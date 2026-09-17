Словенски министри пристигнаха в Киев и се срещнаха със Зеленски

Министърът на външните работи и европейските въпроси на Словения Тоне Кайзер и министърът на отбраната Валентин Хайдиняк пристигнаха днес на посещение в украинската столица Киев и разговаряха с президента Володимир Зеленски, съобщи „Укринформ“, предава БТА.

На срещата е било обсъдено споразумението между ЕС и Украйна за сътрудничество в областта на дроновете, както и бъдещето на Украйна в обединена Европа, съобщи Зеленски в публикация в платформата „Екс“.

„Днес в Киев е правителствена делегация от Словения заедно с представители на техни водещи компании. Срещнах се с министъра на външните работи и европейските въпроси Тоне Кайзер и с министъра на отбраната Валентин Хайдиняк. Нашите страни работят по споразумението за дроновете и ние обсъдихме първите резултати и съвместни отбранителни проекти, които можем да осъществим“, написа Зеленски.

Словения е предоставила 50 млн. долара по PURL

Украинският президент допълни, че са били обсъдени сигурността в региона и продължаващите руски атаки, както и бъдещето на Украйна в обединена Европа.

Зеленски изрази благодарност за приноса на Словения от 50 млн. долара в програмата на НАТО PURL (Списък с първостепенните нужди на Украйна) и за цялостната подкрепа на страната.

По-рано в „Екс“ украинският външен министър Андрий Сибига благодари на Кайзер за неговото „смело посещение“ в условията на продължаващите руски атаки срещу Украйна.

Москва предупреди западните политици

Във вторник руското Министерство на външните работи отправи предупреждение към западните политици, че украинската транспортна инфраструктура е легитимна цел за руските сили.

Изявлението беше направено, след като два дни по-рано дрон порази пътнически влак в Украйна, малко след като от същото място са преминали бившият министър-председател на Великобритания Борис Джонсън, бившият премиер на Швеция Карл Билд и бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс.

Сибига заяви, че Украйна и Словения са ангажирани с изграждането на силна и сигурна Европа и подчерта, че двете страни могат да направят още много за нейното укрепване.