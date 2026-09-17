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Румен Радев: МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила

Румен Радев: МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила

17 Септември, 2026 14:10 518 16

  • румен радев-
  • мвр-
  • избори-
  • каналджийство

Премиерът отбеляза, че предстоят избори за президент и вицепрезидент на България и в тези избори МВР не може да бъде страна в политическия процес

Румен Радев: МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Министерството на вътрешните работи (МВР) не може да бъде инструмент на никоя политическа сила. Изборните нарушения не трябва да се прикриват, напротив – те трябва да се разкриват." Това заяви министърът-председателят Румен Радев на Националното съвещание на ръководството на МВР, на което ще бъдат зададени основните приоритети за работа пред главните и областни дирекции.

"Благодаря на всички служители на МВР, които изпълняват своите професионални задължения с чувство на дълг. Вашата дейност трябва да бъде видима в обществото, трябва да бъде оценявана", каза премиерът.

Той отбеляза, че МВР е особен вид институция, защото държавата ѝ е дала правомощия да налага сила и принуда, за да защити обществения интерес.

Премиерът отбеляза, че предстоят избори за президент и вицепрезидент на България, и в тези избори МВР не може да бъде страна в политическия процес. По думите му МВР трябва да гарантира, че всеки български гражданин да може да упражни правото си на вот.

"Това означава ясна организация, която да доведе до безкомпромисни действия от ваша страна срещу купен, контролиран, корпоративен вот и срещу всякакво нарушение на закона", добави той.

Радев заяви, че изборните нарушения не трябва да се прикриват, а напротив, те трябва да се разкриват.

"Очаквам да няма излишна показност и предварително осъждане, и най-вече да не се прекрачва законът. Очаквам на базата на това, което сте показали като възможности, да имаме наистина прозрачно и свободно проведени избори за президент и вицепрезидент", каза още той.

Премиерът обърна внимание, че е приоритет и разграждането на олигархичния модел.

"Не искам да има никакъв чадър от никого за извършено престъпление", категоричен бе Румен Радев.

Министър-председателят заяви още, че каналджийството трябва да бъде пресечено категорично.

"Ние трябва да съхраним вашите граници, нашето общество, нашето достойно членство в Европейския съюз (ЕС)", каза още той, добавяйки, че не можем да компрометираме по никакъв начин членството на България в Шенген.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Само

    9 1 Отговор
    На Коп..рин..ков,Гер...гов,и мут...рите на Бос..неш..ки от Филибето.

    14:13 17.09.2026

  • 2 14/88

    8 3 Отговор
    Няма ли двама-трима свестни полицаи, да го приклещят в една тясна килия и поне 1 час да го налагат с палките този отпадьк?

    14:14 17.09.2026

  • 3 Чики Блъсков

    2 5 Отговор
    За всички неуспели кърлежи и вампири..! Радев има мнозинството и ще е премиер- командир 4г. На всички манипулации и дезинформация ще има БУМЕРАНГ..! Само малоумните не осъзнават идващите ФАКТИ..!

    14:16 17.09.2026

  • 4 слава - слава

    2 9 Отговор
    от всички Българи по света:
    - ТОВА е нашия кумир, той е новия Левски и Ботев
    - Гордеем се с нашия премиер!

    14:16 17.09.2026

  • 5 Майора

    8 3 Отговор
    Грешиш Радев , Демерджиев стриктно изпълнява твоите заповеди сменя неудобните за вас полицейскшефове!

    14:16 17.09.2026

  • 6 А бе

    4 1 Отговор
    сикаджииската герб магнитска мутра как назначи нунев и танов и после ги вкара в парламента и маринов и терзиев,а пеевски- с-и-ята калин стоянов - значи може

    14:20 17.09.2026

  • 7 Анонимен

    3 0 Отговор
    Оставка на мадуровките оставка на али балите Забрани бюлетината с цел назначаването на тандем йотови радеви и сте безнаказани това е прецедент в европейската ни държава

    14:23 17.09.2026

  • 8 Калин Стоянов

    1 1 Отговор
    И аз съм съгласен ама.......с Пеевски.

    14:29 17.09.2026

  • 9 Страна

    1 0 Отговор
    То МВР, съд и прокуратура взимат само една страна - на престъпниците.
    Нали са деполитизирани.

    14:37 17.09.2026

  • 10 ТЕОРЕТИЧНО !

    3 0 Отговор
    На Практика какво сде Получава ?

    ДАНС ?

    Партия Ли Е ?

    14:37 17.09.2026

  • 11 Аз съм веган

    4 0 Отговор
    Мунчо боташа говори като пияна жена с мачоро си.

    14:38 17.09.2026

  • 12 Лакардии и лозунги

    3 0 Отговор
    Принадлежността към ЦК на БКП не прощава

    14:39 17.09.2026

  • 13 Мунчо

    2 0 Отговор
    Рундьо, Рундьо, Боташ ефенди, ченгетата ни не трябва да учат английски, както посочваш ти днес. Трябва да учат турски език, ефенди и да копират външният им вид
    от край до край!

    14:39 17.09.2026

  • 14 Стефко

    2 0 Отговор
    Не, не е така. МВР вече видимо смени господаря и се създава чувството, че работи в негов интерес.

    14:42 17.09.2026

  • 15 А Бе !

    1 0 Отговор
    И Ти трябва да ми осигуриш !

    Парични средства За помощни Средства !

    Ама !

    Не Го Правиш !

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    На Луд ?

    Кво Пише В Закона ?

    Къде Са ?

    14:49 17.09.2026

  • 16 Цвете

    0 0 Отговор
    КАКВИ ЛОЗУНГИ ЗА БГ.ПОЛИЦИЯТА .А ТИЯ ДЕТО ГИ ГЕПИХА НА КАПИТАН АНДРЕЕВО, ДЕТО ПРИБИРАЛИ ПОЛОВИНАТА СТОКА ,ЗА ДА Е ШИТКАТ, КАКВО СЕ СЛУЧИ С ТЯХ? ( КОНФИСКУВАНАТА УЖ)? И ЗА ТЯХ ЛИ АПЛОДИСМЕНТИ ?????? МАЙ ОТ ДОСТА ВРЕМЕ ПОЛИЦИЯТА Е ОВЛАДЯНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ,КОЕТО Е НА ВЛАСТ ДНЕС, НАЛИ? ТАКА Е И С ПРОКУРАТУРАТА. 🤔✈️🤔

    14:53 17.09.2026

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