коментиран от #80

    18:00 16.09.2026

  • 56 Айде бе Вова

    14 3 Отговор
    Ликвикидирай го този остров... от векове от там излизат само войни, робовладелство и тиранство...

    18:02 16.09.2026

  • 57 тт123

    7 3 Отговор
    Този арабо не знам какъв разпали войната.
    Какво прави в Украйна??????????

    18:04 16.09.2026

  • 58 Кочо

    5 1 Отговор
    Драма! Драма за Бо Жо!

    18:04 16.09.2026

  • 59 ХА ХА ХА

    12 3 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ТОЯ ДЖОНСЪН НАПРАВИ МНОГО ЗА ДА СЕ СРУТИ ИКОНОМИКАТА НА ЕС И БЕШЕ ННОГО ДОВОЛЕН ОТ ТОВА ...МИЛИАРДИ ЗА УКРОНАЦИСТИТЕ , ЗА ДА ПОБЕДЯТ РУСИЯ ....АМА НЕ СТАНА ...КАЛАС , УРСУЛИТЕ И ВСИЧКИ ВОЙНОЛЮБЦИ ОТ ЕС ОСТАВЯТ НАРОДИТЕ СИ ГЛАДНИ ЗА ДА МОГАТ ДА КРАДЪТ ОТ МИЛИАРДИТЕ ОТПУСНАТИ НА ГОРКИТЕ БЕДНИ УКРАИНЦИ ПРАТЕНИ ЗА ДА УМИРАТ НА ФРОНТА СРЕЩУ СВОИТЕ БРАТЯ РУСНАЦИ! ЗА ДА УГОДЯТ НА ЗАПАДНИЯ КРЪВОЖАДЕН ЗВЯР СЪС ПОМОЩТА НА ЕВРЕИНА КЛОУН СЛУГА НА ЗАПАДА !

    18:04 16.09.2026

  • 60 Путин

    4 6 Отговор
    Руските богатири отстъпват стратегически в Донецка област! Значи войната продължава още неопределено време. Донецка област беше едно от условията, ама неможем я превзе сами! Трябва да ни я дадат подарок!

    18:06 16.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Исторически факти

    7 3 Отговор
    Ехаа, тоя яко се е напушил в Киев...

    18:07 16.09.2026

  • 63 Господ ще накаже запада за тази война в

    8 1 Отговор
    Покрайна , наркомана на конци и неговата клика , както и убиеца нетаняху и касапите му , краварите и те са в кюпа !

    18:08 16.09.2026

  • 64 Исторически факти

    2 5 Отговор
    🔔 След изнесената информация за помилвания от Илияна Йотова наркопласьор, решението за и.д. президентката е само едно - оставка и оттегляне от президентските избори. 🚫 Ако тази жена има чест и достойнство, трябва да стори точно това, а след това да бъде разследвана от полицията и прокуратурата. 🤦🏻‍♂️ Извършеното от Йотова хвърля огромно петно върху и без това дискредитираната от Радев институция, който използва президентството и държавните финансови ресурси за създаването на своята лична партия. Уважаеми радиослушатели, драги зрители, да живее Лама Гюро. Ура!

    Коментиран от #68

    18:08 16.09.2026

  • 65 Кво да говорим за това същество

    6 1 Отговор
    В края на 2022 г. Борис Джонсън прие дарение от 1 милион паунда – най-голямото, давано някога на отделен член на британския парламент – от богат бизнесмен на име Кристофър Харбърн Фирмата: Harborne е най-големият акционер в QinetiQ , голяма британска мултинационална компания за отбранителни технологии, специализирана във военна роботика, лазерни технологии и дронове.

    18:09 16.09.2026

  • 66 АнтиZомби

    1 9 Отговор

    До коментар #49 от "Европеец":

    Ти откъде имаш тази информация?!?
    Дори путинските нацистки зомбита вече не споменава тези измишльотини!
    А братята украинци ще унищожат до крак всички путински нацистки зомбита и техните помагачи!
    Слава Україні!!!

    18:09 16.09.2026

  • 67 тт123

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    "Пасито" ами като спря мирните преговори "неграмотнико"

    Коментиран от #91

    18:09 16.09.2026

  • 68 Темата

    5 1 Отговор

    До коментар #64 от "Исторически факти":

    за крадеца борис джносън. Обърка къде да тролиш!

    18:10 16.09.2026

  • 69 Горно Уйно

    3 0 Отговор
    Ха сопри го де!

    Коментиран от #85

    18:12 16.09.2026

  • 70 Горд Европейц

    2 6 Отговор
    Изхвърлете всички руснаци от Европа! Утре башибoзука ще тръгне да защитава накърнените им права!

    Коментиран от #93, #102

    18:12 16.09.2026

  • 71 През декември 2019 г. правителството на

    4 0 Отговор
    Джонсън официално одобри придобиването на Cobham за 4 милиарда паунда от американската частна инвестиционна компания Advent International.
    Cobham е аерокосмическа и отбранителна компания, базирана в Дорсет. Фирмата е ключов военен изпълнител, считан за световен лидер в технологиите за презареждане с гориво във въздуха и системите за електронна война.

    18:13 16.09.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Бай онзи

    4 1 Отговор
    Знаех,че е алчен и арогантен,но не подозирах,че е толкова глупав!!!!!!!!!

    Коментиран от #79

    18:14 16.09.2026

  • 74 Позор за ЗАПАДНАЛИЯ запад

    7 2 Отговор
    Кравите малко се осъзнаха , но европейците будали не могат ....защото ще паднат от власт и няма какво да крадат!!!! По рано ковида ....мийте си ръцете със сапун и ще ви мине....милиарди за урсулите и боко .....бийте ваксини и сега всеки които си е сложил е със усложнения .....милиарди - откраднати от урсулите !!!!!

    Коментиран от #82

    18:14 16.09.2026

  • 75 Капейчо

    2 0 Отговор
    Чърчил:
    „Вие имахте да избирате между войната и позора. Вие избрахте позора. Но вие ще получите и войната!“

    18:15 16.09.2026

  • 76 САМО ПИТАМ

    6 0 Отговор
    миленчо, какво му е извънредното на таз новина беКРЕТЕН ?

    18:16 16.09.2026

  • 77 Трябва да спрем

    3 0 Отговор
    Този извратен уфруд

    18:18 16.09.2026

  • 78 Нима е чак толкова

    2 1 Отговор
    глупав,че не разбра предупреждението.Не вярвам да е арогантен,защото това не е присъщо на страхливците.

    18:18 16.09.2026

  • 79 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Бай онзи":

    Ами вижте му физиономията Какво очаквате ФАЦИАС ПРИМИТИВА СТАТИКУС СИНИСТТА

    18:19 16.09.2026

  • 80 Европейц

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Българин":

    Путин мечтае за такова гнездо, ама кво да ти отварям учити!

    18:19 16.09.2026

  • 81 Ами

    1 0 Отговор
    Говори се че Путин излиза в отпуск за няколко дни.
    Куфарчето май пак остава при Митя.
    Както се върне Путин от отпуск да не се окаже
    че един от Британските острови липсва :)

    18:20 16.09.2026

  • 82 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Позор за ЗАПАДНАЛИЯ запад":

    Днес ЗАПАДНИЯ СВЯТ бомби Путин....като за начало.

    Коментиран от #87

    18:21 16.09.2026

  • 83 оня с коня

    1 0 Отговор
    МНОГО ОТ ЕВТИНИТЕ КРАВЕШКИ ТРОЛОВЕ СА НАЛАЗИЛИ СТАТИЯТА

    Коментиран от #88

    18:21 16.09.2026

  • 84 Неоспорим факт!

    1 2 Отговор
    Няма случай монголята по московието да не са обявили Царя си за предател и виновник за всичко в московското блато. И Пусин ще бъде обявен за предател, нищожество и най слабия управляващ през цялата си 3 вековна история.

    18:22 16.09.2026

  • 85 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Горно Уйно":

    Него спират
    Направо го бомбят...Путин де.

    18:22 16.09.2026

  • 86 Дудов

    1 1 Отговор
    Аз пък се надявам борис джонсън да бъде използан за опити с химическо оръжие понеже за друго не става.Слава на Русия :)

    18:22 16.09.2026

  • 87 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    безмозъчни КРАВАРСКИ загубеняци, прошляци и клошари ,всички ли сте на линия?

    Коментиран от #90

    18:22 16.09.2026

  • 88 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "оня с коня":

    И свинарските руски тролове не са по малко

    18:24 16.09.2026

  • 89 Ъъъ

    2 1 Отговор
    "Той трябва да бъде спрян. Няма друга причина за това освен руския империализъм. Това е всичко."

    Е, няма що...Трябва да бъде спрян, но от кого? Очевидно Борката няма никакво желание или намерение да се включи в "спирането"..... Интерени хора.. 🤔

    Коментиран от #92

    18:24 16.09.2026

  • 90 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Учим са от вас руски задръстеняци.

    18:25 16.09.2026

  • 91 Соломон

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "тт123":

    Умнико . Ако Русия небе нападнала Украйна нямаше да има нужда от никакви мирни преговори . Да обвиняваш за това Украйна е все едно да кажеш че жертва на изнасилване не трябва да съди насилника защото може да и е харесало

    Коментиран от #94, #99, #103

    18:25 16.09.2026

  • 92 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Ъъъ":

    Не го спират
    Направо го бомбят
    В леговището на Путин.

    18:26 16.09.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Соломон":

    Не са разбра що Русия нападна Украйна.

    18:27 16.09.2026

  • 95 Путин многоходовия

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Соломон":

    Не е негова работа. Да си гледа изнасиленото население в Англия. 15 000 английски ученички са изнасилени за 1 г от "мигранти".

    Коментиран от #117

    18:27 16.09.2026

  • 96 Истинско обещание 🇮🇷

    3 2 Отговор
    Путин е масов убиец терорист международен бандит и престъпник,той трябва да бъде спрян заловен и обесен в Хага! Както и Нетаняху и Тръмп! Целия свят и ООН трябва да се задейства за това ! Лично АЗОВ И ДЕСЕН СЕКТОР трябва да му опънат въжето на Путин и да се гърчи докато умира под знамето на Азов и ДЕСЕН СЕКТОР докато се предава на живо и всеки комунист който защитава Путин трябва да бъде преследван от властите

    18:28 16.09.2026

  • 97 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Ам може да каже---тия смешни велики британци са объркали календара,беше оно нявга слънцето дето никога не залязва над ВБ,я да ги приземя.

    18:29 16.09.2026

  • 98 ПУТИН ЧМОЛА

    1 1 Отговор
    САМ СИ ПРИЗНА
    ЧЕ Е НАПАДНАЛ УКРАЙНА
    ЗАРАДИ СВАЛЯНЕТО
    НА ЯНУКОВИЧ ....

    ЧУВСТАЛ СЕ ЗА УНИЗЕН
    БОТОКС ПСИХОПАТА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #110

    18:30 16.09.2026

  • 99 Ами да бе активен по рано

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Соломон":

    Толкова години Русия предупреждаваше накъде тикат Украйна, пък теб не те видяхме.

    Коментиран от #104

    18:30 16.09.2026

  • 100 Антирашист4480

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Читател":

    Читетеля да чете внимателно ,как просия стана фашистка държава ! Или окончателно е преминал в сектата на чеченския вожд.

    18:30 16.09.2026

  • 101 1111

    2 1 Отговор
    Жалко, че Путин не му отнесе скапаната сламена Зелка на тоз нагъл британски идийот...

    18:31 16.09.2026

  • 102 тт123

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Горд Европейц":

    Руски не но виж като дойдат УСРАИНСКИТЕ талибани какво ще става.
    Впрочем те вече са тук, но във ваше село още не са дошли

    Коментиран от #112

    18:31 16.09.2026

  • 103 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Соломон":

    Ако колективния запад не бе направил преврат в окраина,
    нямаше да има дори и Миски споразумения.
    Ама пуста му простотия ... Малко им беше в Сирия :)

    18:32 16.09.2026

  • 104 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #99 от "Ами да бе активен по рано":

    И какво точно е направила Украйна за да я нападне Русия .

    Коментиран от #109

    18:33 16.09.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Денжо

    1 0 Отговор
    Ненормалник

    18:33 16.09.2026

  • 107 Понг

    0 0 Отговор
    Абсолютен кретен, надменен,нагъл и очевидно с болен мозък.

    18:34 16.09.2026

  • 108 Борис май е изперкал

    0 0 Отговор
    Приказва дори по-големи глупости от Дони. До по-другата година от украинската промишленост няма да е останало нищо. Жалко, но такива са правилата на войната. В България няма медия, която да ни каже какви са мащабите на разрушенията от руските удари, защото това може да се приеме за хибридна атака, но рано или късно фактите ще излязат наяве.

    18:35 16.09.2026

  • 109 Украйна си загуби суверинитета

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Соломон":

    Затова я вкараха във война!

    18:35 16.09.2026

  • 110 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "ПУТИН ЧМОЛА":

    Незнам за Путин,но ти с това писане сам си признаваш ,че в Киев е извършен пуч срещу законно избран президент

    18:36 16.09.2026

  • 111 ИДИ И СЕ САМОПРЕДАЙ НА СЪД ВЛАСТИ В ХАГА

    1 0 Отговор
    Това е ужасяващ позор , ЧЕ ОЩЕ НИ СИ ЗАПРИЩЕН ОТ ЕВРОПЕСКИЯ СЪД , ЧЕ НЕ СИ ОСЪДЕН ПО ПРИМЕТАРА НА МЛАДИЧ ,ВСЕ ОЩЕ !!! КЪДЕ СА ВЛАСТИТЕ , КАКВО ЧАКАТ . ТОЗИ Е ВИНОВНИК ЗА ВСИЧКИ ЖЕРТВИ ОТ МАРТ 22 ГОД , САМО ТРИ МЕСЕЦА ОТ НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА ДО СЕГА И НЕЗНАЙНО ОЩЕ ДО КОГА , КОГАТО МИРНИЯ ДОГОВОР БЕ ПОДПИСАН ТОГАВА В ИСТАМБУЛ , ТОЯ ИЗРОД СЕ ПОЯВИ И НАРЕДИ НА ЗАЛЬО ДА СКЪСА ДОГОВОРА, С ТОВА ПОСЛУШАНИЕ ,ЗЕЛЕНСКИ ДЕ ФАКТО РЕШИ ПРОДЪЖАВАНЕТО НА ВОЙНАТА ! ИМА СВИДЕТЕЛИ !! ИМА СВИДЕТЕЛИ !! ИМА СВИДЕТЕЛИ ЗА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД!!! ЕВР СЪД ДА СЕ ЗАЕМЕ СЪС СЛУЧЕЯ !
    ВИЖТЕ ГО ДОБРЕ ТОВА ЧУЧУЛО , КОЕТО Е ВИНОВНИКА ЗА НЕ СПИРАНЕ НА ВОЙНАТА САМО ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД НАЧАЛОТО Ѝ!! И СЕГА ТОВА СЪЩОТО ЧУЧУЛО НАГЛО ПО ЛАЙНОБРИТСИКИ ПОДЛО И ЧУМАВО КАЗВА :Така че, колкото по-скоро сложим край на тази война, толкова по-добре", добави Джонсън. ВЪРЛ ЦИНИЗЪМ НА МРЪСНИК ОТ КЛАСА !! С КАКВИ ОЧИ СИ НА ПОКАЗ , БЕ ИИЗТРОД !!
    МАРШ В ЕСЪД , САМОПРЕДАЙ СЕ НА СЪДЕБНИТЕ ВЛАСТИ И ПОСЛЕДВАЙ ПРИМЕРА НА МЛАДИЧ , ВМЕСТО ДА СИ ВЕЕШ ЧУМАВАТА КРАТУНА И КАКВО ТЪРСИШ ПАК ТАМ ?!! АМИ СЕГА ВМЕСТО ДА СЕ ОБЪРНАТ УКР ВЛАСТИ С/У ТЕБ , ТЕ СЕ ПРАВЯТ НА ФАЛШНЕРАЗБИРАЩИ ОНОВА КОЕТО ИМ СТОРИ, ТРЯТ СИ , А ЗАЩО ТАКА ??!

    18:36 16.09.2026

  • 112 Горд Европейц

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "тт123":

    Украинците са ми приятели, гледай да не те посетят у вас, щом са у вашето село! Купи си гел!

    18:36 16.09.2026

  • 113 Антирашист 4483

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ами...":

    Само неуките ползват думи без да знаят значението им !

    18:37 16.09.2026

  • 114 Мимоза

    0 0 Отговор
    Смени плочата, миличък. На тая милодия дори в невинната украинска столица вече никой не иска да танцува.

    18:37 16.09.2026

  • 115 максим

    0 0 Отговор
    какво прави британската войска в украйна?
    нима лондон,не участва в конфликта?16 милиарда лири помощ.отделно танкове,пво,артилерия и крилати ракети.120000 безпилотника и чертежите на сторм шадоу!
    а ,кой обучава украински пилоти? а, кой дава разузнавателна подкрепа? а, кой евакуира британското посолство в полша от киев?на тези поставени въпроси британеца,още не е отговорил.

    18:37 16.09.2026

  • 116 Баба Яга

    2 0 Отговор
    Малоумен рошльо, причинител на войната - вече никой, той ли ще командва?! Руският дрон да не беше удрял локомотива, а вагона на тоя боклук.

    18:38 16.09.2026

  • 117 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "Путин многоходовия":

    А на Русия каква и е работата в Украйна. Малко ли им са нацистите та ги търси в Украйна

    18:38 16.09.2026

  • 118 Алекса

    2 1 Отговор
    Историята се повтаря ! Скоро укрорайха ще капитулира под руския ботуш !

    18:38 16.09.2026

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