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Байерн (Мюнхен) търси заместник на 33-годишния Хари Кейн

Байерн (Мюнхен) търси заместник на 33-годишния Хари Кейн

17 Септември, 2026 13:54 565 0

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Погледът е насочен към Ник Волтемаде

Байерн (Мюнхен) търси заместник на 33-годишния Хари Кейн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн (Мюнхен) обмисля привличането на Ник Волтемаде като потенциален дългосрочен заместник на Хари Кейн, съобщава talkSPORT.

Въпреки че 33-годишният англичанин чупи рекорди и наскоро се превърна в най-бързо достигналия 100 гола футболист в историята на баварците, възрастта му кара ръководството да търси бъдещи алтернативи.

Германският шампион поддържа интерес към 24-годишния национал Волтемаде, който миналото лято премина от Щутгарт в Нюкасъл, а в момента носи екипа на Ювентус като преотстъпен. Престоя му в Торино обаче започва трудно – той има едва 44 минути в два мача като резерва и все още търси първото си попадение за „бианконерите“.

Според анализатора Анди Брасъл сложната ситуация на нападателя в Италия може да позволи на Байерн да го привлече при по-изгодни финансови условия. Баварците са следили развитието му още преди преминаването му във Висшата лига.


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