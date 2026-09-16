Ето кои нови автомобили ще види Европа след месец

Париж се готви за истински автомобилен ренесанс. От 12 до 18 октомври 2026 година изложбеният център Paris Expo Porte de Versailles ще претърпи сериозно трансформационно изпитание, приемайки 91-вото издание на Международния автомобилен салон. След осезаемото съживяване през 2024 година, когато събитието запечата посещаемост от над половин милион души, предстоящата есенна трибуна обещава още по-мащабен натиск от премиери, технологични демонстрации и концептуални разработки. Екип на mobile.bg също ще присъства на изложението и ще ви направи съпричастни с всичко най-интересно директно от мястото на събитието, като сега ви разказваме за най-интересните новости, които ни очакват.

Разширението на изложбените площи е пряко следствие от засиления интерес: над шестдесет маркови павилиона ще премерят сили под парижките покриви. Франко-италианският алианс Stellantis прави категоричен завой спрямо предишните си по-скептични позиции, като този път довежда осем от своите брандове. В същото време Renault Group се подготвя да доминира у дома с мащабни площи, а немските гиганти Volkswagen, Mercedes-Benz и завръщащият се след дълга пауза бранд Volvo очертават сериозно прегрупиране. В противовес, отсъствието на фигури като BMW, Mini и Toyota показва промяната в приоритетите, макар че последната планира демонстрационна зона за своите иновации. Празнината от спортни суперколи като Porsche и Ferrari пък ще бъде компенсирана от специализиран тематичен павилион за екзотика.

Натискът на източните производители придобива съвсем нови измерения. Изложението ще приюти над 20 китайски марки, водени от BYD, Chery, GAC, Geely и Denza, очертавайки амбициозния темп на източната продукция. А ето и основните участници с техните нови модели, подредени по азбучен ред.

Alfa Romeo



Alfa Romeo стъпва на френска земя с цялата си актуална палитра – Junior, Tonale, Giulia и Stelvio. Истинският магнит за ценителите обаче остава строго лимитираният суперкар 33 Stradale, придружен от ексклузивната програма за индивидуализация Bottegafuoriserie, разработвана съвместно с Maserati.

Alpine

За френското спортно подразделение Alpine изложението бележи преходен момент. Наред с A290 и кросоувъра A390, легендарното купе A110 прави своята последна публична изява след окончателното спиране на поточната му линия. Базираната в Диеп марка обещава да повдигне завесата и над наследника на култовия си модел.

Audi



Инголщат идва с ясна визия. Основен фокус при Audi попада върху световния дебют на Audi A2 e-tron – изцяло електрическа интерпретация на емблематичния модел от началото на века. В допълнение, 30 години след дебюта си в Париж, Audi A3 получава обновен светлинен подпис и преработена кабина. Програмата се допълва от Audi A6 Allroad, RS5 PHEV Avant, както и от пистовия bolid R26 от Формула 1.

BYD и Chery



BYD разгръща гамата си с компактните Dolphin G DM-i, Atto 3 Evo и Sealion 5, доказвайки разширяването от чисти електромобили към plug-in хибриди. В същото време Chery подготвя мащабна европейска експанзия, довеждайки подшапки като Jaecoo, Omoda, Icaur, Exlantix и Lepas.

Citroen и Cupra

За Citroën акцентът пада върху световната премиера на концепта, загатващ визията за бъдещия електрически 2CV, чийто сериен дебют се очаква през 2028 г. Френската марка ще отбележи и 30-годишнината на Berlingo. От своя страна Cupra залага на спортния хечбек Cupra Raval – пряк роднина на бъдещия ID.Polo с мощност до 226 к.с.

Dacia



Dacia поставя своя нов модел Dacia Striker в центъра на вниманието. Многоенергийното повдигнато комби идва с ясна цел – да предложи достъпна алтернатива с начална цена под 25 000 евро. На щанда ще дебютира и второто поколение на електрическата Dacia Spring.

Denza и Fiat

За първи път пред парижката публика излиза премиум брандът Denza, показващ гранд туръра Z9GT с мощност до 1156 к.с. При DS Automobiles акцентът пада върху флагмана DS N°7, докато Fiat готви сериозна офанзива в C-SUV сегмента с моделите Fiat Grizzly и Fiat Grizzly Fastback, гарнирани с градското триколесно возило Fiat Tris.

Ford, GAC и Geely

Ford отбелязва 110 години присъствие във Франция с показване на спортното си наследство, новите изцяло електрически Ford Puma, Ford Capri, Ford Explorer и комерсиалната гама Transit City. Източните производители GAC и Geely продължават атаката си съответно с марката Aion (моделите V и UT) и компактните кросоувъри Geely E5 и Geely EX2.

Honda и Hyundai



Японският производител Honda се завръща след 8-годишна пауза, залагайки на хибридната гама e:HEV и купето Honda Prelude. При Hyundai акцентът пада върху премиерата на кросоувъра Hyundai Ioniq 3, бегачката Ioniq 6 N и новите поколения на Hyundai Bayon и Hyundai Tucson.

Kia



Kia показва новите Kia Seltos и Kia K4, подкрепени от обновените фейслифти на Stonic, Niro и Sportage. Освен това е интересно, че младият френски бранд Kilow се завръща с лекото си електрическо бъги Kilow La Bagnole.

Lancia и Leapmotor



Италианският премиум бранд Lancia разкрива новия SUV Lancia Gamma, изграден на платформата STLA-M, както и цялата гама Lancia Ypsilon, включително спортната модификация HF. На свой ред Leapmotor представя за първи път в Европа градския модел Leapmotor B03, съвместно с кросоувъра B03X и седана B05. Калифорнийският пионер Lucid използва изложението, за да обяви официалния си дебют на френския пазар с моделите Lucid Air и Lucid Gravity.

Mercedes



Завръщането на Mercedes-Benz след осемгодишно отсъствие бележи световния дебют на новия Mercedes GLA и Mercedes-AMG CLA. Щандът ще приюти още електрическата C-класа, луксозния миниван Mercedes VLE и обновените S-класа, GLE и EQS.

Opel и Peugeot

При Opel вниманието се насочва към спортните изцяло електрически версии Opel Mokka GSE и Corsa GSE, както и обновеното семейство Astra. Peugeot гарантира атрактивно шоу със състезателния Peugeot 9X8, новия Peugeot e-208 GTi и концептуалния прототип Peugeot Polygon.

Renault

Домакините от Renault подготвят гигантски павилион от 2500 кв. м, където централно място заема новото Renault Twingo E-Tech, подкрепено от Renault 5 E-Tech, Renault 4 E-Tech в новата ливрея Plein Sud и концептите R-Space Lab и R4 JP4x4.

Skoda, Smart и Volkswagen

Чешкият производител Skoda обогатява електрическото си семейство с градския SUV Skoda Epiq и 7-местния флагман Skoda Peaq. Smart показва световната премиера на Smart #2 – наследникът на градския Fortwo. Големият финал при Volkswagen е запазен за серийния изцяло електрически SUV Volkswagen ID.Cross и градския ID.Polo, очертавайки пълната пренастройка на баварските гиганти към новата ера на автомобилостроенето.

Volvo



След грандиозно 12-годишно отсъствие, шведският премиум бранд Volvo прави триумфално завръщане на Парижкото автомобилно изложение. Големият акцент на щанда е изцяло електрическият SUV EX60, чиито първи бройки пристигат в представителствата броени дни преди откриването на събитието, придружен от подчертано всъдеходната си версия Cross Country. Парижкият павилион на марката ще приюти и пълната скандинавска електрическа гама – от компактния градски кросоувър EX30 до монументалния EX90, както и новия елегантен седан ES90.

XPeng



Китайският технологичен пионер XPeng, който вече стъпи и на българския пазар, подготвя сериозна офанзива на автомобилното изложение в Париж, разкривайки както актуалните си предложения – седана P7+, SUV-купето G6 и флагманския 7-местен SUV G9 – така и тройка изцяло нови кросоувъри, чиито продажби стартират веднага след събитието. Основен акцент на щанда ще бъде компактният Mona L03 от C-сегмента, очертаващ се като най-подходящ за европейските вкусове, придружен от два по-едри модела от D-сегмента – Mona L05 и флагманския G9L.