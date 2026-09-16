Урсула фон дер Лайен: Състоянието на ЕС е най-силното, което е било някога

Състоянието на нашия Съюз е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Европейския съюз днес в Страсбург, предаде БТА.
„Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена - така Чарлз Дикенс описва Европа по време на Френската революция. И това е също така вярно описание на света, в който живеем днес. Скоростта на промените е невероятна. Предизвикателствата са изключителни. Така че, ако погледна Европа днес, моето мнение е следното: състоянието на нашия Съюз е най-силното, което е било някога. Състоянието на нашия Съюз също може да се усеща и като най-несигурното, което някога е било", каза Фон дер Лайен в третия ден от първата пленарна сесия на ЕП за новия сезон.
Тя подчерта, че в този свят Европа е избрала да прокара своя собствен път.
"Това е Европа, която осигурява своето благосъстояние. Тази, която се освобождава от нашата токсична зависимост от руските изкопаеми горива. Тази, която се е превърнала в най-голямата търговска сила на планетата. Тази, която трансформира своята индустриална политика, като същевременно защитава нашия уникален социален модел", подчерта Фон дер Лайен и допълни, че днес Европа може да се защити по-добре от всякога, тъй като радикално е преосмислила подхода си към сигурността и е увеличила разходите за отбрана с почти 80 процента само през последните пет години.
Тя посочи, че Европа стои зад партньорите си - стои заедно с Украйна, "която се бори за своето бъдеще и за нашата свобода", както и зад Гренландия, когато е заплашена. "Или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация целят нашите демокрации", допълни тя.
"Всичко това доказва едно нещо - Европа е там за европейците. И в студената крехкост на днешния свят само Европа може да предостави истински суверенитет на европейците. И затова, уважаеми членове, това е Европа, с която можем да се гордеем", каза още председателката на ЕК.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Запада загина мож би почти сигурно скоро
Коментиран от #20
10:42 16.09.2026
2 зИленски
Коментиран от #32
10:42 16.09.2026
3 Да, да
10:42 16.09.2026
4 Боруна Лом
10:43 16.09.2026
5 Анонимен
10:43 16.09.2026
6 хехе
10:44 16.09.2026
7 Някой
Коментиран от #27
10:44 16.09.2026
8 Бен Гъзара
10:45 16.09.2026
9 КАНДИДАТ ХИРУРГ
10:45 16.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Странно
Икономиката на Германия и Франция са в колапс. Фалити и буквално изчезване на тежката промишленост. Брутният вътрешен продукт се свива. При горивата няма никакъв шанс да се понижат поне в близката година и нещо което допълнително ще утежни бизнеса.
Пропагандата е едно а действителността съвсем различно нещо. В енергийния сектор само на зелено признават че няма да стане. Е и
10:46 16.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Овчар
10:46 16.09.2026
15 Ку-куууу
10:47 16.09.2026
16 Реалност
10:47 16.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 САЩ е враг, Украйна е враг
Правилата за произход трябва да обхващат цялата верига на доставки, а не само компанията, която осъществява крайното сглобяване;
Прогресивни квоти, които с течение на времето да увеличават изискванията за производство „Произведено в Европа“;
Дерогации за разходите трябва да се правят само по изключение след като отчетат дъмпинга и чуждестранните субсидии;
Необходими са обвързващи условия за качество, работни места и регионални условия, там където се създава обществено търсене.
10:48 16.09.2026
19 Европа
10:50 16.09.2026
20 БлатоТролинг
До коментар #1 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":Лелееее тука само рузки ботове цъкат плюсове на кило ЛОЛ не схващат че е ирония щото не са българи
Коментиран от #37
10:50 16.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 млад еврас
10:52 16.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 тц тц
Чакам с нетърпение изборите в Германия и излизането на страната от ЕС, след това и разпада на съюза до 2030г. А страниците по делото срещу Урсула ще в пъти повече от тези по делото на Епстийн.
10:52 16.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #7 от "Някой":Лошото е че другите ръкопляскат вместо да дюдюкат и викат Това е проблема При сегашните условия Европа няма да оцелее Дори няма ресурс за война Китай ще завладее всички сфери на влияние на Европа
10:53 16.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Соваж бейби
10:53 16.09.2026
31 Без парите за НАТО,
10:53 16.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ГОЛЕМ СМЕХ
10:54 16.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 МхтоМхто
10:55 16.09.2026
37 хахаха
До коментар #20 от "БлатоТролинг":Споко петроханец, разбрахме, че Урсула се е запознала със състоянието на съюза на женския пазар:)
10:55 16.09.2026
38 Оставка на Урсулата и проваленият ЕК
10:55 16.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ай стига бе
10:56 16.09.2026
41 хахахаха
10:57 16.09.2026
42 Оставка на Урсулата и проваленият ЕК
10:57 16.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Усещнията на Урсула
Да видим дали ще каже нещо за еврокорупцията.
10:57 16.09.2026
45 Пич
10:58 16.09.2026
46 МГАНЧЕВ
Май, вай нещо не е наред със Съюза
10:58 16.09.2026
47 Запада загина мож би почти сигурно скоро
10:58 16.09.2026
48 Урсула фон Пфайзер
10:58 16.09.2026
49 Оставка на Урсулата и проваленият ЕК
10:58 16.09.2026
50 УСПЕХ УКРАЙНА
Коментиран от #56
10:58 16.09.2026
51 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
10:59 16.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Надъхан капейчо 🤩🤡
11:00 16.09.2026
54 Емил
Хахахаха
11:00 16.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Тиква
До коментар #50 от "УСПЕХ УКРАЙНА":Окрахиена багаж и на куев, уСрула е нацист, като и зеления окразеления.
11:01 16.09.2026
57 Кипейките
ну паГади
11:01 16.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Димитър
11:01 16.09.2026
60 ГОЛЕМ СМЕХ
11:01 16.09.2026
61 Ганьо Бай
11:01 16.09.2026