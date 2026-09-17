17 септември 1939 г. Сталин вероломно напада Полша

На 17 септември 1939 Червената армия нахлува в Полша. Това е денят, в който страната губи своята изстрадана независимост. Травмата от това събитие е жива и до днес, твърди Бартош Дудек за „Дойче веле”.
Още вечерта на 17 септември 1939 година полският президент Игнаци Мошчицки и цялото правителство на страната преминават в Румъния, където са интернирани. Така Полша, чието единство е възстановено едва през 1918 след 123 години разделение, на този ден престава да съществува като независима държава. С това се връща една стара полска травма. Германия и Русия си поделят съседна Полша - за пореден път, а мечтата на цели поколения поляци, които от 1795 г. се борят за свободата си в безброй въстания и битки, включително под чужди знамена, отново е разбита.
Днес приемаме, че нахлуването в Полша и нейната подялба е предизвестена от Версайската система на мирни договори, сключени след края на Втората световна война. Победена и с огромни репарации и болезнени териториални загуби Германия се стреми към реванш. Издигането на болшевиките в Русия и създаването на СССР показват, че Кремъл не се отказал към експанзия на запад.
С подялбата на Полша Хитлер и Сталин преследват обща цел: да задушат за дълго време напред стремежа на поляците за свобода, да тероризират и поробят полския народ. За да постигнат тази цел е било необходимо да елиминират елита на страната и да установят в нея режим на терор. Така и става: през 1940 г. Третият райх създава концентрационния лагер Освиенцим, който първоначално е служел като лагер за унищожаване на полския елит и на съветски военнопленници, а по-късно е преустроен в лагер за избиването на евреите от цяла Европа.
На това място са избити хиляди представители на полската интелигенция, духовенство и аристокрация. Но и не само там - паралелно с това палачите на Сталин разстрелват в Катинската гора, край Харков и село Медное общо 22 хиляди взети в плен полски офицери, които по професия са били юристи и учители, научни работници и предприемачи, държавни чиновници.
Подобна е и съдбата на стотици хиляди поляци от източната и от западната част на разделената държава - те са избивани, отвличани или прокуждани - едни в Третия райх, други в Сибир и Казахстан. Това е катастрофа, невиждана преди това в историята на страната, а загубите са такива, че оставят следи десетилетия след края на войната.
Поляците обаче показват силата на своя дух. Той оцелява както по време на Втората световна война, така и при терора на СССР.
Избирането на Карол Войтила за папа Йоан-Павел II слага началото на промени в света и за връщането на църквата в живота на милиони.
Създаването на синдиката Солидарност в Полша разруши основите на комунистическия режим в Източна Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Пасъмас
Хитлер, Судети-човешки права!
После Чехия те присвоиха.
Сталин също протегна алчна ръка.
И Полша на две поделиха.
Във Катин пред дулата на Сталин
Офицерството Полско строиха.
Напоиха с кръвта им леса!
A телата им в общ гроб, без кръст те зариха.
Всичко е толкоз познато и близко
Всичко е толкоз горчиво.
И Както във филм на Бондарчук
Се повтаря отново на живо!
Путин, Крим-референдум под дуло.
Луганск и Донецк да се готвят.
На Украйна съдбата решиха за ден
И за дълга война се подготвят.
А Европа тогава, както и днес
Наблюдава пресмятайки тайно.
Да не пресъхне тръбата с природната газ
Подарявайки на Путин Украйна.
Крим отдавна бе проигран
Киев е днес само разменна монета.
И Ако утре Европа все още спи
Идва ред на нови Фламандски полета!
Казват всичко на този свят се повтаря
Веднъж е трагедия друг път е фарс.
Но ако Руската мечка веднъж заиграе
Скоро кракът и ще стъпи у нас!
Казват всичко на този свят се купува
Щом предложиш петрол или газ.
Щом Европа сега съвеста си продава
Ще се гърчи отново под Руската власт!
Когато кафяво-червената Чума
Достигне отново до тях.
Тогава ще гледат те всички учудено
И ще носят те всичкия Грях!
Коментиран от #6, #7, #9, #22, #79, #133
03:39 17.09.2023
4 Иван
Коментиран от #12, #93, #105
03:41 17.09.2023
5 един от стадото
03:42 17.09.2023
6 Иван
До коментар #3 от "Пасъмас":Изпревариха укро из...ро...да Бандера.
03:45 17.09.2023
7 Иван
До коментар #3 от "Пасъмас":Гнусната са. танинска нацистка Синагога носи най-големият грях.
03:47 17.09.2023
8 Касапин
03:50 17.09.2023
9 Иван
До коментар #3 от "Пасъмас":Убили са електората на овцете Дейвид Камерон, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс, Бен Уолъс и Лилав Сунак.
03:50 17.09.2023
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Иван":И какво като направят бази, тъкмо ще пазят и България от алкохолиците!
04:02 17.09.2023
13 Скабаева
До коментар #1 от "Иван":Сталин не е нищо,сегашният е опасен няма мустак и мозък 😶
04:04 17.09.2023
14 СССР нападнал
Тези банкерите в сащ и германското правителство, изпращат двама "революционери" - професионалисти, Троъцки от сащ и Ленин от Швейцария д аотодаъ в царска Русия и да направят преврат. Да вземат властта и да унищожат руската империя. Е, успаха и какво? Убиха царя и семейство му, реки от кръв се изляха по цяла Русия, забраниха вярата в Бога и религията, изобщо това вече беше една тяхна страна, не нормалната царска Русия, от преди тази идиотска революция. И какво да очакват от такава страна??. Естествено едни озлобени диктатори са на власт и правят идиотщини вече. С Германия е подобна историята. Исторически унизена от Версайския договор изпадат в огромен глад и мизерия. И естествено са готови за реванш. Така че , Европа сама си е подготвила ( с огромната помощ на САЩ , банкерите) втората световна война.
Коментиран от #16, #32
04:05 17.09.2023
15 Само че в това
До коментар #10 от "Пасъмас":Стихотворение злото са ФАЩ, не Русия.
Те се изправиха и тормозеха цял свят години наред.
А Русия се бори на своите граници.
Фащ искат да дойдат директно там, са поставят ПРО/ПВО за защита от руските ракети и самите те да.пситавят там ракети и да унищожат Русия, като ИЗКЛЮЧАТ възможността от ответен удар. Това е целият театър с Крим да бъде тяхна военна база, това е сега историята с Украйна... целта е Русия да умре, но ако може КОНВЕНЦИОНАЛНО, без да има ядрени взривове, са да изсмучат след това всичките запаси на ресурси там. А руския народ, купета го яли.
Е, кое е злото тогава?
Русия се бори за своето право да си живее на територията и да не иска никой да я унищожи, разчлени и да й ликвидира народа...
Фащ са световното зло. Многократно доказано.
04:11 17.09.2023
16 ТрампЛин
До коментар #14 от "СССР нападнал":Русия е една и съща от 1917 до Днес!!! А Имперските амбиции на руските императори Никога не са умирали и са живи и днес!!!
Коментиран от #19
04:13 17.09.2023
17 Юлиян
Коментиран от #18
04:16 17.09.2023
18 Българин
До коментар #17 от "Юлиян":Ако блатните не напуснат Крим сами, ще "пропушат на непозволени места" с помощта на оръжията, с които разполага Ykpaйна.
Наскоро имаше експлозии край Евпатория и беше унищожена блатната система за противовъздушна отбрана С-400 "Триумф". Нали тези системи уж "се защитават" и "нито една муха или пчела няма да може да лети там"?
Коментиран от #20
04:30 17.09.2023
19 Еми виж какво направиха
До коментар #16 от "ТрампЛин":И от Украйна , СЪЩИТЕ, които 1917 направиха и с Русия.... Украйна можеше да живее в мир със съседите си. Но не, постоянно "цветни революции и Майдан", с който на власт чрез военен преврат дойдоха американски протежета: Яйценюк, Кличко, Турчинов, и подобни. Има запис, оригинал на американската Виктория Нюланд в разговор с американския посланик в Киев 2014-та година. Кого ТЕ ще поставят на власт, СЛЕД победата на Майдана! И ооо, изненада: Точно тези дойдоха на власт, както в представление на Дейвид Копърфийлд.
Еми същото направиха и с Русия 1917-та г. пък после се чудят, защо Русия им е враг!!! Е, как няма да бъде?
Ти си я превърнал в реки от кръв, унищожиш си милиони хора, няма как народът там да те обича и да ти желае доброто. После наложиха идиотската тяхна идеология на "социалистическо общество", мразещо Бога, с идиоти комунисти на власт. Диктатура!
Е, какво очакваш от такава страна, подобна на Северна Корея днес??? Озлобени диктатори искат да унищожат всеки.... ама сами са си виновни .
Подобни на родители, изпуснали възпитанието на детето си и после се чудят, че на 20 годишна възраст ги е убило....
Коментиран от #30
04:30 17.09.2023
20 По скоро Русия
До коментар #18 от "Българин":Ще използва тактически ЯО в Киев и историята ще свърши много зле. Крим е наистина червена линия за Русия. Без него, черноморският флот на Русия е унищожен. А взет от Украйна /САЩ това е краят на самата Русия! Е, как ще свърши всиоко това с "превземането на Крим"???
С ядрена война сигурно с цялото НАТО и със сащ...
И гейм овер за тези, които така силно се надяваха да смачкат Русия без атомни оръжия за да я разчленят и ограбят, БЕЗ ВСЯКАКВИ ПОСЛЕДСТВИЯ за самите себе си. Американски генерали съвсем открито казват: Колко е чудесно, че за нас воюват други (украинците, а "умните" европейци си дават оръжията и пращат и пари"!!! За сащ това е идеален вариант! В Европа им умира всякаква конкуренция. Силните форми избягаха вече в сащ. А Русия (те се надяват) че се отслаби много и сама ще им падне поробена на колене. Е, НЕМА да стане. С Крим ще умрат и те, зад океана. И с това ще се стартира цивилизацията наново.
04:39 17.09.2023
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 поет си ти поет
До коментар #3 от "Пасъмас":изпрати го на някоя музикална група примерно на група атлас
или пък може някъде да има склад за текстове и от там някоя група като си хареса текста да ви преведе определна сума и да ползва текста за песен
04:50 17.09.2023
23 САТЪРА НА ХАНА
Коментиран от #25
04:51 17.09.2023
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #23 от "САТЪРА НА ХАНА":Откъсването на Судетската област е само началото на процеса по разделяне на Чехословакия.
На 1 октомври 1938 година Полша в ултимативна форма иска от Чехия да ѝ се предаде Тешинската област, предмет на териториални спорове между нея и Чехословакия през 1918 - 1920 г. Останало в международна изолация, чехословашкото правителство се принуждава да приеме условията на ултиматума.
Под натиска на Германия чехословашкото правителство на 7 октомври приема решение за предоставяне на автономия на Словакия, а на 8 октомври - на Закарпатска Украйна.
На 2 ноември 1938 година Унгария по решение на Първия виенски арбитраж получава южните райони на Словакия и Закарпатска Украйна с градовете Ужгород, Мукачево и Берегово.
През март 1939 година Германия окупира останалата от Чехословакия част, включвайки я в състава на Райха под името „Протекторат Бохемия и Моравия“. В ръцете на Германия попадат значителни запаси от въоръжението на бившата чехословашка армия, които позволяват да се въоръжат 9 пехотни дивизии и чехословашките военни заводи. При нападението на СССР от 21 танкови дивизии на Вермахта 5 са окомплектовани с танкове чехословашко производство.
На 19 март правителството на СССР връчва нота на Германия, където заявява за своето непризнаване на германската окупация на части от територията на Чехословакия.
Споразумението, подписано в Мюнхен, става кулминационна точка в британската „политика на умиротворяване“.
04:53 17.09.2023
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Име
За онова време - просто са си правили границите по-отдалечени. Катин е факт, ето това е трагедията.
Сега е лесно - но е било пълен ужас.
Коментиран от #56
04:58 17.09.2023
28 Колко да е жива тая травма?
Бандера как бързо го забравиха, Украйна е нацвъкана с негови паметници, че и на пощенска марка е изтипосан.
05:05 17.09.2023
29 В последният абзац сте пропуснали
Коментиран от #31
05:09 17.09.2023
30 ТрампЛин
До коментар #19 от "Еми виж какво направиха":Да разбирам ли, че, жертвите сами са си виновни? Всеки престъпник е тласнат към престъпление от някого? Що за логика??? Да, всички народи в състава на ссср достигнаха връх на корупция и престъпност, точно поради факта че са били част от една корумпирана и престъпна система! Дори сателитите на ссср, като България, Румъния, Полша…също попиха от тази тиня!!! Това обаче не дава право на русия да продължава да опитва да държи тези бивши републики и сателити в имперските си интереси!!!
Коментиран от #37
05:16 17.09.2023
31 ТрампЛин
До коментар #29 от "В последният абзац сте пропуснали":Лъжа! И какво от това? Да не би Солидарност да е действала на територията на ссср???
Коментиран от #35
05:17 17.09.2023
32 Рашавия
До коментар #14 от "СССР нападнал":Кво викаш - щатите били създали комунетата?
Абе вие съвсем изтрещяхте.
Коментиран от #33, #40
05:19 17.09.2023
33 ТрампЛин
До коментар #32 от "Рашавия":И с какъв патос само критикува комунетата, Ленин, Сталин, Троцки…..само путин е престъпник тласнат от лошия Запад!
05:26 17.09.2023
34 ежко
05:28 17.09.2023
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 АНАЛ -ЛИЗАТОР
До коментар #35 от "Кон с татация":ТИ ПЪК ЩОТО СИ ВЪРХА НА СЛАДОЛЕДА:))
05:37 17.09.2023
37 Има и такива ситуации
До коментар #30 от "ТрампЛин":Отиваш си в къщи и виждаш: Съседът ти с още един някакъв изнасилили жена ти и дъщеря ти, която в само на 15 години и ги убили, още са в жилището ти. Ти ги заварваш на местопрестъплението!
Е, ти вадиш нож и ги убиваш и двамата.
Престъпление ли е това, твоето? Колко си виновен?
Мога да те уверя, че 99% от мъжете ще убият тези идиоти на място и няма и капчица съжаление да изпитат след това. Да му изнасилят и убият жената и невръстната му дъщеричка. Ще ги нарежат на парчета, без грам угризение на съвестта.
Та нещата в живота не са толкова прости, колкото ти си ги мислиш. С народите и страните е същото. Не можеш 100% да определиш, кой колко е виновен, ако НЕ знаеш всичко по случая...
Коментиран от #39
05:41 17.09.2023
38 Фейк нюз
05:45 17.09.2023
39 ТрампЛин
До коментар #37 от "Има и такива ситуации":Ако си прочетеш 14 и 19 постинг, ще видиш че там описваш съвсем различни неща!
05:50 17.09.2023
40 Ами виж, кой е
До коментар #32 от "Рашавия":Написал тази идиотска идеология на Комунизма? Карл Маркс и Фридрих Енгелс и двамата НЕ са руснаци. Кой финансира, организира и проведе успешно тази идиотска "Велика Октомврийска Социалистическа революция" в Русия ?
Банкерите в сащ и германското правителство!
Те искаха по този начин да отстранят Русия от първата световна война и за тогава са успели. Но всичко си има и последствията...
Ти давай на един юноша хероин няколко пъти, докато го хване зависимостта и после, като спреш да му даваш, НЕ се чуди, че е убил човек да му вземе парите и си набави хероин. И тука имаш подобна причинно-следствена връзка. Какво са искали и какво се е получило? Подобно сега и с Украйна, пресен случай.
Да ще я използват да умира във войната с Русия, ама какво ще стане след това с Европа? Дори и да успеят сега да смачкат Русия, какво ще стане с бандеровците, които тези издигнаха и използваха??? Нова Ислямска държава тука в Европа??? Ще видим.
Коментиран от #43, #80, #82
05:56 17.09.2023
41 Шайка
06:03 17.09.2023
42 Сега поякините правят аборти в Германия
06:04 17.09.2023
43 САТЪРА НА ХАНА
До коментар #40 от "Ами виж, кой е":ТОЙ ПЪК ЩОТО ХРИСТОС И МОХАМЕД И БУДА СА БЪЛГАРИ :))
06:08 17.09.2023
44 Ттт
06:09 17.09.2023
45 ТаУмВзе
06:30 17.09.2023
46 Уенин
06:37 17.09.2023
47 КОМУНИЗЪМ = ФАШИЗЪМ
06:39 17.09.2023
48 СТАЛИН ИЗБИВА ХИЛЯДИ ПОЛЯЦИ
06:43 17.09.2023
49 пешо
06:48 17.09.2023
50 ПОЛША Я ИМА...СССР ГО НЯМА
06:53 17.09.2023
51 гост
07:17 17.09.2023
52 Сандо
07:18 17.09.2023
53 Жижко сполита
07:24 17.09.2023
54 Факти
Полша дава 4 дивизии в помощ на Хитлер против Чехия.Хитлер им дава Тихвинската област.
1938 г.Франция и Англия подписват договор с Хитлер и той анексира Австрия и Чехия.
СССР остава сам и едва тогава сключва договор с Хитлер след посочените целуващи ръката на Хитлер
Полша незаконно ползува руски територии по линията на лорд Керзон от 1918 г
СССР връща териториите си ,а не напада Полша.
Има договори с Англия и Франция но те не пращат войски
Не лъжете !
Коментиран от #67, #77
07:25 17.09.2023
55 ФАШИЗЪМ = КОМУНИЗЪМ
07:35 17.09.2023
56 Жижко сполита
До коментар #27 от "Име":Преди Катин е 1920 война Полша СССР 5000убити пленници от поляците.Преди Това 1862г полско въстание ген Гурко го е потопил е кръв и така всеки си взема дата и период за аргументи.Всъщност поляци украинци руснаци и беларуси са една етническа група.То като нашата работа тук на балканите.
07:39 17.09.2023
57 ЯнСобйески
07:45 17.09.2023
58 вятъра на промяната
07:49 17.09.2023
59 НАСАКОТО ЯКАТА
07:52 17.09.2023
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ЛЕХ ВАЛЕНСА...ПОЛСКИ ЕЛТЕХНИК
08:17 17.09.2023
62 ИРОНИЯ НА СЪДБАТА
08:19 17.09.2023
63 Сър Пичук
Германците си получиха заслуженото, но рашистите не са спирали с геноцида и масово да избиват хора от други националности.
Време е и рашистите да си получат заслуженото.
08:47 17.09.2023
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Умен по цялата глава
Коментиран от #68
09:10 17.09.2023
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Сандо
До коментар #54 от "Факти":Малко допълнение - СССР иска да помогне на Чехословакия,но Полша си затваря въздушното пространство и не разрешава преминаването на войски през територията и,с което обрича Чехословакия.
09:58 17.09.2023
68 Сандо
До коментар #65 от "Умен по цялата глава":Що за щуротии си избълвал?
Коментиран от #74
09:59 17.09.2023
69 Мисля
10:03 17.09.2023
70 Тц тц тц
Понякога когато започнете да халюцинирате комунисти,болшевики и да изкривявате историята така започвам да си мисля,че идвате от някаква друга паралелна реалност където все още има СССР,нещата са се развили по друг начин и от злоба сте си докарали ядрен взрив.Много хора се оплакват напоследък от ефекта Мандела и загуба на краткосрочната памет.Може да има връзка.Може да ви е даден още един шанс,но ще вземете и тук да ни взривите.Преди 3 години и хората бяха други,а сега са някак бездушни и апатични.Изчезна хуманността.Светът все едно е потънал в мрак.
За всеки случай някои се държат странно пък какво им е не знам.Даже по телевизията ги показват.
Коментиран от #73
10:11 17.09.2023
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Историк
10:49 17.09.2023
73 ...
До коментар #70 от "Тц тц тц":Аха... звучало. Я като звучи немски да се върнат всички -БУРГ градове на Германия дето са в Русия. Като се стигне до ЕкатерининБУРГ. Сега отвори картата "русофиле"
Коментиран от #86
10:53 17.09.2023
74 Умен по цялата глава
До коментар #68 от "Сандо":Какъв е един Обществен строй се разбира,когато отговориш на въпроса - Кой притежава средствата за Производство....Законите в едно общество го регламентират..Тоест,еволюират Законите...Първобитно - общинен,Робовладелски,Феодален и...Нео- феодален( комунизъм)- собствеността е в ръцете на Висшия Феодал - Държавата управлявана от Един човек - който е начело на една Партия...Хората са закрепостени където са се родили към Средствата за Производство без Право да ги притежават и без Право на собственост - Комунизъм...Сега влиза ли ти нещо в Съзнанието...
Коментиран от #78
10:55 17.09.2023
75 боцко
10:59 17.09.2023
76 Любители на историята
Интересът клати феса!
Коментиран от #130
11:32 17.09.2023
77 УЙКО- КАЛЕКО
До коментар #54 от "Факти":Напълно точно представени исторически факти.Хитлер е можело да бъде спрян още през 1938 г. но тогава се подписва Мюнхенското споразумение от Деладие(Франция).Чембърлейн (Англия) и Хитлер .Това споразумение се отнася за анексирането на Судетите в Чехия .Тези двамата нарочно клякат на ХИТЛЕР С ЦЕЛ ДА ГО ПОДТИКНАТ ДА НАПАДНЕ СССР, но както знаем от историята фюрера решава друго.Съюза между ГЕРМАНИЯ И СССР е подписан една година по късно.Сталин е знаел ,че войната с немците е неизбежна и по всякакъв начин се е стараел да я забави.ПАК ПОВТАРЯМ ,ЧЕ ПРЕЗ 1938 Г,.АКО ДЕЛАДИЕ И ЧЕМБЪРЛЕЙН НЕ БЯХА КЛЕКНАЛИ НА ХИТЛЕР ИЛИ НЯМАШЕ ДА ИМА ВОЙНА ИЛИ ТЯ ЩЕШЕ ДА Е ПО КРАТКА И ПО МАЛКО КРЪВОПОЛИТНА..
13:14 17.09.2023
78 Сандо
До коментар #74 от "Умен по цялата глава":Продължаваш с щуротиите си.
14:23 17.09.2023
79 Съюз на Анти-Бандитските Сили
До коментар #3 от "Пасъмас":Браво за труда, който си положил и то с талант ! Бог да те благослови !
19:38 17.09.2023
80 Може и така да е
До коментар #40 от "Ами виж, кой е":...сега обаче имаме завършен наркоман- убиец в лицето на Русия и трябва просто да го ликвидираме преди той да ни ликвидира
08:39 29.09.2023
81 резервист
08:09 25.10.2023
82 Реалист
До коментар #40 от "Ами виж, кой е":Съвсем съвсем сте изтрещяли! С какво ви зобят в България та толкова сте се изкривили, чак не е за вярване. Тотално разложение, и разминаване с реалността
15:19 01.09.2024
83 Митьо джибрата
03:27 17.09.2025
84 Факт
03:40 17.09.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 хихи
До коментар #73 от "...":А пРусия кога ще се връща на Русия?
04:13 17.09.2025
87 Факт
04:16 17.09.2025
88 хихи
Чукча писател, Чукча не читател....
04:17 17.09.2025
89 Вероломно?
04:20 17.09.2025
90 Исторически
Коментиран от #98
04:33 17.09.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Геополитически
04:47 17.09.2025
93 Факрус
До коментар #4 от "Иван":Млък бе боклу ци русоробски! Махайте се в при и,чкин или в северната корея!!!
Коментиран от #111
05:05 17.09.2025
94 Уса
05:31 17.09.2025
95 Ма не е вярно,
Руский мусор - самой болшой в целом мире!
Коментиран от #99
05:37 17.09.2025
96 Прав си, мечтаем си,
До коментар #91 от "Лопата Орешник":никой не е избил повече руснаци от Сталин, даже и Хитлер!
05:41 17.09.2025
97 Сандо
Коментиран от #100
05:48 17.09.2025
98 Ей, ама какви велики учени ражда
До коментар #90 от "Исторически":ΓЪЗΑ на МУТРОФАНОВНА, като теб!!! Езици, който се говорят от над 20 милиона, нямали народ??? Все едно крадливите рушлямистански крепостници, като говорят вариация на църковнославянския, който си е вариация на българския език от 10-11 век с редакция от Петър 1 от 1703 г., да кажем че не са народ... А, вярно, ΜЪPШA са... Прав си. 476
05:49 17.09.2025
99 хихи
До коментар #95 от "Ма не е вярно,":Хапчетата пий мусуре. Колко битки има в това нападение? Амиии, 0.
Коментиран от #101
05:50 17.09.2025
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Пия, против повръщане,
До коментар #99 от "хихи":като видя крепистник или БГраба му и ми се сгажда...
05:52 17.09.2025
102 коки
Питат командира си коя държава първо да ударят.
Командира посочва Полша.
Питат го защо първо Полша?
Командира отговаря:
Не знам ама на земята всички така правят.
06:02 17.09.2025
103 Анонимен
06:19 17.09.2025
104 Тореро
06:21 17.09.2025
105 Един
До коментар #4 от "Иван":Източна Полша казваш, а после що не връща териториите на Полша? И ако Сталин не се беше съгласил на дележ на Полша и се беше застъпил за нея, както правят Великобритания и Франция, Хитлер нямаше да смее да нападне Полша. Ама пуст а лакомия сталинска...
Коментиран от #108, #114
06:28 17.09.2025
106 Гориил
06:35 17.09.2025
107 А де
06:42 17.09.2025
108 Някой
До коментар #105 от "Един":Полша е избрала за свои гаранти за сигурност Англия и Франция. Те защо не нападнаха Германия веднага?
Коментиран от #116
06:46 17.09.2025
109 Комунистическа експанзия
06:53 17.09.2025
110 Долно и жалко
07:04 17.09.2025
111 Куха лейка
До коментар #93 от "Факрус":По леко с обидите мър....шо соро..спо..ид.на...да гниеш в западният ти кене.....ф
07:09 17.09.2025
112 Българин
08:07 17.09.2025
113 Хмм
08:09 17.09.2025
114 Чинга Чук
До коментар #105 от "Един":Мурджо, Полша има сключен договор с Хитлер за приятелство, затова си поделят Чехословакия с Германия.
Същите тези полски "антихтлеристки" поляци не допускат СССР на помощ на Чехословакия по същите причини – да не би да спрат Хитлер в апетитите му към Чехословашките военни заводи.
Но, няма нищо, което да не остане ненаказано, затова и Хитлер наказа подлите хиени на Европа, като ги прегази като валяк, и това не е всичко, предстои на тази отстъпила от Бога държава още по-големи нещастия, защото да оставиш Православието и да се присъединиш към рогатия е направо страшно.
Коментиран от #117
08:14 17.09.2025
115 Мишел
08:17 17.09.2025
116 Един
До коментар #108 от "Някой":Щото не са можели да нападнат. А без значение дали Полша е избрала СССР за гарант, съветите можеше да не се съгласят на дележ на Полша и да се застъпят за целостта й.
08:28 17.09.2025
117 Един
До коментар #114 от "Чинга Чук":Брей, колко просто било. Полша имала договор с Хитлер и била взела територии от Чехия. А СССР няма ли пакт с Хитлер и не взима ли територии по договора с Хитлер? Полша взима съвсем малка територия и то такава, която смята за несправедливо отнета. Полша не пуснала съветски войски в Чехословакия, а щом Сталин се е загрижил толкова много за Чехословакия, защо оряза от изток територията на страната след войната? Дали няма други причини за желанието на Сталин да вкара войски в центъра на Европа? А кой е оставил православието и кой се е хванал за рогатия, само ти си знаеш....
08:39 17.09.2025
118 седесарко
08:44 17.09.2025
119 Комунистическа експанзия
09:13 17.09.2025
120 Владимир Владимирович
09:47 17.09.2025
121 Умирам от смях
10:00 17.09.2025
122 дидо
10:04 17.09.2025
123 ПЕНКО
13:45 17.09.2025
124 гошо
16:33 17.09.2025
125 Търсим редактор
Първа, втора...все тая явно. То хората няма да забележат.
16:52 17.09.2025
126 Ами
16:53 17.09.2025
127 АБВ
Полша въобще не е невинната жертва на своите съседи и много точно Чърчил я нарича "хиената на Европа".
Пореден евроатлантически пасквил с антируска насоченост за по-необразованите читатели.
17:23 17.09.2025
128 бай Даньо
17:49 17.09.2025
129 Статия
19:26 17.09.2025
130 Защото
До коментар #76 от "Любители на историята":Защото Сталин изпълнява решенията на Антантата от 1918г. , тоест излиза на линията "лорд Кързон" - тая линия отделя полските земи от белоруските и украинските.
19:56 17.09.2025
131 васко де гама
20:05 17.09.2025
132 Фен
втората световна война.Хитлер
се е защитавал .Руснаците
винаги са били агресори
Коментиран от #134
20:38 17.09.2025
133 Фантъмас
До коментар #3 от "Пасъмас":Но ако Руската мечка веднъж заиграе
Скоро кракът и ще стъпи у нас!- Точно! Придут и всех вЪебут. и теб И тебя тоже
22:41 17.09.2025
134 Фендебил
До коментар #132 от "Фен":нямам думи освен Де Билл!!!си
22:43 17.09.2025
135 Хмм
03:12 17.09.2026
136 Гориил
03:52 17.09.2026
137 Демокрация по сметка
Но статия за това не видяхме. Защо ли?!
04:38 17.09.2026
138 Ивайло Пенчев
04:42 17.09.2026
139 Защо внушения ?
05:08 17.09.2026