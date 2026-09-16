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България триумфира над Полша след епичен петгеймов трилър пред 13 000 екзалтирани фенове

България триумфира над Полша след епичен петгеймов трилър пред 13 000 екзалтирани фенове

16 Септември, 2026 21:46 887 14

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  • европейското първенство

Волейболните "лъвове" прекъснаха победната серия на поляците в незабравим спектакъл в София

България триумфира над Полша след епичен петгеймов трилър пред 13 000 екзалтирани фенове - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

София стана арена на истинска волейболна феерия, след като националният отбор на България изкова драматична победа с 3:2 гейма над силния тим на Полша в последния си мач от груповата фаза на Европейското първенство. Пред погледа на 13 000 ентусиазирани зрители, "лъвовете" демонстрираха характер, воля и несломим дух, слагайки край на впечатляващата серия от 21 поредни успеха на поляците.

Срещата започна с предимство за гостите, които взеха първия гейм с 25:20, въпреки ранното българско водачество. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини не се предадоха и показаха завидна устойчивост.

Във втория гейм поляците дръпнаха с 7:2, но нашите момчета постепенно стопиха разликата. Кулминацията настъпи при 30:29, когато Алекс Грозданов изригна с решаваща блокада, осигурявайки драматичен успех с 31:29.

Третата част отново започна с преднина за Полша, но българите не се огънаха. След няколко обрата и напрегнати разигравания, "лъвовете" надделяха с 25:23 и се доближиха на крачка от победата.

Четвъртият гейм обаче бе за световните вицешампиони, които се възползваха от спад в концентрацията на нашите и изравниха резултата след 25:19.

Решителният пети гейм се превърна в истински трилър, изпълнен с напрежение и емоции до последната точка. България и Полша се бориха точка за точка, но в крайна сметка нашите национали показаха лъвско сърце и триумфираха с 20:18, слагайки точка на полската доминация.

В този паметен двубой българските волейболисти заслужиха аплодисментите на публиката с борбеност, хъс и колективен дух. Триумфът над Полша не само донесе радост на феновете, но и вдъхна увереност на отбора за предстоящите предизвикателства на европейската сцена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 11 Отговор
    Откакто легнаха на Украйна не ги гледам.

    Коментиран от #8, #13

    21:47 16.09.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    10 1 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна поздравява националите и им благодари за посещението на парка!

    21:48 16.09.2026

  • 3 Българин

    7 0 Отговор
    БЪРДАРОВ ПОБЕДА!

    21:48 16.09.2026

  • 4 Радев

    7 3 Отговор
    Добре, че свалих гербарите спортоубийци 😏

    21:48 16.09.2026

  • 5 Рамбо

    9 2 Отговор
    Още с първия спечелен сет поляците си гарантираха 1во място в групата, после пуснаха резервите... След като изравни ха за 2:2 поляците осигури ха и 2ро място за Украйна и петия сет беше все едно кой ще спечели...

    Коментиран от #9

    21:54 16.09.2026

  • 6 12...34

    7 1 Отговор
    Голямо браво за нашите момчета,браво и на поляците страхотен мач направиха

    21:57 16.09.2026

  • 7 Другият

    1 4 Отговор
    Бихме ги.Сутринта много българи предвиждаха падане от то с 3:0.Е не им се сбъдна прогнозата.Браво момчета.Браво юнаци!Сега е време за немците.Бийте ги момчета.

    Коментиран от #11

    21:58 16.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 социално-приемлив претекст

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Рамбо":

    Никола Гърбич винаги е бил фундаментален тактик и има желязна психика. Няма начин да не е измислил нещо за финалите.

    22:00 16.09.2026

  • 10 Гоуст

    2 1 Отговор
    Бааа и това е новина топ Извънредно... В бач без значение

    22:00 16.09.2026

  • 11 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Другият":

    Пирова победа. Дори и да бием германците, макар да ми е трудно да го повярвам, падаме пак на Полша. А на директни елиминации няма да ни се проявят и насландисват, както днес.

    22:01 16.09.2026

  • 12 Много поздрави

    0 0 Отговор
    От Украйна 😂👋

    22:04 16.09.2026

  • 13 Дрътия Софеанец ,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Главата я хапи кучито ? а ..

    22:05 16.09.2026

  • 14 Герге ,

    0 0 Отговор
    Огланя ли ?

    22:05 16.09.2026

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