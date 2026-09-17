Румен Радев: МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила

"Министерството на вътрешните работи (МВР) не може да бъде инструмент на никоя политическа сила. Изборните нарушения не трябва да се прикриват, напротив – те трябва да се разкриват." Това заяви министърът-председателят Румен Радев на Националното съвещание на ръководството на МВР, на което ще бъдат зададени основните приоритети за работа пред главните и областни дирекции.

"Благодаря на всички служители на МВР, които изпълняват своите професионални задължения с чувство на дълг. Вашата дейност трябва да бъде видима в обществото, трябва да бъде оценявана", каза премиерът.

Той отбеляза, че МВР е особен вид институция, защото държавата ѝ е дала правомощия да налага сила и принуда, за да защити обществения интерес.

Премиерът отбеляза, че предстоят избори за президент и вицепрезидент на България, и в тези избори МВР не може да бъде страна в политическия процес. По думите му МВР трябва да гарантира, че всеки български гражданин да може да упражни правото си на вот.

"Това означава ясна организация, която да доведе до безкомпромисни действия от ваша страна срещу купен, контролиран, корпоративен вот и срещу всякакво нарушение на закона", добави той.

Радев заяви, че изборните нарушения не трябва да се прикриват, а напротив, те трябва да се разкриват.

"Очаквам да няма излишна показност и предварително осъждане, и най-вече да не се прекрачва законът. Очаквам на базата на това, което сте показали като възможности, да имаме наистина прозрачно и свободно проведени избори за президент и вицепрезидент", каза още той.

Премиерът обърна внимание, че е приоритет и разграждането на олигархичния модел.

"Не искам да има никакъв чадър от никого за извършено престъпление", категоричен бе Румен Радев.

Министър-председателят заяви още, че каналджийството трябва да бъде пресечено категорично.

"Ние трябва да съхраним вашите граници, нашето общество, нашето достойно членство в Европейския съюз (ЕС)", каза още той, добавяйки, че не можем да компрометираме по никакъв начин членството на България в Шенген.