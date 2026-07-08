Ремонтът на АМ "Тракия" превъзложен на фирма, свързана с Таки

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Разследване на Фондация "Антикорупционен фонд" (АКФ) установи потенциална схема за незаконно превъзлагане при ремонтните дейности на АМ "Тракия" през юни тази година.

От АКФ обясняват, че по веригата са дружество, свързвано с подземния бос Христофорос Аманатидис - Таки,както и фирми, замесени в скандала с източването на над 54 млн. лв., предназначени за строителството на АМ "Хемус".

Проектът, който е за милиони евро, е възложен от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) на "Автомагистрали" ЕАД, въпреки че държавното дружество няма необходимия капацитет да извършва подобен тип дейности - факт, констатиран от Сметната палата още през 2021 г.

От своя страна "Автомагистрали" е сключило договор за подизпълнение с "Нивел строй" ЕООД. От АКФ подчертават, че тази фирма, свързвана с Таки, набра скорост по време на третото правителство на Бойко Борисов и получи апетитни договори за строителство на пътища в последните дни на кабинета "Желязков".

Освен това от публикации в социалните мрежи е станало ясно, че друго изпълнители на ремонта са и "Грома Холд" ЕООД и "Европейски пътища" АД, срещу чиито ръководители в продължение на две години се води разследване от страна на прокуратурата във връзка с източването на милиони за строежа на АМ "Хемус". В крайна сметка те се разминават с криминални обвинения след намеса на висшестоящи членове на прокуратурата.

"Автомагистрали" ЕАД доказано няма капацитет да извършва ремонтни дейности от подобен мащаб, като АКФ и преди е сигнализирала, въпреки това АПИ многократно възлага такива дейности именно на държавното дружество. Реалният резултат е, че по този начин се заобикаля законодателството, което трябва да гарантира прозрачно, конкурентно и ефективно разходване на публични средства.

"В случая липсва икономическа логика в това една дейност да се превъзлага неколкократно. Можем само да гадаем какъв процент от стойността на подписаните договори реално отива за ремонтни дейности и какъв се отклонява към фирмите по различните нива", коментира правният експерт от КАФ София Желева.

АКФ напомня и за своето разследване "Хемусгейт", което показва как през есента на 2023 г. прокурор Ивайло Занев от Софийска градска прокуратура се готви да обвини Христо Савев, едноличен собственик на "Грома Холд" ЕООД, управителят на дружеството Виктор Велев и изпълнителният директор на "Европейски пътища" Маргарита Попиванова в образуване и ръководене на организирана престъпна група, присвоила 54 млн. лв., предназначени за строителството на "Хемус". Малко преди обвинителният акт да бъде внесен в съда, Ивайло Занев и останалите прокурори, работили по разследването, са отстранени. В резултат делото така и не стига до съдебна зала.

Скандалът "Хемусгейт" не изглежда да е спрял активността на двете дружества по обществени поръчки на стойност милиони евро.

Справка в ЦАИС относно обществената поръчка за ремонта на автомагистралите "Хемус", "Тракия" и "Струма" с номер 00044-2023-0018 на обща стойност 365 927 524,38 евро показва, че изпълнител на обособена позиция 3: АМ "Тракия" е "Автомагистрали" ЕАД. А единственият публикуван договор за подизпълнение е с "Нивел строй" ЕООД.

Според договора почти всички дейности, 5 от общо 6, възложени на "Автомагистрали" са превъзложени на частното дружество. Това са и всички дейности по строителство, ремонт и поддържане на АМ "Тракия".

Но публикации на "Грома Холд" и "Европейски пътища" в социалните мрежи от юни 2026 обаче показват, че именно те активно извършват ремонтни дейности на терен по АМ "Тракия". В публикувани видеа се виждат работници и техника с отличителните знаци на двете компании.

"Европейски пътища" са коментирали за АКФ, че изпълнява строително-ремонтните дейности по АМ "Тракия" в качеството си на официален подизпълнител на държавното дружество "Автомагистрали" ЕАД въз основа на сключени договорни отношения.

"Нещо повече - още на ниво обществена поръчка "Европейски пътища" АД бе номинирана от "Автомагистрали" ЕАД за официален подизпълнител. За изпълнението на ремонта компанията ни ангажира допълнителен специализиран машинен ресурс от външни изпълнители...", обясняват от компанията.

София Желева уточни, че АКФ не може да верифицира твърдението на "Европейски пътища" АД, тъй като подобен договор за подизпълнение не е публикуван в електронния портал за обществени поръчки, като такъв не е предоставен и от самото дружество.

"Дори и такъв договор да съществува обаче, остава въпросът защо "Автомагистрали" ЕАД изобщо печели обществена поръчка, над 80% от дейностите в която се извършват не от нея, а от подизпълнител?", пита правният експерт.

Като любопитен факт АКФ посочва и че един от външните изпълнители, с които "Европейски пътища" АД на свой ред твърди, че работи, е дружеството "Грома Холд" ЕООД, което е било и кандидат в обществената поръчка за ремонт на АМ "Тракия". Въпреки че не печели поръчката, очевидно дружеството работи по ремонта като допълнителен изпълнител.

В свой официален отговор до АКФ "Грома Холд" твърди, че: ""...участва в изпълнението на строително-ремонтните дейности по АМ "Тракия" като компания, предоставяща техника и механизация, въз основа на действащи договорни отношения с "Европейски пътища" АД след отправена покана от страна на дружеството."

Публикация на дружеството в социалните мрежи от 24-и юни обаче ясно показва, че участието на "Грома Холд" не се изчерпва с предоставяне на техника и механизация, а негови служители изпълняват ремонтни работи на терен. В текста към видеото дружеството конкретно описва и ремонтните дейности, които извършва: "Днес приключваме полагането на геомрежата по трасето, утре завършваме изпълнението на биндерния пласт, а в началото на другата седмица предстои полагането на износващия пласт асфалт."

Тези дейности обаче са в нарушение на договора между АПИ и "Автомагистрали" ЕАД от 1-ви октомври 2024 г. Съгласно раздел XI, чл. 18, подизпълнителят няма право на свой ред да превъзлага дейности по поръчката. Изключение е предвидено единствено за доставка на стоки, материали или оборудване. Доставката не включва монтаж, което в случая би означавало полагане на настилка или изпълнение на строително-монтажни работи.

Във връзка с тези обстоятелства, АКФ поставя няколко важни въпроса:

От АПИ и "Автомагистрали" ЕАД не са отговорили на зададените въпроси от АКФ.

"Очакваме АПИ и "Автомагистрали" да обяснят какво налага използването на дружествата "Грома Холд" и "Европейски пътища" при ремонтите на АМ "Тракия", на какво правно основание тези дружества извършват дейности на терен и защо тази информация не е ясно отразена в публично достъпните документи по поръчката?", коментира Бойко Станкушев, директор на АКФ.