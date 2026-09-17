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Словенски министри пристигнаха в Киев и се срещнаха със Зеленски

Словенски министри пристигнаха в Киев и се срещнаха със Зеленски

17 Септември, 2026 14:15 467 7

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Делегацията обсъди с украинския президент сътрудничеството в областта на дроновете, сигурността и бъдещето на Украйна в ЕС

Словенски министри пристигнаха в Киев и се срещнаха със Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи и европейските въпроси на Словения Тоне Кайзер и министърът на отбраната Валентин Хайдиняк пристигнаха днес на посещение в украинската столица Киев и разговаряха с президента Володимир Зеленски, съобщи „Укринформ“, предава БТА.

На срещата е било обсъдено споразумението между ЕС и Украйна за сътрудничество в областта на дроновете, както и бъдещето на Украйна в обединена Европа, съобщи Зеленски в публикация в платформата „Екс“.

„Днес в Киев е правителствена делегация от Словения заедно с представители на техни водещи компании. Срещнах се с министъра на външните работи и европейските въпроси Тоне Кайзер и с министъра на отбраната Валентин Хайдиняк. Нашите страни работят по споразумението за дроновете и ние обсъдихме първите резултати и съвместни отбранителни проекти, които можем да осъществим“, написа Зеленски.

Словения е предоставила 50 млн. долара по PURL

Украинският президент допълни, че са били обсъдени сигурността в региона и продължаващите руски атаки, както и бъдещето на Украйна в обединена Европа.

Зеленски изрази благодарност за приноса на Словения от 50 млн. долара в програмата на НАТО PURL (Списък с първостепенните нужди на Украйна) и за цялостната подкрепа на страната.

По-рано в „Екс“ украинският външен министър Андрий Сибига благодари на Кайзер за неговото „смело посещение“ в условията на продължаващите руски атаки срещу Украйна.

Москва предупреди западните политици

Във вторник руското Министерство на външните работи отправи предупреждение към западните политици, че украинската транспортна инфраструктура е легитимна цел за руските сили.

Изявлението беше направено, след като два дни по-рано дрон порази пътнически влак в Украйна, малко след като от същото място са преминали бившият министър-председател на Великобритания Борис Джонсън, бившият премиер на Швеция Карл Билд и бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс.

Сибига заяви, че Украйна и Словения са ангажирани с изграждането на силна и сигурна Европа и подчерта, че двете страни могат да направят още много за нейното укрепване.


Словения
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    Екскурзия поредна......

    14:22 17.09.2026

  • 2 кина

    7 2 Отговор
    Словения и Украйна са два малки незначителни курника...! Нека бъдем честни от тях НИЩО НЕ ЗАВИСИ..! На кратко....персона нон грата..!

    14:23 17.09.2026

  • 3 гларус

    1 0 Отговор
    Каква игра ще играят там тези словенски момчетии с туй момче-диджейче с микрофон връка, не знам? Най-вероятно да затропат играта 7-40 (Семь сорок)? Има я в тубата, качена е от Гурт Експрес. Много весела игра, иде ми и аз да затропам...

    14:28 17.09.2026

  • 4 Пристигнаха, но.....

    4 0 Отговор
    Зеленски вече беше в Австралия да бере гъби, поради поредната въздушна тревога в Киев..

    14:36 17.09.2026

  • 5 Митю

    1 0 Отговор
    Едно време се ходеше при Великия Везир.

    14:40 17.09.2026

  • 6 Аха

    2 0 Отговор
    Из подземията на Киев е била срещата ,зелката ако е там и ходи по улиците до сега да го бяха елиминира ли .

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  • 7 Гост

    3 0 Отговор
    Войната ще приключи когато бусифицираните украински войници обърнат оръжието срещу наркомана и крадливата му хунта!

    14:43 17.09.2026

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