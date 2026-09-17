Словенски министри пристигнаха в Киев и се срещнаха със Зеленски

Министърът на външните работи и европейските въпроси на Словения Тоне Кайзер и министърът на отбраната Валентин Хайдиняк пристигнаха днес на посещение в украинската столица Киев и разговаряха с президента Володимир Зеленски, съобщи „Укринформ“, предава БТА.
На срещата е било обсъдено споразумението между ЕС и Украйна за сътрудничество в областта на дроновете, както и бъдещето на Украйна в обединена Европа, съобщи Зеленски в публикация в платформата „Екс“.
„Днес в Киев е правителствена делегация от Словения заедно с представители на техни водещи компании. Срещнах се с министъра на външните работи и европейските въпроси Тоне Кайзер и с министъра на отбраната Валентин Хайдиняк. Нашите страни работят по споразумението за дроновете и ние обсъдихме първите резултати и съвместни отбранителни проекти, които можем да осъществим“, написа Зеленски.
Словения е предоставила 50 млн. долара по PURL
Украинският президент допълни, че са били обсъдени сигурността в региона и продължаващите руски атаки, както и бъдещето на Украйна в обединена Европа.
Зеленски изрази благодарност за приноса на Словения от 50 млн. долара в програмата на НАТО PURL (Списък с първостепенните нужди на Украйна) и за цялостната подкрепа на страната.
По-рано в „Екс“ украинският външен министър Андрий Сибига благодари на Кайзер за неговото „смело посещение“ в условията на продължаващите руски атаки срещу Украйна.
Москва предупреди западните политици
Във вторник руското Министерство на външните работи отправи предупреждение към западните политици, че украинската транспортна инфраструктура е легитимна цел за руските сили.
Изявлението беше направено, след като два дни по-рано дрон порази пътнически влак в Украйна, малко след като от същото място са преминали бившият министър-председател на Великобритания Борис Джонсън, бившият премиер на Швеция Карл Билд и бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс.
Сибига заяви, че Украйна и Словения са ангажирани с изграждането на силна и сигурна Европа и подчерта, че двете страни могат да направят още много за нейното укрепване.
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1 Европеец
14:22 17.09.2026
2 кина
14:23 17.09.2026
3 гларус
14:28 17.09.2026
4 Пристигнаха, но.....
14:36 17.09.2026
5 Митю
14:40 17.09.2026
6 Аха
14:41 17.09.2026
7 Гост
14:43 17.09.2026