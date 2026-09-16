България триумфира над Полша след епичен петгеймов трилър пред 13 000 екзалтирани фенове

София стана арена на истинска волейболна феерия, след като националният отбор на България изкова драматична победа с 3:2 гейма над силния тим на Полша в последния си мач от груповата фаза на Европейското първенство. Пред погледа на 13 000 ентусиазирани зрители, "лъвовете" демонстрираха характер, воля и несломим дух, слагайки край на впечатляващата серия от 21 поредни успеха на поляците.

Срещата започна с предимство за гостите, които взеха първия гейм с 25:20, въпреки ранното българско водачество. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини не се предадоха и показаха завидна устойчивост.

Във втория гейм поляците дръпнаха с 7:2, но нашите момчета постепенно стопиха разликата. Кулминацията настъпи при 30:29, когато Алекс Грозданов изригна с решаваща блокада, осигурявайки драматичен успех с 31:29.

Третата част отново започна с преднина за Полша, но българите не се огънаха. След няколко обрата и напрегнати разигравания, "лъвовете" надделяха с 25:23 и се доближиха на крачка от победата.

Четвъртият гейм обаче бе за световните вицешампиони, които се възползваха от спад в концентрацията на нашите и изравниха резултата след 25:19.

Решителният пети гейм се превърна в истински трилър, изпълнен с напрежение и емоции до последната точка. България и Полша се бориха точка за точка, но в крайна сметка нашите национали показаха лъвско сърце и триумфираха с 20:18, слагайки точка на полската доминация.

В този паметен двубой българските волейболисти заслужиха аплодисментите на публиката с борбеност, хъс и колективен дух. Триумфът над Полша не само донесе радост на феновете, но и вдъхна увереност на отбора за предстоящите предизвикателства на европейската сцена.