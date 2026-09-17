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17 септември 1939 г. Сталин вероломно напада Полша

17 септември 1939 г. Сталин вероломно напада Полша

17 Септември, 2026 03:09 9 851 139

  • сталин-
  • напада-
  • полша-
  • червена армия-
  • вермахт-
  • хитлер

Червената армия нахлува, за да подкрепи Вермахта

17 септември 1939 г. Сталин вероломно напада Полша - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 17 септември 1939 Червената армия нахлува в Полша. Това е денят, в който страната губи своята изстрадана независимост. Травмата от това събитие е жива и до днес, твърди Бартош Дудек за „Дойче веле”.

Още вечерта на 17 септември 1939 година полският президент Игнаци Мошчицки и цялото правителство на страната преминават в Румъния, където са интернирани. Така Полша, чието единство е възстановено едва през 1918 след 123 години разделение, на този ден престава да съществува като независима държава. С това се връща една стара полска травма. Германия и Русия си поделят съседна Полша - за пореден път, а мечтата на цели поколения поляци, които от 1795 г. се борят за свободата си в безброй въстания и битки, включително под чужди знамена, отново е разбита.

Днес приемаме, че нахлуването в Полша и нейната подялба е предизвестена от Версайската система на мирни договори, сключени след края на Втората световна война. Победена и с огромни репарации и болезнени териториални загуби Германия се стреми към реванш. Издигането на болшевиките в Русия и създаването на СССР показват, че Кремъл не се отказал към експанзия на запад.

С подялбата на Полша Хитлер и Сталин преследват обща цел: да задушат за дълго време напред стремежа на поляците за свобода, да тероризират и поробят полския народ. За да постигнат тази цел е било необходимо да елиминират елита на страната и да установят в нея режим на терор. Така и става: през 1940 г. Третият райх създава концентрационния лагер Освиенцим, който първоначално е служел като лагер за унищожаване на полския елит и на съветски военнопленници, а по-късно е преустроен в лагер за избиването на евреите от цяла Европа.

На това място са избити хиляди представители на полската интелигенция, духовенство и аристокрация. Но и не само там - паралелно с това палачите на Сталин разстрелват в Катинската гора, край Харков и село Медное общо 22 хиляди взети в плен полски офицери, които по професия са били юристи и учители, научни работници и предприемачи, държавни чиновници.

Подобна е и съдбата на стотици хиляди поляци от източната и от западната част на разделената държава - те са избивани, отвличани или прокуждани - едни в Третия райх, други в Сибир и Казахстан. Това е катастрофа, невиждана преди това в историята на страната, а загубите са такива, че оставят следи десетилетия след края на войната.

Поляците обаче показват силата на своя дух. Той оцелява както по време на Втората световна война, така и при терора на СССР.

Избирането на Карол Войтила за папа Йоан-Павел II слага началото на промени в света и за връщането на църквата в живота на милиони.

Създаването на синдиката Солидарност в Полша разруши основите на комунистическия режим в Източна Европа.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пасъмас

    78 95 Отговор
    Историята се повтаря!

    Хитлер, Судети-човешки права!
    После Чехия те присвоиха.
    Сталин също протегна алчна ръка.
    И Полша на две поделиха.
    Във Катин пред дулата на Сталин
    Офицерството Полско строиха.
    Напоиха с кръвта им леса!
    A телата им в общ гроб, без кръст те зариха.
    Всичко е толкоз познато и близко
    Всичко е толкоз горчиво.
    И Както във филм на Бондарчук
    Се повтаря отново на живо!
    Путин, Крим-референдум под дуло.
    Луганск и Донецк да се готвят.
    На Украйна съдбата решиха за ден
    И за дълга война се подготвят.
    А Европа тогава, както и днес
    Наблюдава пресмятайки тайно.
    Да не пресъхне тръбата с природната газ
    Подарявайки на Путин Украйна.
    Крим отдавна бе проигран
    Киев е днес само разменна монета.
    И Ако утре Европа все още спи
    Идва ред на нови Фламандски полета!
    Казват всичко на този свят се повтаря
    Веднъж е трагедия друг път е фарс.
    Но ако Руската мечка веднъж заиграе
    Скоро кракът и ще стъпи у нас!
    Казват всичко на този свят се купува
    Щом предложиш петрол или газ.
    Щом Европа сега съвеста си продава
    Ще се гърчи отново под Руската власт!
    Когато кафяво-червената Чума
    Достигне отново до тях.
    Тогава ще гледат те всички учудено
    И ще носят те всичкия Грях!

    Коментиран от #6, #7, #9, #22, #79, #133

    03:39 17.09.2023

  • 4 Иван

    135 91 Отговор
    Какво е трябвало да направи Сталин???--- да изчака САЩ да си създадат военни бази на полуостров Крим........пардон, да изчака овцете Олаф,Аналена и Урсула......пардон, Хитлер, да създаде демократични, общоевропейски, миролюбиви военни бази в Източна Полша???

    Коментиран от #12, #93, #105

    03:41 17.09.2023

  • 5 един от стадото

    69 23 Отговор
    ще пийна по късно едно Собиески в тяхна чест. Заслужават за историята

    03:42 17.09.2023

  • 6 Иван

    77 58 Отговор

    До коментар #3 от "Пасъмас":

    Изпревариха укро из...ро...да Бандера.

    03:45 17.09.2023

  • 7 Иван

    64 37 Отговор

    До коментар #3 от "Пасъмас":

    Гнусната са. танинска нацистка Синагога носи най-големият грях.

    03:47 17.09.2023

  • 8 Касапин

    90 82 Отговор
    Е СЕГА Е СЪЩОТО НАТО СЕ ОПИТА ДА ВЗЕМЕ ЦЯЛА УКРАЙНА БАРАБАР С КРИМ НО ГО ПЛЕСНАХА ПРЕЗ АЛЧНИТЕ РЪЧИЧКИ СЕГА ЩЕ СЕ РАДВА НА ПОЛОВИНАТА АМА ЩЕ ТРЯБВА ДА Я ХРАНИ

    03:50 17.09.2023

  • 9 Иван

    64 42 Отговор

    До коментар #3 от "Пасъмас":

    Убили са електората на овцете Дейвид Камерон, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс, Бен Уолъс и Лилав Сунак.

    03:50 17.09.2023

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    62 87 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    И какво като направят бази, тъкмо ще пазят и България от алкохолиците!

    04:02 17.09.2023

  • 13 Скабаева

    65 73 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Сталин не е нищо,сегашният е опасен няма мустак и мозък 😶

    04:04 17.09.2023

  • 14 СССР нападнал

    59 44 Отговор
    Заедно с Германия Полша? Ами и двете, както Германия, така и СССР бяха смачкани от глобалистите, революционери с договора във Версай Германия и с идиотската революция 1917-та г в Русия. Какво да очакваш от една поробена от американската олигархия страна - Русия?
    Тези банкерите в сащ и германското правителство, изпращат двама "революционери" - професионалисти, Троъцки от сащ и Ленин от Швейцария д аотодаъ в царска Русия и да направят преврат. Да вземат властта и да унищожат руската империя. Е, успаха и какво? Убиха царя и семейство му, реки от кръв се изляха по цяла Русия, забраниха вярата в Бога и религията, изобщо това вече беше една тяхна страна, не нормалната царска Русия, от преди тази идиотска революция. И какво да очакват от такава страна??. Естествено едни озлобени диктатори са на власт и правят идиотщини вече. С Германия е подобна историята. Исторически унизена от Версайския договор изпадат в огромен глад и мизерия. И естествено са готови за реванш. Така че , Европа сама си е подготвила ( с огромната помощ на САЩ , банкерите) втората световна война.

    Коментиран от #16, #32

    04:05 17.09.2023

  • 15 Само че в това

    82 54 Отговор

    До коментар #10 от "Пасъмас":

    Стихотворение злото са ФАЩ, не Русия.
    Те се изправиха и тормозеха цял свят години наред.
    А Русия се бори на своите граници.
    Фащ искат да дойдат директно там, са поставят ПРО/ПВО за защита от руските ракети и самите те да.пситавят там ракети и да унищожат Русия, като ИЗКЛЮЧАТ възможността от ответен удар. Това е целият театър с Крим да бъде тяхна военна база, това е сега историята с Украйна... целта е Русия да умре, но ако може КОНВЕНЦИОНАЛНО, без да има ядрени взривове, са да изсмучат след това всичките запаси на ресурси там. А руския народ, купета го яли.
    Е, кое е злото тогава?
    Русия се бори за своето право да си живее на територията и да не иска никой да я унищожи, разчлени и да й ликвидира народа...
    Фащ са световното зло. Многократно доказано.

    04:11 17.09.2023

  • 16 ТрампЛин

    68 56 Отговор

    До коментар #14 от "СССР нападнал":

    Русия е една и съща от 1917 до Днес!!! А Имперските амбиции на руските императори Никога не са умирали и са живи и днес!!!

    Коментиран от #19

    04:13 17.09.2023

  • 17 Юлиян

    29 5 Отговор
    но и Съдбата си знае работата и Всичко се Връща РаноИли Късно

    Коментиран от #18

    04:16 17.09.2023

  • 18 Българин

    54 65 Отговор

    До коментар #17 от "Юлиян":

    Ако блатните не напуснат Крим сами, ще "пропушат на непозволени места" с помощта на оръжията, с които разполага Ykpaйна.
    Наскоро имаше експлозии край Евпатория и беше унищожена блатната система за противовъздушна отбрана С-400 "Триумф". Нали тези системи уж "се защитават" и "нито една муха или пчела няма да може да лети там"?

    Коментиран от #20

    04:30 17.09.2023

  • 19 Еми виж какво направиха

    44 49 Отговор

    До коментар #16 от "ТрампЛин":

    И от Украйна , СЪЩИТЕ, които 1917 направиха и с Русия.... Украйна можеше да живее в мир със съседите си. Но не, постоянно "цветни революции и Майдан", с който на власт чрез военен преврат дойдоха американски протежета: Яйценюк, Кличко, Турчинов, и подобни. Има запис, оригинал на американската Виктория Нюланд в разговор с американския посланик в Киев 2014-та година. Кого ТЕ ще поставят на власт, СЛЕД победата на Майдана! И ооо, изненада: Точно тези дойдоха на власт, както в представление на Дейвид Копърфийлд.
    Еми същото направиха и с Русия 1917-та г. пък после се чудят, защо Русия им е враг!!! Е, как няма да бъде?
    Ти си я превърнал в реки от кръв, унищожиш си милиони хора, няма как народът там да те обича и да ти желае доброто. После наложиха идиотската тяхна идеология на "социалистическо общество", мразещо Бога, с идиоти комунисти на власт. Диктатура!
    Е, какво очакваш от такава страна, подобна на Северна Корея днес??? Озлобени диктатори искат да унищожат всеки.... ама сами са си виновни .
    Подобни на родители, изпуснали възпитанието на детето си и после се чудят, че на 20 годишна възраст ги е убило....

    Коментиран от #30

    04:30 17.09.2023

  • 20 По скоро Русия

    47 46 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Ще използва тактически ЯО в Киев и историята ще свърши много зле. Крим е наистина червена линия за Русия. Без него, черноморският флот на Русия е унищожен. А взет от Украйна /САЩ това е краят на самата Русия! Е, как ще свърши всиоко това с "превземането на Крим"???
    С ядрена война сигурно с цялото НАТО и със сащ...
    И гейм овер за тези, които така силно се надяваха да смачкат Русия без атомни оръжия за да я разчленят и ограбят, БЕЗ ВСЯКАКВИ ПОСЛЕДСТВИЯ за самите себе си. Американски генерали съвсем открито казват: Колко е чудесно, че за нас воюват други (украинците, а "умните" европейци си дават оръжията и пращат и пари"!!! За сащ това е идеален вариант! В Европа им умира всякаква конкуренция. Силните форми избягаха вече в сащ. А Русия (те се надяват) че се отслаби много и сама ще им падне поробена на колене. Е, НЕМА да стане. С Крим ще умрат и те, зад океана. И с това ще се стартира цивилизацията наново.

    04:39 17.09.2023

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 поет си ти поет

    6 15 Отговор

    До коментар #3 от "Пасъмас":

    изпрати го на някоя музикална група примерно на група атлас

    или пък може някъде да има склад за текстове и от там някоя група като си хареса текста да ви преведе определна сума и да ползва текста за песен

    04:50 17.09.2023

  • 23 САТЪРА НА ХАНА

    48 6 Отговор
    Мюнхенското споразумение от 1938 година е споразумение, съставено в Мюнхен на 29 септември 1938 година и подписано на 30 септември същата година от премиера на Великобритания Чембърлейн, премиера на Франция Даладие, райхсканцлера на Германия Хитлер и премиера на Италия Мусолини. Споразумението уговаря предаването на Судетска област от Чехословакия на Германия. Широко известно е също като Мюнхенски сговор.Преди началото на Втората световна война Нацистка Германия без използване на военна сила присъединява редица територии в Европа: Австрия (вж. Аншлус) и Судетската област (1938), централните райони на Чехия и Мемелската област (1939). Тук става въпрос за присъединяването на Судетската област.

    Коментиран от #25

    04:51 17.09.2023

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 САТЪРА НА ХАНА

    49 6 Отговор

    До коментар #23 от "САТЪРА НА ХАНА":

    Откъсването на Судетската област е само началото на процеса по разделяне на Чехословакия.
    На 1 октомври 1938 година Полша в ултимативна форма иска от Чехия да ѝ се предаде Тешинската област, предмет на териториални спорове между нея и Чехословакия през 1918 - 1920 г. Останало в международна изолация, чехословашкото правителство се принуждава да приеме условията на ултиматума.
    Под натиска на Германия чехословашкото правителство на 7 октомври приема решение за предоставяне на автономия на Словакия, а на 8 октомври - на Закарпатска Украйна.

    На 2 ноември 1938 година Унгария по решение на Първия виенски арбитраж получава южните райони на Словакия и Закарпатска Украйна с градовете Ужгород, Мукачево и Берегово.
    През март 1939 година Германия окупира останалата от Чехословакия част, включвайки я в състава на Райха под името „Протекторат Бохемия и Моравия“. В ръцете на Германия попадат значителни запаси от въоръжението на бившата чехословашка армия, които позволяват да се въоръжат 9 пехотни дивизии и чехословашките военни заводи. При нападението на СССР от 21 танкови дивизии на Вермахта 5 са окомплектовани с танкове чехословашко производство.
    На 19 март правителството на СССР връчва нота на Германия, където заявява за своето непризнаване на германската окупация на части от територията на Чехословакия.
    Споразумението, подписано в Мюнхен, става кулминационна точка в британската „политика на умиротворяване“.

    04:53 17.09.2023

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Име

    18 13 Отговор
    Историците разтълкуват - че СССР просто е правил отбрана - не е възможно да се наложи социализъм вече - като военно нападение - което и се доказа - в момента в Европа няма комунизъм, тоест - няма интерес на държавите да стават комунисти.

    За онова време - просто са си правили границите по-отдалечени. Катин е факт, ето това е трагедията.

    Сега е лесно - но е било пълен ужас.

    Коментиран от #56

    04:58 17.09.2023

  • 28 Колко да е жива тая травма?

    49 20 Отговор
    Травмата от това събитие е жива и до днес, твърди Бартош Дудек за „Дойче веле”

    Бандера как бързо го забравиха, Украйна е нацвъкана с негови паметници, че и на пощенска марка е изтипосан.

    05:05 17.09.2023

  • 29 В последният абзац сте пропуснали

    38 23 Отговор
    Създаването на синдиката Солидарност (с активното съдействие на ЦРУ).

    Коментиран от #31

    05:09 17.09.2023

  • 30 ТрампЛин

    27 43 Отговор

    До коментар #19 от "Еми виж какво направиха":

    Да разбирам ли, че, жертвите сами са си виновни? Всеки престъпник е тласнат към престъпление от някого? Що за логика??? Да, всички народи в състава на ссср достигнаха връх на корупция и престъпност, точно поради факта че са били част от една корумпирана и престъпна система! Дори сателитите на ссср, като България, Румъния, Полша…също попиха от тази тиня!!! Това обаче не дава право на русия да продължава да опитва да държи тези бивши републики и сателити в имперските си интереси!!!

    Коментиран от #37

    05:16 17.09.2023

  • 31 ТрампЛин

    19 17 Отговор

    До коментар #29 от "В последният абзац сте пропуснали":

    Лъжа! И какво от това? Да не би Солидарност да е действала на територията на ссср???

    Коментиран от #35

    05:17 17.09.2023

  • 32 Рашавия

    28 17 Отговор

    До коментар #14 от "СССР нападнал":

    Кво викаш - щатите били създали комунетата?
    Абе вие съвсем изтрещяхте.

    Коментиран от #33, #40

    05:19 17.09.2023

  • 33 ТрампЛин

    13 13 Отговор

    До коментар #32 от "Рашавия":

    И с какъв патос само критикува комунетата, Ленин, Сталин, Троцки…..само путин е престъпник тласнат от лошия Запад!

    05:26 17.09.2023

  • 34 ежко

    56 16 Отговор
    Когато Хитлер влиза в Чехословакия, поляците не се колебаят да си вземат 2 чешки области, които смятат ,че им предналежат.Т.е. правят с чехите принципно същото което по-късно Сталин прави с тях.Така,че да не се жалват много.Просто нравите са същитс, просто са били по-слаби.

    05:28 17.09.2023

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 АНАЛ -ЛИЗАТОР

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Кон с татация":

    ТИ ПЪК ЩОТО СИ ВЪРХА НА СЛАДОЛЕДА:))

    05:37 17.09.2023

  • 37 Има и такива ситуации

    36 9 Отговор

    До коментар #30 от "ТрампЛин":

    Отиваш си в къщи и виждаш: Съседът ти с още един някакъв изнасилили жена ти и дъщеря ти, която в само на 15 години и ги убили, още са в жилището ти. Ти ги заварваш на местопрестъплението!
    Е, ти вадиш нож и ги убиваш и двамата.
    Престъпление ли е това, твоето? Колко си виновен?
    Мога да те уверя, че 99% от мъжете ще убият тези идиоти на място и няма и капчица съжаление да изпитат след това. Да му изнасилят и убият жената и невръстната му дъщеричка. Ще ги нарежат на парчета, без грам угризение на съвестта.
    Та нещата в живота не са толкова прости, колкото ти си ги мислиш. С народите и страните е същото. Не можеш 100% да определиш, кой колко е виновен, ако НЕ знаеш всичко по случая...

    Коментиран от #39

    05:41 17.09.2023

  • 38 Фейк нюз

    34 22 Отговор
    Силно се съмнявам да е било така но гледам че тъпашка атлантическа пропаганда и манипулация ни напада вероломно всеки божи ден

    05:45 17.09.2023

  • 39 ТрампЛин

    6 12 Отговор

    До коментар #37 от "Има и такива ситуации":

    Ако си прочетеш 14 и 19 постинг, ще видиш че там описваш съвсем различни неща!

    05:50 17.09.2023

  • 40 Ами виж, кой е

    33 21 Отговор

    До коментар #32 от "Рашавия":

    Написал тази идиотска идеология на Комунизма? Карл Маркс и Фридрих Енгелс и двамата НЕ са руснаци. Кой финансира, организира и проведе успешно тази идиотска "Велика Октомврийска Социалистическа революция" в Русия ?
    Банкерите в сащ и германското правителство!
    Те искаха по този начин да отстранят Русия от първата световна война и за тогава са успели. Но всичко си има и последствията...
    Ти давай на един юноша хероин няколко пъти, докато го хване зависимостта и после, като спреш да му даваш, НЕ се чуди, че е убил човек да му вземе парите и си набави хероин. И тука имаш подобна причинно-следствена връзка. Какво са искали и какво се е получило? Подобно сега и с Украйна, пресен случай.
    Да ще я използват да умира във войната с Русия, ама какво ще стане след това с Европа? Дори и да успеят сега да смачкат Русия, какво ще стане с бандеровците, които тези издигнаха и използваха??? Нова Ислямска държава тука в Европа??? Ще видим.

    Коментиран от #43, #80, #82

    05:56 17.09.2023

  • 41 Шайка

    24 10 Отговор
    Е..вреите разпалват всички войни по света за пари....

    06:03 17.09.2023

  • 42 Сега поякините правят аборти в Германия

    28 12 Отговор
    Толкова са свободни и щастливи и пият хапчета антибебе

    06:04 17.09.2023

  • 43 САТЪРА НА ХАНА

    13 8 Отговор

    До коментар #40 от "Ами виж, кой е":

    ТОЙ ПЪК ЩОТО ХРИСТОС И МОХАМЕД И БУДА СА БЪЛГАРИ :))

    06:08 17.09.2023

  • 44 Ттт

    17 13 Отговор
    Чиста лъжа, пирайте Костя късопушков и Малинката.

    06:09 17.09.2023

  • 45 ТаУмВзе

    29 13 Отговор
    Хитлер напада Полша бре Картофи!

    06:30 17.09.2023

  • 46 Уенин

    28 19 Отговор
    Фашисти, освен да нападат и крадат друго немогат! Хитлер е усетил, че на руснака вяра не може да има и въпрос на време от съюзници да се превърнат във врагове и ги напада пръв.

    06:37 17.09.2023

  • 47 КОМУНИЗЪМ = ФАШИЗЪМ

    21 15 Отговор
    От едно котило са.....

    06:39 17.09.2023

  • 48 СТАЛИН ИЗБИВА ХИЛЯДИ ПОЛЯЦИ

    22 28 Отговор
    Жаждата за власт и нови територии е неутолима....комунизма се крепи на страха и терора

    06:43 17.09.2023

  • 49 пешо

    19 8 Отговор
    хитлер е нападна хуманно

    06:48 17.09.2023

  • 50 ПОЛША Я ИМА...СССР ГО НЯМА

    23 20 Отговор
    Реалности......другари

    06:53 17.09.2023

  • 51 гост

    42 21 Отговор
    Нека не бъркаме нещата. През 1939 Сталин си взема само това , което Полша е отнела от Русия след края на 1 световна война. Западна Белорусия и Западна Украйна, владени от Полша само от 1919 до 1939 година. Но след 1945 компенсира Полша с двойно по голяма територия за сметка на Германия.

    07:17 17.09.2023

  • 52 Сандо

    13 7 Отговор
    На тази дата Полша вече не съществува като самостоятелна държава.

    07:18 17.09.2023

  • 53 Жижко сполита

    31 11 Отговор
    В историята няма ако.Първият пакт за ненападение е Писдулски Хитлер насочен срещу СССР и Чехия.Първо със Германия която окупира Студентите Полша окупира заедно с Германия друга гранична Област от Чехословакия.Поляците също имат голям принос за възникналите събития по късно.Нека не подхождат избирателно .Така може да се върнат в средновековието в полско литовското кралство или при Наполеон.

    07:24 17.09.2023

  • 54 Факти

    44 18 Отговор
    Полша е първата държава подписала договор за военно сътрудничество с Хитлер през 1934 г.
    Полша дава 4 дивизии в помощ на Хитлер против Чехия.Хитлер им дава Тихвинската област.
    1938 г.Франция и Англия подписват договор с Хитлер и той анексира Австрия и Чехия.
    СССР остава сам и едва тогава сключва договор с Хитлер след посочените целуващи ръката на Хитлер
    Полша незаконно ползува руски територии по линията на лорд Керзон от 1918 г
    СССР връща териториите си ,а не напада Полша.
    Има договори с Англия и Франция но те не пращат войски
    Не лъжете !

    Коментиран от #67, #77

    07:25 17.09.2023

  • 55 ФАШИЗЪМ = КОМУНИЗЪМ

    26 28 Отговор
    Сталин избива цвета на полската интелигенция. Иска да претопи поляците и Полша да изчезне като държава.....типично по комунистически, чрез насилие и терор налага комунизма в бившите соц държави.....

    07:35 17.09.2023

  • 56 Жижко сполита

    23 8 Отговор

    До коментар #27 от "Име":

    Преди Катин е 1920 война Полша СССР 5000убити пленници от поляците.Преди Това 1862г полско въстание ген Гурко го е потопил е кръв и така всеки си взема дата и период за аргументи.Всъщност поляци украинци руснаци и беларуси са една етническа група.То като нашата работа тук на балканите.

    07:39 17.09.2023

  • 57 ЯнСобйески

    8 2 Отговор
    Йещче Полска не сгинала !

    07:45 17.09.2023

  • 58 вятъра на промяната

    23 20 Отговор
    Фашизъм или рашизъм е едно и също. Разликата е само в думите а алчните действия са еднакви. Агресивно и нечовешко поведение към други държави и народи. Рашизма също като фашизма трябва да бъде заклеймен от човечеството.

    07:49 17.09.2023

  • 59 НАСАКОТО ЯКАТА

    32 14 Отговор
    Следващата година ще пишат,че на 22,06,41г.СССР вероломно нападна германия!

    07:52 17.09.2023

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ЛЕХ ВАЛЕНСА...ПОЛСКИ ЕЛТЕХНИК

    20 14 Отговор
    Сложи началото на сгромолясването на соца и на СССР......кой ли го е очаквал....

    08:17 17.09.2023

  • 62 ИРОНИЯ НА СЪДБАТА

    15 11 Отговор
    Поляк закопава комунистическия соц.....

    08:19 17.09.2023

  • 63 Сър Пичук

    22 19 Отговор
    Абсолютен геноцид!
    Германците си получиха заслуженото, но рашистите не са спирали с геноцида и масово да избиват хора от други националности.
    Време е и рашистите да си получат заслуженото.

    08:47 17.09.2023

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Умен по цялата глава

    15 14 Отговор
    Всяка една Буржоазна революция и в Европа се стреми към Нео феодализъм или Държавен феодализъм,какъвто е Комунизма...За съжаление Буржоазната революция в Русия успява да се редуцира в Държавен Феодализъм защото е след 1 та Световна Война...Държавния Феодал убива всички по- дребни Феодалчета,както и капиталистите,които са започнали Буржоазната революция и премахване на Монархията... .Убиват с тях и цялата Интелигенция,осъзнаваща какво се случва...Власт на Работници и Селяни ги изключва чрез елиминиране и отнемане на Собствеността..Същия модел се повтаря във всички Окупирани от Руския комунистически феодал държави през годините и след втората Световна Война...Проблема рефлектира и днес - Обществата с унищожен интелектуален Елит и капиталистически традиции не са конкурентни на останалите ..И се започва пак - война,окупации,грабежи като изход от Безсилието им и следствие от Авторитарно управление по Комунистически модел...

    Коментиран от #68

    09:10 17.09.2023

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Сандо

    21 10 Отговор

    До коментар #54 от "Факти":

    Малко допълнение - СССР иска да помогне на Чехословакия,но Полша си затваря въздушното пространство и не разрешава преминаването на войски през територията и,с което обрича Чехословакия.

    09:58 17.09.2023

  • 68 Сандо

    9 3 Отговор

    До коментар #65 от "Умен по цялата глава":

    Що за щуротии си избълвал?

    Коментиран от #74

    09:59 17.09.2023

  • 69 Мисля

    13 3 Отговор
    А какво е определението на нападението на Германия? Благоразумно?!

    10:03 17.09.2023

  • 70 Тц тц тц

    19 10 Отговор
    Това не е вярно.Хитлер напада Полша,а нацистите са се биели срещу руснаците до смърт.Не са си поделяли нищо.В Полша примврно лагера Аушвиц неслучайно звучи немски.
    Понякога когато започнете да халюцинирате комунисти,болшевики и да изкривявате историята така започвам да си мисля,че идвате от някаква друга паралелна реалност където все още има СССР,нещата са се развили по друг начин и от злоба сте си докарали ядрен взрив.Много хора се оплакват напоследък от ефекта Мандела и загуба на краткосрочната памет.Може да има връзка.Може да ви е даден още един шанс,но ще вземете и тук да ни взривите.Преди 3 години и хората бяха други,а сега са някак бездушни и апатични.Изчезна хуманността.Светът все едно е потънал в мрак.
    За всеки случай някои се държат странно пък какво им е не знам.Даже по телевизията ги показват.

    Коментиран от #73

    10:11 17.09.2023

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Историк

    12 3 Отговор
    И нас ни ннападнаха в гръб докато се биехме с Византия !!!!!!!!

    10:49 17.09.2023

  • 73 ...

    12 14 Отговор

    До коментар #70 от "Тц тц тц":

    Аха... звучало. Я като звучи немски да се върнат всички -БУРГ градове на Германия дето са в Русия. Като се стигне до ЕкатерининБУРГ. Сега отвори картата "русофиле"

    Коментиран от #86

    10:53 17.09.2023

  • 74 Умен по цялата глава

    10 9 Отговор

    До коментар #68 от "Сандо":

    Какъв е един Обществен строй се разбира,когато отговориш на въпроса - Кой притежава средствата за Производство....Законите в едно общество го регламентират..Тоест,еволюират Законите...Първобитно - общинен,Робовладелски,Феодален и...Нео- феодален( комунизъм)- собствеността е в ръцете на Висшия Феодал - Държавата управлявана от Един човек - който е начело на една Партия...Хората са закрепостени където са се родили към Средствата за Производство без Право да ги притежават и без Право на собственост - Комунизъм...Сега влиза ли ти нещо в Съзнанието...

    Коментиран от #78

    10:55 17.09.2023

  • 75 боцко

    4 3 Отговор
    Тъпанар!!!!

    10:59 17.09.2023

  • 76 Любители на историята

    21 4 Отговор
    На 1.09.1939 г. Германия напада Полша, а на 17.09 Русия също напада Полша! И ти да видиш чудо - Англия и Франция обявявт война на Германия, а на Русия - НЕ!
    Интересът клати феса!

    Коментиран от #130

    11:32 17.09.2023

  • 77 УЙКО- КАЛЕКО

    21 6 Отговор

    До коментар #54 от "Факти":

    Напълно точно представени исторически факти.Хитлер е можело да бъде спрян още през 1938 г. но тогава се подписва Мюнхенското споразумение от Деладие(Франция).Чембърлейн (Англия) и Хитлер .Това споразумение се отнася за анексирането на Судетите в Чехия .Тези двамата нарочно клякат на ХИТЛЕР С ЦЕЛ ДА ГО ПОДТИКНАТ ДА НАПАДНЕ СССР, но както знаем от историята фюрера решава друго.Съюза между ГЕРМАНИЯ И СССР е подписан една година по късно.Сталин е знаел ,че войната с немците е неизбежна и по всякакъв начин се е стараел да я забави.ПАК ПОВТАРЯМ ,ЧЕ ПРЕЗ 1938 Г,.АКО ДЕЛАДИЕ И ЧЕМБЪРЛЕЙН НЕ БЯХА КЛЕКНАЛИ НА ХИТЛЕР ИЛИ НЯМАШЕ ДА ИМА ВОЙНА ИЛИ ТЯ ЩЕШЕ ДА Е ПО КРАТКА И ПО МАЛКО КРЪВОПОЛИТНА..

    13:14 17.09.2023

  • 78 Сандо

    7 2 Отговор

    До коментар #74 от "Умен по цялата глава":

    Продължаваш с щуротиите си.

    14:23 17.09.2023

  • 79 Съюз на Анти-Бандитските Сили

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "Пасъмас":

    Браво за труда, който си положил и то с талант ! Бог да те благослови !

    19:38 17.09.2023

  • 80 Може и така да е

    9 8 Отговор

    До коментар #40 от "Ами виж, кой е":

    ...сега обаче имаме завършен наркоман- убиец в лицето на Русия и трябва просто да го ликвидираме преди той да ни ликвидира

    08:39 29.09.2023

  • 81 резервист

    22 5 Отговор
    И все пак да не забравяме, че поляците получават независимостта си от "кървавите комунистически ръце" на руските болшевики. От Германия какво получиха? И какво беше поведението на новородената Полша към СССР? Благодарност и добросъседство или тайни договорки с враговете и за военна победа и териториално разширение. Защо така? А как постъпиха благородните и изстрадали поляци с полските евреи и останалите национални малцинства? Хора, помнете!

    08:09 25.10.2023

  • 82 Реалист

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Ами виж, кой е":

    Съвсем съвсем сте изтрещяли! С какво ви зобят в България та толкова сте се изкривили, чак не е за вярване. Тотално разложение, и разминаване с реалността

    15:19 01.09.2024

  • 83 Митьо джибрата

    13 6 Отговор
    Абе колега Венцо...на колко ичкии или за КОЛКО ти платиха за да издрусаш тая статия?

    03:27 17.09.2025

  • 84 Факт

    13 17 Отговор
    Поредното доказателство, че Русия е империалистическо ЗЛО независимо от кого се управлява.

    03:40 17.09.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 хихи

    9 3 Отговор

    До коментар #73 от "...":

    А пРусия кога ще се връща на Русия?

    04:13 17.09.2025

  • 87 Факт

    18 8 Отговор
    СССР си връща заграбените от Полша западни части на Украйна и Беларус.Когато навлиза червената армия Полша като държава вече не съществува.Вие какво искате руснаците да оставят изконни руски земи на Хитлер ли!??

    04:16 17.09.2025

  • 88 хихи

    18 3 Отговор
    Втората световна война започва на 1 септември 1939 г. Третият германски райх, непредизвикан и без никакво предупреждение, предприема инвазия в Полша.

    Чукча писател, Чукча не читател....

    04:17 17.09.2025

  • 89 Вероломно?

    17 3 Отговор
    Със същото споразумение получаваме Южна Добруджа. Все едно сте написали, че вероломно нападаме Източна Румелия.

    04:20 17.09.2025

  • 90 Исторически

    17 6 Отговор
    Полша и украйна са топоними, означават поле и покрайнина. Няма етнически народ стоящ зад тях. Народ е населението на една държава според концепциите на модерната национална държава след 1882. Така че няма етнически поляци или украинци. Те са плод на раздробяването на териториите от англичаните по образец на индийските княжества. Други такива топонимни държавни образувания са Хърватия, Естония, Румъния, Сърбия, Унгария.

    Коментиран от #98

    04:33 17.09.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Геополитически

    13 6 Отговор
    Англичаните създават фиктивни буферни държави между Русия и пРусия за да попречат на обединението на големия северен народ. Самата Германия е такъв проект, блокиращ и противопоставящ северния вектор, започнат още от Петър първи. Германия на Бисмарк е много успешен проект. След него центърът на оттласкване преминава в Полша, днес се мести в Украйна. Както виждате все отстъпват. За първи път Русия има възможност да унищожи центъра, създаващ столетното противопоставяне, намиращ се в ситито на острова.

    04:47 17.09.2025

  • 93 Факрус

    5 18 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Млък бе боклу ци русоробски! Махайте се в при и,чкин или в северната корея!!!

    Коментиран от #111

    05:05 17.09.2025

  • 94 Уса

    21 7 Отговор
    Сталин е бил цвете пред Степан Бандера кормил бренни жени изтребил мъчително над 100 000 поляци за кеф

    05:31 17.09.2025

  • 95 Ма не е вярно,

    9 14 Отговор
    поляците нападат Москва с два самолетоносача по Москва река и той Сталин при самоотбрана, като Путлер, милите те, само ги предизвикват...

    Руский мусор - самой болшой в целом мире!

    Коментиран от #99

    05:37 17.09.2025

  • 96 Прав си, мечтаем си,

    6 12 Отговор

    До коментар #91 от "Лопата Орешник":

    никой не е избил повече руснаци от Сталин, даже и Хитлер!

    05:41 17.09.2025

  • 97 Сандо

    21 4 Отговор
    На този ден държавата Полша вече не съществува.За едни този акт на СССР е грешка,за други е един далновиден и принудителен ход на Сталин.На мен по-интересно ми е поляците защо не се поучават от историята си и пак се натискат да ядат бой,да не би да са народ от глупави мазохисти?

    Коментиран от #100

    05:48 17.09.2025

  • 98 Ей, ама какви велики учени ражда

    5 12 Отговор

    До коментар #90 от "Исторически":

    ΓЪЗΑ на МУТРОФАНОВНА, като теб!!! Езици, който се говорят от над 20 милиона, нямали народ??? Все едно крадливите рушлямистански крепостници, като говорят вариация на църковнославянския, който си е вариация на българския език от 10-11 век с редакция от Петър 1 от 1703 г., да кажем че не са народ... А, вярно, ΜЪPШA са... Прав си. 476

    05:49 17.09.2025

  • 99 хихи

    7 2 Отговор

    До коментар #95 от "Ма не е вярно,":

    Хапчетата пий мусуре. Колко битки има в това нападение? Амиии, 0.

    Коментиран от #101

    05:50 17.09.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Пия, против повръщане,

    2 10 Отговор

    До коментар #99 от "хихи":

    като видя крепистник или БГраба му и ми се сгажда...

    05:52 17.09.2025

  • 102 коки

    17 1 Отговор
    Извънземен кораб доближава земята с намерение да я нападне.
    Питат командира си коя държава първо да ударят.
    Командира посочва Полша.
    Питат го защо първо Полша?
    Командира отговаря:
    Не знам ама на земята всички така правят.

    06:02 17.09.2025

  • 103 Анонимен

    17 2 Отговор
    На тази дата Полша вече няма. Полското правителство е избягало във Великобритания. Договорите с Хитлер - Сталин е последният, сключил договор, при това за ненападение! Точно Полша е първата страна, сключила договор с Хитлер - още 1934...

    06:19 17.09.2025

  • 104 Тореро

    11 4 Отговор
    Много добре е направил, Сталин!! Мир на душата му.

    06:21 17.09.2025

  • 105 Един

    7 17 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Източна Полша казваш, а после що не връща териториите на Полша? И ако Сталин не се беше съгласил на дележ на Полша и се беше застъпил за нея, както правят Великобритания и Франция, Хитлер нямаше да смее да нападне Полша. Ама пуст а лакомия сталинска...

    Коментиран от #108, #114

    06:28 17.09.2025

  • 106 Гориил

    15 3 Отговор
    Сталин върна Украйна и Беларус, откраднати от полски пирати през 1921 г. Попитайте който и да е украинец или беларус.

    06:35 17.09.2025

  • 107 А де

    17 1 Отговор
    Сталин си връща териториите от ПСВ, чертани от Лорд Кързан . За да не му ги вземе Хитлер. Хитлер какво прави в Полша половин месец по рано. И не само в Полша?

    06:42 17.09.2025

  • 108 Някой

    15 1 Отговор

    До коментар #105 от "Един":

    Полша е избрала за свои гаранти за сигурност Англия и Франция. Те защо не нападнаха Германия веднага?

    Коментиран от #116

    06:46 17.09.2025

  • 109 Комунистическа експанзия

    8 14 Отговор
    Така се "разширява" комунизма .... С война и избиване на жени и деца....от Ленин, та до днес.

    06:53 17.09.2025

  • 110 Долно и жалко

    15 5 Отговор
    Как може да има толкова много продажници и бок.......лу.....ци като авторчето и соро....сои....дните им грантаджии...историята ще променят ...смърдите и ще горите

    07:04 17.09.2025

  • 111 Куха лейка

    7 4 Отговор

    До коментар #93 от "Факрус":

    По леко с обидите мър....шо соро..спо..ид.на...да гниеш в западният ти кене.....ф

    07:09 17.09.2025

  • 112 Българин

    14 1 Отговор
    Сталин не напада "вероломно" НАЦИСТКА Полша( сключила договор с Германия и избила всички евреи на територията си), а просто си връща руските територии, отнети от Русия и дадени на Полша точно както и отнетите земи от същите тези Западни империалист от България, които и до сега са в Гърция, Турция, Румъния и Сърбия; с тази разлика, че те си ги връщат, а България е орязана като БАНИЦА.

    08:07 17.09.2025

  • 113 Хмм

    18 1 Отговор
    Русия си връща земите, отнети ѝ от Полша която я напада възползвайки се от революцията и гражданската война, това е днешна Западна Украйна, тъй като там поляци е нямало започва полонизация на района, забрана на украинския език, затваряне на училища и културни домове, 200 хиляди полски колонисти са заселени в района, това води до появата на бандеризма, украинският национализъм придобива терористичен привкус, именно тези колонисти са жертвите на Волинското клане

    08:09 17.09.2025

  • 114 Чинга Чук

    14 2 Отговор

    До коментар #105 от "Един":

    Мурджо, Полша има сключен договор с Хитлер за приятелство, затова си поделят Чехословакия с Германия.
    Същите тези полски "антихтлеристки" поляци не допускат СССР на помощ на Чехословакия по същите причини – да не би да спрат Хитлер в апетитите му към Чехословашките военни заводи.

    Но, няма нищо, което да не остане ненаказано, затова и Хитлер наказа подлите хиени на Европа, като ги прегази като валяк, и това не е всичко, предстои на тази отстъпила от Бога държава още по-големи нещастия, защото да оставиш Православието и да се присъединиш към рогатия е направо страшно.

    Коментиран от #117

    08:14 17.09.2025

  • 115 Мишел

    8 0 Отговор
    Защо ли началото на войната навсякъде, освен тук, в ДВ, 47е на 1.09.1939г.?

    08:17 17.09.2025

  • 116 Един

    1 5 Отговор

    До коментар #108 от "Някой":

    Щото не са можели да нападнат. А без значение дали Полша е избрала СССР за гарант, съветите можеше да не се съгласят на дележ на Полша и да се застъпят за целостта й.

    08:28 17.09.2025

  • 117 Един

    5 10 Отговор

    До коментар #114 от "Чинга Чук":

    Брей, колко просто било. Полша имала договор с Хитлер и била взела територии от Чехия. А СССР няма ли пакт с Хитлер и не взима ли територии по договора с Хитлер? Полша взима съвсем малка територия и то такава, която смята за несправедливо отнета. Полша не пуснала съветски войски в Чехословакия, а щом Сталин се е загрижил толкова много за Чехословакия, защо оряза от изток територията на страната след войната? Дали няма други причини за желанието на Сталин да вкара войски в центъра на Европа? А кой е оставил православието и кой се е хванал за рогатия, само ти си знаеш....

    08:39 17.09.2025

  • 118 седесарко

    10 0 Отговор
    а през 1945 г. благородно и върна земите до линията Одер - Ниса, разумел си го авторе...

    08:44 17.09.2025

  • 119 Комунистическа експанзия

    8 8 Отговор
    Къде по света комунизЪма не се установил с войни, насилие и смърт

    09:13 17.09.2025

  • 120 Владимир Владимирович

    9 1 Отговор
    Този път няма да е вероломно.

    09:47 17.09.2025

  • 121 Умирам от смях

    12 2 Отговор
    Нищо не напада. Просто си връща териториите окупирани от поляците през 1921г.

    10:00 17.09.2025

  • 122 дидо

    11 3 Отговор
    като гледам поведението на полша сега тогава явно е било още по предизвикателно и съответно си го е заслужавала

    10:04 17.09.2025

  • 123 ПЕНКО

    6 1 Отговор
    ДАЛИ Е ВЯРНО , ЧЕ РУСИЯ "ВЕРОЛОМНО " -ОТБРАНЯВА ПОЛША !?!?!?!?

    13:45 17.09.2025

  • 124 гошо

    3 9 Отговор
    Джугашвили е еврейско име.

    16:33 17.09.2025

  • 125 Търсим редактор

    4 2 Отговор
    "... нейната подялба е предизвестена от Версайската система на мирни договори, сключени след края на Втората световна война."
    Първа, втора...все тая явно. То хората няма да забележат.

    16:52 17.09.2025

  • 126 Ами

    4 8 Отговор
    Сталин е кърваво диво чудовище,най-големият експлоататор на човешки съдби в историята и ненадминат,неподражаем масов Убиец.

    16:53 17.09.2025

  • 127 АБВ

    11 4 Отговор
    Авторът няма и понятие от история. Ако беше попрочел и се задълбал малко и върнал назад във времето, щеше да научи доста неща за Полско-Руската война, пактът за ненападение между Полша и Хитлеристка Германия от 1934 г., анексирането на част от Чехословакия от Полша заедно с Германия и Унгария и т.н.
    Полша въобще не е невинната жертва на своите съседи и много точно Чърчил я нарича "хиената на Европа".
    Пореден евроатлантически пасквил с антируска насоченост за по-необразованите читатели.

    17:23 17.09.2025

  • 128 бай Даньо

    4 2 Отговор
    Идва същото и поляците отново ще са си виновни сами ...

    17:49 17.09.2025

  • 129 Статия

    4 1 Отговор
    пълна с грешки. Не става на въпрос за правописни такива.

    19:26 17.09.2025

  • 130 Защото

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "Любители на историята":

    Защото Сталин изпълнява решенията на Антантата от 1918г. , тоест излиза на линията "лорд Кързон" - тая линия отделя полските земи от белоруските и украинските.

    19:56 17.09.2025

  • 131 васко де гама

    5 3 Отговор
    Венцислав е да беше казал нещо как Полша в 1938 година (1939 година се счита за началото на ВСВ ) окупира цялата Северна Чехословакия ? как преди Германия да окупира Полша хиляди евреи бяха убити а имуществата им разграбени по официална данни 250 .000 евреи са били убити , не от Немците а от Поляците като това продължило до 1947 година когато хиляди Поляци влизат в домовете на евреите и ги принуждават да дават всичко каквото имат и много пъти ги прогoнват и се настаняват в техните домове . Полската държава всичко това не забелязва и не обръща внимание на оплакванията на евреите . . Когато същата Полша не допусна Съветските войски в 1939 година да се притекат на помощ на Чехословакия когато Източната й част беше окупирана от Германия ? От написаното се разбира ,че новината , невиновната , беззащитната Полша е била нападната от Германия и Съветският съюза да я разграбят и унищожат (преди да коментираш неща които не са ти ясни погледни историята ).

    20:05 17.09.2025

  • 132 Фен

    4 6 Отговор
    Сталин е основния виновник за
    втората световна война.Хитлер
    се е защитавал .Руснаците
    винаги са били агресори

    Коментиран от #134

    20:38 17.09.2025

  • 133 Фантъмас

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пасъмас":

    Но ако Руската мечка веднъж заиграе
    Скоро кракът и ще стъпи у нас!- Точно! Придут и всех вЪебут. и теб И тебя тоже

    22:41 17.09.2025

  • 134 Фендебил

    3 0 Отговор

    До коментар #132 от "Фен":

    нямам думи освен Де Билл!!!си

    22:43 17.09.2025

  • 135 Хмм

    1 1 Отговор
    да бе, разширявала се е за сметка на чужди територии

    03:12 17.09.2026

  • 136 Гориил

    3 2 Отговор
    СССР върна Полша на линията Кързън в съответствие с Версайския договор, който Варшава злобно наруши през 1919 г.След Втората световна война, през 1945 г., по споразумение между СССР и Полша, държавната граница е върната в почти първоначалните си граници и днес линията Кързън служи като основа за границите на Полша с Украйна и Беларус.Историята с линията Кързън показва, че оплакванията за „подялбата“ на Полша между Германия и СССР през 1939 г., както и за „съветската окупация“ на т. нар. Източна Полша, игнорират не само историческите реалности, но и волята на водещите западни лидери, създали Версайската система. Полша се оказа хищник и затова претърпя поражение.

    03:52 17.09.2026

  • 137 Демокрация по сметка

    2 1 Отговор
    Само да кажа че новите братушки хвърлиха 2!!! АТОМНИ бомби над цивилни градове.
    Но статия за това не видяхме. Защо ли?!

    04:38 17.09.2026

  • 138 Ивайло Пенчев

    1 0 Отговор
    Ако прочетеш този коментар, дъ ти умрът децата.

    04:42 17.09.2026

  • 139 Защо внушения ?

    0 0 Отговор
    Венци кюфтенци, защо "ВЕРОЛОМНО" ? Не трябва ли да е просто ".....Нападна Полша" ?

    05:08 17.09.2026

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