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Урсула фон дер Лайен: Състоянието на ЕС е най-силното, което е било някога

Урсула фон дер Лайен: Състоянието на ЕС е най-силното, което е било някога

16 Септември, 2026 10:40 593 61

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Тя посочи, че Европа стои зад партньорите си - стои заедно с Украйна, "която се бори за своето бъдеще и за нашата свобода", както и зад Гренландия

Урсула фон дер Лайен: Състоянието на ЕС е най-силното, което е било някога - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Състоянието на нашия Съюз е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Европейския съюз днес в Страсбург, предаде БТА.

„Бяха най-добрите времена, бяха най-лошите времена - така Чарлз Дикенс описва Европа по време на Френската революция. И това е също така вярно описание на света, в който живеем днес. Скоростта на промените е невероятна. Предизвикателствата са изключителни. Така че, ако погледна Европа днес, моето мнение е следното: състоянието на нашия Съюз е най-силното, което е било някога. Състоянието на нашия Съюз също може да се усеща и като най-несигурното, което някога е било", каза Фон дер Лайен в третия ден от първата пленарна сесия на ЕП за новия сезон.

Тя подчерта, че в този свят Европа е избрала да прокара своя собствен път.

"Това е Европа, която осигурява своето благосъстояние. Тази, която се освобождава от нашата токсична зависимост от руските изкопаеми горива. Тази, която се е превърнала в най-голямата търговска сила на планетата. Тази, която трансформира своята индустриална политика, като същевременно защитава нашия уникален социален модел", подчерта Фон дер Лайен и допълни, че днес Европа може да се защити по-добре от всякога, тъй като радикално е преосмислила подхода си към сигурността и е увеличила разходите за отбрана с почти 80 процента само през последните пет години.

Тя посочи, че Европа стои зад партньорите си - стои заедно с Украйна, "която се бори за своето бъдеще и за нашата свобода", както и зад Гренландия, когато е заплашена. "Или когато дронове, хибридни атаки или дезинформация целят нашите демокрации", допълни тя.

"Всичко това доказва едно нещо - Европа е там за европейците. И в студената крехкост на днешния свят само Европа може да предостави истински суверенитет на европейците. И затова, уважаеми членове, това е Европа, с която можем да се гордеем", каза още председателката на ЕК.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    35 3 Отговор
    Така чух на женския пазар

    Коментиран от #20

    10:42 16.09.2026

  • 2 зИленски

    55 1 Отговор
    ТАЗИ Е С БИПОЛЯРНО РАЗТРОЙСТВО

    Коментиран от #32

    10:42 16.09.2026

  • 3 Да, да

    47 1 Отговор
    Смях в залата.

    10:42 16.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    39 1 Отговор
    ХАХАХА,УУУУУУУ! ТОЛКОВА ДРЪТА,ПА МНОГО ЛЪЖЕ ! ВСИЧКО ФАЛИРА

    10:43 16.09.2026

  • 5 Анонимен

    38 0 Отговор
    ЕС е в най-голямата си криза, с изглед за влошаване. В какъв измислен собствен свят живее тая?

    10:43 16.09.2026

  • 6 хехе

    39 1 Отговор
    На ЕС не му трябват врагове урсулите чудесно си вършат работата.

    10:44 16.09.2026

  • 7 Някой

    35 0 Отговор
    ЪЪъъ, тази минавала ли е скоро психиатричен преглед?

    Коментиран от #27

    10:44 16.09.2026

  • 8 Бен Гъзара

    29 0 Отговор
    Тази определено страда от шизофрения. Но очевидно не е само тя, щом я търпят.

    10:45 16.09.2026

  • 9 КАНДИДАТ ХИРУРГ

    15 0 Отговор
    На тази баба лично бих провел операция на кофата, за възстановяване на мисловната дейност!

    10:45 16.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Странно

    18 1 Отговор
    Европейската централна банка предупреждава че инфлацията в Европейския съюз отново се покачва и мерките които се взимат няма да окажат съществено влияние върху този процес.
    Икономиката на Германия и Франция са в колапс. Фалити и буквално изчезване на тежката промишленост. Брутният вътрешен продукт се свива. При горивата няма никакъв шанс да се понижат поне в близката година и нещо което допълнително ще утежни бизнеса.
    Пропагандата е едно а действителността съвсем различно нещо. В енергийния сектор само на зелено признават че няма да стане. Е и

    10:46 16.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Овчар

    19 1 Отговор
    Европейския съюз се ръководи от измамници .Кой е нормален човек ще повярва на тези измамници ти да се откажеш от евтиния руски газ и Петрол и да купуваш по-скъп от 12. 13000км. и после да се хвалиш че съюза е силен и мъдър....ОТВРАТ..

    10:46 16.09.2026

  • 15 Ку-куууу

    20 0 Отговор
    Ту-туууу ... Да влязат санитарите моля че хавата е много зле с Урсулата очевидно

    10:47 16.09.2026

  • 16 Реалност

    21 0 Отговор
    Урсула фон дер Лайен: Финансовото ми състояние никога не е било по добро

    10:47 16.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 САЩ е враг, Украйна е враг

    6 0 Отговор
    Трети държави трябва да бъдат включвани само въз основа на реципрочност и еквивалентни стандарти;

    Правилата за произход трябва да обхващат цялата верига на доставки, а не само компанията, която осъществява крайното сглобяване;

    Прогресивни квоти, които с течение на времето да увеличават изискванията за производство „Произведено в Европа“;

    Дерогации за разходите трябва да се правят само по изключение след като отчетат дъмпинга и чуждестранните субсидии;

    Необходими са обвързващи условия за качество, работни места и регионални условия, там където се създава обществено търсене.

    10:48 16.09.2026

  • 19 Европа

    15 0 Отговор
    попада в дългова криза но състоянието и било най доброто!? Явно със Зеленски са на един и същи дилър! Читав човек не би си позволил да се изхвърля така...

    10:50 16.09.2026

  • 20 БлатоТролинг

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    Лелееее тука само рузки ботове цъкат плюсове на кило ЛОЛ не схващат че е ирония щото не са българи

    Коментиран от #37

    10:50 16.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 млад еврас

    11 0 Отговор
    Лилеее егати опелото ама най доброто, даже немат силици да и ръкопляскат и от нейната задруга, все едно слушам тиквата, и тва нещо управлява ЕС, после се чудим що я гонят по света и не искат да говорят с ЕС, трагедия направо, голяма част от изказването беше с кого щяла да се среща и били вярвали в демокрацията, остава и кая мозъка да се изкаже и падението ще е пълно.

    10:52 16.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 тц тц

    8 0 Отговор
    ЕС е нищо повече от една сбирщина от фалирали държави!
    Чакам с нетърпение изборите в Германия и излизането на страната от ЕС, след това и разпада на съюза до 2030г. А страниците по делото срещу Урсула ще в пъти повече от тези по делото на Епстийн.

    10:52 16.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Лошото е че другите ръкопляскат вместо да дюдюкат и викат Това е проблема При сегашните условия Европа няма да оцелее Дори няма ресурс за война Китай ще завладее всички сфери на влияние на Европа

    10:53 16.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Соваж бейби

    8 1 Отговор
    Тази жена и колегите и се подиграват с европейският народ ,не съм предполагала че някой ден хора политици ще гледа народа в очите и лъже без капка срам ,също и усвояване на пари от държавна хазна без да иска разрешение и да трупа излишни дългове които не са за държавата а извън границите да дават за чужди интереси. Гилотината им е малко първо трябва да им се конфискува парите в банките и имотите се разпределят по държави връщане обратно в хазната и тежък труд да чукат камъни на вода и хляб с изтекъл срок.

    10:53 16.09.2026

  • 31 Без парите за НАТО,

    5 0 Отговор
    атлантизма и милитаризацията България щеше да е с над 2,5% бюджетен излишък. За съжаление нито от работодателите, нито от синдикатите това го чуваме ясно заявено

    10:53 16.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 0 Отговор
    Днес европарламента беше тъжна гледка и обида за интелигентността.

    10:54 16.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 МхтоМхто

    6 0 Отговор
    Сега съм най-луда но със сигурност се усеща ,че не съм нормална. УфДеЛайнен

    10:55 16.09.2026

  • 37 хахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "БлатоТролинг":

    Споко петроханец, разбрахме, че Урсула се е запознала със състоянието на съюза на женския пазар:)

    10:55 16.09.2026

  • 38 Оставка на Урсулата и проваленият ЕК

    7 0 Отговор
    Генералният секретар на IndustriAll Europe Джудит Къртън-Дарлинг заяви: „Около 1,3 милиона работни места в европейското производство ще бъдат изложени на риск през следващите месец. Европа не може да си позволи да управлява индустриалния спад. Законът за индустриалния ускорител трябва да бъде повратна точка, поставяйки „Произведено в Европа“ в сърцето си и насочвайки инвестициите към европейските работници, фабрики и индустриални региони. Парите за инвестиции съществуват. Истинският въпрос е къде компаниите избират да ги инвестират, ние ги призоваваме да се ангажират с Европа.“

    10:55 16.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ай стига бе

    3 0 Отговор
    "Състоянието на нашия Съюз е най-силното, но се усеща и като най-несигурното, което е било някога..." и тази ръководи ЕС?

    10:56 16.09.2026

  • 41 хахахаха

    3 0 Отговор
    Пуснете и кая мозъка за да бъде пълен цирка.

    10:57 16.09.2026

  • 42 Оставка на Урсулата и проваленият ЕК

    3 0 Отговор
    Конфедералният секретар на EКП Людовик Воет добави: „На трудещите се хора им омръзна да виждат как работните им места са застрашени, компаниите им се преструктурират, а общностите им обезлюдяват, а след това им се казва че това е неизбежният резултат от глобализацията. Това не е вярно. Деиндустриализацията е резултат от наивни политически избори. Докато правителствата по целия свят активно развиват своите местни индустрии, някои европейски лидери се преструват, че липсата на действия е клетва за вярност към концепцията за свободна търговия. Този доклад показа, че Законът за индустриалния ускорител не е за протекционизъм, а за това най-накрая да започнем да изравняваме условията за европейските компании и работници.“

    10:57 16.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Усещнията на Урсула

    1 0 Отговор
    Най-силното състояние на Ес е най несигурно!?? Гениална глупост !
    Да видим дали ще каже нещо за еврокорупцията.

    10:57 16.09.2026

  • 45 Пич

    4 0 Отговор
    Тази женица е напълно и абсолютно неадекватна, и трябва да бъде свалена от власт час по скоро!!!

    10:58 16.09.2026

  • 46 МГАНЧЕВ

    0 0 Отговор
    Хем силен, хем несигурен ...
    Май, вай нещо не е наред със Съюза

    10:58 16.09.2026

  • 47 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    1 2 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато ВИНАГИ се случва точно обратното

    10:58 16.09.2026

  • 48 Урсула фон Пфайзер

    2 0 Отговор
    Голяма съм шегаджийка, нали

    10:58 16.09.2026

  • 49 Оставка на Урсулата и проваленият ЕК

    2 0 Отговор
    Коментирайки доклада, генералният секретар на EКП Естер Линч заяви: „ЕС трябва да е в крак с времето и да осъзнае, че разчитането само на отворената търговия вече няма да е достатъчно. Европа се лута в деиндустриализация, защото се отдръпна от подкрепата за своите индустрии по същия начин, по който нейните конкуренти подкрепиха своите. Този доклад показва как можем да се поучим от тях и да създаваме добри работни места и индустриален капацитет. Милиони квалифицирани работни места зависят от това Европа да има истинска индустриална политика. Цената на нашите сметки за енергия зависи от това. Способността ни да се защитим зависи от това. Сега не е време за половинчати мерки.“

    10:58 16.09.2026

  • 50 УСПЕХ УКРАЙНА

    1 1 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценноНека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #56

    10:58 16.09.2026

  • 51 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    1 1 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    10:59 16.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Надъхан капейчо 🤩🤡

    1 1 Отговор
    Най обичам да громя запада от дивана на мама и тате в соцпанелката и да краднем уифито на съседите

    11:00 16.09.2026

  • 54 Емил

    2 0 Отговор
    Най-краткия виц "Състоянието на ЕС е най-силното, което е било някога" , а ла Урсула Фон....!!!
    Хахахаха

    11:00 16.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Тиква

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    Окрахиена багаж и на куев, уСрула е нацист, като и зеления окразеления.

    11:01 16.09.2026

  • 57 Кипейките

    0 0 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    11:01 16.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Димитър

    1 0 Отговор
    Идиотщини в стил късен соц.

    11:01 16.09.2026

  • 60 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Като каза "уважаеми дами и господа" и направи пауза, имах чувството, че следващото изречение ще е Да почетем ЕС с минутка мълчание.

    11:01 16.09.2026

  • 61 Ганьо Бай

    0 0 Отговор
    Щом ти кажат , че всичко е наред. Значи нищо не е наред!

    11:01 16.09.2026

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