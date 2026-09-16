България триумфира над Полша след епичен петгеймов трилър пред 13 000 екзалтирани фенове

София стана арена на истинска волейболна феерия, след като националният отбор на България изкова драматична победа с 3:2 гейма над силния тим на Полша в последния си мач от груповата фаза на Европейското първенство. Пред погледа на 13 000 ентусиазирани зрители, "лъвовете" демонстрираха характер, воля и несломим дух, слагайки край на впечатляващата серия от 21 поредни успеха на поляците.
Срещата започна с предимство за гостите, които взеха първия гейм с 25:20, въпреки ранното българско водачество. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини не се предадоха и показаха завидна устойчивост.
Във втория гейм поляците дръпнаха с 7:2, но нашите момчета постепенно стопиха разликата. Кулминацията настъпи при 30:29, когато Алекс Грозданов изригна с решаваща блокада, осигурявайки драматичен успех с 31:29.
Третата част отново започна с преднина за Полша, но българите не се огънаха. След няколко обрата и напрегнати разигравания, "лъвовете" надделяха с 25:23 и се доближиха на крачка от победата.
Четвъртият гейм обаче бе за световните вицешампиони, които се възползваха от спад в концентрацията на нашите и изравниха резултата след 25:19.
Решителният пети гейм се превърна в истински трилър, изпълнен с напрежение и емоции до последната точка. България и Полша се бориха точка за точка, но в крайна сметка нашите национали показаха лъвско сърце и триумфираха с 20:18, слагайки точка на полската доминация.
В този паметен двубой българските волейболисти заслужиха аплодисментите на публиката с борбеност, хъс и колективен дух. Триумфът над Полша не само донесе радост на феновете, но и вдъхна увереност на отбора за предстоящите предизвикателства на европейската сцена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #13
21:47 16.09.2026
2 Ивелин Михайлов
21:48 16.09.2026
3 Българин
21:48 16.09.2026
4 Радев
21:48 16.09.2026
5 Рамбо
Коментиран от #9
21:54 16.09.2026
6 12...34
21:57 16.09.2026
7 Другият
Коментиран от #11
21:58 16.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 социално-приемлив претекст
До коментар #5 от "Рамбо":Никола Гърбич винаги е бил фундаментален тактик и има желязна психика. Няма начин да не е измислил нещо за финалите.
22:00 16.09.2026
10 Гоуст
22:00 16.09.2026
11 Някой
До коментар #7 от "Другият":Пирова победа. Дори и да бием германците, макар да ми е трудно да го повярвам, падаме пак на Полша. А на директни елиминации няма да ни се проявят и насландисват, както днес.
22:01 16.09.2026
12 Много поздрави
22:04 16.09.2026
13 Дрътия Софеанец ,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Главата я хапи кучито ? а ..
22:05 16.09.2026
14 Герге ,
22:05 16.09.2026